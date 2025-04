Kingston en G.Skill komen met Cudimm-geheugenmodules voor Intel Ultra 200-cpu's

Kingston en G.Skill hebben hun Cudimm-geheugenmodules aangekondigd. Eerstgenoemde komt met de Fury Renegade DDR5 Cudimm en G.Skill toont de Trident Z5 CK. Deze modules zijn compatibel met Intels nieuwe Core Ultra 200-cpu's en moeten voor hogere kloksnelheden zorgen.

De Cudimm-geheugenmodules van Kingston kunnen volgens de fabrikant een minimale overkloksnelheid van 8400MT/s behalen, maar de fabrikant geeft geen indicatie van de maximale snelheid bij het overklokken. Standaard ondersteunen ze 6400MT/s. Gebruikers kunnen kiezen uit een enkele module van 24GB ram, of een dualchannelset met 48GB geheugen. De Cudimms zijn verkrijgbaar in het zilver of wit, met optioneel rgb-verlichting. Kingston brengt zijn Fury Renegade op 18 november uit.

De Trident Z5 CK kan volgens G.Skill overklokt worden tot maximaal 9600MT/s. De 24GB-DDR5-modules worden enkel in een set van twee verkocht. Naast de reguliere versie komt er ook een model beschikbaar met een rgb-lichtbalk. Deze Cudimms komen deze maand nog beschikbaar. Beide fabrikanten hebben geen prijzen bekendgemaakt voor hun geheugenmodules.

De Clocked unbuffered dual in-line memory modules zijn compatibel met Intels Core Ultra 200-processors en Z890-moederborden. Cudimms bevatten een geïntegreerde clockdriverchip, waarmee het makkelijker wordt om hoge klokfrequenties voor het geheugen te bereiken. Ze werken ook voor oudere DDR5-platforms, maar kunnen deze extra functie dan niet benutten. Naast Kingston en G.Skill hebben diverse andere fabrikanten, zoals Adata en Crucial, eerder al Cudimm-modules aangekondigd. Tweakers schreef donderdag een review van Intels nieuwe desktopprocessors.