Adata komt dit jaar met DDR5-Cudimm-geheugenmodules met 6400MT/s - update

Adata brengt in het laatste kwartaal van 2024 zijn eerste Cudimm-geheugenmodules op basis van DDR5-technologie uit. Het gaat om een set van 16GB ram met ondersteuning voor 6400MT/s. Cudimm is een geheugentype met onboard clockdrivers.

De aankondiging van de eerste Cudimms, wat staat voor clocked unbuffered dual in-line memory module, loopt samen met Intels aankondiging van de Intel Core Ultra 200 Series 2 Arrow Lake-cpu's. Die beschikken namelijk over nieuwe geheugencontrollers met ondersteuning voor dit geheugentype. Na de initiële release van DDR5-Cudimm-6400 zegt het bedrijf onder submerk XPG sets van 16GB en 24GB uit te brengen met 8400, 8600, 8800, 9066 en 9200MT/s. Hierover geeft het bedrijf geen verdere details zoals concrete releasedata en prijzen.

Cudimms ondersteunen door de onboard clockdrivers in theorie hogere kloksnelheden omdat deze driver voor een verbeterde stabiliteit van de signalen moet zorgen. Adata beweert dat DDR5-Cudimms overgeklokt kunnen worden tot 9000MT/s, mits een Z890-moederbord wordt gebruikt. Ook Ryzen 8000- en 9000-cpu's in combinatie met de X870-chipset ondersteunt Cudimm.

Onder meer Asgard, V-Color, Biwin en G.Skill kondigden onlangs ook DDR5-Cudimms aan met vermeende snelheden tot 9600MT/s in het geval van Asgard. Adata is, in tegenstelling tot concurrenten, voor zover bekend de eerste grote geheugenfabrikant die een indicatie van een releaseperiode heeft gegeven. De relatief kleine fabrikant Biwin zegt ook ergens dit jaar zeer snelle Cudimms te willen uitbrengen. Vermoedelijk komen deze modules niet wereldwijd uit.

Update, 11.30 uur: Ook Team Group claimt Cudimms met zeer hoge kloksnelheden te ontwikkelen. Het bedrijf zegt in een persbericht DDR5-modules 9600MHz op een Z890-moederbord te kunnen behalen. Het bedrijf geeft geen details over de daadwerkelijke release van de geheugenmodules.