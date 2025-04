Proximus verkoopt datacenters aan Datacenter United voor 128 miljoen euro

Proximus heeft een akkoord bereikt met de Belgische serviceprovider Datacenter United over de verkoop van zijn datacenteractiviteiten. De deal omvat vier datacenters en vastgoed van twee sites. Datacenter United is bereid om 128 miljoen euro te betalen.

De telecomprovider meldt in een persbericht dat de verkoop slaat op de datacenterinfrastructuur in Evere, Mechelen en Machelen, inclusief het vastgoed op de twee eerstgenoemde sites. Ook de contracten met leveranciers en een deel van de bestaande klanten zijn deel van de verkoop aan de nieuw opgerichte entiteit onder Datacenter United. Daarnaast heeft Proximus de intentie om de medewerkers en onderaannemers over te dragen naar deze nieuwe entiteit.

Deze datacenters leveren momenteel een totale capaciteit van ongeveer 11 megawatt voor zowel interne IT-toepassingen van Proximus als diensten voor bedrijfsklanten. Proximus gaat na de transactie een tienjarige overeenkomst aan met de nieuwe entiteit voor het leveren van datacenterdiensten, gevolgd door een afzonderlijke meerjarige huurovereenkomst voor kantoor- en telecomruimten in Evere en Mechelen.

De verkoop wordt naar verwachting tegen het eerste kwartaal van 2025 afgerond, na de nodige goedkeuringen van regelgevende instanties en na afronding van de sociale dialoog over de overgang van de betrokken medewerkers. De transactie is deel van de strategische doelstelling van Proximus om tegen 2027 voor 500 miljoen euro aan eigendommen te verkopen in het kader van zijn desinvesteringsplan.