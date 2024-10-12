MSI: AMD Ryzen 9000X3D-cpu's zijn ongeveer even snel als niet-X3D-varianten

Er is een MSI-documentatie opgedoken waaruit blijkt dat de AMD Ryzen 9000X3D-processors met acht en zestien cores beschikbaar komen. De chips zouden in de Cinebench R23-multicoretest ongeveer even snel zijn als de AMD Ryzen 9000-chips zonder X3D-geheugen.

De benchmarkresultaten werden aanvankelijk door het Duitse HardwareLuxx gepubliceerd, maar zijn nu terug te vinden op VideoCardz. De redactie van de Duitse techwebsite kreeg onlangs een rondleiding bij MSI waarbij ook informatie over aankomende producten werd gedeeld. Een van die producten was de AMD Ryzen 9000X3D-processorlijn.

Uit de presentatie blijkt dat de octacore-variant van de Ryzen 9000X3D tijdens het spelen van Far Cry 6 ongeveer 13 procent sneller zou zijn dan de Ryzen 7 7800X3D, die evenveel rekenkernen heeft. Tijdens het draaien van Shadow of the Tomb Raider en Black Myth: Wukong zou de nieuwe chip ongeveer 2 procent sneller zijn dan de Ryzen 7 7800X3D. De Ryzen 9000X3D-variant met zestien rekenkernen was in Far Cry 6 ongeveer 11 procent sneller dan de huidige Ryzen 9 7950X3D met evenveel cores. De nieuwe chip zou ongeveer 4 procent sneller zijn in Shadow of the Tomb Raider en 2 procent sneller in Black Myth: Wukong. Deze resultaten werden bereikt in combinatie met een Nvidia RTX 4090-gpu op Windows 11 24H2, terwijl de games op een 1080p-resolutie draaiden.

MSI heeft ook benchmarkresultaten uit Cinebench R23 gedeeld. De octacorevariant van de Ryzen 9000X3D-processor zou in de singlecoretest 2145 punten halen. Dat is 2,2 procent lager dan de Ryzen 7 9700X. Deze chipset haalde in dezelfde test namelijk 2194 punten. In de Cinebench R23-multicoretest haalt de octacore-variant van de Ryzen 9000X3D-cpu 23.317 punten, terwijl de octacore Ryzen 7 9700X 21.886 punten haalt. Er is een verschil van ongeveer 6,5 procent in het voordeel van de Ryzen 9000X3D-processor.

De Ryzen 9000X3D-variant met zestien rekenkernen behaalde in de singlecoretest van Cinebench R23 2242 punten. De Ryzen 9 9950X haalde in deze test een score van 2282 punten. Er is dus een verschil van 1,7 procent in het nadeel van de nieuwe chip. In de multicoretest scoort de Ryzen 9000X3D-chip met zestien rekenkernen 42.377 punten. Dat is 0,2 procent minder dan de 42.472 punten die de Ryzen 9 9950X in dezelfde test kon halen. MSI stelde dat de Ryzen 9000X3D-chips in de Cinebench R23-multicoretest, bij een kloksnelheid van 5,2GHz, ongeveer even snel zijn als de niet X3D-varianten.

Uit geruchten moet blijken dat AMD de X3D-variant van de Ryzen 9000-cpu's pas in januari van volgend jaar wil uitbrengen. Er gingen geruchten dat die processors met extra 3D V-Cache nog dit jaar zouden komen, maar meerdere bronnen zeggen dat dat later wordt.