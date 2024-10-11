Nederland en Duitsland stellen uitrol biometrische check niet-EU-reizigers uit

Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn nog niet bereid om de biometrischecontroletechnologie Entry/Exit System in gebruik te nemen. De Europese Unie wilde het systeem op 10 november in gebruik nemen, maar dat gaat voorlopig niet door.

De vermelde landen zijn nog niet klaar om het nieuwe controlesysteem in de huidige grenscontrolesystemen te integreren, schrijft Reuters op basis van statements van Eurocommissaris Ylva Johansson. Er is vooralsnog geen nieuwe datum voor de uitrol van het EES gepland. Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn verantwoordelijk voor zo'n 40 procent van alle reizigers van buiten de EU en krijgen statistisch gezien het meeste te maken met het biometrischecontrolesysteem.

Reizigers van buiten de Schengenlanden moeten onder het EES een vingerafdruk- en gezichtsscan afstaan. Deze gegevens worden drie jaar in een database opgeslagen en moeten ervoor zorgen dat overheden beter kunnen controleren of reizigers van buiten de EU de EU verlaten vóór het verlopen van hun toegestane verblijfsduur. Nationale opsporingsdiensten en Europol hebben ook toegang tot de database. Het systeem zou het stempelen van paspoorten door de Koninklijke Marechaussee moeten vervangen.

Wetten voor het EES werden in 2016 voorgesteld en in 2017 werden plannen voor het systeem officieel aangenomen. Toen zou het in 2020 operationeel moeten zijn. Volgens The Guardian is dit de derde keer dat de uitrol van het controlesysteem is uitgesteld. Er zouden momenteel gesprekken zijn over de mogelijke uitrol van een beperkte versie van het EES of een gefaseerde uitrol ervan, maar daar is nog geen officiële informatie over gepubliceerd.

Update, 11.08 uur - De titel is aangescherpt om beter te reflecteren dat de uitrol van het EES niet per se gestopt is, maar uitgesteld is.

Update, 13.13 uur - Er werd ten onrechte gesuggereerd dat de douane paspoorten stempelt. Dit is vervangen door de Koninklijke Marechaussee.