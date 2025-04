Gerucht: Apple werkt aan App Store-achtige gamingapp voor iOS

Apple werkt mogelijk aan een 'App Store-achtige' gaminghub voor iOS. Dat melden ingewijden aan 9to5Mac. De app zou de functionaliteit van de App Store en Game Center combineren, maar laatstgenoemde dienst niet vervangen. Het is niet bekend wanneer de app precies uitkomt.

Meerdere bronnen melden aan 9to5Mac dat de toekomstige Apple-gamingapp beschikt over verschillende functionaliteiten. De dienst krijgt bijvoorbeeld een 'Play Now'-tabblad met gamesuggesties, een tabblad met de games die de gebruiker al bezit, een overzicht van vrienden, en meer. De dienst moet ook uitdagingen, achievemens en leaderboards gaan bevatten. De app integreert de Game Center-profielen van gebruikers, hoewel dat ook beschikbaar blijft als een losstaande dienst.

Gebruikers moeten daarnaast games uit de App Store en Apple Arcade direct vanuit de gamingapp kunnen downloaden. De techgigant zou ook experimenteren met FaceTime- en iMessage-integraties, mogelijk zodat gamers met elkaar kunnen communiceren. 9to5Mac schrijft dat niet bekend is wanneer de app precies verschijnt. Het techmedium schrijft over een toekomstige iOS 18-update of iOS 19 als mogelijke introductiemomenten, maar dat is niet bevestigd.