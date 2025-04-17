ACM onderzoekt drempels bij het opzeggen van telecomabonnementen

De ACM is een onderzoek begonnen naar de mogelijke drempels die providers opleggen bij het opzeggen van mobiele of vaste abonnementen. De Nederlandse markttoezichthouder zegt 'signalen' te ontvangen dat consumenten daarbij drempels ervaren.

De Autoriteit Consument en Markt schrijft dat consumenten in de praktijk vaak 'min of meer gedwongen worden' om hun abonnementen telefonisch op te zeggen. Volgens de wet is dat niet toegestaan. Die schrijft namelijk voor dat een abonnement opzeggen net zo makkelijk moet zijn als een abonnement afsluiten.

Telecomproviders die hun abonnementen online aanbieden, moeten dus ook de mogelijkheid bieden om het abonnement online op te zeggen. "Consumenten moeten kunnen kiezen voor het aanbod dat het beste bij hen past. Als zij willen opzeggen of overstappen mag dat niet worden bemoeilijkt", zegt Edwin van Houten, ACM-directeur voor de afdeling Consumenten. Bedrijven mogen niet aansturen op het telefonisch opzeggen van abonnementen. Informatie over het digitaal opzeggen van abonnementen mag ook niet 'verstopt' worden door de provider.

De markttoezichthouder benadrukt daarnaast dat consumenten goed moeten opletten als ze via een zoekmachine informatie opzoeken over het opzeggen van hun abonnementen. Via de bovenste links in een zoekmachine kunnen gebruikers soms ongewild bij bemiddelingsdiensten uitkomen. Die vragen geld voor het opzeggen, terwijl dat bij de provider zelf gratis kan. De ACM biedt tips voor het opzeggen van telecomabonnementen op haar website.