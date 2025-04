Proximus heeft 'fiber in de straat' beschikbaar voor 40% van Belgische bevolking

Proximus heeft in het derde kwartaal van 2024 meer dan 2 miljoen woningen en bedrijven toegang gegeven tot glasvezel. Met het eigen netwerk en dat van partners is 'fiber in de straat' nu beschikbaar voor ongeveer 40% van de Belgische bevolking.

De Belgische provider schrijft in de bespreking van zijn kwartaalcijfers dat het eind september 2.081.000 aansluitbare woningen en bedrijven heeft geteld. Afgelopen kwartaal heeft Proximus 98.000 bijkomende woningen en bedrijven aansluitbaar gemaakt in de 167 steden waar het bedrijf actief glasvezel uitrolt. Eind september ondersteunde de provider in totaal 519.000 actieve fiberlijnen, waarvan er 38.000 in dat kwartaal werden toegevoegd.

Proximus schrijft ook over de groei van verschillende andere abonnementen. In het derde kwartaal van 2024 zijn er 47.000 nieuwe mobiele abonnees bijgekomen en 9.000 mensen met een vast internetabonnement thuis. Het aantal tv-abonnementen is met 13.000 gezakt, al zijn er wel evenveel convergente klanten bijgekomen. Dit type abonnement combineert een mobiel abonnement met vast internet.

De omzet van Proximus steeg in het derde kwartaal van 2024 met 1,5 procent tot 1,19 miljard euro. De overkoepelende Proximus Groep, waaronder ook providers zoals Scarlet en Mobile Vikings vallen, boekte een kwartaalomzet van 1,63 miljard euro. Dat is 0,2 procent meer dan hetzelfde kwartaal in 2023.