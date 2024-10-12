MSI: AMD Ryzen 9000X3D-cpu's zijn ongeveer even snel als niet-X3D-varianten

Er is een MSI-documentatie opgedoken waaruit blijkt dat de AMD Ryzen 9000X3D-processors met acht en zestien cores beschikbaar komen. De chips zouden in de Cinebench R23-multicoretest ongeveer even snel zijn als de AMD Ryzen 9000-chips zonder X3D-geheugen.

De benchmarkresultaten werden aanvankelijk door het Duitse HardwareLuxx gepubliceerd, maar zijn nu terug te vinden op VideoCardz. De redactie van de Duitse techwebsite kreeg onlangs een rondleiding bij MSI waarbij ook informatie over aankomende producten werd gedeeld. Een van die producten was de AMD Ryzen 9000X3D-processorlijn.

Uit de presentatie blijkt dat de octacore-variant van de Ryzen 9000X3D tijdens het spelen van Far Cry 6 ongeveer 13 procent sneller zou zijn dan de Ryzen 7 7800X3D, die evenveel rekenkernen heeft. Tijdens het draaien van Shadow of the Tomb Raider en Black Myth: Wukong zou de nieuwe chip ongeveer 2 procent sneller zijn dan de Ryzen 7 7800X3D. De Ryzen 9000X3D-variant met zestien rekenkernen was in Far Cry 6 ongeveer 11 procent sneller dan de huidige Ryzen 9 7950X3D met evenveel cores. De nieuwe chip zou ongeveer 4 procent sneller zijn in Shadow of the Tomb Raider en 2 procent sneller in Black Myth: Wukong. Deze resultaten werden bereikt in combinatie met een Nvidia RTX 4090-gpu op Windows 11 24H2, terwijl de games op een 1080p-resolutie draaiden.

MSI heeft ook benchmarkresultaten uit Cinebench R23 gedeeld. De octacorevariant van de Ryzen 9000X3D-processor zou in de singlecoretest 2145 punten halen. Dat is 2,2 procent lager dan de Ryzen 7 9700X. Deze chipset haalde in dezelfde test namelijk 2194 punten. In de Cinebench R23-multicoretest haalt de octacore-variant van de Ryzen 9000X3D-cpu 23.317 punten, terwijl de octacore Ryzen 7 9700X 21.886 punten haalt. Er is een verschil van ongeveer 6,5 procent in het voordeel van de Ryzen 9000X3D-processor.

De Ryzen 9000X3D-variant met zestien rekenkernen behaalde in de singlecoretest van Cinebench R23 2242 punten. De Ryzen 9 9950X haalde in deze test een score van 2282 punten. Er is dus een verschil van 1,7 procent in het nadeel van de nieuwe chip. In de multicoretest scoort de Ryzen 9000X3D-chip met zestien rekenkernen 42.377 punten. Dat is 0,2 procent minder dan de 42.472 punten die de Ryzen 9 9950X in dezelfde test kon halen. MSI stelde dat de Ryzen 9000X3D-chips in de Cinebench R23-multicoretest, bij een kloksnelheid van 5,2GHz, ongeveer even snel zijn als de niet X3D-varianten.

Uit geruchten moet blijken dat AMD de X3D-variant van de Ryzen 9000-cpu's pas in januari van volgend jaar wil uitbrengen. Er gingen geruchten dat die processors met extra 3D V-Cache nog dit jaar zouden komen, maar meerdere bronnen zeggen dat dat later wordt.

MSI-documentatie met benchmarkresultaten AMD Ryzen 9000X3D-processorlijn. MSI-documentatie met benchmarkresultaten AMD Ryzen 9000X3D-processorlijn. MSI-documentatie met benchmarkresultaten AMD Ryzen 9000X3D-processorlijn. MSI-documentatie met benchmarkresultaten AMD Ryzen 9000X3D-processorlijn.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-10-2024 10:28 128

12-10-2024 • 10:28

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Reacties (128)

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necessaryevil 12 oktober 2024 11:09
Ik heb even wat context nodig... Was het te verwachten dat het X3D-geheugen de 9000 wel veel sneller maakt?
Korvaag @necessaryevil12 oktober 2024 11:23
Afhankelijk van wat je ermee doet. Het is wat dat betreft niet anders dan de andere 3D-cache generaties. Sommige games profiteren er enorm van, al is het verschil bij 4K gaming vaak weer klein. Voor je 'normale' applicaties maakt het over het algemeen weinig uit. Sterker nog: vaak zijn ze daar wat trager om de maximum boostclock wat lager ligt. De 3D-cache CPU's worden dan over het algemeen ook gezien als gaming CPU's.
Floriss @necessaryevil12 oktober 2024 11:32
Nee, nu is het slechts duidelijk dat met de extra 3d geheugen laag de kloksnelheid niet meer lager hoeft te zijn dan de versie zonder 3d geheugen
WildWilly @Floriss12 oktober 2024 18:06
Hou je wel rekening mee dan de 9700x maar 65 watt verbruikt? De 7700x verbruikt wel 105 watt en 7800x3d 120 watt.

Stel dat 8 core zen5 x3d 120 verbruikt en cache 15 watt verbruikt blijft er ergens wel 40 watt over. Zelfs als de 8 core zen5 x3d 105 watt verbruikt blijft er toch 25 watt over.

Toen de 9700x review las dacht meteen als dit maar 65 watt verbruikt verbaast me niet dat x3d variant even snel zal zijn in productiviteit.
Verwijderd @WildWilly13 oktober 2024 11:30
In de review van tweakers is toch echt wat anders te lezen, daar staat dat in multithreaded 100% load the 7800x3d zo'n 75 watt aan stroom verbruikt, een stuk minder dan 120 watt die jij benoemt. Begrijp ik iets verkeerd?

review: AMD Ryzen 7 7800X3D - De langverwachte Intel-killer in games
Rixos @Verwijderd13 oktober 2024 15:48
Een 7800X3D koop je voor gaming.

Daar is ie super zuinig.

Als je er heavy multithreaded workloads mee gaat draaien dan kan je net zo goed de non 3d variant halen. Goedkoper en hogere kloksnelheden.
Verwijderd @Rixos13 oktober 2024 17:08
Ik snap waarom je een x3d chip koopt. Het voorbeeld is dan ook om de worst case te tonen qua stroomverbruik omdat zelfs in dat geval de cpu ver onder de genoemde 120 watt valt volgens tweakers.
Rixos @Verwijderd13 oktober 2024 17:09
Ja ik had je reactie niet goed gelezen, ben het met je eens. Geen idee waar die, die 120w vandaan haalt, en ook niet waarom het relevant zou zijn in een scenario waar mensen die chip niet voor kopen.
Grrrrrene @Rixos14 oktober 2024 07:50
Dat laatste ben ik niet met je eens. Mensen kopen een CPU niet per se puur voor gaming of puur voor videobewerking of puur voor CAD. Het kan ook prima een mix zijn, zoals bij mij thuis. Ik game op een PC waar ik ook Solidworks op heb draaien en waar ik ook video's bewerk. Dan moet die CPU van alles kunnen en komt hij al die scenario's tegen waar je op doelt.
Sinester @Grrrrrene14 oktober 2024 09:07
Mensen kopen een CPU niet per se puur voor gaming of puur voor videobewerking of puur voor CAD
Een X3D chip koop je echt wel voor puur gaming, anders kon je meer prestaties krijgen bij niet x3D chips in de meeste workloads

Er zal vast wel een workload zijn buiten gaming die ook de Cache kan benutten (aangezien er ook Epyc met 3D Cache zijn) maar zou niet weten welke
uiltje @Sinester15 oktober 2024 08:27
Ok maar misschien heb je voor die workloads alleen afdoende prestaties nodig? Ik had achteraf ook een 3d chip moeten kopen want ik kan alles wat ik wil met wat minder cores. Sneller is nog steeds fijner natuurlijk...
WildWilly @Verwijderd13 oktober 2024 16:38
Dat is een benchmark ik praat over specificaties. Daar staat echt 120 watt max.
Verwijderd @WildWilly13 oktober 2024 17:13
Volgens mij gaat dat over TDP of Thermal Design Power, niet over stroomverbruik (jij noemde specifiek verbruik). In de review van de 9700x is te zien dat deze in vrijwel alle test meer stroom verbruikt dan de 7800x3d. Het is alleen bekend dat bij de 7800x3d deze warmte wat meer geconcentreerd is door de v-cache die, vandaar de hogere waarde voor de TDP omdat de koeler die hotspot moet kunnen koelen.
Floriss @WildWilly12 oktober 2024 18:15
Oke maar de foto's met benchmarkresultaten in dit nieuwsitem suggereren dat de performance vrijwel gelijk is met de non 3d cache variant van de 9000 serie. En vergelijking met de 7000 serie gaat mijn reactie niet over

[Reactie gewijzigd door Floriss op 12 oktober 2024 18:17]

WildWilly @Floriss12 oktober 2024 18:32
Nee maar het zegt wel iets over de generatie verschil. AMD heeft gezegd dat v-cache gevoelig is voor warmte. En we weten dat 7700x redelijk warm kan worden. 65 watt 9700x daarintegen.
Robin4 @WildWilly12 oktober 2024 20:28
Ik heb nog altijd geleerd dat de TDP stond dat het aangeeft hoeveel hitte in watt de cpu af geeft en dus wat voor koeler je nodig hebt om die cpu af te kunnen koelen en het vrijwel weinig zegt over het werkelijke verbruik.
bwerg
@Robin412 oktober 2024 22:09
Wat de CPU verbruikt is exact gelijk aan hoe veel hitte die afgeeft, het verbruik wordt namelijk 100% omgezet in warmte. ;) wel klokken CPU's tegenwoordig vaak omhoog en omlaag aan de hand van de temperatuur waardoor het verbruik waar de CPU "voor ontworpen" zou zijn (thermal design power) heel anders is dan wat de CPU maximaal verbruikt.
Grrrrrene @bwerg14 oktober 2024 08:23
Maar dat zou dan eerder andersom zijn toch? Dus dat een CPU een TDP van 65W heeft, maar kortstondige pieken van 120W kan geven, omdat hij nog koel is en er een hoop warmte "weggebufferd" kan worden in de heatspreader en heatsink? Als die 120W de 65W-koeler overweldigt, schakelt de CPU weer terug naar een lager vermogen, waardoor hij weer afkoelt.
bwerg
@Grrrrrene14 oktober 2024 09:04
Wat betreft het uitmiddelen van de pieken en dalen wel. Maar dat geldt niet voor het effect dat een CPU 'ontworpen' is voor een warmteafvoer van 125W, maar als de temperatuur laag genoeg blijft (lees: er zit een waterkoeler op) dan blijft de CPU gewoon 300W verstoken.
supersnathan94 @Robin413 oktober 2024 16:16
TDP tussen Intel en AMD is alleen niet meer te vergelijken aangezien Intel niet meer echt aan die standaard te binden is. Intels zullen gebruiken wat ze kunnen en gaan over het algemeen ver over TDP.
Knijpoog @WildWilly13 oktober 2024 10:44
7800x3d is juist enorm zuinig en verbruikt echt geen 120 watt
ABD @WildWilly13 oktober 2024 12:49
Ik dacht, wat als je die 9700x op 105W of 120W gaat draaien, holt de 9700x dan opeens keihard weg bij de 7700x? Helaas is dit niet het geval, het lijkt erop of de 9700x bij 65W zon beetje op zijn max zit. Zuiniger en minder hitte is het enige echte voordeel, naast een bescheide verbeterde IPC.

Hoe dan ook, als de Ryzen 9800X3D een normale adviesprijs krijgt en volop leverbaar is, en niet zoals de 7800X3D de laatste maanden bijna 50% duurder is geworden, kan het de beste koop worden voor gamers. Maar je 7800X3D inruilen voor een 9800X3D lijkt mij zeer onverstandig.
Dick Ravestein @necessaryevil12 oktober 2024 13:57
Ja, in games wel. Het probleem "was" dat de X3D versies in normale applicaties minder snel waren dan hun "niet X3D" cpu's door de lagere frequenties van de cores op X3D versies (i.v.m. warmte ontwikkeling).
Dat "probleem" heeft AMD nu zo goed als opgelost volgens deze single en multicore test.
Cid Highwind @Dick Ravestein12 oktober 2024 18:38
De titel is in dat opzicht dus wat misleidend. Het gaat immers om gelijke prestaties in niet-gaming gerelateerde use cases.

In gaming is de chip weldegelijk sneller, maar de kop suggereert dat dit niet zo is.
Dick Ravestein @Cid Highwind13 oktober 2024 19:21
Correct! ;)
bigkillerstorm @Cid Highwind14 oktober 2024 15:58
Jah de titel brengt het negatief van 3d cache voegd niks toe en presteert gelijk.
Hoewel dit juist erg positief was want in heavy workloads met hoge kliks en alle cores liep ie bij de vorige generatie niet goed mee. Die waren echt vooral op games gericht. 9000 serie kan dus beiden goed. Dus ze moeten de titel anders verwoorden dat het positieve ontwikkeling is.
Elzooi @necessaryevil12 oktober 2024 11:20
Ja en nee. Tot nu toe waren de X3D varianten in spellen sneller dan de normale variant. Buiten spellen (cinebench) voegt het cache minder toe en waren ze daarom vaak trager door de lagere (boost) clock.
De extra laag cache was van wat ik begreep gevoelig voor warmte waardoor de clocks lager waren.
Rixos @necessaryevil13 oktober 2024 18:29
Tot nu toe was het zo dat de extra laag X3D geheugen er voor zorgden dat de cores wat lager geclockt moesten worden. Voor zover ik het begrijp zorgde de extra laag er voor dat de cores minder makkelijk te koelen waren, waardoor hogere clocksnelheden niet mogelijk waren.

Dus zag je dat de 5800X hogere clocksnelheden had dan de 5800X3D etc.

Dat maakte in principe niet echt uit, want je koopt een X3D chip vooral voor gaming, waar de extra L3 cache laag veel meer effect heeft op je framerates dan een wat lagere clocksnelheid van je cores.

Maar als dit artikel klopt dan lijkt het erop alsof ze het probleem met de koeling hebben opgelost. Anders zou je een lagere cinebench score verwachten, zeker voor multicore van de lager geclockte variant.

Ik heb nog even naar de slides gekeken: daar staat "With frequency locked at 5.2 ghz performance is the same. Ja oké, maar wie zegt dat het non X3D model een frequency locked op 5.2 ghz heeft?
Martinspire 12 oktober 2024 11:12
Opvallend dat de performance gelijk is op gelijke kloksnelheid. Dat betekent dus dat de verdere features niet heel veel verschil gaan maken en dat ie dan alleen hoger geklokt is?

Ik ben benieuwd hoeveel winst er nog te behalen valt met betere drivers, want dit is de initiële benchmark vs een chip die al wat verder uitontwikkeld is natuurlijk. Het ziet er niet echt uit als een upgrade. Tegenover Intel is het nog steeds wel sneller, volgens mij. Verder zijn veel banchmarks al 100 of 200+ fps dus dan maakt een paar procent ook vrij weinig verschil. Ik had nog liever gezien dat ze nog even een zware game gingen laten zien. En er staat niets over frame generation e.d. al denk ik wel dat dit de barebones performance is.
Floriss @Martinspire12 oktober 2024 11:26
ja, AMD heeft voor zen 5 wat delen kunnen verkleinen waardoor de 3d cachelaag minder over de compute cores heen komt te liggen waardoor de warmte van de 3d cachelaag niet toevoegd aan de warmte van de cores en deze dan niet lager geklokt hoeft te worden.
GeroldM @Floriss12 oktober 2024 15:29
Maar als de cache-laag niet over de kern is geplaatst, dan moeten signalen weer grotere afstanden afleggen. En dat is wat je met dit soort cache geheugen nou net niet wil doen., want elke nanometer meer dan absoluut nodig is, is er 1 teveel.

Of je klokt het niet zo hoog en legt de cache-laag over de die, of je moet de cachelaag continue hoog klokken om de transportverliezen goed te maken, waardoor je gehele CPU altijd warmer is en kernen niet hoog geklokt kunnen worden.

Zelf denk ik dan dat het beter is om de cache-laag dan maar beter zo kort mogelijk op de kernen te leggen.
Floriss @GeroldM12 oktober 2024 17:14
Hier is het youtube filmpje met tijd lokatie waar ik mijn info van heb: YouTube: ZEN 5 has a 3D V-Cache Secret
r.marijnissen 12 oktober 2024 14:23
Even voor de duidelijkheid de 9000x3d is niet 'de' gamers cpu toch?

Wat is er van begrijp is de 9000x3d sneller dan de 7800x3d in games zie nieuws bericht.
Maar de ryzen 7 9800x3d komt nog uit.... en zal nog sneller zijn.

Wil een nieuwe game bak gaan bouwen binnenkort.
Dan is nog even wachten op de 9800x3d waarschijnlijk de snelste op korte termijn of is er nog iets beters aanstaande.

En dan bedoel ik op korte termijn uiteraard.
Want de 9800x3d is weer ryzen 7 komt er geen versie van de ryzen 9 dan van die cpu?

[Reactie gewijzigd door r.marijnissen op 12 oktober 2024 14:24]

naaitsab @r.marijnissen12 oktober 2024 16:32
Even voor de duidelijkheid de 9000x3d is niet 'de' gamers cpu toch?
Dat is de serie waarover ze spreken, niet de exacte CPU's. Zo is de 7800X3D onderdeel van de 7000X3D series.

Bij de 7000 series was het een beetje rommelig met de 3 zwaarste CPU's
7950X3D heeft 2 CCD's (2x8 fysieke cores) welke niet zo lekker matchen met Windows waardoor deze in verhouding vrij veel prestaties mist. Enige regelmaat zelfs onder de 7800X3D. Dit is nu wel beter maar zeker niet perfect.
7900X3D dit is mijn inziens een product die nooit op de markt had mogen komen. Deze heeft ook 2 CCD's maar 6 fysieke cores per CCD. Waarbij er maar 1 CCD X3D cache heeft. Dus eigenlijk heb je een 7600X3D met 6 normale cores erbij. Dit is op zich geen probleem maar dit feit was zeer onduidelijk aangegeven. Bedrog is een groot woord maar erg zuiver voelde het niet.
7800X3D heeft 1 CCD met 8 cores welke allemaal X3D cache hebben. Dus geen 6-core verhaal en ook geen (mogelijke) issues met de core parking of scheduler. Daarom presteert deze vaak het beste in games. Zeker als je de fors lagere prijs ten opzichte van de 7950X3D meerekent.

Als dit bij de 9000X3D hetzelfde is zal het een strijd worden tussen de 9800 en 9950, welke het beste presteert zal afhankelijk zijn van Windows en AMD-drivers. Als er weer een 9900X3D komt heeft deze mij inziens enkel bestaansrecht als deze 2x 6-cores met alle 12 cores X3D heeft.
OruBLMsFrl @naaitsab13 oktober 2024 05:01
Ben het eens dat het teleurstellend is dat een x900 model maar 6 cores met 3D-cache heeft. Tegelijk zal AMD simpelweg mindere yields 2 cores willen kunnen uitschakelen, van zowel CCD met als CCD zonder 3d-cache, de prijs is wel flink lager dan een x950 model.
Bij de x950 modellen ten overvloede, heb je ook maar 1 CCD met 3D cache, dus niet het nadeel van 2 cores met 3D cache minder zoals bij de x900 modellen, maar tot AMD komt met alternatieve architectuur zoals meer cores in één CCD, bijvoorbeeld 16 cores in één CCD, blijf je houden dat je die 3D cache niet gelijk kan inzetten voor al je cores helaas, zelfs op een x950 model niet.
Daarom blijft een x800 model voor veel games het beste, want de praktijk wijst uit dat wanneer simpelweg elke core die 3D cache heeft, dat de meest optimale gaming prestaties biedt voor alles behalve een paar heel specifieke games welke echt goed gebruik maken van meer dan 8 cores. En er lijkt welhaast geen enkele game te zijn die nog een bottleneck ervaart met de CPU performance van zelfs een 5800X3D op 1440p of 4k resolutie en hoge grafische settings, laat staan een 7800X3D of 9800X3D.
Dat is als je enkel voor gaming kijkt. Doe je een combinatie met workstation workloads of heel veel media processing op de CPU voor max quality, dan kan de balans natuurlijk wel prima naar een x900 of x950 model doorslaan, al dan niet met 3D-cache, of zelfs een echte workstation/server CPU maar dan die altijd zonder 3D-cache. Tegelijk zitten daar ook wel een paar echte monsters bij, 5,0GHz met 256MB cache en zelfs een enkele AMD server CPU met 512MB cache... het is vooral dat die platformen los van de extreem hoge prijzen van vele duizenden euro's voor een CPU verder totaal niet geoptimaliseerd lijken te worden voor gaming, laat staan overclocking en zo meer.
Voor Tweakers 'omdat het kan' zou een vergelijk natuurlijk best leuk zijn met de 512MB cache chip en de 5.0GHz chip uit de nieuwe AMD lineup, puur om eens te kijken wat er qua gaming wel nog kan op zo een workstation/server platform met een 4090 als je workstation+gaming fysiek wilt/moet combineren in één PC. CPU geheugenbandbreedte zal het probleem niet zijn met 12 kanalen, maar vermoedelijk geheugen latency wel. Daarmee interessant in hoeverre die nog veel grotere caches zoiets dan nog deels kunnen opvangen. Zegt toch iets over waar de grenzen van de techniek liggen.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 13 oktober 2024 05:08]

Vayra @r.marijnissen12 oktober 2024 16:52
Pak gewoon een 7800X3D voor een niet al te hoge prijs als die langskomt. Of een 5800X3D, voldoet ook nog meer dan prima en is ook zuinig, waarbij ook DDR4 nu spotgoedkoop is. 16GB gaat al voor 35-40 euro of zo. Dat is niks. Steek je die centen in een betere videokaart ;) Dat is alleen maar winst.

De verschillen zullen onmerkbaar zijn in je games. Er komt altijd wel weer iets nieuws uit. Als je niet van plan bent steeds de allerduurste GPU te blijven kopen, dan is bijna elke CPU eigenlijk prima. Alleen als je echt de allerhoogste FPS wilt en het nieuwste van het nieuwste op het hoogste van het hoogste, dan heb je meer nodig.

Verder maakt het aantal cores voor gaming geen jota uit. Het gaat om de single thread/core prestaties. Nog steeds leunen negen van de tien games het meeste daarop, en de rest van de 'threads' zijn er van afhankelijk. 8 cores is meer dan zat voor nu en de komende 5 jaar in games. En zelfs langer. De 7800X3D verslaat met die 8 cores bijvoorbeeld 24 core Intel CPUs in gaming, en dan ook nog eens op de helft of minder van het wattage.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 12 oktober 2024 16:56]

NeverSettle @Vayra12 oktober 2024 17:27
Ryzen 7 7800X3D kost nu minstens 450 euro. Prijzen stijgen de laatste tijd flink, er is veel vraag naar de genoemde CPU. Intel 13 en 14 gen drama speelt een rol en 9000X3D komen er aan. Daarnaast stijgen de prijzen meestal na de zomer om rond Black Friday en de feestdagen "flinke" kortingen te geven.
Wilco88nl @NeverSettle12 oktober 2024 20:07
Bizarre stijging eigenlijk wel van die 7800x3d, vooral omdat de 9000 serie zo tegen viel.

Ik heb er zelf toch maar voor gekozen m'n AM4 bordje te upgraden met een 5700x3d die wel maar €183 koste. Voldoet echt meer dan prima, vooral op 4k.
Jonathan-458 @Wilco88nl13 oktober 2024 03:47
AM4 is inderdaad nog steeds erg competatief.

AM5 is op het moment in verhouding, price performance, vrij duur.
Degrader @r.marijnissen12 oktober 2024 19:08
Even voor de duidelijkheid de 9000x3d is niet 'de' gamers cpu toch?

Wat is er van begrijp is de 9000x3d sneller dan de 7800x3d in games zie nieuws bericht.
Maar de ryzen 7 9800x3d komt nog uit.... en zal nog sneller zijn.
Ze bedoelen met de 9000X3D de hele nieuwe serie X3D-cpu's, dus de te verwachten Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9900X3D en 9950X3D.

Edit: deze vraag was al beantwoord, had ik even niet gezien.

[Reactie gewijzigd door Degrader op 12 oktober 2024 19:09]

huntedjohan 12 oktober 2024 10:46
als ik de gaming restultaten zo zie geen enkele behoefte om mijn 7800x3d in te wisselen.

groot verschil ook tussen far cry 6 en de andere games. is dit doordat far cry 6 perfect werkt met de extra 3d cache, of juist minder geoptimaliseerd?
MulMonkey @huntedjohan12 oktober 2024 11:02
Nu en ook in het verleden is het vrijwel nooit interessant geweest om PC hardware na 1 generatie te upgraden.
sdk1985
@MulMonkey12 oktober 2024 11:28
Bij AMD is het wel interessant geweest om te upgraden na elke generatie. Ryzen 2xxx was voor gaming een stuk sneller dan 1xxx terwijl ondertussen de 1xxx cpu's al de bottleneck werden. Hetzelfde gebeurde eigenlijk met de 3xxx die ook een must have werd voor wie een snelle gpu had geplaatst. Dus dat zijn 2 upgrades in 2 nieuwe generaties die zin hadden. Ook de 5xxx upgrade was interessant, maar niet direct een must. Dus dan heb je 3 generaties achter elkaar die interessant zijn als upgrade.
Olaf van der Spek @sdk198512 oktober 2024 11:37
Dus dan heb je 3 generaties achter elkaar die interessant zijn als upgrade.
Was dat omdat Zen 2 zo goed was of omdat Zen 1 zo slecht was voor gaming?
En zijn zulke verbeteringen de norm of de uitzondering?
Vroeger was het gebruikelijk (en zinvol) om de drie jaar de computer te vervangen, momenteel gebruik ik nog een 2012 Ivy Bridge CPU (zij het met een nieuwere GPU en SSDs).
SG
@Olaf van der Spek12 oktober 2024 15:03
Zen1 klokte nog niet zo lekker en liep dus op klok achter. Met de tot zen 4 was er zo oiets als klok race en ging tdp omhoog. Zen5 breken ze er mee.
Eigenlijk wat intel ook deed kloks en last gen komen ze daar op terug.
Tja nu mis je dat over de top boost klokken.
Ik vind het goede ontwikkeling en een on vermijd bare.
Raptor lake ,t-rex lake, spinosaures lake , indorsptor lake : 400wat piek 500 piek 600 piek 1000wat piek. En revolutionaire koeling nodig dat kleine chip wat 1Kwatt verstookt kan koelen. Je heb nu dus door dat dat een dead-end is.
M4 lead de way lage klok en enorme ipc en top single thread performance. Zonder extreem boosten. X86 heeft dus minder stages lagere klok schaling hogere transistor density voor enorme besteding aan ipc verbetering. Want dan blijf je in de meer efficiënte vermogen/performance curve van de chip. Wat ARM doet.
Dus er zit nog veel potentie wat x86 kan doen.
Ik heb 1850x zen1.
Dennism
@sdk198512 oktober 2024 12:19
Maar dan laat je de kostprijs buiten beschouwing denk ik, zo heel veel zat er namelijk gemiddeld genomen helemaal niet tussen Ryzen 1000 en Ryzen 2000, zie bijvoorbeeld deze gemiddelde resultaten van HuB over een redelijke sample van games: https://imgur.com/3jrJbgl

Met als grootste gat een 9% verschil tussen de 1600 (Non-X) en de 2600X, hadden ze de 1600X genomen was dat gaat nog wat kleiner geweest. Tussen een 1800X en een 2700X zit maar 3.5% bijvoorbeeld.

Als je bij zulke verschillen meer dan een paar euro moet bijleggen is het de upgrade juist eigenlijk helemaal niet waard.

Zen 2 (Ryzen 3000) en Zen 3 (Ryzen 5000) ben ik trouwens wel met je eens, Als je op Zen 1 (Ryzen 1000) of Zen 1+ (Ryzen 2000) zat was de stap naar Ryzen Zen 2 of Zen 3 op hetzelfde moederbord wel een zeer mooie stap. Zeker als je de oude cpu nog enigszins ok kon verkopen.
sdk1985
@Dennism12 oktober 2024 13:14
Het gaat mij niet persé om de procentuele verschillen maar om de game ervaring. Het punt was dat destijds dat die cpu's uiteindelijk voor gaming tekort schoten. Kijk maar eens naar de reviews van de Intel i7 9700K uit die tijd. Daar zie je de AMD r5 1600 en r7 1700 helemaal onderaan bungelen. Zelfs onder bijvoorbeeld een i7 2600, i5 8400 en i7 4790K. De 2600/2700 waren ook niet denderend in dat opzicht maar waren in ieder geval 'on par' met de opgevoerde 2600K uit 2010. Had je een potente videokaart dan liep je simpelweg tegen een cpu bottleneck aan waardoor de Ryzen 2xxx alsnog een interessante upgrade werd voor veel tweakers. Soms maakt die 10 fps net het verschil en wanneer je dan voor een leuk bedrag kan upgraden dan zijn er blijkbaar mensen die dat doen, zie ook hier op tweakers.

Dit zijn overigens de cijfers die ik in mijn hoofd heb: gamernexus AC: 1600 80.4 (49.6) fps, 2600 89.9 (53.5) fps, 3600 114.5 (68.6) fps. Bij Warhammer komen ze met 118, 137, 155 fps. Bij f1 199, 235 en 267 fps. Waarbij inderdaad bij de meeste games de stap van 2xxx naar 3xxx groter is. Bij f1 sprijd het wel netjes.

In latere tests zie je dat de 5600(X) een vergelijkbare stap maakt bijvoorbeeld in Totalwar van 103 fps voor de 3600 naar 135 fps voor de 5600X. Dat zijn elke keer verschillen waar we bij Intel vaak meerdere generaties voor nodig hadden. Wat dus best knap is van AMD.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 12 oktober 2024 14:11]

SG
@sdk198512 oktober 2024 15:14
Dat zal gewoon het latency probleem zijn wat chiplets meebrengt. Software dat slecht gebruik maakt van l1 l2 caches hebben baad bij heel veel L3 cache.
Prof software is ontwikkeld om goed gebruik te maken van caches en hebben vaak genoeg aan L2. Nu intel ook aan Tile is. Krijgt die ook ongeveer dezelfde latency isue.

Hier voor zijn paar oplossingen.
Massaal weer monolitisch.
Windows hardware thread beschikbaar maakt ,paar gereserveerd voor systeem en rest voor apps.
Games aanzienlijk beter geoptimaliseerd worden voor memory acces.
De 3dvcache Epycs zijn custom divisie en speciaal voor klanten die task waar elke compute afhankelijk os van andere data. Meeste pro taken zijn goed op spitsen in onafhankelijke verwerkingen. Zoals cinebench. Games kunnen beter dat is om dat sommige game enorme schalen met extra cache en sommige niet. Kan liggen aan soort game. Maar ook hoeveel er rekening wordt gehouden met data sharing. En rond springen in memory. Dus random memory acces.
d3x @Dennism12 oktober 2024 22:41
Memory controllers zijn er wel echt op vooruitgegaan bij 1-2-3-5
haarbal @MulMonkey12 oktober 2024 11:50
Nee, maar nu is de prestatiewinst wel heel beperkt. Met 5800x3d naar 7800x3d krijg je iig nog 30% gemiddeld oid. Nu misschien 10%.
privacybeleid @haarbal12 oktober 2024 12:14
precies, maar toch nog steeds interessant als je nu toch al een nieuw systeem moet hebben, zeker als je veel sim/indy games speelt die ipc en single thread gevoellig zijn
youridv1
@haarbal12 oktober 2024 14:00
Met 5800x3d naar 7800x3d krijg je iig nog 30%
Dat getal komt recht uit je anus. Het verschil is 15% gemiddeld review: AMD Ryzen 7 7800X3D - De langverwachte Intel-killer in games
Cid Highwind @youridv112 oktober 2024 18:41
De 5800X3D presteert op grofweg 7700X niveau. Als je dus 5800X3D prestaties acceptabel vindt, ligt een 7700(X) systeem misschien meer voor de hand.

Hangt een beetje van de prijs en wensen (qua upgradeability) af.
haarbal @youridv112 oktober 2024 23:17
In meer recente testen is het echt wel meer dan 15%
youridv1
@haarbal13 oktober 2024 12:57
Hoe recent wil je het hebben? Is de Zen5 launch recent genoeg?

review: AMD Ryzen 5 9600X en Ryzen 7 9700X - Zen 5 in desktops

Hier is het 6%

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 13 oktober 2024 12:58]

haarbal @youridv113 oktober 2024 15:30
Hier is het 25
YouTube: "AMD Zen 5 Performance Improvement Update" Ryzen 7 9700X: 24H2 Updat...
DLSS @MulMonkey12 oktober 2024 14:50
Biji videokaarten wel hoor. Een RTX 4090 is zo’n 1.5x tot bijna 2x zo snel als een RTX 3090 bijvoorbeeld.
Llopigat @DLSS12 oktober 2024 15:09
Dat is waar maar een videokaartgeneratie duurt ook langer, ongeveer 2x zo lang als een AMD processorgeneratie.
DLSS @Llopigat12 oktober 2024 15:52
Ah ja, dat klopt inderdaad. Al heb ik get gevoel dat het alsnog een stuk sneller gaat bij GPUs. Vraag me af hoe dat komt eigenlijk🤔
Seditiar @Llopigat12 oktober 2024 17:36
Zijn praktisch even lang toch, tenzij je bijv. de 9800X als een andere generatie ziet dan 9800X3D. Ik heb mijn 4090 exact 2 jaar geleden gekocht, de verwachting is dat ik die binnen 3 maanden kan vervangen met een 5090. Zou dus 26-28 maanden zijn.
De 7950X3D lanceerde eind februari 2023. De verwachting/hoop is dat de 9950X3D ergens januari/februari lanceert, zou dan 23-24 maanden zijn.

Het is ietsjes sneller inderdaad, maar dat is voornamelijk omdat de 5000 series van Nvidia iets trager is dit keer. GPUs zijn echt serieus vooruit aan het springen terwijl CPUs relatief gezien bijna stilstaan sinds de 5800X3D. +15-20% performance is leuk hoor, maar vergeleken met de XX90 kaarten die met 50-80% per generatie vooruit springen is het best triest.

[Reactie gewijzigd door Seditiar op 12 oktober 2024 17:38]

1Joshua5 @Seditiar12 oktober 2024 22:52
GPU vs CPU ontwikkelingen kan je niet vergelijken.
Seditiar @1Joshua513 oktober 2024 10:48
Klopt, ik reageerde alleen maar op de persoon boven mij.
Robin4 @MulMonkey12 oktober 2024 20:46
Je weet van te voren ook niet wat er op de markt komt..

Zo was een upgrade van Ryzen 7 3700x naar een Ryzen 7 5800x3d helemaal geen slechte upgrade.
Waar wat AMD op dit moment laat zien ben ik het wel met je eens.
MulMonkey @Robin412 oktober 2024 23:31
Dat is inderdaad een goede upgrade! Ik heb zelf ook een 5800X3D trouwens. Met een 7800 XT.

De 5800X3D (04-2022) kwam echter wel pas bijna 3 jaar later uit dan de 3700X (07-2019) en de 7800X3D kwam al 1 jaar (04-2023) na de 5800X3D op de markt.

Nog steeds inderdaad 1 generatie verschil, maar je snapt wat ik bedoel.
Stapper55 @huntedjohan12 oktober 2024 10:58
Ik bouwde mijn nieuwe bak net in de goeie tijd, paar maand terug. De 7800x3d tikte toen 330. En het is een beest, die gaat voorlopig niet weg :P
huntedjohan @Stapper5512 oktober 2024 11:00
als ik de prijzen van de 7800x3d zie ben ik er ook blij mee. hier via tweakers gekocht voor een prijs die nu niet meer haalbaar gaat zijn. dus ja, ik ga m ook zeker nog lang niet verwisselen.
Astennu
@huntedjohan12 oktober 2024 11:58
Dat is het niet want de 7800X3D heeft die cache ook. Blijkbaar heeft FC6 wel baat bij de architectuur aanpassingen van Zen5 waar veel andere games daar niets of weinig aan hebben zijn er soms wel uitschieters die dan 10% of meer winst laten zien bij gelijke clocks.
Zie ook: YouTube: AMD Ryzen 7 9700X vs. 7700X: 40+ Game Benchmark [23H2 vs. 24H2]

Daar hebben ze een grafiek waar je precies kan zien welke games minder goed draaien met Zen5 en welke juist beter werken.
atthias @huntedjohan12 oktober 2024 10:57
FC6 houd gewoon van 3d chache lijkt het dit was met de 5800x3D ook al zo meen ik
DrMacabr3 @huntedjohan12 oktober 2024 14:38
Ik zou het evt nog overwegen als de 9800X3D veel koeler zou blijven.
Momenteel wilt de 7900D3D al eens tot richting 75/80 graden gaan tijdens games en dan begint de koeler me iets te luid te worden. (zelf curve aangemaakt, maar tegen de limiet wil je toch dat de koeler wat meer moeite doet?!).

Als ik dan op termijn voor 100 a 150 euro verschil gerusterm en stiller af ben.. maar eerst ervaringen en reviews afwachten..
Robin4 @huntedjohan12 oktober 2024 20:42
Misschien word Zen 6 ook niet veel beter..
Best wel jammer eigenlijk.. Goed geinvesteerd in een goed moederbord om alles mooi uit te zingen..
En ondertussen kan ik net zo goed nou wachten tot Zen 8 op AM6.
Want Cudimms schijnen ook een gemeengoed iets te worden dat zorgt voor hogere snelheden waar ik eigenlijk op aan het wachten was, en de eerste DDR5 gen mij toch eigenlijk best wel tegen viel.
Ik had gehoopt dat AMD eerder kwam met sneller DDR 5 CUdimm geheugen.
Maar waar daar ik eigenlijk een nieuw moederbord voor nodig heb (zit nou zelf op x670e)
Heeft het na mijn idee om in het huidige AM5 platform nog voor een ander nieuw bord te kiezen dat kan omgaan met cudimms.. Dan ben je met AM6 denk ik veel beter af.
Master Chieftec @huntedjohan12 oktober 2024 23:59
Waarom zou je überhaupt de beste gaming cpu van het moment willen vervangen ook als de nieuwe 20 of 30 procent beter zou presteren? Je kan daar voorlopig toch even mee vooruit?
Voor mensen zonder de X3D variant en die gamen op 1440p, ik heb zelf de R9 7900X, zijn deze prestaties weldegelijk interessant. Ik had zelf ook iets meer performance gewild maar in ieder geval is dit genoeg om de 7800X3D over te slaan en gelijk door naar de 9000 serie.
BruT@LysT @huntedjohan14 oktober 2024 09:00
De geteste games zijn niet erg goed geselecteerd, ze lopen hoogstwaarschijnlijk tegen een GPU bottleneck aan, vandaar dat je nauwelijks verschil ziet. Farcry 6 is de enige game die dat niet heeft. Black myth wukong is op 1080p met raytracing aan zwaar GPU bottlenecked op een 4090, die haalt namelijk maar rond de 60fps in die situatie dus een vergelijk met snellere CPU's is nutteloos. Tomb raider haalt al een hele hoge fps en zal hoogstwaarschijnlijk ook tegen een GPU bottleneck aanlopen als men gebruikmaakt van de inbegrepen benchmark tool. Ik gok dat de 9800X3D over het algemeen wel 10% to 15% sneller zal zijn in vergelijking met 7800X3D. Niet spectaculair, maar wel gewoon consistent beter dan zijn voorganger.
Finraziel @huntedjohan12 oktober 2024 11:12
Mja, mijn 5800X3D ook niet hoor...
Misschien als ik competitief zou gamen en per se de hoogste framerate wou halen op FHD low settings of zo, maar dat doe ik niet. Die X3D is goed om pieken in frametime te voorkomen, en dat doet ie nog steeds. Een iets hogere gemiddelde framerate halen is imho helemaal niet zo interessant en voorlopig zie ik geen games die niet voldoende zouden hebben een die 5800X3D.
B_FORCE @Finraziel12 oktober 2024 11:50
Dit is precies wat veel mensen vergeten.

De meeste games zijn GPU limited, niet CPU.
De verschillen die we de laatste jaren zien, zijn vooral van absurd veel fps naar super absurd veel fps.

Dat terwijl het discutabel is of zoveel fps überhaupt nuttig zijn (en nee, die LTT video is verre van objectief en juist uitgevoerd), veel mensen toch niet goed genoeg zijn om daar profijt van te hebben en heel veel games dit sowieso niet nodig hebben.
Dan nemen we dingen als internet latency etc nog niet eens mee.

Zeker adventure games ed (zoiets als Tomb Raider oid) hard lock ik allemaal op 60fps.
Een enkele misschien op 90fps of 120fps.

Om een beetje significante verschil nog te kunnen zien, zul je zoiets moeten verdubbelen (als je al daarin gelooft).
Dus 240fps, 480fps en 960fps.
Alles daartussen gaat nooit zoden aan de dijk zetten.

Dus de laatste jaren ben ik alles behalve onder de indruk.
De 9000 series kan ik maar moeilijk serieus nemen.

[Reactie gewijzigd door B_FORCE op 12 oktober 2024 11:51]

Dennism
@Finraziel12 oktober 2024 12:37
Deze slide uit een Hardware Boxed video die zojuist uitgekomen is laat dat ook mooi zien. Er is een flink verschil met de 7800X3D (en straks waarschijnlijk ook met de 9800X3D), maar de 5800X3D kan gemiddeld genomen nog steeds heel goed meekomen met de Non-X3D parts. YouTube: "AMD Zen 5 Performance Improvement Update" Ryzen 7 9700X: 24H2 Updat...
Seditiar @Finraziel12 oktober 2024 17:40
Ligt er heel erg aan wat je speelt. Een spel zoals bijvoorbeeld The First Descendant trekt mijn 7800X3D bijna volledig leeg (90-95% utlization), dat zou ik echt wel merken als ik opeens een 5800X3D zou installeren. Ook zou ik het vrijwel zeker merken als ik meer cores zou nemen, dit soort spellen zijn de reden dat ik weer naar meer dan 8 cores terug ga.
Finraziel @Marctraider12 oktober 2024 14:27
Ja zo formeel hoeft het niet voor mij op t.net :)
https://onzetaal.nl/taalloket/wilden-wouden-wouen-wouwen
WhiteSnake76 12 oktober 2024 10:47
Ben benieuwd als de eerste uit komen of het dan nog steeds zo een klein verschil is in Benchmarks, maar volgens mij is het verschil bij de 7000X reeks tegen over de 7000X3D vaak ook niet heel groot.
kujinshi
@WhiteSnake7612 oktober 2024 10:56
Een 7700X heeft 4500mhz met een max standaard van 5400mhz.
Een 7800X3D doet 4200mhz om 5000mhz.

Goed dat ze de 9800X3D dan omhoog gaan zetten in de markt, 7800X3D is wel heel erg specifiek voor gamers gemaakt.
Olaf van der Spek @kujinshi12 oktober 2024 11:40
Een 7700X heeft 4500mhz met een max standaard van 5400mhz.
Een 7800X3D doet 4200mhz om 5000mhz.
Tot 8% hogere clocks dus, hopelijk levert dat in veel games toch wat winst op.
Vayra @Olaf van der Spek12 oktober 2024 16:43
Niet meer dan 8%. Er is vrij weinig ruimte over als we afgaan op de feiten die we al hebben over Zen 5. Misschien pakken ze nog ergens een procent of twee. Ik verwacht niet meer dan 10% verschil met de 7800X3D. Wat vooral interessant is wat mij betreft is of ze daarvoor evenveel prik nodig hebben, of minder, of meer. Ik gok op meer. En dan blijft er van deze nieuwe X3Ds niet heel veel upgrade motivatie over als je al een X3D hebt.

Overigens was dat ook niet mijn verwachting; ik heb anderhalve maand geleden een 7800X3D gekocht omdat ik dit al wel zag aankomen. Die boost van 3DVcache zit er al in en dat maakt het grootste verschil voor gaming. Het verschil tussen de 5800X3D en de 7800X3D is ook betrekkelijk klein. Geen enkele reden om aan te nemen dat dat voorlopig gaat veranderen. Dan zijn we minimaal een grote architectuurwijziging verder - en er is geen enkele reden om aan te nemen dat die gaming-georienteerd zal zijn. Heel X3D is ook maar een uitvloeisel van een design voor enterprise.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 12 oktober 2024 16:49]

WhiteSnake76 @kujinshi12 oktober 2024 14:35
Ik heb een 7900X en vind een X3D versie relatief te duur voor het prestatie verschil.

Als de 9800X3D/9900X3D nou een stuk sneller blijk in de games die ik speel dan wil ik die misschien wel overwegen.
BruT@LysT @WhiteSnake7614 oktober 2024 09:04
Als je nu niet onder de indruk bent van het prestatieverschil dan ga je dat met een 9800X3D ook niet zijn. Verschil is te klein.
naaitsab 12 oktober 2024 10:59
Ziet er uit als een vrij summiere performance uplift, in ieder geval veel te weinig om mijn 7800X3D te upgraden. De laatste slide waarbij men beide CPU's op dezelfde clock zet geeft nagenoeg dezelfde performance is interessant. Vraag me af wat de resultaten in games zijn bij deze 'clock for clock' vergelijking. Als deze ook (nagenoeg) gelijk uitvallen lijkt het eigenlijk alleen een hogere clock vanaf fabriek te zijn en verder niks. Als dat zo is dan wordt dit wel een beetje een misser denk ik. Óf dit zijn engineering samples en AMD gebruikt de tijd om er nog wat meer van te maken. De officiële aankondigingen van deze X3D blijven vrij stil.

De constatering dat niet-X3D chips net zo snel zijn in de benchmark is niks nieuws. De applicatie moet wel gebruik kunnen maken van de X3D cache anders heeft het geen toegevoegde waarde. In tegendeel de chips worden eerder throttled omdat deze sneller beschadigen onder warmte. Dus een non-X3D chip zou hoger kunnen clocken en betere Chinebench score kunnen/moeten halen.
Olaf van der Spek @naaitsab12 oktober 2024 11:41
De constatering dat niet-X3D chips net zo snel zijn in de benchmark is niks nieuws.
Dat is wel nieuws, want bij Zen 4 zijn ze meestal trager door lagere clocks.
naaitsab @Olaf van der Spek12 oktober 2024 12:25
Dat betreft de base clock, boost ligt redelijk op 1 lijn. De 7600X en 7600X3D zijn hier een uitzondering op, waarbij de boost ook redelijk uiteen loopt. Bij de 7800X3D zou je nog kunnen discussiëren of de 7700(X) de tegenhanger is. Op papier zal de non-X3D wat sneller zijn, in de praktijk zal dit verschil klein tot nihil zijn, zeker met degelijke koeling. De constatering van dit artikel "ongeveer even snel" is mijn inziens daarom ook prima van toepassing op Zen 4. Welk percentage je aan 'ongeveer' verbind is natuurlijk een punt van discussie, door de persoonlijke invulling. Daarom ben ik zelf niet zo'n fan van zulke constateringen in een nieuwsartikel met cijfers.
Olaf van der Spek @naaitsab12 oktober 2024 13:40
Dat betreft de base clock, boost ligt redelijk op 1 lijn.
Boost- en base-clock verschillen beiden 7 - 8 % tussen 7700X en 7800X3D.
4,5 / 4,2 = 1,07x
5,4 / 5 = 1,08x
Welk percentage je aan 'ongeveer' verbind is natuurlijk een punt van discussie, door de persoonlijke invulling.
8% verschil in CB23 vind ik niet ongeveer hetzelfde, maar dat schreef je zelf ook al:
In tegendeel de chips worden eerder throttled omdat deze sneller beschadigen onder warmte. Dus een non-X3D chip zou hoger kunnen clocken en betere Chinebench score kunnen/moeten halen.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 12 oktober 2024 13:43]

Van der Berg 12 oktober 2024 11:07
Is er geen 12-cores beschikbaar bij de 9000X3D? Ik sla de gehele 9000 serie over. Momenteel 4 jaar de Ryzen 7 5800X computer
Superman @Van der Berg12 oktober 2024 11:19
Vorige generatie 12 core 7900X3D had geen cache op alle cores maar op 6 cores waardoor het slechtere prestaties had in Games vergeleken met een 8 core 7800X3D die wel op alle cores het had.
BruT@LysT @Van der Berg14 oktober 2024 09:07
Waarom precies 12? 16 is dan toch ook een prima alternatief als je veel cores belangrijk vind?
Van der Berg @BruT@LysT14 oktober 2024 11:33
Omdat er altijd ook.een 12-cores bij zat, dus nu niet als ik het goed gelezen heb. Ik vind 16-cores nog overdreven voor een gamer. Als ik al zou upgraden vanaf mijn Ryzen 7 5800X computer een 8-cores zou ik het liefst een 12-cores willen

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 14 oktober 2024 11:33]

BruT@LysT @Van der Berg14 oktober 2024 16:07
Volgens mij is de 9900X en de X3D variant een 12 core CPU. Maar hoe de prestaties zich verhouden tot voorgaande modellen is even afwachten. In de linie zijn de 12core X3D varianten niet zo heel populair, dat was vanwege de verdeelde cache, waardoor eigenlijk maar 6 cores gebruik maken van de snelle cache. De 8 core 7800X3d komt hierdoor meestal beter uit de bus in games, want daar hebben wel alle 8 cores toegang tot de snelle cache. Dit probleem zou met de 9000 serie moglijk verholpen zijn maar weet ik niet 100% zeker. De 7800X3d lijkt mij vooralsnog de betere CPU voor jouw situatie, maar mocht je toch graag meer cores hebben en productiewerk willen doen, dan is meestal de 16 core een beter uitgangspunt. Natuurlijk valt het uiteindelijk allemaal neer op prijs/prestatie verhouding, als de 16core een paar tientjes meer kost, waarro niet zou ik zeggen. Mogelijk ben je sowiezo beter af met de huidige generatie wat prijs/prestatie betreft.
recyclebin 12 oktober 2024 11:42
De toegevoegde waarde van de extra cache is uiteraard om latency te verlagen om CPU instructies en data sneller naar de L1 cache te verplaatsen. Nu kan ik het verkeerd hebben maar volgens mij is Cinebench niet echt een latency-focused benchmark en zijn real-time applicaties zoals games, muzieksoftware, etc. dat wel.
naaitsab @recyclebin12 oktober 2024 13:32
Los van of Cinebench wel "X3D enabled" is, waar ik ook mijn twijfels bij heb. 1 game en 1 generieke benchmark geeft simpelweg te weinig datapunten om echt wat aan te hebben. Veel meer dan een grove indicatie is het dan ook niet. Conclusies baseren op zo weinig testen is altijd discutabel. Daarom zijn de mediaan resultaten aan het einde van een goeie review altijd handig. Of de gebruikte benchmark moet toevallig volledig zijn gericht op de workload/tool waar je de CPU op selecteert, zoals een Blender benchmark. Dan zou je op basis van die enkele test een gedegen keuze kunnen maken.
Llopigat 12 oktober 2024 15:11
Was het niet zo dat de X3D cores alleen voor de eerste 6 of 8 cores beschikbaar waren? Dat zou de lage score van de 16-core processor verklaren.

Overigens zou ik sowieso niet voor een 16-core gaan voor gaming. 8 cores is meer dan zat want games spreken er toch niet meer aan.
Arjant2 @Llopigat12 oktober 2024 15:21
Dat is waarom er een 7800x3d en een 7950x3d ook bij de vorige gen was.
Niet iedereen wil alleen maar gamen.
De 7800 voor de gamers en de 7950 voor de gamers die daarnaast ook nog productief op de pc willen zijn en daarmee de extra cores kunnen gebruiken.
Llopigat @Arjant212 oktober 2024 19:19
Ja dat weet ik maar de X3D functionaliteit is vooral bedoeld voor (en effectief bij) gaming.
Specialsta @Llopigat13 oktober 2024 10:16
Nee de nieuwe generatie zou vcache krijgen op beide ccd's.

Verder heb ik een opmerking over je bewering over '8 cores is genoeg'

Genoeg voor wat? Tuurlijk krijg je veel FPS in gaming, maar gaming gaat niet alleen over (average) FPS...
Ook om 0,1procent low/vloeoendheid. En daar kunnen extra cores wel bij helpen.

Alleen de laatste generatie 7000 hebben vertraging in ccd:s, maar bij de nieuwe generatie 9000 zou dat opgelost zijn. Ik wacht dus lekker op de 9950x3d. Meer Fps ....MAAR ook een vloeiendere ervaring.
noway 12 oktober 2024 16:35
Ik zie een ding en daar zet ik echt mijn ? bij .4090 kaart op 1080p wtf doe dan de test op een 1080 kaart lol
Vayra @noway12 oktober 2024 17:02
Nee, want het is een CPU test, geen GPU test. Je wil dus de invloed van een te trage GPU uitsluiten, zodat je ziet waartoe de CPU in staat is.
noway @Vayra13 oktober 2024 11:44
ok.....maar toch overkill systeem voor 1080p

[Reactie gewijzigd door noway op 13 oktober 2024 12:16]

Vayra @noway13 oktober 2024 12:53
Elk systeem is anders. Daar draait een test van een enkel component niet om. Die info moet je ergens anders ophalen.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 13 oktober 2024 12:54]

BruT@LysT @noway14 oktober 2024 09:11
Daar gaat het niet om. En overigens is het helemaal niet overkill, want die 4090 haalt werkelijk maar iets van 60 fps op die setting met alle grafische features aan en is dus GPU bottlenecked. Met andere woorden, die 1080p is een te hoge resolutie voor deze test! Beter hadden ze de grafische settings op medium gezet ofzoiets, dan zie je in elk geval nog verschil tussen de CPU's in deze test. Het gaat om het kunnen vergelijken van CPU performance. Testcases zoals deze hebben niets met real world gaming setups te maken en daar moet je ze dus ook niet mee vergelijken. Dit doen we al decennia lang. Het verbaasd me hoeveel mensen er tegenwoordig 0 verstand hebben van benchmarks zoals deze, ik zie opmerking zoals die van jouw regelmatig opduiken. Is dit nou de nieuwe generatie ofzo? ;)

[Reactie gewijzigd door BruT@LysT op 14 oktober 2024 09:18]

noway @BruT@LysT14 oktober 2024 09:27
Ohh ga jij nu denigrerend doen?
Omdat jij denkt een slimmerik te zijn?

Wow mooi man ....hoe voel je eigen nu?
BruT@LysT @noway14 oktober 2024 09:36
Ik voel me niet anders dan anders. Hopelijk heb je er wat van opgestoken, blijkbaar heb ik gelijk gehad in mijn constatering.
noway @BruT@LysT14 oktober 2024 09:39
Wijsneus
BruT@LysT @noway14 oktober 2024 10:00
Probeer het niet zo negatief op te vatten. Mijn oorspronkelijke bericht was met een knipoog en was niet denigrerend bedoeld maar informatief. De laatste alinea is wat overbodig en niet specifiek alleen op jou gericht. Het is altijd al zo geweest dat men deze vragen stelt bij benchmarks en dat zal altijd zo blijven. Ik snap dat tonatie en intentie mist bij ongsproken tekst en dit zorgt voor veel haat en frustratie op het internet, dit was niet zo bedoeld, mijn excuses daarvoor.
noway @BruT@LysT14 oktober 2024 11:41
Ok ...fijne dag nog.

Ik vond het raar dat ze de zwaarste kaart op 1080 p gebruikten.
Of de test is te zwaar :)

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