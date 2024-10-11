Nederland en Duitsland stellen uitrol biometrische check niet-EU-reizigers uit

Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn nog niet bereid om de biometrischecontroletechnologie Entry/Exit System in gebruik te nemen. De Europese Unie wilde het systeem op 10 november in gebruik nemen, maar dat gaat voorlopig niet door.

De vermelde landen zijn nog niet klaar om het nieuwe controlesysteem in de huidige grenscontrolesystemen te integreren, schrijft Reuters op basis van statements van Eurocommissaris Ylva Johansson. Er is vooralsnog geen nieuwe datum voor de uitrol van het EES gepland. Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn verantwoordelijk voor zo'n 40 procent van alle reizigers van buiten de EU en krijgen statistisch gezien het meeste te maken met het biometrischecontrolesysteem.

Reizigers van buiten de Schengenlanden moeten onder het EES een vingerafdruk- en gezichtsscan afstaan. Deze gegevens worden drie jaar in een database opgeslagen en moeten ervoor zorgen dat overheden beter kunnen controleren of reizigers van buiten de EU de EU verlaten vóór het verlopen van hun toegestane verblijfsduur. Nationale opsporingsdiensten en Europol hebben ook toegang tot de database. Het systeem zou het stempelen van paspoorten door de Koninklijke Marechaussee moeten vervangen.

Wetten voor het EES werden in 2016 voorgesteld en in 2017 werden plannen voor het systeem officieel aangenomen. Toen zou het in 2020 operationeel moeten zijn. Volgens The Guardian is dit de derde keer dat de uitrol van het controlesysteem is uitgesteld. Er zouden momenteel gesprekken zijn over de mogelijke uitrol van een beperkte versie van het EES of een gefaseerde uitrol ervan, maar daar is nog geen officiële informatie over gepubliceerd.

Update, 11.08 uur - De titel is aangescherpt om beter te reflecteren dat de uitrol van het EES niet per se gestopt is, maar uitgesteld is.

Update, 13.13 uur - Er werd ten onrechte gesuggereerd dat de douane paspoorten stempelt. Dit is vervangen door de Koninklijke Marechaussee.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 11-10-2024 10:40
68 • submitter: Mortis__Rigor

11-10-2024 • 10:40

68

Submitter: Mortis__Rigor

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Reacties (68)

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- peter - 11 oktober 2024 10:59
Wow, hier nog nooit van gehoord. Gaat wel ver hoor, verplicht een gezichtsscan opslaan als je van buiten Schengen komt...
wildhagen
@- peter -11 oktober 2024 11:07
Dat is niet bepaald nieuw. De VS doet dit al veel langer via het ESTA-programma
Reaffirm, through the submission of biometric identifiers (including fingerprints and photographs) during processing upon arrival in the United States, your waiver of any rights to review or appeal of the admissibility determination of the United States Customs and Border Protection officer, or contest, other than on the basis of an application for asylum, any removal action arising from an application for admission under the Visa Waiver Program.
De EU is hier heel lang terughoudend in geweest, en hebben zover bekend meer waarborgen tegen misbruik ingebouwd, maar het principe is bepaald niet nieuw.
aaahaaap @wildhagen11 oktober 2024 12:47
Dat de VS het doet is natuurlijk geen reden om het hier ook maar te doen, belachelijke hoeveelheid privacyschending, betreurenswaardig dat we hier nu ook achteraan gaan.
dev-random @aaahaaap11 oktober 2024 12:59
Hangt af van de situatie als je het mij vraagt.
Ik zou het niet heel vreemd vinden als een land anders omgaat met de privacy van haar eigen burgers vs. die van buitenlanders (non-EU in dit geval).

En met "anders omgaan" zeg ik niet dat de één meer of minder recht heeft op privacy dan de ander.
Mijn vingerafdruk heb ik ook ooit af moeten geven op het gemeentehuis en menig instantie heeft ook mijn pasfoto?

Waarom zouden ze dit niet centraal (Europees) ipv decentraal (per land) mogen registeren wanneer de doelgroep in kwestie zich (nog) niet aan een land heeft gebonden?
debom @dev-random11 oktober 2024 15:16
Nou. Ik zou dan graag willen weten welke gegevens er opgeslagen worden. Het feit dat Interpol in de database kan gaan grasduinen vind ik persoonlijk best ver gaan.
jongetje @aaahaaap11 oktober 2024 21:56
Wat denk je dat je allemaal voor gegevens moet afstaan als je een visum voor Nederland wilt krijgen? Die foto, vingerafdrukken en nog veel meer informatie heb je allang gegeven.

Daarnaast is er een reden, je wilt niet dat mensen blijven hangen en misbruik maken van de voorzieningen in Europa.
Erikkamm @wildhagen12 oktober 2024 11:54
Dichter bij huis is dit ook al het geval. Bij aankomst op Cyprus wordt er ook een gezicht scan gemaakt. En die wordt vergeleken met je paspoort. Er komt dan ook een ticket uit de machine waar de scan op staat waarmee je naar de douane moet. En dit is binnen EU!
Jemboy @- peter -11 oktober 2024 11:10
Voor mensen die naar de USA gaan is dit niet nieuw.
De US doet dit al bijna 20 jaar en je moet ook online (vóór je vlucht) een ESTA aanvragen (soort digitale Visa).
Daarnaast lezen bij de border control (douane) ) ook nog je passpoort digitaal in.

Weet niet of Amerika de gegevens ooit verwijderd :)

Kan me wel voorstellen dat het moeilijker wordt om met een vals paspoort, vals gezicht en valse vingers officieel het land binnen te komen :+

[Reactie gewijzigd door Jemboy op 11 oktober 2024 11:11]

ibmpc @Jemboy13 oktober 2024 07:45
Ook als je binnenlands reist in de VS per vliegtuig en je reist op je ID kaart (dus niet op paspoort), wordt je gezicht gescand. Er zit wel een bepaalde retentie aan de foto's voor non-US persons, maar die is wel meer dan een jaar ofzo.

ESTA is trouwens geen Visa maar een Waiver.

[Reactie gewijzigd door ibmpc op 13 oktober 2024 07:51]

Nightan @Jemboy12 oktober 2024 09:44
Worden deze gegevens gechecked met andere databases zoals bijvoorbeeld in Nederland of Interpol?
Aristo @- peter -11 oktober 2024 11:07
Als je als Europeaan de VS in wilt komen moet je ook vingerafdrukken van alle tien je vingers afstaan en maken ze een foto van je. De vingerafdrukken worden vijf jaar bewaard en de foto 24 uur aldus de douane grenspassagemedewerker waar ik het aan vroeg. De foto is danwel geen gezichtsscan, maar vingerafdrukken afstaan is daar al enige tijd gebruikelijk.

[Reactie gewijzigd door Aristo op 11 oktober 2024 13:43]

jcvw @Aristo11 oktober 2024 14:47
Toen ik laatst in de USA aankwam, zei de border patrol na het nemen van de foto: Hoe lang is het geleden dat je hier bent geweest. Ik zei twee jaar. Toen zei hij: twee jaar geleden had je hetzelfde shirt aan.

Dus die foto bij border patrol wordt niet na 24 uur verwijderd.

Wat wel verwijderd wordt (meen ik - er stond een bordje): is de foto die van je gezicht genomen wordt bij het door security heengaan, zodat je bij het boarden niet je boarding pass meer hoeft te laten zien.
Aristo @jcvw11 oktober 2024 15:25
Wat wel verwijderd wordt (meen ik - er stond een bordje): is de foto die van je gezicht genomen wordt bij het door security heengaan, zodat je bij het boarden niet je boarding pass meer hoeft te laten zien.
Dat is inderdaad de foto die ik bedoelde. Dat was bij mij de enige foto die genomen was.
Andros @Aristo11 oktober 2024 11:46
Waarom weet de douane dat eigenlijk? Die doen normaal enkel goederen, die hebben toch niets te maken met jouw gezicht en vingerafdrukken?
jabberwock @Andros11 oktober 2024 12:05
Klopt. Hij gebruikt waarschijnlijk de term douane hier verkeerd. het moet zijn grenspasssage/marechaussee. De douane verwerkt geen reizigers.
Aristo @jabberwock11 oktober 2024 13:46
Klopt, bedankt voor de verbetering. De koffie was misschien nog niet goed ingewerkt. 8)7
Hann1BaL @- peter -11 oktober 2024 11:04
De VS en andere landen slaan al jaren je vingerafdrukken en foto op dus het is niet zo dat de Schengenlanden hier mee voorop lopen. Het is een veel beter systeem dan het controleren van de papieren paspoorten.
gastje01 @- peter -11 oktober 2024 11:05
Dit is als je bijvoorbeeld naar de VS vliegt niet anders, staat duidelijk bij dat de beelden van US citizens direct gewist worden, maar alles daar buiten in een database van Homeland Security gaat.

Verder geen inhoudelijk oordeel over dit systeem (te weinig kennis), maar het is niet nieuw.
evers97 @gastje0111 oktober 2024 11:15
Jup, ook bij het boarden van een vliegtuig krijg ik een gezichtsscan en staat er ook gelijk wat mijn stoelnummer is, nog voordat ik mijn ticket en paspoort afgeef…
ibmpc @gastje0113 oktober 2024 07:49
Ik denk dat de beelden van US persons direct worden gewist omdat die gewoon kunnen worden gematcht met de ID kaart. Ze hebben mijn foto gewoon in een centrale database, dus die foto die ze ter plekke nemen hoeven ze ook niet te bewaren. Je kunt je eigen foto bekijken als je bij je lokale DMV inlogt :)

Die van non-US persons zijn niet bij de DMV, dus dat zal denk ik de reden zijn dat ze die foto's bewaren.
smiba @- peter -11 oktober 2024 11:06
Zijn veel landen die nog meer doen dan alleen een vingerprint opslaan in een systeem voor exit/entry, Amerika bijvoorbeeld.

Ik denk wel dat het belangrijk is dat dit systeem niet verder gebruikt word dan puur controle bij de grenzen, en niet dat iedere politie maar blind er in rond kan zoeken. Dit is iets waar op gelet moet worden. Maar puur voor grenscontrole is dit iets wat veel landen doen
hdpcshow @smiba11 oktober 2024 12:36
gewoon weer gevonden :)
Accretion @- peter -11 oktober 2024 11:09
moeten ervoor zorgen dat overheden beter kunnen controleren of reizigers van buiten de EU voor het verlopen van hun toegestane verblijfsduur de EU weer verlaten.
Het lijkt mij dat d'r ook veel makkelijkere methodes zijn om dit te controleren...
En daarnaast, is dit de enige toepassing?
wiseger
@- peter -11 oktober 2024 11:17
Gaat dat ver? Als ik vertrek of terug kom van vakantie dan moet ik toch ook een gezicht scan laten maken of Schiphol? Dat is toch wat dat apparaat doet waar je ook je passpoort in moet schuiven?
Hann1BaL @wiseger11 oktober 2024 11:28
De paspoortcontrole poortjes maken geen scan. Die maken een foto en iemand controleert of de webcam klopt met je paspoort en dan kun je verder. Dat is niet hetzelfde.
OriginalFlyingdutchman @Hann1BaL11 oktober 2024 12:42
Als we het hebben over de automatische poortjes, de e-gates....det is wel degelijk een scan, die vergeleken wordt met de biometrische gegevens in je paspoort. Daarom kan het alleen met een paspoort met biometrische chip.

Er zit echt niemand niemand telkens te kijken naar al die foto's hoor :)

[Reactie gewijzigd door OriginalFlyingdutchman op 11 oktober 2024 12:43]

Hann1BaL @OriginalFlyingdutchman11 oktober 2024 14:37
Dat ligt wat genuanceerder: Er is automatische herkenning maar er is wel degelijk iemand die continu vanaf afstand meekijkt, controleert en het systeem kan overrulen. Alleen kan 1 persoon dus veel poortjes tegelijk doen en daarmee is het veel efficienter dan de bemande paspoortcontroles.
Dus mijn bericht was even te kort door de bocht en daarmee is jouw toevoeging van waarde, maar jij vloog een klein beetje de bocht uit, want er is wel degelijk een setje ogen gericht op de controles bij de SSPC systemen.
Verwijderd @wiseger11 oktober 2024 11:21
Die wordt, dacht ik, niet opgeslagen (biometrie wordt vergeleken met de info op het paspoort).

Bovendien kan je nog altijd gewoon via de balie lopen, waar de vergelijking conventioneel uitgevoerd wordt.
GertMenkel
@wiseger11 oktober 2024 12:48
De daadwerkelijke scans zijn voor zover ik weet nog gewoon optioneel in Nederland, al zijn ze vaak wel de snelste en makkelijkste optie. De automatische paspoortfotovergelijkers slaan als het goed is geen foto's op.
MPIU8686 @- peter -11 oktober 2024 11:18
Ze weten al veel meer, als er iets gebeurt gebruiken ze al profielfoto's van als je een land bent binnengekomen om opsporingen te verrichten en kunnen zoals in de USA het geval is je vingerafdrukken als bewijs gebruiken indien nodig bij misdaden.

Er is enkel nog geen coherent systeem in de EU dat alle diensten onder 1 koepel samenbreng en toegang tot deze gegevens verstrekt.

Vooralsnog kan bijvoorbeeld Interpol wel al deze diensten contacteren en vanuit verschillende databases gebruik maken om informatie te raadplegen.
Genosha @- peter -11 oktober 2024 11:33
Het is vreemd dat dit voor toeristen en reizigers blijkbaar geen probleem is, maar als er gesuggereerd word soortgelijke systemen te introduceren binnen de EU voor registratie van asiel en vluchtelingen dan is de wereld te klein.
Dorank @- peter -11 oktober 2024 11:34
In navolging van alle andere posts: andere landen doen dit al jaren.

En om een ander voorbeeld tegen dan de VS: Japan sinds 2007: Wikipedia: J-BIS

[Reactie gewijzigd door Dorank op 11 oktober 2024 11:35]

tweakuwe @- peter -11 oktober 2024 13:10
Het is in al best wat landen normaal. Het bied toch extra beveiliging tegen enkele zwaktes van een paspoort. zoals dat er niet persé een unique identifier in staat en een nieuw paspoort dus gelijk is aan een nieuw persoon voor paspoort systemen. De kans dat je dezelfde naam, geboorteplaats, geboortedatum, EN vingerafdrukken/gezicht hebt is wel heel klein :)
gevoelig @- peter -11 oktober 2024 14:01
Ik vraag me af hoeveel mensen hierdoor niet meer buiten de EU reizen. Hoe werkt het als je geen biometrie wil afgeven?
duikje @- peter -11 oktober 2024 16:36
Europa loopt op dit gebied gewoon achter, ga eens kijken in Azie, de meeste landen daar hebben 1 of meerdere vormen van biometrische controle. (vinger afdrukken en face id)
firest0rm @- peter -11 oktober 2024 11:19
Sorry nee, als je van buiten de EU komt vind ik het persoonlijk vrij normaal dat we wat extra gegevens van die persoon bewaren. Wil die persoon dat niet kan hij eventueel naar een ander continent gaan.
firest0rm @Khalid.12 oktober 2024 21:18
Dat is nogal rare vergelijking.
Ik ga met regelmaat naar een ander continent waar dat normaal is ja.
Maar dat maakt uiteindelijk niks uit want dat is niet Europa en daar hebben wij geen zeggenschap over.

Als ze wetten en regels doorvoeren die mij niet staan dan ga ik daar niet naartoe... zo simpel is dat.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 12 oktober 2024 21:19]

proatjeboksem 11 oktober 2024 11:19
Ik ben wel benieuwd wat er achter zit. Kunnen ze het niet eens worden over in welke taal de uitwisseling van gegevens plaats moet vinden? Is het gewoon laksigheid van de landen?

In het Reuters artikel valt te lezen dat de Duitsers het niet stabiel en betrouwbaar genoeg vinden en dat de Fransen vinden dat de introductie van het systeem goed moet gebeuren. En Nederland had niet eens gereageerd. uit het artikel:
Dld: because the "necessary stability and functionality of the EES central system to be provided by the EU agency EU-Lisa is not yet in place".
F: while France was convinced of the usefulness of EES, its introduction must be prepared properly.
NL: The Dutch government did not immediately respond to a request for comment.
Maurits van Baerle
@proatjeboksem11 oktober 2024 13:33
Natuurlijk gaat het niet over in welke taal ze het uitwisselen, ze gaan elkaar niet emailen.

Er bestaat al een enorm geavanceerd Schengen Information System dat de kern vormt van de grensbewaking van en in de Schengenzone. Daar staan onder meer vermiste of gezochte personen, paspoorten, voertuigen en wapens in, personen die de toegang tot het Schengengebied ontzegd is (bijvoorbeeld niet-Europese terreurverdachten of mensen die eerder het Schengengebied uitgezet zijn) en nog een reeks data om het Schengengebied veilig te houden.

Dat het maar drie van de 31 betrokken landen zijn geweest die aan de bel hebben getrokken suggereert dat het niet het centrale deel (waar worden de gegevens opgeslagen en hoe) is waar het probleem zit maar over hoe de verzameling en controle te integreren in de lokale processen aan de grens

Nederland heeft bijvoorbeeld een belangrijke Schengen buitengrens op Schiphol. En Schengen buitengrenzen zijn waarschijnlijk zo'n beetje de strengst bewaakte grenzen ter wereld. Dit is een Schengen binnengrens, Nederland met België terwijl dit de Schengen buitengrens is tussen Polen en Wit-Rusland is en dit is de Schengen buitengrens tussen Griekenland en Turkije.

In Nederland zal dit dus technisch allemaal geïntegreerd moeten worden met de systemen van de Marechaussee. Op Schiphol, met een Schengen en niet-Schengen gedeelte van het vliegveld, betekent dat zelfs dat mensen die van de ene kant van het vliegveld naar de andere kant willen al via deze controle moeten. Dat zal een flinke klus zijn om allemaal in processen en technologie te integreren.
Wally2002 @Maurits van Baerle12 oktober 2024 06:07
Goede aanvulling. Het gaat uiteraard om de buitengrenzen van Schengen. Hoe die er fysiek uitzien is voor dit onderwerp eigenlijk niet relevant. Het gaat om de IT die zoals je aangeeft goed in de systemen en processen geïntegreerd moeten worden.

Voor Nederland is de buitengrens natuurlijk de lucht maar ook de kust. Schiphol zal hier ongetwijfeld het grootste aandeel in aantal reizigers hebben, maar het moet natuurlijk overal goed werken.
AtHomer 11 oktober 2024 11:04
Dat snap ik dan weer niet. Je hoort regelmatig dat biometrie pas als laatste redmiddel ingezet mag worden, als er geen enkel redelijk alternatief mogelijk is, in verband met privacy/AVG. En vervolgens komt dit zo vanuit de EU, via een andere wet.
Hann1BaL @AtHomer11 oktober 2024 11:30
Biometrie mag ingezet worden als je daar een duidelijk en acceptabel doel voor hebt. (Dat kan door een rechter worden getoetst als iemand dat wenst te doen.) Dit lijkt een acceptabel doel en uiteraard hoeft niemand naar de Schengen landen te reizen die hier niet vandaan komt, dus heb je de eenvoudige keuze om er niet aan mee te werken.
Vogel666 @AtHomer11 oktober 2024 11:09
en wordt het dus ook gestopt....
Blijkbaar zijn er juridische bezwaren en blijkbaar worden die niet zomaar aan de kant geschoven, ondanks de druk die er is om voortaan alle mensen van buiten de EU te monitoren.

Het is niet zo dat de voorzitter van de EU alle plannen bedenkt en top-down overal opdracht voor geeft. De EU is een verzameling van organisaties die ieder een specifieke taak hebben en autonoom plannen ontwikkelen en uitvoeren en soms clasht het belang van de ene organisatie (emigaratie) met het belang van de andere organisatie (burgerrechten).

[Reactie gewijzigd door Vogel666 op 11 oktober 2024 11:15]

serayo 11 oktober 2024 11:06
Als je internationaal veel reist zie je dit veel vaker dus vind dit niet meer dan logisch. Je mag best weten wie je land binnenkomt. Al is het maar voor controle op strafblad, terrorisme, etc.
Antenne Bayern 11 oktober 2024 11:15
Ik kan vertellen dat Singapore dit ook doet digitale biometrie voor als je er komt. ;)
M3m3nt0m0r1 11 oktober 2024 11:19
Leuk dat andere landen dit al jaaaaren doen. Dat wil niet zeggen dat wij het zomaar moeten gaan uitrollen zonder goede waarborgen.
Andere landen hebben ook bijvoorbeeld de doodstraf. Moeten wij dan ook maar gaan invoeren omdat andere landen dat nog hebben? Enorme drogreden dus.
Dabbel 11 oktober 2024 11:23
Grappig dat we dit zo erg van China vinden, maar wij doen precies hetzelfde hier. Maar dan langzamer door alle bureaucratie. In China zeggen ze, dit is goed idee laten we het volgende jaar invoeren. In de EU is het: ik heb een idee. Laten we erover stemmen. Oh we hebben een minderheid. Laten we het lobbyen. Als we het nu eens zijn, moeten we eerst alle bezwaren in de rechtbank winnen, daarna alle hoge beroepen. En daarna alle demonstraties aanhoren. En daarna… eindelijk invoeren.
jongetje @Dabbel11 oktober 2024 22:02
China doet dit van hun eigen bevolking, Europa doet het van burgers van buiten Europa die Europa bezoeken. Dat is toch wel iets heel anders.
Wat dacht je dat je moest afgeven als je een visum aanvraagt om überhaupt Europa/ Nederland te bezoeken? Dat is meer dan het hier over gaat...
marinostrus @jongetje11 oktober 2024 22:12
Om China binnen te komen moet je ook een vingerafdruk & gezichtsscan doen hoor. Dus het is wel net hetzelfde :).
jongetje @marinostrus12 oktober 2024 09:25
Ik heb het over dat China dit van zijn eigen burgers heeft, niet over een inreisvisum.
Als je daar door rood loopt bij een verkeerslicht dan kunnen ze met gezichtsherkennig je herkennen. Zover gaan we in Nederland echt niet dus om nu te zeggen dat dit hetzelfde is. Zelfs de vingerafdrukken van je Nederlandse passpoort worden alleen op de chip bewaard en nergens anders.
Dabbel @jongetje12 oktober 2024 00:23
Jij bent zeker nooit in China geweest. Je moet bij het aanvragen van je visum hier in Nederland al je vingerafdruk en foto’s afgeven.
jongetje @Dabbel12 oktober 2024 09:22
Als je vanuit China naar Nederland (of Europa) komt moet je voor je visum ook je vingerafdrukken, foto, reisdocumenten, verblijf locatie, bepaalde hoeveelheid geld op je rekening etc. hebben (of iemand die garant staat), allemaal aantonen.
Dabbel @jongetje12 oktober 2024 10:04
Ja, wat is je punt?
jongetje @Dabbel12 oktober 2024 10:34
Dat ik je hele discussie niet snap.

Dit gaat om een systeem dat we bijhouden wie er het land binnenkomt en weer uitgaat met een visum. Om een visum te krijgen moet je al tientallen jaren je vingerafdrukken, foto en nog veel meer aanvullende documenten aanleveren. Dat heeft helemaal niets met China te maken.
Dabbel @jongetje12 oktober 2024 10:42
Ik zeg dat wij privacy zo belangrijk vinden. En wij vinden het raar als we alles moeten afstaan als wij naar China gaan. Maar nu doen wij dit zelf ook.
Misschien als je het niet snapt moet je het niet zo stellig stellen.
klakkie.57th 11 oktober 2024 11:07
Toch bizar dat men dit al sinds 2017 weet en nu nog niet klaar is voor implementatie …
BoerBart @klakkie.57th11 oktober 2024 11:20
Het is inderdaad bizar, maar als je wat verder kijkt, gebeuren dit soort dingen heel vaak. Binnen de IT wereld zie je haast niet anders. Projecten die soms als 10+ jaar lopen, en er is nog geen stap qua implementatie gezet.

Hoewel dit best een privacydingetje is/kan zijn, vind ik het een prima idee om strenger te worden op hetgeen dat er binnenkomt, en weer naar buiten gaat, in de brede zin van het woord. Het gebeurd regelmatig dat er personen die zware delicten gepleegd hebben lekker in het buitenland gaan zitten, waar ze zo goed als onschendbaar zijn.
g_v_rijn 11 oktober 2024 11:10
Criminaliteit gaat ook ver - verder met de digitale ontwikkelingen mee. Dus modernisering van opsporingsdienst middelen is geheel in lijn.
FrostyPeet 11 oktober 2024 11:30
Het "handige" van vingerafdrukken (sorry, woordgrapje) is dat het eenvoudig uitbreidbaar is naar andere gebieden. Neem een aankomst op een internationaal vliegveld in China. Mag je bij de exit langs een QR automaat lopen, paspoort er tegenaan houden, vingertoppen op het scherm plaatsen en er komt een QR bonnetje. Met dat QR bonnetje kan je dan een (prepaid) simkaart kopen in een van de winkeltjes op het vliegveld. Keurig gekoppeld je mobiele nummer aan je identiteit.

Ergens heb ik het vermoeden dat de overheden het niet te moeilijk willen maken voor niet-schengen landers die goedkope arbeid willen verrichten hier. Wie slacht anders ons vlees, werkt in de kassen en poetst de kantoren?
bilgy_no1 @FrostyPeet11 oktober 2024 11:50
Dit gaat niet zozeer om het al dan niet toestaan van arbeidsmigranten. Een visum en werkvergunning zal nog steeds via de gangbare wegen moeten worden aangevraagd. Dit gaat om het verzekeren dat de persoon in het paspoort ook daadwerkelijk dezelfde persoon is die het paspoort toont, dat de persoon ook daadwerkelijk weer binnen de geldigheidsduur van een visum is vertrokken, etc.

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