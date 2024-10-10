AMD brengt Zen 5 ook naar zakelijke laptops met Ryzen AI Pro 300-cpu's

AMD introduceert de Ryzen AI Pro 300-processors voor laptops. Het zijn varianten van de eerder uitgebrachte Ryzen AI 300-chips (codenaam Strix Point), maar dan bedoeld voor zakelijke notebooks.

AMD Ryzen AI Pro 300De line-up lijkt erg op die van de consumentenserie. Het topmodel is de Ryzen AI 9 HX Pro 375, met een combinatie van in totaal twaalf Zen 5- en Zen 5c-cores. De iets lager gepositioneerde 370 is identiek op de iets lager geklokte npu na. De Ryzen AI 7 Pro 360 heeft met acht stuks wel duidelijk minder cores, en bovendien een minder krachtige geïntegreerde gpu.

In vergelijking met de normale consumentenprocessors beschikken de Ryzen AI Pro's over extra functies voor beveiliging en beheer op afstand. De nieuwe feature Cloud Bare Metal Recovery maakt het bijvoorbeeld mogelijk voor systeembeheerders om laptops vanuit de cloud te herinstalleren. Sommige antimalwareprogramma's kunnen bovendien de npu gebruiken voor energiezuinige AI-detectie van kwaadwillende software.

HP en Lenovo hebben al aangekondigd later dit jaar laptops uit te brengen met de nieuwe AMD-cpu's.

Model Cores Max. klok Cache Gpu Npu Tdp
Ryzen AI 9 HX Pro 375 4x Zen 5, 8x Zen 5c 5,1GHz 36MB Radeon 890M (16 CU's) 55Tops 15-54W
Ryzen AI 9 HX Pro 370 4x Zen 5, 8x Zen 5c 5,1GHz 36MB Radeon 890M (16 CU's) 50Tops 15-54W
Ryzen AI 7 Pro 360 4x Zen 5, 4x Zen 5c 5,0GHz 24MB Radeon 880M (12 CU's) 50Tops 15-54W

Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 10-10-2024 20:00 8

10-10-2024 • 20:00

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Reacties (8)

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Terr-E 11 oktober 2024 11:43
Mijn Dell Precision 3540 is na 5 jaar toe aan vervanging, maar ik vrees dat Dell nog steeds geen plannen heeft voor een Precision met AMD hardware. :`(
Misschien dat ik deze keer dan maar voor een Thinkpad moet gaan.
JWL92 10 oktober 2024 20:06
De Ryzen AI 7 Pro 360 heeft met acht stuks wel duidelijk minder cores,
Volgens de tabel zijn t r 10? 4+6
supersnathan94 @JWL9210 oktober 2024 20:23
Eerdere berichten spraken van een 3+5 setup dus ik snap wel dat er ergens verwarring zit. Zou sinds lange tijd weer een chip worden met oneven aantallen per cluster.
d3x @supersnathan9410 oktober 2024 21:39
oneven cpu getallen? nah dat is echt wel een slecht gerucht, maar het staat wel op wiki :)

het ergste eigenlijk is dit:
HP en Lenovo hebben al aangekondigd later dit jaar laptops uit te brengen met de nieuwe AMD-cpu's.

het is zo een ramp om degelijke laptops te vinden... de AMD 7000 series was een mix van alles, de 8000 is amper te vinden en nu is het wachten op deze. De intel 12-13-14th waren vierkante rampen op gebied van verbruik en batterij, de ML was een dulle tussenoplossing.

Nu krijgen we van beide de nieuwste generatie op scherp maar ze smijten er allemaal wat AI saus over en de prijs is navenant...

[Reactie gewijzigd door d3x op 10 oktober 2024 22:01]

supersnathan94 @d3x10 oktober 2024 22:16
oneven cpu getallen? nah dat is echt wel een slecht gerucht
Naja het schijnt dat dat wel degelijk opdook online. Ook in testresultaten van benchmarks. Ze zullen er dus allicht mee gespeeld hebben. Zorgt er ook voor dat je hogere yields hebt op de wafer. Deden ze vroeger immers ook met de x3 CPU’s.

Het is dus helemaal geen raar idee dat AMD dat nu weer zou doen. Zeker met het chiplet design met meerdere dies.
d3x @supersnathan9410 oktober 2024 22:24
mobile zijn geen chiplets, en AMD heeft zeer weinig chiplet afval, dat is nu net de kunst van het design.

De x3 is trouwens al een eeuwigheid geleden met specifiek harvesting doel... gaat nu gewoon niet mee rop.
supersnathan94 @d3x11 oktober 2024 00:43
Mja chiplets hebben over het algemeen een hoger IDLE verbruik. Maar AMD heeft het vorig jaar wel overwogen voor de APUs.
dasiro 10 oktober 2024 22:22
HP en Lenovo hebben al aangekondigd later dit jaar laptops uit te brengen met de nieuwe AMD-cpu's.
offtopic: linkjes zouden handig zijn

Ik hoop dat ze dan ook snel verkrijgbaar zijn hier in België, want vaak moeten we lang wachten op probooks met de nieuwste hardware tov andere landen en zelfs Nederland, omdat we een andere keyboard-layout gebruiken, waarbij de knoppen ook fysiek anders zijn en niet enkel de karakters die er op geprint worden :(

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