Adata komt dit jaar met DDR5-Cudimm-geheugenmodules met 6400MT/s - update

Adata brengt in het laatste kwartaal van 2024 zijn eerste Cudimm-geheugenmodules op basis van DDR5-technologie uit. Het gaat om een set van 16GB ram met ondersteuning voor 6400MT/s. Cudimm is een geheugentype met onboard clockdrivers.

De aankondiging van de eerste Cudimms, wat staat voor clocked unbuffered dual in-line memory module, loopt samen met Intels aankondiging van de Intel Core Ultra 200 Series 2 Arrow Lake-cpu's. Die beschikken namelijk over nieuwe geheugencontrollers met ondersteuning voor dit geheugentype. Na de initiële release van DDR5-Cudimm-6400 zegt het bedrijf onder submerk XPG sets van 16GB en 24GB uit te brengen met 8400, 8600, 8800, 9066 en 9200MT/s. Hierover geeft het bedrijf geen verdere details zoals concrete releasedata en prijzen.

Cudimms ondersteunen door de onboard clockdrivers in theorie hogere kloksnelheden omdat deze driver voor een verbeterde stabiliteit van de signalen moet zorgen. Adata beweert dat DDR5-Cudimms overgeklokt kunnen worden tot 9000MT/s, mits een Z890-moederbord wordt gebruikt. Ook Ryzen 8000- en 9000-cpu's in combinatie met de X870-chipset ondersteunt Cudimm.

Onder meer Asgard, V-Color, Biwin en G.Skill kondigden onlangs ook DDR5-Cudimms aan met vermeende snelheden tot 9600MT/s in het geval van Asgard. Adata is, in tegenstelling tot concurrenten, voor zover bekend de eerste grote geheugenfabrikant die een indicatie van een releaseperiode heeft gegeven. De relatief kleine fabrikant Biwin zegt ook ergens dit jaar zeer snelle Cudimms te willen uitbrengen. Vermoedelijk komen deze modules niet wereldwijd uit.

Update, 11.30 uur: Ook Team Group claimt Cudimms met zeer hoge kloksnelheden te ontwikkelen. Het bedrijf zegt in een persbericht DDR5-modules 9600MHz op een Z890-moederbord te kunnen behalen. Het bedrijf geeft geen details over de daadwerkelijke release van de geheugenmodules.

Adata cudimm

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 11-10-2024 09:21
26 • submitter: Vuranix

11-10-2024 • 09:21

26

Submitter: Vuranix

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Reacties (26)

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bewerkers 11 oktober 2024 09:27
Weet iemand wat de timings zijn van de module? Ik ben benieuwd naar latency.
bun00b @bewerkers11 oktober 2024 10:52
Op een blogpost van Anandtech (RIP) kan je enkele foto's zien die ze op Computex hebben genomen waar de timings van enkele CU-DIMM modules op staan.

Zo zie je een Biwin spec sheet die timings van CL52-CL64 laat zien (maar TechPowerUp toont enkele maanden later 9200 MT/s op CL42), en V-Color laat CL40-CL54 zien (NotebookCheck toont later CL44-46 op 9200 MT/s).

Jammer genoeg vooralsnog niets over timings van deze Adata modules te vinden (toch niet door mezelf). De laagste latency voor de snelste DDR5 (8400 MT/s) op de PW zie ik op CL40 staan, dus het lijkt toch wel een goede tech upgrade.
tweakuwe 11 oktober 2024 09:42
Weet iemand wat voor memory bandwidth hiermee mogelijk kan worden, in GB/s? Of is dat zo uit deze specs nog niet af te leiden? Dat begint toch een zwakke plek van het X86 platform te worden (geen inherent probleem aan de instructieset, maar een platform issue van losse dimms tegenover socs).
mitchell16 @tweakuwe11 oktober 2024 09:48
Je weet toch dat MT/s het zelfde is als GB/s ?
SubSpace @mitchell1611 oktober 2024 10:02
Eh, nee? Ten eerste is de ene in miljoenen (M), de ander in miljarden (G). Daarnaast wordt er per transfer 64 bit gedaan, of bij DDR5 eigenlijk 2x 32 bit. Dan hebben we het nog over bits vs bytes, dus ik kom uit op 51.2 GB/s voor 6400 MT/s, theoretisch maximum.

Edit: even gecontroleerd, m'n berekening klopt en de DDR5-6400 wordt dus ook wel PC5-51200 genoemd.

[Reactie gewijzigd door SubSpace op 11 oktober 2024 10:10]

tweakuwe @SubSpace11 oktober 2024 11:39
Ah top, dus een 9400MT/s module kan dan theoretisch 75GB/s leveren ongeveer? En in dual channel wordt dit 150GB/s, in quad channel 300GB/s etc.?

Voor HEDT/server platforms die verder gaan dan dual channel wordt het reguliere ram* zo weer interessant voor AI, dat toch leunt op een hoge geheugenbandbreedte.


*tegenover vram
Game-Tea @tweakuwe12 oktober 2024 11:42
Dual channel DDR5-6000 ligt meestal ergens tussen de 80-90 GB/s, dus denk dat het in de praktijk zo'n 120 GB/s wordt. Maar inderdaad, echt snel geheugen is tegenwoordig heel interessant voor servers. Dit is ook waarom de nieuwe Zen 5 EPYC CPU's officieel 12 kanalen @ 6000 MT/s ondersteunen, wat grappig genoeg meer is dan desktop zen 5 officieel ondersteunt. Intel's Xeon 6 ondersteunt zelfs 8800 MT/s met speciale MRDIMM's van Micron(deze hebben een multiplexing chip op de dimms, eigenlijk 2 in 1 dimms).
AWrongUsername 11 oktober 2024 09:24
Snelheden tot mogelijk 9600MT/s met Cudimm is een indrukwekkende vooruitgang. Is deze technologie ook mogelijk op een toekomstig AMD-platform, of is het proprietary voor Intel?
AuteurYannickSpinner Redacteur @AWrongUsername11 oktober 2024 09:52
Excuses voor de verwarring, dit heb ik direct na de publicatie nog toegevoegd, maar je was er heel snel bij! ;)
AWrongUsername @YannickSpinner11 oktober 2024 10:09
Ah, dat verklaart een hoop. Bedankt voor de opheldering.
jctjepkema @AWrongUsername11 oktober 2024 09:42
CUDIMM is onderdeel van de JEDEC standaard groep: https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd323

Dit is dus gewoon beschikbaar voor AMD om te ondersteunen. Of ze dit doen op het moment weet ik niet.
huntedjohan @AWrongUsername11 oktober 2024 09:35
Staat in het artikel dat x870 het ook ondersteund dus neem aan dat het gewoon werkt op amd
AWrongUsername @huntedjohan11 oktober 2024 09:39
Daar zal ik even overheen gelezen hebben, bedankt!
Arjant2 @AWrongUsername11 oktober 2024 10:04
nee hoor, is later toegevoegd ;)
Gijs007 @huntedjohan11 oktober 2024 14:47
Hoe zit dit precies? Zit de ondersteuning in het moederbord, of toch de CPU?

Volgens Tweakers zijn er deze generatie namelijk geen echt nieuwe chipsets uitgekomen:
review: AMD X870-moederborden - De beste AM5-borden met USB4 en PCIe 5.0

Beetje vreemd als X670E moederborden dit dan niet zouden kunnen. Tenzij er fysiek iets op het moederbord moet worden aangepast.
atthias @AWrongUsername11 oktober 2024 09:25
ook voor AMD mogelijk zover ik weet
SambalSamurai 11 oktober 2024 14:19
Is er momenteel of komt er binnenkort dan in de Tweakers Pricewatch (op deze website onder Geheugen) een nieuwe filter instelling waarmee je kunt filteren om alleen DDR5 repen die CUDIMM ondersteunen te laten zien?
max3D @SambalSamurai11 oktober 2024 15:28
Nog niet helaas
Da Queen 11 oktober 2024 10:00
En waar plug ik die Cudimms dan in op het moederbord, dat mis ik hier. Of is dit gewoon op dezelfde plek als waar DDR5 in gaat?
JSLV @Da Queen11 oktober 2024 10:12
Als ik het artikel van Anandtech lees dan staat er het volgende:
The new DIMMs will also be drop-in compatible with existing platforms (at least on paper), using the same 288-pin connector as today's standard DDR5 UDIMM and allowing for a relatively smooth transition towards higher DDR5 clockspeeds.
Oftewel, zou technisch gezien moeten werken met elk DDR5 mobo.
JDx @JSLV11 oktober 2024 10:39
In het artikel staat Z890 of X870, niet elk DDR5 moederbord.

Ik neem aan dat dat gaat om minimaal, dus oudere mobo's niet en misschien goedkopere toekomstige moederborden zoals de B860 ook niet?

[Reactie gewijzigd door JDx op 11 oktober 2024 10:40]

RANDOM_ID @Da Queen11 oktober 2024 10:16
Dat vroeg ik me ook af. Een snelle zoektocht levert het volgende op:

All told, JEDEC is proposing that CUDIMMs be used for DDR5-6400 speeds and higher, with the first version of the specification covering speeds up to DDR5-7200. The new DIMMs will also be drop-in compatible with existing platforms (at least on paper), using the same 288-pin connector as today's standard DDR5 UDIMM and allowing for a relatively smooth transition towards higher DDR5 clockspeeds.

https://www.anandtech.com...cudimms-debut-at-computex

// Volgende keer toch minder lang treuzelen. Sorry. :O

[Reactie gewijzigd door RANDOM_ID op 11 oktober 2024 10:17]

JDx 11 oktober 2024 10:42
Ben benieuwd of dit noemenswaardige prestatiewinst gaat opleveren en tegen welke prijs, met een nieuwe build in het vooruitzicht wil je geen duur UDIMM aanschaffen als even later veel beter CUDIMM komt.
ChielScape 11 oktober 2024 11:47
Laat dit nu aub niet de CAMM2 standaard in de weg staan maar komen tot een integratie daarop indien dit daarop nog voordelen biedt.
TD-er @ChielScape11 oktober 2024 14:09
Die CAMM2 standaard lijkt mij persoonlijk meer interessant voor laptop-systemen en wellicht een paar specifieke desktop oplossingen, omdat het nogal veel oppervlak neemt en volgens mij ook niet echt praktisch is om meerdere modules te gebruiken aangezien het doel van die interface juist is om veel strakkere timings te kunnen gebruiken.

En de ervaring heeft wel geleerd dat de introductie van een nieuwe geheugen-standaard juist niet het moment is om er meteen op te duiken maar eigenlijk een eerste revisie-update af te wachten als die ooit komt.

- 72-pin geheugen waar al vrij snel EDO-ram versies voor kwamen zodat de eerste generatie borden vrij specifieke RAM modules nodig hadden die later lastig tot niet verkrijgbaar waren (of heel duur)
- 168-pin SDRAM, al vrij snel kwamen modules met andere voltages
- RD-RAM (Rambus) voor de Intel 820 chipset. Idioot duur, werd bloedheet en de 'budget' oplossing om met een adapter 168p SDRAM te gebruiken was buggy.
- DDR3 waarbij de eerste generatie 1.5V nodig had.

En dan ook nog dat 'gedoe' met zogenaamde 'ranks' van modules waarbij je oudere systeem ofwel maar een deel van het geheugen herkende of simpelweg niet werkte.

Nee, de eerste generatie van een nieuwe bus kun je beter overslaan als je 'toekomstbewust' bent met je aanschaf.
ChielScape @TD-er14 oktober 2024 14:49
Die CAMM2 standaard lijkt mij persoonlijk meer interessant voor laptop-systemen en wellicht een paar specifieke desktop oplossingen, omdat het nogal veel oppervlak neemt en volgens mij ook niet echt praktisch is om meerdere modules te gebruiken aangezien het doel van die interface juist is om veel strakkere timings te kunnen gebruiken.
ik zie geen reden om meer dan 1, soms 2 modules te gebruiken, ik geloof dat er best veel capaciteit op een module past. Je kan ze door de lage hoogte zelfs aan de achterzijde van het mobo plaatsen.
En de ervaring heeft wel geleerd dat de introductie van een nieuwe geheugen-standaard juist niet het moment is om er meteen op te duiken maar eigenlijk een eerste revisie-update af te wachten als die ooit komt.
Hiermee volledig eens. Ik heb de routine om een nieuwe PC te bouwen op het moment dat we naar een nieuwe DDR standaard gaan... en dan de laatste lopende productie van de oude standaard te kopen. Bijv. DDR4 met 5900X, DDR3 op i7-6700K, DDR2 op Q6600.
Deze strategie heeft me nooit teleurgesteld.

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