Apple brengt eerste korte speelfilm in Immersive Video uit voor Vision Pro

Apple brengt de eerste korte speelfilm voor de Vision Pro uit die gemaakt is in het Immersive Video-formaat. Beelden voor de film werden met twee lenzen geschoten om 8k-3d-beelden te kunnen opvangen. De Apple Vision Pro is vooralsnog niet in de Benelux verkrijgbaar.

De speelfilm Submerged is volgens Apple de eerste 'gescripte' Immersive Video-content die beschikbaar komt voor de Vision Pro. De film is gemaakt door de Duitse regisseur Edward Berger, die eerder voor Netflix de oorlogsfilm Im Westen nichts Neues maakte en daar een Oscar voor beste internationale film voor won. Submerged gaat over een crew van een onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog. Beelden in Immersive Video zijn 3d in een samengestelde 8k-resolutie met beide ogen en ondersteunen een blikveld van 180 graden. Ook is er standaard ruimtelijke audio aanwezig.

Apple bracht tot dusver weinig Immersive Video-content voor de Vision Pro-VR-headset uit. Momenteel zijn er onder meer een heteluchtballonvlucht en een natuurdocumentairereeks beschikbaar. Dit jaar brengt de techgigant nog meer native Immersive Video-beelden voor de headset uit, waaronder een muziekvideo over The Weeknd en een concert van Alicia Keys.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 11-10-2024 09:53 60

11-10-2024 • 09:53

60

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Apple Vision Pro

vanaf € 4.799,-

3 van 5 sterren

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Reacties (60)

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Giedy5 11 oktober 2024 09:56
Dit is misschien genoeg reden voor het handje vol gebruikers die zo'n ding hebben om hem weer even af te stoffen en misschien gebruiken ze hem dan nog een weekje voordat hij weer de kast in verdwijnt. Opzich jammer want de technologie is best indrukwekkend en had de VR markt op kunnen schudden maar er is gewoon te weinig mee te doen en er zijn te veel gimmicks.
nms2003
@Giedy511 oktober 2024 10:04
Laten we eerlijk zijn, dit is een developer kit met consumer front-end; de hardware en UX is al geweldig uitgewerkt. Alleen er is nog veel te ontwikkelen om dit richting consumenten te ontsluiten. De prijs moet omlaag, het comfort omhoog, zodat meer mensen hem ‘kunnen’ betalen. Dan pas kan er een grote userbase ontstaan. Tot die tijd is het als de eerste Mac (jaren 80); een prijzig product voor enthousiastelingen. Spatial computing heeft absoluut de toekomst, we zijn alleen nog niet zover. Ik verwacht dat we nog wel tot 2030 onderweg zullen zijn. Tot die tijd is het wel nodig de basis te leggen voor dat toekomstige platform en dat kan Apple niet alleen en niet enkel in de labs. Daarom nu de Vision Pro en over 5 jaar hopelijk een Vision Air of Apple Glasses. En in de tussentijd heel veel boeiende ontwikkelingen die een steeds grotere groep zal bereiken.
n4m3l355 @nms200311 oktober 2024 14:33
Stel de prijs wordt de helft, richting een dure iPhone pro, en het is niet vervelend om meer dan 30 minuten te dragen (goedkoop en comfort gaat niet snel samen) is er nog steeds geen practisch nut. Ik draag zelf een bril, alles zwaarder dan 50 gram is storend. En al zouden ze een magisch brilletje kunnen ontwikkelen dat ik net zo makkelijk op zet als mijn bril, dan vraag ik me nog steeds af wat moet ik ermee. Ik kan me niks voorstellen wat ik met AR moet en.. Apple net zo min. Ondanks goede intenties, ondanks een leuk concept, ondanks honderden miljoenen (zo niet miljarden) in ontwikkeling heeft apple helemaal niks dat de gebruiker trekt.

Ze komen na een jaar nu aanzetten met een kort demo filmpje, is dit alles wat Apple weet te verzinnen? Dit is toch treurig, totaal inspiratieloos.
nms2003
@n4m3l35511 oktober 2024 18:19
De functionaliteit zit hem erin dat je geen losse computer en schermen meer nodig hebt op termijn. Dat je een entertainment ervaring hebt die simpelweg niet te evenaren is, beter dan een bioscoop. En daarbij biedt spatial computing de volgende stap in digitalisering; van fysieke wereld en objecten. De scheidslijn tussen de virtuele en echte wereld gaat steeds verder vervagen. En daar is deze techniek sleutel in.
n4m3l355 @nms200312 oktober 2024 06:00
Echter deze techniek is er al jaren en tot op heden doet het nou precies het tegenovergestelde, her uit je af van de wereld en maakt de ervaring op z'n best gesloten zo niet asociaal. Wie wilt nou een brilletje op thuis met de familie, of op kantoor?

Apple heeft niks nieuws geïntroduceerd, enkel een mooiere verpakking voor hetzelfde. Totdat AR drastisch verandert blijft de vraag laag zoals we nu zien. Domme filmpjes of het laten zien van een scherm in je brilletje boeit geen drol.
nms2003
@n4m3l35512 oktober 2024 09:35
Laten we over 5 jaar nog eens naar je constructieve opmerking kijken;) Precies hetzelfde werd over de iPhone gezegd. Toch is de Vision Pro de eerste met een spatial UI die gebruiksvriendelijk is en waar geen extra apparaat nodig is voor de bediening van het device. Dat ontkennen voelt erg als de mensen die tentijde van de iPhone hetzelfde riepen en zaten te hameren op het ontbreken van een fysiek miniscuul toetsenbordje.
n4m3l355 @nms200312 oktober 2024 11:02
Het grote verschil was de touchscreen was betrekkelijk nieuw in combinatie met een sterke gui. Wat Apple nu lanceert is precies hetzelfde als wat men al 10 jaar geleden introduceerde, met een naverwante zwakke interface. Apple heeft niks nieuws geïntroduceerd, zelfs nu na een jaar komt Apple met niks nieuws aanzetten. Er is een goede reden waarom sales targets niet worden gehaald, waarom de tweede generatie niet komt. Totdat Apple daadwerkelijk met een gamechanger komt aanzetten is er geen toekomst en ligt deze net zoals de vele andere brilletjes stof te verzamelen.
PrimusIP @nms200314 oktober 2024 09:11
We gaan het zien. De iPhone was een groot succes. Groter denk ik zelfs dan Apple zelf zou hebben verwacht. Daar tegenover hebben we ook de Apple Newton en de Apple Pippin: beide nou niet bepaald een groot succes.

Het feit dat er een product is dat de verwachtingen heeft overtroffen en een succesverhaal is, betekent niet dat dus elk ander product ook een dergelijk succes gaat worden. En andersom geldt dit natuurlijk ook.

Maar wat ik wel zie is dat in tegenstelling tot de iPhone de Vision Pro nog steeds niet overstroomd van nuttige praktische usecases zoals de iPhone die al gelijk op dag één had. En het tweede dat ik zie is dat Vision Pro ook zelfs bij Apple nou niet de hoogste prioriteit heeft. Ik krijg het gevoel dat het zelfs bij en voor Apple het een beetje tegenvalt. Voor de Apple Newton is veel later de Apple's iPad wel de dominante speler geworden. Voor de Apple Pippin hebben ze geen voet tussen de deur gekregen binnen de Game Console markt.

Wie weet wat de toekomst brengt. VR/AR zal vast wel meer toekomst hebben dan nu. Maar ik zet wel vraagtekens bij in hoeverre dat een zo'n breed consumentenproduct zou worden als de iPhone. Als leuke hebbedingetje is die veel te duur (ook als het een iphone SE prijs zou hebben), en de professionele toepassingen zijn geen consumentenmarkt. Ik vraag me ook sterk af of als VR een grotere toekomst heeft, die toekomst er dan wel zit bij Apple en in het bijzonder hun Vision.
laptopleon @n4m3l35512 oktober 2024 23:20
Totaal inspiratieloos? Ik zou er alleen al één willen hebben vanwege het mobiele, muurbrede augmented reality beeldscherm.

Toen de iPhone net uit was hoorde je ook veel kritiek, maar de interesse was er toch. Een jaar later kwam de iPhone pas echt op gang, met de App Store. De Vision Pro heeft ook een App Store nodig en die komt er ongetwijfeld.

Wat gewicht betreft. 50 gram voel je niet eens. De allerlichtste wintermuts weegt al meer. Een bluetooth koptelefoon weegt al 300 gram, daar lopen mensen heel de dag mee. Pas een motorhelm gekocht. Weegt 1.750 gram. Kan ik uren dragen zonder problemen en dan is de kracht van de tegenwind/zijwind nog veel groter ook. Als het gewicht maar gelijkmatig verdeeld is en het maar nergens irritant knelt.
n4m3l355 @laptopleon13 oktober 2024 10:24
De vision Pro heeft een app store maar niks interessants.

Een motor helm zit op je hoofd, de vision Pro drukt tegen je hoofd en top, wat ongemakkelijk voelt na een half uurtje. Dit is inherent aan hoe een "3d bril" werkt. Reden te meer dat het ook niet van de grond komt met een dergelijk gewicht en daar zal ook niet snel verandering in komen.

De iPhone was innovatief, vision Pro is een opgeleukte oculus die verder niks toevoegd.
Giedy5 @nms200311 oktober 2024 10:08
Precies, er zit best potentie in maar als je kijkt naar een meta quest 2 of 3. weleenswaar bedoelt meer als een gaming VR headset of zoals meta het liever ziet "een portaal naar de metaverse...". Om als apple dan aan te komen en een headset die de specs van alle vr headsets wegblaast maar nergens voor te gebruiken is voor bijna 4 keer de prijs is het toch zonde. Maarja, ze moeten ergens beginnen en als dit concept aanslaat en verbeterd word dan zie ik dit best terugkomen in de nabije toekomst.
Rmaxx @Giedy511 oktober 2024 12:01
Ergens beginnen is prima, maar buiten de hele hoge specs (en prijs) zit er toch weinig nieuws in, Deze film had prima gemaakt (en bekeken) kunnen worden op een andere vr headset. Beetje een ipv HD > 4K content verhaal...
d1xi @nms200311 oktober 2024 10:05
De developer kit van de Apple TV destijds kostte maar 1 dollar :)
nms2003
@d1xi11 oktober 2024 10:52
De Apple TV was dan ook een uiterst simpel apparaat ivm een Vision Pro ;)
Keypunchie
@nms200311 oktober 2024 10:30
Mee eens dat in deze technologie toekomst zit.

Maar het voelt eerder als de Newton, dan als de eerste Mac...
nms2003
@Keypunchie11 oktober 2024 11:47
Mwah. Dat is wel erg straf. We gaan het meemaken.
laptopleon @Keypunchie13 oktober 2024 10:47
Daar zit veel in. De Newton had met name geen wifi of mobiel internet, want dat bestond toen nog niet.

De iPhone was zonder draadloos netwerk en multi touch screen (uitgevonden in 2005) niet veel praktischer dan de Newton geweest.
bantoo @nms200311 oktober 2024 11:43
Je moet wel een heel goedgelovige developer zijn om iets te ontwikkelen voor de Vision Pro. Bijna geen userbase, geen duidelijke meerjaars strategie vaan Apple uit en uh een beetje hype?
nms2003
@bantoo11 oktober 2024 13:24
Dit is al het plan sinds ARkit onthuld werd in 2017. Verder deelt Apple nooit de product roadmap van hun producten. Hoe de plannen eruit zien laten ze zien door daadwerkelijke product aankondigingen en software aankondigingen. Doorontwikkeling kost tijd.
Yzord
@Giedy511 oktober 2024 10:54
En dit is reden voor mij om hier toch wel even wat van te vinden :) want ik gebruik dat ding steeds meer. Vooral om film te kijken of voetbal terwijl ik toch op de bank zit naast mijn vrouwtje en zij naar TLC zit te kijken.

Je moet er een eigen draai aan geven voor het gebruik ervan. Zo zit ik op de bank via virtual display toch op mijn computer te werken die normaal op een plek staat waar ik minder gezellig aanwezig ben.

Maar Submerged is voor mij het voorbeeld van dat Apple toch iets aan het brouwen is voor de AVP en de toekomst. Deze film MOET` je gezien hebben als je een AVP hebt, want het is werkelijk waar schitterend om het te mogen beleven. De manier hoe er met camera's is gewerkt is al een filmprijs waard. Je waant je echt tussen de sub crew en de manier hoe de camera's daar mee omgaan is echt prachtig. Het moment van impact is er eentje die je door je hele lichaam voelt en ik durf wel te beweren dat het heel dicht in de buurt kwam als hoe zo'n crew dat ervaart als dat op 50m diepte in de oceaan gebeurd. Alleen zat ik nog veilig op de bank, maar de impact voel je tot diep in je darmen. Je voelt op dat moment zo mee met 'je crew' dat je geneigd bent om te willen helpen.

Dus nee, de AVP hoef ik zeker niet af te stoffen. Het geeft mij een bepaalde nieuw samen zijn met mijn gezin. Normaal zit ik achter de computer om mijn ding te doen, want ik ben gewoon een computerfreak en de computer naast de bank zetten doe je niet snel (en ja, ik weet dat er laptops bestaan). Maar ik heb mijn eigen mancave waar ik voetbal kijk en helemaal mijn eigen wereldje heb en dat heb ik nu ook als ik bij mijn vrouwtje op de bank zit en zij mijn handje kan vasthouden want ze vindt het gezellig als ik er 'weer' ben, terwijl ik gewoon nog steeds voetbal kijk of film. Hence, zelfs 180gr porno zou tot de mogelijkheden behoren en ze zou het niet eens merken, maar daar doe ik niet aan O-)

Dus ja, ik ben het er mee eens dat men heel erg geneigd is om te zeggen dat de AVP maar een gadget is die uiteindelijk in de kast belandt. Maar als je er eentje hebt en je creeert er je wereld mee zoals Apple dat eigenlijk bedoelt, dan is het een zeer overpriced, maar geweldige tool voor computerfreaks. En vraag maar aan @Donstil die hem elke keer weer verkoopt en hem toch weer opnieuw aanschaft. En Submerged is hetgeen waarbij Apple ons toch wilt laten zien dat de AVP bestaansrecht kan hebben.

[Reactie gewijzigd door Yzord op 11 oktober 2024 10:56]

Technician- @Yzord12 oktober 2024 17:17
Gezellig aanwezig met zo’n tv-scherm aan je hoofd geplakt? :D
slijkie @Giedy511 oktober 2024 10:07
Het staat allemaal in kinderschoenen he. Ik maak zelf nu al spacial video met de iphone 16 pro max van m’n kinderen zo nu en dan, zet dat dan op mijn NAS voor later. Tegen de tijd dat je het terug wil zien zal het vast een koopje zijn om dat te doen. Op dit moment ga ik natuurlijk geen Vision Pro aanschaffen. :)

Verder lijkt deze korte film gewoon leuk om te zien dat deze techniek mogelijk is.
robertwebbe @slijkie11 oktober 2024 11:55
Ik heb ook eerder video’s gemaakt voor later. Nu ik een Vision Pro heb en ze bekijk, zijn er 2 belangrijke dingen.
- Houdt je iPhone stil, niet bewegen.
- Maak video’s niet te kort.

Oude foto’s die niet ruimtelijk gemaakt zijn, kunnen met AI alsnog ruimtelijk gemaakt worden. Zo heb ik een foto van mijn dochter van 20 jaar geleden ruimtelijk gemaakt en als ik die dan op immersive bekijk, lijkt het alsof ze voor mij staat.
slijkie @robertwebbe11 oktober 2024 13:08
Wow, dat klinkt wel vet. Ik gebruik een DJI Osmo Mobile 3 ervoor, dus het zal vrij stabiel zijn, denk ik dan. Tot nu toe wel redelijk kort gemaakt, maximaal een minuut, zal ze dan iets langer maken. Bedankt voor de tips. :)
Psycho_Mantis @robertwebbe11 oktober 2024 18:30
Goede tips, bedankt!
Insert Coin @slijkie11 oktober 2024 13:23
Ik film met enige regelmaat met mijn Vuze XR (5,6K180 graden 3D of 360 graden mono, ik gebruik 180 graden 3D het meest). Erg leuk om dit terug te kijken op mijn Pico Neo 3 Link (geen vreselijk dure setup: camera en VR-bril kostte samen zo'n 700 euro). Prachtig om een verjaardag van de kleinkinderen weer mee te maken: alsof je er weer bent. In 3D heb je het gevoel dat je de kids zo een aai over de bol kunt geven :) .
Gethijsem @slijkie11 oktober 2024 10:25
Goed idee om alvast ruimtelijke video's op te nemen van je kinderen, dat ga ik ook maar eens doen met de mijne.
TheVMaster Moderator WOS @slijkie11 oktober 2024 16:31
Ik doe exact hetzelfde, maar dan met onze huisdieren en gewoon situaties in het algemeen. Als er de techniek dan ver genoeg is, dan hebben we in ieder geval al contant in spatial video.
Coolstart @Giedy511 oktober 2024 10:59
En hoe had het volgens u de VR markt door elkaar kunnen schudden? Wat is er jammer?

Apple Vision Pro laat de state of the art zien voor mixed reality. Aan de prijs was het nooit de bedoeling de markt te veroveren.

Ik begrijp dat je het jammer vindt dat je dit aparaat niet aan €399 kon kopen.

Apple wilde het kip/ei verhaal doorbreken. Hoe kan je nu mixed reality apps maken als er geen mixed reality bril is? Dat is het enige doel van de Vision Pro.
Giedy5 @Coolstart11 oktober 2024 11:18
Welke mixed reality apps zijn er nu na een jaar gemaakt specifiek voor de vision pro die zo baanbrekend zijn dat mensen erdoor een AVP willen kopen? het kunnen videobellen met mensen en een avatar van jezelf kunnen laten zien? de ogen op de voorkant om aan te geven dat je mensen achter de bril kunt zien? Het kunnen bekijken van 3D modellen in een mixed reality omgeving? Ja het is de beste mixed reality bril op de markt, Ja het is een mooie basis om verdere ontwikkelingen te maken maar vergeleken met een quest kun je er niks meer mee, alleen de dingen die op een quest moeizaam gaan of een stuk lelijker zijn zijn wat gepolijst, Het kunnen koppelen van je macbook om met meer schermen te werken op een laptop is denk ik de beste feature maar niet een die ik verwacht binnenkort terug te gaan zien in kantoren. De beeldkwaliteit en tracking is het beste wat er nu beschikbaar is dus erg goed VR gaming, dit had een hoop kunnen doen maar daar is dus amper ontwikkeling naartoe gegaan behalve een paar "demo's" die meer de technologie laten zien, snap ik, maar toch gemiste kans.
Coolstart @Giedy511 oktober 2024 12:09
Wat zou dan de killer feature zijn? Ik weet niet wat Apple of zijn partners zou moeten doen om het echte verschil te maken. Binnen de huidige technologische mogelijkheden en buiten het goedkoper maken met zelfde specs.

Volgens mij gaat bijv Adobe nooit geen miljarden steken in state if the art Vision Pro app omdat er geen afzetmarkt is.

Het enige wat Adobe kan doen is er ervaring met opdoen in dat ecosysteem en een visie ontwikkelen wat mixed reality voor hun producten kan betekenen de komende 10jaar. Dat is wat Apple wilde.
Giedy5 @Coolstart11 oktober 2024 12:42
Ik ben natuurlijk geen apple developer, een killer feature ga ik dus niet zomaar uit mijn duim kunnen zuigen. maar het mag dus duidelijk zijn dat de vision pro niet zo'n killer feature heeft anders had men er wel mee lopen pronken. Wellicht komt er nog iets maar voor nu dus vooral gimmicks
Tubby @Giedy511 oktober 2024 10:02
dat is een mooie samenvatting voor VR in het algemeen denk ik; interessante oplossing op zoek naar een toepassing (anders dan entertainment).
The Zep Man @Tubby11 oktober 2024 10:50
Zelfs voor vermaak blijft VR een niche, ondanks dat het al heel wat jaar beschikbaar en betaalbaar is. Wanneer een nieuwe headset of ecosysteem uitkomt leeft het kort even op, maar die piek maakt geen noemenswaardige markt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 12 oktober 2024 11:19]

SuperDre
@Giedy511 oktober 2024 12:46
Zeker voor 3D films is een VR headset ook geweldig. Voor mij is VR verre van een gimmick, veel games wil ik niet anders meer spelen.
Giedy5 @SuperDre11 oktober 2024 12:55
VR is al vrij ver gevorderd en tegenwoordig kan je voor een 400-500 al een mooie instap maken op iets als de quest 2 of 3, daarvoor krijg je een prima VR bril en in het geval van de 3 zelfs ook een beetje mixed reality. Ik zou dat geen gimmick meer noemen nee, dat was vooral gericht op wat apple toevoegd aan de VR space, niet heel veel. een mooi platform van apple met weinig vernieuwing maar veel verbetering
Zwarte_os @Giedy511 oktober 2024 10:08
Nee, dit lijkt me eerder voor makers om te leren hoe we mooie ervaringen kunnen ontwikkelen voor dit medium. De output is dan leuk voor de kijkers maar de werkelijke waarde ligt in de ontwikkeling zelf.
Ghostery @Giedy511 oktober 2024 19:05
Als ik me niet vergis komen of zijn de cameras om dit te filmen ook pas net uit voor de filmindustrie. Meen van blackmagic, dus hopelijk slaat het aan.
Verwijderd 11 oktober 2024 10:05
Een compleet gebrek aan apps, dan gaan we maar wat videos maken, misschien wil dan nog iemand dat ding kopen.
Films wil je toch met andere mensen kijken. Hapje drankje erbij, toch niet alleen met zon zware bril op?
cbr600f4i @Verwijderd11 oktober 2024 10:18
Films wil ik helemaal niet (altijd) met andere mensen kijken. (Voor sociale dingen gaat hier de tv juist uit). Ik wil ongestoord in een film kunnen zitten en dan het liefst zoals deze VR bedoeld is. Er letterlijk middenin en dan om je heen kunnen kijken! Zo zou ik 1 film dan ook meerdere keren kunnen kijken omdat het in principe buiten de verhaallijn nooit 2x hetzelfde is.

Zo zie ik live sportwedstrijden ook voor me, is toch gaaf als je in de MotoGP of F1 gewoon meerijdt en om je heen kan kijken alsof jezelf de coureur bent. Alleen de zware bril daar mogen ze nog wel wat aan doen.

[Reactie gewijzigd door cbr600f4i op 11 oktober 2024 10:20]

geert1 @cbr600f4i11 oktober 2024 10:47
Je sportvoorbeeld lijkt me dan sterker dan je filmvoorbeeld, voor mij dan in elk geval. Een film heeft heel specifieke framing en montage om onze aandacht te sturen naar waar de film over gaat. Ik zou persoonlijk geen interesse hebben in het bekijken van, zeg, Bladerunner 2049 als ik om me heen zou kunnen kijken. De bedoelde aandachtspunten kan ik dan eenvoudig missen en de regie door Villeneuve zou grotendeels wegvallen. Hij kan dat een stuk beter dan ik.

Even rondkijken in een tech-demo gebaseerd op Bladerunner of Dune zou eventjes geinig zijn, maar een hele film kijk ik liever zoals die is uitgedacht door de creatievelingen.

Als de regisseur het werk maakt met VR in gedachten kan het anders zijn, hoewel ik dat alsnog meer zie als gimmick dan als vervanger van de film en tv zoals we die nu kennen.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 11 oktober 2024 10:53]

Yzord
@geert111 oktober 2024 11:06
Maar Submerged boort ook een hele andere genre aan dan Bladerunner. Met Submerged is het de bedoeling dat je er midden in zit en je eigenlijk deel uitmaakt van de groep mensen die iets ervaren. Zelfs wanneer de sub onder water loopt en het bij jouw tot je lippen komt te staan ben je bezig met het vinden van die ene hap adem die je nodig hebt om je te kunnen bevrijden uit de sub. Dat is toch gewoon mega mega vet? Dat noem ik gewoon echt immersive.

En heerlijk om te lezen dat iedereen die Apple een minder warm hart toedraagt van die stereotype opmerkingen moet maken als "ja, ze hebben er geen apps voor, dus gaan ze maar films maken", maar deze mensen weten gewoon echt niet dat het een complete kolder opmerking is. De AVP is er pas een paar maanden en toen ze iPhone uitkwam waren er in die eerste paar maanden niet eens apps. Sterker nog, het had zelfs geen odnersteuning voor flash en ook dat was DE opmerking van de Apple haters. "Ja, maar het heeft geen Flash", lol. Guess what, nu heeft niemand meer Flash :)

En iedere Apple basher zou verplicht Submerged moet kijken. Ik denk dat ze dan zouden zeggen: "Omdat Apple geen apps heeft voor de AVP is het goed dat ze films zijn gaan maken en immersive sportwedstrijden, want man, echt waar, nu wil ik ook zo'n ding".
Cuqebaqer @Verwijderd11 oktober 2024 10:19
Dat ligt natuurlijk aan wat voor film het is. ;)
Lord Anubis @Verwijderd11 oktober 2024 10:31
Hangt van de Serie of Films af; daarom ging ik graag naar de bioscoop; hielt iedereen z’n mond dicht.
Er tussendoor kletsen is net zo erg als reclame.
Voor geen reclame zijn er abo’s maar voor er niet tussendoor geklets zijn er nog geen abonnementen. 😜
Tintel @Verwijderd11 oktober 2024 13:15
idd. Maar films drijven niet voornamelijk op techniek (matige kwaliteit helpt niet natuurlijk) maar juist op verhaal. Dat hebben we oa. gezien met 3D films. Mooie techniek maar geen niet automatisch een goede film natuurlijk.
vanaalten 11 oktober 2024 10:08
Als je het dan over 'immersive' hebt:
Het lijkt mij dat de Vision Pro dan qua beeld hier veel doet: het is 3D en je zit er midden in, geen afleiding van andere dingen in je woonkamer.

Maar het lijkt mij dat er hier misschien op geluid een gemis is: voor een 'immersive' ervaring wil je denk ik ook een 5.1 of 7.1 geluidopstelling erbij. Ik kan mij niet voorstellen dat het geluid van de VisionPro een bioscoopervaring kan evenaren - al helemaal niet voor de subwoofer in zo'n opstelling.

Of kan je een VisionPro koppelen aan een losstaande audio-installatie en die de (surround) sound voor z'n rekening laten nemen?
JDx @vanaalten11 oktober 2024 10:32
Met een goede koptelefoon wordt het volgens mij ook best immersive.
Dafader @JDx11 oktober 2024 10:53
Wel lekker veel gewicht op t hoofd.
JDx @Dafader11 oktober 2024 10:59
True, heb ooit de Oculus Go gehad met speakertjes in de hoofdband, daar was het geluid al verrassend goed en het beeld immersive genoeg om geen koptelefoon nodig te zijn. Dit zal ook wel flink verbeterd zijn bij een duur product als dit.
Deleon78 @vanaalten11 oktober 2024 10:57
Airpods werken erg goed schat ik (spatial audio, noise cancelling)
armageddon_2k1 @Deleon7811 oktober 2024 12:09
Als Airpods gebruiker kan ik zeggen dat de Airpods echt geen immersive ervaring bieden.
Deleon78 @armageddon_2k111 oktober 2024 14:05
Geprobeerd icm AVP?
hiostu 11 oktober 2024 10:18
Zal vast heel mooi en immersive zijn, maar voor mij persoonlijk een dikke no-go. VR werkt voor mij alleen op roomscale, dus als ik zelf door de content heel kan gaan. Bewegen door de ruimte terwijl ik stil zit, instant misselijkheid en duizelig.
sdziscool 11 oktober 2024 10:59
In mijn opinie missen ze hier echt de "mark", dit soort films zijn niet schaalbaar door Apple zelf en ik zie niemand hier echt geld op verdienen als ze zelf zo'n film maken.

Ik wil voor mijn VR ervaring gewoon coole omgevingen ervaren in first person, wat mij betreft drop je me in een bos en laat je me 3 uur bosopnames horen terwijl ik de zon onder zie gaan. Dit kost geen drol, je kan makkelijk hele kanalen hiermee beginnen en het zou een hele mooie reden zijn om de headset te gebruiken: heel even op een andere mooie plek zijn.

Maar nee, Hollywood budget films maken waar je waarschijnlijk misselijk uitkomt is wat ze maken.

Misschien ben ik de enige met deze mening want ik heb tot zover nauwlijks plekken gevonden met goede VR videos, of het is te slechte kwaliteit of het is te amateuristisch geschoten.
IlIlIllII 11 oktober 2024 11:06
de Duitse regisseur Edward Berger, die eerder voor Netflix de oorlogsfilm Im Westen nichts Neues
Ik moest even schakelen, maar Im Westen nichts Neues is dus de originele Duitse titel voor de film All Quiet on the Western Front. Hij kwam me al zo bekend voor. Ik denk overigens dat de internationale titel makkelijker te herkennen is voor de meeste mensen, maar dat kan aan mij liggen.

Enfin: Edward Berger is een uitstekende regisseur. Leuk dat hij deze kans krijgt van Apple. Hoeveel mensen deze experimentele film uiteindelijk gaan zien is dan weer jammer.
CharlesND 11 oktober 2024 11:19
Misschien aardig om ook de indruk van iemand te lezen die de film niet alleen gezien heeft maar zelf 8 jaar dienst heeft gedaan in (op?) een onderzeeër.

https://appleinsider.com/...-the-comfort-of-your-home

Wat op mij het meeste indruk maakte was hoe intens hij dat 'immersive' beleefde. In vrijwel iedere film die over jouw vakgebied gaat prik je zo door de film heen, alles is leuk verzonnen en bedacht en spannend in beeld gebracht maar in het echt gaat het toch allemaal wel iets anders.

Dat het met de VisionPro wel lukt een volkomen geloofwaardige indruk te maken over de angst en stress op een onderzeeër en die zelfs opnieuw weet op te roepen bij iemand die jarenlang op zo'n onderzeeër heeft gevaren geeft wel weer dat het een veel indringender medium kan zijn dan 'gewoon' video.
nomac @CharlesND11 oktober 2024 18:48
Volgens mij zal dat de grote kracht zijn van de AVP of opvolger: het ondergedompeld worden in werelden die je zelf niet kent: van 'tijdreizen' tot verkennen van het heelal. Het is inderdaad zaak om zoveel mogelijk content aan te bieden alvorens VR, AR zal doorbreken voor de 'gewone mens' of lees consument.
michelb76 11 oktober 2024 12:16
Het videoformat waar Apple dit in schiet is open, en werkt ook op de Quest. Is dit alleen beschikbaar in de App store of Apple TV?
MehHuntah 11 oktober 2024 14:27
Apple heeft alle tools voorhanden om een virtual bril tot een success te maken, ze maken al exclusives voor apple tv, dus dit is een logische stap.

Het enige is denk ik dat ze meer ballen moeten hebben en enorme verliezen durven slikken hierop en alles ver onder kostprijs moeten verkopen, zelf een hoop content en apps maken anders gaat niemand zo'n ding kopen.. coole hardware maar heel duur en bijna geen content is nou niet echt aantrekkelijk.

Als die vision pro voor onder de 1000 euro gaat, en er wat content is dan zou ik er zeker over nadenken. Als het dan niks wordt kan ik er nog mee leven. maar iets van 3500 euro in de kast gooien en nooit meer naar kijken dat is me te pijnlijk.
robbinonline 11 oktober 2024 17:33
Net gekeken icm met Airpods Max en was wel echt een beleving, al viel de film tegen :+

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