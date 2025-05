Leaker toont specificaties Intel Core Ultra 200-desktop-cpu's met lagere tdp's

Er zijn specificaties verschenen van verschillende nieuwe Intel Core Ultra 200-desktopprocessors op basis van de Arrow Lake-architectuur. Het betreffen non-K- en T-modellen met lagere tdp's. Vermoedelijk komen de chips begin volgend jaar uit.

Er zijn specificaties van in totaal zeven nieuwe Arrow Lake-cpu's gepubliceerd door momomo_us. De nieuwe chips moeten beschikbaar komen naast de bestaande Arrow Lake-desktopprocssors. Ze zijn onder te verdelen in twee categorieën: een 65W-serie zonder 'K'-achtervoegsel en een 35W-serie met een 'T' in de productnaam.

De lijst toont onder meer een Intel Core Ultra 9 285. Net als de huidige 285K, beschikt deze chip over 24 cores, verdeeld over 8 P-cores en 16 E-cores. De chip heeft echter een lagere 65W-tdp en haalt ook lagere kloksnelheden. De baseclock bedraagt 2,5GHz, wat 1,2GHz lager ligt dan zijn 125W-tegenhanger. De boostclock bedraagt op zijn beurt 5,6GHz, wat 100MHz minder is dan de 285K. Er komt ook een 35W-versie, de Core Ultra 9 285T, met een baseclock van 1,5GHz en boostclocks tot 5,4GHz.

In het middensegment introduceert Intel nieuwe Core Ultra 7 265-chips met twintig cores en boostclocks van maximaal 5,3GHz. Tot slot noemt de lijst een Core Ultra 5 225 met 10 cores en een basiskloksnelheid van 3,3GHz bij 65W, met boostclocks tot 5,3GHz. Van deze varianten komen ook versies beschikbaar met een F-achtervoegsel, wat betekent dat ze geen geïntegreerde gpu hebben.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van nieuwe Intel Core Ultra 200-desktopprocessors met lagere tdp's. Naar verwachting kondigt Intel de chips begin volgend jaar aan, mogelijk tijdens de CES in januari. Mogelijk komt de chipmaker dan ook met B860- en H810-chipsets, die gebruikt kunnen worden in goedkopere LGA1851-moederborden.