Gigabyte kondigt Turbo Mode voor AMD 'Ryzen 9000X3D' aan, onthulling lijkt nabij

Gigabyte heeft een X3D Turbo Mode voor zijn AM5-moederborden aangekondigd. Deze optie moet de prestaties van de onaangekondigde AMD Ryzen 9000X3D-processors met wel 35 procent verhogen. Daarnaast houdt AMD naar verluidt volgende week een persevenement om de 9800X3D te demonstreren.

In een persbericht schrijft Gigabyte dat de X3D Turbo Mode de gamingprestaties van Ryzen 7000X3D en Ryzen 9000-processors moet verbeteren. Het bedrijf claimt een verbetering van maximaal 35 procent voor de "aankomende Ryzen 9000X3D-processors" en tot 20 procent voor de Ryzen 9000 non-XD3-chips.

Dit zorgt er naar eigen zeggen voor dat de reguliere Ryzen 9000-cpu's soortgelijke prestaties kunnen leveren als hun X3D-tegenhangers. Het is niet duidelijk wat voor aanpassingen er precies worden gemaakt met de Turbo Mode. Gigabyte wijst er wel op dat de verbeteringen beïnvloed kunnen worden door het type processor en de omstandigheden van het werkgeheugen. De functie komt naar moederborden met een X870E-, X870- of 600 series-chipset.

Er is ook meer informatie opgedoken met betrekking tot de onthullingsdatum. De X-gebruiker HXL heeft een uitnodiging gedeeld van een vermeend persevenement dat door AMD wordt gehouden in de Chinese stad Zhuhai. Tijdens deze bijeenkomst, die plaatsvindt op 23 en 24 oktober, toont het bedrijf naar verluidt "zijn nieuwe ondersteuning voor game-ervaringen" door middel van "professionele live-demonstraties en real-machine-ervaringen". Deze vertalingen wijzen op een nieuw product.

Bovenaan de afbeelding wordt bovendien een productverpakking afgebeeld die nog niet door AMD is gebruikt. De doos lijkt als twee druppels water op een foto die eind vorige maand is gedeeld door de leaker Moore's Law Is Dead. Volgens laatstgenoemde gaat het om de Ryzen 7 9800X3D, wat lijkt te worden bevestigd door de '7' die op de doos op de uitnodiging wordt getoond.

De Ryzen 7 9800X3D kwam eerder deze week in het nieuws. Volgens geruchten gaat AMD zijn nieuwste X3D-cpu aankondigen op 25 oktober, gevolgd door de mogelijke release op 7 november. De duurdere Ryzen 9 9900X3D en 9950X3D zouden pas begin volgend jaar worden aangekondigd.