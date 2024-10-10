AMD brengt Zen 5 ook naar zakelijke laptops met Ryzen AI Pro 300-cpu's

AMD introduceert de Ryzen AI Pro 300-processors voor laptops. Het zijn varianten van de eerder uitgebrachte Ryzen AI 300-chips (codenaam Strix Point), maar dan bedoeld voor zakelijke notebooks.

De line-up lijkt erg op die van de consumentenserie. Het topmodel is de Ryzen AI 9 HX Pro 375, met een combinatie van in totaal twaalf Zen 5- en Zen 5c-cores. De iets lager gepositioneerde 370 is identiek op de iets lager geklokte npu na. De Ryzen AI 7 Pro 360 heeft met acht stuks wel duidelijk minder cores, en bovendien een minder krachtige geïntegreerde gpu.

In vergelijking met de normale consumentenprocessors beschikken de Ryzen AI Pro's over extra functies voor beveiliging en beheer op afstand. De nieuwe feature Cloud Bare Metal Recovery maakt het bijvoorbeeld mogelijk voor systeembeheerders om laptops vanuit de cloud te herinstalleren. Sommige antimalwareprogramma's kunnen bovendien de npu gebruiken voor energiezuinige AI-detectie van kwaadwillende software.

HP en Lenovo hebben al aangekondigd later dit jaar laptops uit te brengen met de nieuwe AMD-cpu's.