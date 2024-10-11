Apple brengt eerste korte speelfilm in Immersive Video uit voor Vision Pro

En dit is reden voor mij om hier toch wel even wat van te vinden
want ik gebruik dat ding steeds meer. Vooral om film te kijken of voetbal terwijl ik toch op de bank zit naast mijn vrouwtje en zij naar TLC zit te kijken.
Je moet er een eigen draai aan geven voor het gebruik ervan. Zo zit ik op de bank via virtual display toch op mijn computer te werken die normaal op een plek staat waar ik minder gezellig aanwezig ben.
Maar Submerged is voor mij het voorbeeld van dat Apple toch iets aan het brouwen is voor de AVP en de toekomst. Deze film MOET` je gezien hebben als je een AVP hebt, want het is werkelijk waar schitterend om het te mogen beleven. De manier hoe er met camera's is gewerkt is al een filmprijs waard. Je waant je echt tussen de sub crew en de manier hoe de camera's daar mee omgaan is echt prachtig. Het moment van impact is er eentje die je door je hele lichaam voelt en ik durf wel te beweren dat het heel dicht in de buurt kwam als hoe zo'n crew dat ervaart als dat op 50m diepte in de oceaan gebeurd. Alleen zat ik nog veilig op de bank, maar de impact voel je tot diep in je darmen. Je voelt op dat moment zo mee met 'je crew' dat je geneigd bent om te willen helpen.
Dus nee, de AVP hoef ik zeker niet af te stoffen. Het geeft mij een bepaalde nieuw samen zijn met mijn gezin. Normaal zit ik achter de computer om mijn ding te doen, want ik ben gewoon een computerfreak en de computer naast de bank zetten doe je niet snel (en ja, ik weet dat er laptops bestaan). Maar ik heb mijn eigen mancave waar ik voetbal kijk en helemaal mijn eigen wereldje heb en dat heb ik nu ook als ik bij mijn vrouwtje op de bank zit en zij mijn handje kan vasthouden want ze vindt het gezellig als ik er 'weer' ben, terwijl ik gewoon nog steeds voetbal kijk of film. Hence, zelfs 180gr porno zou tot de mogelijkheden behoren en ze zou het niet eens merken, maar daar doe ik niet aan
Dus ja, ik ben het er mee eens dat men heel erg geneigd is om te zeggen dat de AVP maar een gadget is die uiteindelijk in de kast belandt. Maar als je er eentje hebt en je creeert er je wereld mee zoals Apple dat eigenlijk bedoelt, dan is het een zeer overpriced, maar geweldige tool voor computerfreaks. En vraag maar aan @Donstil
die hem elke keer weer verkoopt en hem toch weer opnieuw aanschaft. En Submerged is hetgeen waarbij Apple ons toch wilt laten zien dat de AVP bestaansrecht kan hebben.
[Reactie gewijzigd door Yzord op 11 oktober 2024 10:56]