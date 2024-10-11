Apple brengt eerste korte speelfilm in Immersive Video uit voor Vision Pro

Apple brengt de eerste korte speelfilm voor de Vision Pro uit die gemaakt is in het Immersive Video-formaat. Beelden voor de film werden met twee lenzen geschoten om 8k-3d-beelden te kunnen opvangen. De Apple Vision Pro is vooralsnog niet in de Benelux verkrijgbaar.

De speelfilm Submerged is volgens Apple de eerste 'gescripte' Immersive Video-content die beschikbaar komt voor de Vision Pro. De film is gemaakt door de Duitse regisseur Edward Berger, die eerder voor Netflix de oorlogsfilm Im Westen nichts Neues maakte en daar een Oscar voor beste internationale film voor won. Submerged gaat over een crew van een onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog. Beelden in Immersive Video zijn 3d in een samengestelde 8k-resolutie met beide ogen en ondersteunen een blikveld van 180 graden. Ook is er standaard ruimtelijke audio aanwezig.

Apple bracht tot dusver weinig Immersive Video-content voor de Vision Pro-VR-headset uit. Momenteel zijn er onder meer een heteluchtballonvlucht en een natuurdocumentairereeks beschikbaar. Dit jaar brengt de techgigant nog meer native Immersive Video-beelden voor de headset uit, waaronder een muziekvideo over The Weeknd en een concert van Alicia Keys.