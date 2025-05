Epic Games gaat iOS-versie Fortnite in de EU uitbrengen via thirdpartyappwinkels

Epic Games gaat de iOS-versie van zijn battleroyalegame Fortnite uitbrengen in de Europese Unie. De game wordt binnenkort aangeboden via verschillende thirdpartyappwinkels, waaronder AltStore. Ook is Fortnite niet meer beschikbaar via de Galaxy Store.

Epic Games maakt bekend dat het zijn eigen mobiele games, waaronder Fortnite, naar andere mobiele winkels brengt. Daarnaast gaat de uitgever en ontwikkelaar 'partnerschappen beëindigen met mobiele winkels die als incassobureaus dienen, niet op een goede manier concurreren en ontwikkelaars niet eerlijk behandelen'.

Epic Games zegt verder dat het heeft besloten om zijn games uit de Samsung Galaxy Store te halen, mede door een recente update op nieuwere Galaxy-apparaten waardoor sideloading automatisch wordt geblokkeerd. De Auto Block-functie bestaat al langer, maar staat door een recente update automatisch aan. Auto Block kan echter ook weer worden uitgezet. Ook wijst Epic naar een onthulling uit zijn rechtszaak tegen Google. Samsung zou meerdere voorstellen van Google hebben ontvangen om de concurrentie op de markt voor Android-apps te beperken.

Het is onduidelijk of dit betekent dat Epic Games niet meer van plan is om Fortnite via Apples App Store aan te bieden. Eerder deze maand had Apple de iOS-versie van Fortnite alsnog goedgekeurd, nadat Epic Games-ceo Tim Sweeney Apple beschuldigde van 'het dwarsbomen van Fortnites terugkeer naar de App Store'.