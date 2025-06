ACM: Nederlanders kiezen vaker voor glasvezel, internet via koper en kabel daalt

Het aantal glasvezelverbindingen in Nederland steeg in het derde kwartaal van 2024 met 245.000, waarmee het totaalaantal op 7,94 miljoen komt. Het aantal abonnementen voor glasvezelinternet steeg ook, maar breedbandinternet via koper en de kabel neemt af.

In totaal kozen 40.000 nieuwe huishoudens in het derde kwartaal van 2024 voor een glasvezelabonnement, blijkt uit de ACM Telecommonitor. Daarmee komt het totaalaantal op 3,03 miljoen uit. Tegelijkertijd daalde het aantal abonnementen voor breedbandinternet via koper en de kabel met respectievelijk 80.000 en 25.000 naar 1,55 miljoen en 3,25 miljoen. ACM baseert de cijfers op de gegevens van netwerkeigenaren.

Lang niet alle aangelegde glasvezelverbindingen zijn ook al geactiveerd met een glasvezeldienst. Van de 7,94 miljoen glasvezelaansluitingen zijn er nu ruim 3 miljoen geactiveerd. De uitrol van glasvezelinternet verschilt bovendien per gebied. Zo valt op dat de uitrol in delen van Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland nog achterloopt. In Drenthe, Overijssel en Flevoland zijn al wel veel glasvezelaansluitingen uitgerold.

Het aantal huishoudens met een alles-in-eenbundel nam het afgelopen kwartaal opnieuw iets af. Bij deze bundels worden telefonie, internet en televisie gecombineerd. Maar slechts 820.000 huishoudens kiezen daar nu voor, krap een procent minder dan een kwartaal eerder. Het aantal bundels met twee vaste diensten - doorgaans televisie en internet - nam juist iets toe. 2,99 miljoen huishoudens hebben nu zo'n bundel, 1,2 procent meer dan van het voorjaar.

Vaste telefonie wordt dus steeds vaker uit het abonnement gehaald. Dat blijkt ook uit de vaste telefonie-aansluitingen: die daalden met 1,28 procent naar 4,1 miljoen. De bundels met mobiele telefonie stegen met 0,55 procent naar 3,77 miljoen.