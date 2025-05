Mark Gurman: Apple test app die bloedsuikerwaarden kan opvolgen

Apple heeft een app getest waarmee bloedsuikerwaarden kunnen worden bijgehouden na elke maaltijd. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het Amerikaanse bedrijf zou de testresultaten en bevindingen willen integreren in toekomstige gezondheidsproducten.

Gurman schrijft in een artikel dat de app werd getest bij een groep Apple-werknemers die prediabetes hadden. Deze werknemers hielden als onderdeel van de test hun bloedsuikerwaarden bij na het eten van verschillende soorten voedsel en gebruikten hiervoor apparaten die op de Amerikaanse markt beschikbaar zijn. Apple zou met deze informatie willen nagaan hoe het gebruikers kan informeren over de bloedsuikerspiegel. Het Amerikaanse bedrijf zou bijvoorbeeld willen aantonen hoe een bepaald soort voedsel de bloedsuikerwaarden beïnvloedt.

De test zou inmiddels gepauzeerd zijn. Het bedrijf zou voorlopig ook geen plannen hebben om de applicatie uit te brengen. Apple zou de onderliggende technologie wel willen integreren in toekomstige producten. Welke dat zijn, is niet duidelijk. Gurman verwijst naar een non-invasieve glucosemeter waar Apple 'al meer dan tien jaar' aan zou werken. Het Amerikaanse bedrijf wilde naar verluidt niet reageren op de geruchten.

Het is niet de eerste keer dat Apple in het nieuws komt in verband met een bloedsuikermeter. Begin 2023 claimde Mark Gurman dat Apple een proof-of-concept van een bloedsuikermeter zonder naald had ontwikkeld. Het Amerikaanse techbedrijf werkte toen naar verluidt al jaren aan het project, maar het zou ook nog jaren duren voordat het product op de markt kon komen.