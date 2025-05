Overklokker haalt snelheid van 7,2GHz op nieuwe AMD Ryzen 7 9800X3D-cpu

De professionele overklokker Tsaik heeft de nieuwe AMD Ryzen 7 9800X3D al overgeklokt tot een maximale snelheid van 7,2GHz. Dat is meer dan 2GHz boven de turbokloksnelheid die de processor standaard heeft.

Tsaik heeft een HWbot-benchmark geüpload waarin te zien is dat hij de nieuwe AMD Ryzen-gaming-cpu heeft overgeklokt naar 7241,93MHz. Dat deed Tsaik op een MEG X870E-moederbord van MSI. Dat bedrijf bevestigt de benchmark en de recordkloksnelheid op de nieuwe processor.

Tsaik geeft verder weinig details over hoe de cpu is overgeklokt, maar zegt daar in ieder geval vloeibare stikstof voor te hebben gebruikt om de temperatuur laag te houden. De overklokker zette simultaneous multithreading uit en verhoogde de spanning richting de cpu tot 1,969V.

De nieuwe kloksnelheid is bijna 54 procent hoger dan de basiskloksnelheid van de cpu. De Ryzen 7 9800X3D kwam eerder deze week uit en heeft een basiskloksnelheid van 4,7GHz. De turbokloksnelheid ligt op 5,2GHz. Tweakers publiceerde deze week een review van de processor.

Update, 12.48: in het artikel werd aanvankelijk gesproken over hyperthreading, maar dat is Intel-specifiek. Dit gaat over simultaneous multithreading.