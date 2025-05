Belgische Mededingingsautoriteit begint onderzoek naar Vlaamse glasvezeluitrol

De Belgische Mededingingsautoriteit start een onderzoek naar het proces rondom de uitrol van glasvezel in Vlaanderen. De BMA gaat kijken of een afspraak tussen Proximus en Telenet mogelijk de concurrentie op de markt schaadt.

De Belgische Mededingingsautoriteit zegt dat het een onderzoek gaat starten naar een samenwerking tussen Proximus, Telenet, Wyre en Fiberklaar, dat onlangs werd overgenomen door Proximus. Die vier providers tekenden eerder deze week een intentieverklaring over een mogelijke samenwerking voor het opzetten van fiber-to-the-homeverbindingen in bepaalde Vlaamse gebieden.

Het onderzoek is een gevolg van gesprekken die de telecomproviders begonnen na een advies van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie van vorig jaar. Het BIPT waarschuwde toen al voor de mogelijke economische gevolgen als er in bepaalde Vlaamse gebieden meerdere ftth-verbindingen zouden worden aangelegd. Daarop sloten de vier providers een memorandum of understanding.

De BMA vreest nu dat die samenwerkingsovereenkomst mogelijk in strijd is met Belgische en Europese mededingingsregels. "Het onderzoek zal nagaan of het beoogde samenwerkingsproject de mededinging tussen de aanbieders van telecommunicatiediensten ongunstig kan beïnvloeden", aldus de BMA. "Het onderzoek zal met name moeten bepalen of, en in welke mate, de voorgestelde samenwerking de gebruikers van de betrokken netwerken een billijk aandeel zal opleveren van eventuele kostenbesparingen en andere efficiëntiewinsten." Met dat laatste bedoelt de BMA zaken zoals toegangstarieven en omvang van het netwerk en de de snelheid waarmee dat wordt aangelegd. De BMA benadrukt dat het naar de gevolgen voor de providers en klanten op de lange termijn kijkt, 'gezien de omvang van de investeringen die nodig zijn voor de uitrol van glasvezelnetwerken'.