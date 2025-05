AMD introduceert Ryzen 5 5600T en 5600XT-cpu's voor Amerikaanse markt

AMD heeft twee nieuwe desktopprocessors geïntroduceerd: de Ryzen 5 5600T en Ryzen 5 5600XT. De Zen 3-chips werken in combinatie met een AM4-socket en zijn voorlopig via de Amerikaanse website van Amazon te koop. Het is onduidelijk of de cpu's ook wereldwijd beschikbaar komen.

VideoCardz schrijft dat de AMD Ryzen 5 5600T zes rekenkernen bevat. Dit wordt bevestigd door Tom's Hardware. De processor kan maximaal twaalf threads aan. De basiskloksnelheid komt volgens VideoCardz en Tom's Hardware op 3,7GHz te liggen, terwijl de boostklokfrequentie volgens de techwebsites 4,5GHz bedraagt. Op de productpagina staat enkel een algemene snelheid van 3,3GHz vermeld. Het L3-cache van de chip ligt naar verluidt op 32MB. De tdp zou dan weer op 65W liggen. AMD vraagt voor Ryzen 5 5600T ongeveer 186 dollar. Het bedrijf levert voor deze prijs extra een WRAITH Stealth-koelingsysteem mee.

De Ryzen 5 5600XT heeft eveneens zes rekenkernen en twaalf threads. De basiskloksnelheid van deze chip ligt volgens VideoCardz en Tom's Hardware op 3,8GHz. De boosklokfrequentie bedraagt 4,7GHz. Op de productpagina staat een snelheid van 3,7GHz vermeld. Deze chip heeft volgens de techwebsites 32MB aan L3-cachegeheugen aan boord en de tdp ligt ook op 65W. AMD vraagt voor Ryzen 5 5600XT ongeveer 194 dollar. Het chipbedrijf levert voor deze prijs eveneens een WRAITH Stealth-koelingsysteem mee.

Update, 12.30 uur: Informatie aan het artikel toegevoegd waardoor het duidelijker is dat de vermelde specificaties van nieuwsbronnen VideoCardz en Tom's Hardware afkomstig zijn. De specificaties die op de Amazon-productpagina's staan vermeld, worden nu ook vermeld in de tekst. Met dank aan de reactie van Korvaag.