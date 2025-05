AMD brengt Ryzen 7 9800X3D-cpu volgende week uit voor 479 dollar

AMD bevestigt de komst van zijn Ryzen 7 9800X3D-processor. Deze desktopchip wordt gebaseerd op de Zen 5-architectuur en krijgt een tweede generatie 3D V-Cache. De processor komt op donderdag 7 november uit en krijgt dan een adviesprijs van 479 dollar.

De Ryzen 7 9800X3D beschikt over acht Zen 5-cores en zestien threads, bevestigde AMD op donderdag. Die cores krijgen een baseclock van 4,7GHz, met turbofrequenties tot 5,2GHz. Daarmee zijn de kloksnelheden opgehoogd ten opzichte van de voorgaande Ryzen 7 7800X3D, die base- en boostclocks van respectievelijk 4,2 en 5,0GHz haalde. Daarnaast krijgt de nieuwe chip een tdp van 120W, net als zijn voorganger.

Daarnaast bevestigt de chipmaker dat zijn 9800X3D een tweede generatie 3D V-Cache krijgt. Net als voorgaande jaren, betreft dat een losse chiplet waarop 64MB aan extra L3-cache zit. Daarmee heeft de chip in totaal 104MB aan cache, waarvan 96MB L3-cache.

Anders dan voorheen wordt die 3D V-Cache-chip ditmaal onder de core complex die geplaatst. Dat zorgt ervoor dat deze ccd, waarin de cpu-cores zitten verwerkt, dichter bij de heatspreader zit. De Ryzen 7 9800X3D kan hierdoor efficiënter gekoeld worden dan de voorgaande 7800X3D, wat volgens AMD de hogere kloksnelheden mogelijk maakt.

Verder krijgt de Ryzen 7 9800X3D als eerste X3D-chip een volledig ontgrendelde multiplier. Dat betekent dat de processor volwaardig overklokbaar is. De voorgaande Ryzen 7000X3D-chips ondersteunden wel Precision Boost Overdrive, een automatische overklokfunctie van AMD, maar gebruikers kregen niet eerder volledige vrijheid bij het overklokken van een X3D-cpu.

AMD claimt in een video dat de nieuwe Ryzen 7 9800X3D gemiddeld acht procent sneller is in games ten opzichte van de 7800X3D. Het bedrijf stelt daarnaast dat zijn cpu met gaming gemiddeld twintig procent sneller is dan Intels nieuwe Core Ultra 9 285K. De fabrikant zegt niet hoe snel de nieuwe processor is in productiviteitsbenchmarks.

De Ryzen 7 9800X3D krijgt bij release een adviesprijs van 479 dollar. Dat is 30 dollar meer dan de Ryzen 7 7800X3D van de vorige generatie, die bij release 449 dollar en 509 euro kostte. AMD deelt momenteel nog geen europrijzen van de nieuwe 9800X3D-chip. AMD rept nog niet over mogelijke X3D-varianten met meer cores. Er gingen al geruchten rond dat deze later zouden verschijnen.