ACM: Internetabonnement is in Nederland duurder dan in andere EU-landen

De prijzen voor vast internet liggen in Nederland hoger dan in de meeste andere Europese landen. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt in de Marktbeschouwing Nederlandse Telecommarkt. Ook valt op dat voor lagere snelheden gemiddeld meer betaald wordt dan voor hogere.

Nederlanders betalen voor vast internet met een snelheid van maximaal 100Mbps tussen de 31 en 44 euro, blijkt uit het onderzoek van de ACM. Alleen in Ierland en Slovenië liggen die prijzen hoger, namelijk respectievelijk tussen de 40 en 70 euro en tussen de 33 en 43 euro.

Er zijn meerdere factoren die effect hebben op de verschillende prijzen in landen. "Factoren zoals macro-economische omstandigheden, infrastructuur, het aantal concurrerende netwerken, de aard en intensiteit van de concurrentie, regulering, en subsidies voor de uitrol van glasvezel spelen hierbij een rol", aldus de toezichthouder. Toch vindt de ACM dat de resultaten nader onderzoek rechtvaardigen naar de marktwerking en prijzen in het budgetsegment.

De ACM concludeert verder op basis van factuuronderzoek dat huishoudens met internetabonnementen in de laagste snelheidscategorie gemiddeld meer betalen dan voor abonnementen met hogere snelheden. Voor een abonnement tot 100Mbps wordt gemiddeld 44 euro per maand betaald, terwijl voor snelheden tussen de 100 en 250Mbps en tussen de 250 en 750Mbps gemiddeld respectievelijk 38 euro en 41 euro betaald wordt.

De toezichthouder wijt dat aan zogenaamde 'slapende' contracten, die vooral veel in het budgetsegment voorkomen. Dit zijn contracten die al afgelopen zijn, wat betekent dat klanten kunnen verlengen of overstappen. Maar als een abonnement niet verlengd wordt en een klant niet overstapt, dan wordt het abonnement ieder jaar iets duurder, bijvoorbeeld door prijsverhogingen of inflatiecorrectie.

De ACM gaat daarom strenger toezien op het naleven van de informatieplicht, die bepaalt dat aanbieders klanten actief moeten informeren over het aflopen van hun contract. Ook moeten aanbieders klanten jaarlijks informeren over hun voordeligste tarieven. De toezichthouder adviseert consumenten om over te stappen naar een andere aanbieder of om een nieuw contract bij de huidige aanbieder af te sluiten zodra de looptijd van het contract is verstreken. "Voor internetabonnementen met lage snelheden kan dit tot wel 250 euro op jaarbasis schelen. Ook voor mobiele telefonie kan een nieuw contract bij de huidige of een andere aanbieder aanzienlijke besparingen van tientallen euro’s opleveren."

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-01-2025 09:53 224

16-01-2025 • 09:53

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TweakGP 16 januari 2025 11:58
Echt weer zo'n halfbakken rapport.... als er maar veel tekst in staat dan zal het wel goed uitgevoerd zijn.
Maar als je het echt leest dan is het vooral herkauwen en voortborduren op conclusies van vorige onderzoeken, waarvan de inhoud en onderzoekswijzen niet of amper worden toegelicht.

Deze conclusie ook. Op basis van onderzoek EU uit 2022 en wat de ACM verder heeft gedaan is wat vragen uitzetten (niet zelf onderzoeken) wat in landen het goedkoopste en duurste abo is voor de gevraagde snelheden. Als ze die niet aanbieden dan hebben ze wat berekend, en andere aspecten als kwaliteit zijn niet echt onderzocht. Alleen dat wij in NL een hoge kwaliteit hebben in vergelijking met andere landen.

En dan de belangrijkste.... de conclusie is niet veel meer dat als je GEEN gebruik maakt van de vele kortingen die je in NL kan krijgen je dan duur uit bent. Even vergeten dat velen dat wel doen en dat die kortingen juist in andere landen niet verkrijgbaar zijn. Iedereen weet dat in realiteit in BE de abo's gewoon duurder zijn dan in NL, maar in de plaatjes op pag 24 van het rapport staan ze gewoon lekker onder NL omdat er ergens een goedkoop abo'tje te vinden is. Zoals wat DIGI nu alleen in 1 wijk in Brussel aanbiedt zeker....
WillySis @TweakGP16 januari 2025 19:45
Op het rapport is zeker wel het een en ander aan te merken.
Nederland is een relatief goedkoop land om netwerken aan te leggen. Dicht bevolkt en de bodem is overal gemakkelijk open te trekken. Maar... Nederland is weer duur omdat er er bijna overal een coax- kabel ligt met daarnaast één of twee glasvezelnetten. Goed voor de redundantie, maar het aanleggen en onderhouden van meerdere netwerken is wel duur. In andere landen ligt maar één netwerk. Dat geeft monopoly posities, maar heeft voor de aanleg en onderhoud wel het voordeel dat de potentiële klanten niet over meerdere netwerken verspreid worden. Er komt dus relatief meer geld binnen voor aanleg en onderhoud.
Ander punt waar totaal aan voorbijgegaan wordt is de dekking. In Nederland kan je op 98% van de adressen gigabit snelheden halen, terwijl andere landen de dekking niet eens 20% is. Een netwerk aanleggen in alleen de dichtbevolkte grote steden is een stuk goedkoper dan een landelijk dekkend netwerk.
Een derde punt zijn de loonkosten. De kosten voor personeel horen in Nederland ook bij de hoogste van Europa. Dat maakt aanleg en onderhoud hier een stuk duurder dan in landen waar de lonen een stuk lager liggen. Om een eerlijk beeld te krijgen moet je de prijzen eigenlijk corrigeren aan de hand van het modale inkomen van de landen. Als ik uit het hoofd een schatting moet maken zakt Nederland dan naar de middenmoot, maar met een top kwaliteit en dekking.
_sepulnation_ 16 januari 2025 09:56
Zouden internetabonnementen in het buitenland net zoals bij ons veelal gekoppeld zijn aan TV? Probleem is dat ik best wel van internet provider wil overstappen maar niet van TV-provider. Deze drempel tot overstappen kan best een opdrijvend prijseffect hebben.
dmantione @_sepulnation_16 januari 2025 10:23
Kabeltelevisie is lastig te scheiden van overige diensten over die kabel. In veel landen is nooit kabeltelevisie aangelegd, bijvoorbeeld in Italië is dat nooit gebeurd. Het land heeft wel de meest geavanceerde DVB-T-infrastructuur ter wereld, je ontvangt zo'n 180 zenders gratis en voor nop met een sprietje en als je betaalt kan je dat nog eens verdubbelen. In Duitsland bestaat wel kabeltelevisie, maar het is lang niet zo populair als hier, want iedereen kijkt gratis en voor nop via de schotel.

Als mensen gratis en voor nop kunnen kijken, dan is het veel minder logisch om TV en internet te combineren en in dat soort landen gebeurt dat ook niet.
Cid Highwind @dmantione16 januari 2025 11:33
In Duitsland hangt het erg van je woonplaats en -vorm af. Genoeg mensen die gewoon de kabel in de muur steken en TV kijken, iets wat echter sinds afgelopen jaar dan op losse schroeven is komen te staan omdat kabel via het huis niet meer over alle wonende partijen verdeeld mag worden. "Iedereen" is dus behoorlijk relatief, zeker wanneer je huurt (>50% van de bevolking), mag je mogelijk niet eens een schotel ophangen.

Gratis was het in ieder geval sowieso niet, maar onder de betaling kwam je sowieso niet uit. Nu dus wel. Kombipaketten zijn er in ieder geval net zo goed vergkrijgbaar als in Nederland.

Verder is Duitsland toch echt duurder dan Nederland wat internet betreft. Geen idee hoe men bij deze conclusies is gekomen. In Duitsland krijg je voor je 38 Euro een 16Mbit lijntje. En voor een Gigabit zit je ook al snel op 70€ per maand (glasvezel). Vodafone (kabel) daarentegen, lijkt inmiddels z'n exorbitante prijsstijgingen van 2024 te hebben teruggedraaid. Maar nog altijd liggen de prijzen allen boven die van Nederland.

Het hangt van aanbiedingen aan elkaar, dat wel. Maar overstappen heeft weinig zin wanneer je aan een 2 jaren contract vasthangt om de aanbieding te pakken, en gemiddeld hetzelfde betaalt als voor je huidige oude contract.
dmantione @Cid Highwind16 januari 2025 12:30
Men heeft het goedkoopste en duurste abonnement per land erbij gepakt. Uit het document van de ACM:

100 megabps
Nederland: Goedkoopst €32, duurst €45
Duitsland: Goedkoopst €30, duurst €50

1000 megabps
Nederland: Goedkoopst €45, duurst €60
Duitsland: Goedkoopst €45, duurst €120

Duitsland komt dus zeker niet als goedkoop uit de bus bij de ACM, maar omdat de ACM landen heeft gesorteert op het goedkoopste abonnement staat Duitsland 1 positie goedkoper dan Nederland.

Het laat onverlet dat een gigabps in veel landen véél goedkoper is.
Cid Highwind @dmantione16 januari 2025 13:04
Klopt wellicht, maar om het geheel in perspectief te stellen: Op Malta na heeft Nederland de hoogste dekkingsgraad voor gigabit internet met 98% (Europees gemiddelde 79%, Duitsland 75%)

Kijk je naar glasvezel, heeft Nederland ook echt werk gemaakt door het aandeel in minder dan een jaar tijd van 78% (2023) naar 90% te doen stijgen (Q3 2024). Dat is indrukwekkend. Zeker wanneer Duitsland en België op respectievelijk 29% en 25% hangen / hingen (2023).

Als je dat meeneemt, en de algemene welvaart van het land niet vergeet, doet Nederland het zeker niet slecht. "Relatief duur" is namelijk wat kort door de bocht wanneer slechts 19 landen zijn meegenomen, en Finland, Zweden, Italië en Luxemburg juist buiten het vergelijk zijn gehouden en aan de kwaliteit en beschikbaarheid volledig voorbij wordt gegaan.
Verwijderd @Cid Highwind16 januari 2025 14:21
Op Malta na heeft Nederland de hoogste dekkingsgraad voor gigabit internet met 98% (Europees gemiddelde 79%, Duitsland 75%)
Waar haal je die cijfers vandaan want 75% klinkt me als onzin.

We zitten in hartje Hamburg, vol met apartment gebouwen hier (100%) en pas in begin 2024 hebben ze hier de glasvezel in de straat gestoken. Weet je hoeveel mensen actueel glasvezel aansluitingen hebben? Exact 0 ...

Ik weet dat goed omdat ik in Juni 2024 de boel besteld heb, om 3 dagen geleden het bericht te krijgen dat onze apartment eigenaar geen toestemming gaf voor de glasvezel installatie en ze vroegen of we het werk voor hun konden doen.

Ben dan is gaan rondneuzen, en je kan bij iedere apartment blok zien waar de glasvezel uit de grond steekt (aka, niet doorgetrokken tot in het gebouw). Van de 50+ apartment blokken dat ik passeerde, is er exact 0 waar de glasvezel kabel binnengetrokken is.

Buiten ons gebied hier, is er geen glasvezel. Allemaal geplant. Van de stad Hamburg, is er maximaal 25% dat dekking heeft (er is een map waar je kan zien waar geïnstalleerd is en het meeste is noord naar Zuid).

Glasvezel kan hier in de straat liggen, maar de installatie drempel is blijkbaar een issue. Denk dat Duitse Telecom geen moeite doet als het niet hun klanten zijn, aka, als je over 1&1 gaat (welke technisch wettelijke verplichte leasing doen), dat Duitse Telecom hun broek afvegen.

Als ik eerlijk ben, de glasvezel is duur. 1&1 600/300 was 56 of zoiets.De Duitse Telecom vraagt 60 Euro voor 600/300 en 70 Euro voor 1000/1000 .... Als ik de schoonbroer zijn Digi in Spanje zie, dat is 20 Euro of zoiets voor 1000/1000, en voor 25 Euro had hem 10.000/10.000 (en die zat in een kleine randstad). En de installatie was snel en simpel. Aka, 3x duurdere prijzen hier in Duitsland weeral.
Zawaponga @Verwijderd16 januari 2025 15:38
Gigabit != glasvezel
Ik had 1000mpbs via de kabel en dat wordt relatief veel aangeboden hier in Duitsland.
Ik ben zelf een fan van internet via de kabel, heb hier nooit problemen mee gehad met verschillende aanbieders, maar natuurlijk heeft kabel nadelen. Het is zo goed als nooit symmetrisch en heeft hogere latency dan galsvezel lijkt mij.
Cid Highwind @Verwijderd16 januari 2025 15:58
Via de link in het artikel, maar bij deze:
https://www.acm.nl/nl/pub...houwing-telecommarkt-2024
Of de directe link: https://www.acm.nl/system...ing-telecommarkt-2024.pdf

Die 75% heeft betrekking op het aantal huishoudens met snel internet. Niet per sé glasvezel. Kabel is best breed beschikbaar, als is een 1Gbit abonnement daar natuurlijk qua snelheid niet zo betrouwbaar als bij glasvezel. Het getal an sich laat zich natuurlijk verklaren door het feit dat het om huishoudens gaat, niet adressen. Die gehuchten waar 16 Mbit het hoogst haalbare is (en 2Mbit effectief ook geen uitzondering is...), kunnen niet opboksen tegen de aantallen van München, Frankfurt, Keulen, Hamburg, etc.

Je ervaring met glasvezel kan ik enkel onderstrepen. In onze vorige woning werd in 2020 gesteld dat er midden '21 glasvezel zou zijn. De straat was er in twee jaar tijd 4 keer opengebroken, maar verder dan 70 Mbit DSL kwamen we niet totdat we er zijn vertrokken, inmiddels een paar jaar terug. Maar volgens de website van de Telekom komt glasvezel toch echt in Q1 2025 nu. 8)7

Op het nieuwe adres in Keulen verkondigt Telekom ook sinds twee jaar hetzelfde. Die lui krijgen er gewoon geen kikker van de kant. Wel gaat men er constant langs de deur in de hoop zieltjes te winnen met een krabbel onder een contract, maar wanneer de daadwerkelijke uitrol 4 jaar langer duurt dan op de planning, zoek het maar uit. Bel nog maar een keer wanneer het af is.

Het probleem ligt naar mijn weten veelal ook bij de eigenaren van de gebouwen. De wonen er immers niet, of zijn bejaard, dus why bother? Stel je voor dat je binnen het gebouw nog wat moet doen wat je je huurders niet in rekening kunt stellen...

Spanje is inderdaad het compleet tegenovergestelde. Een gehucht midden in een loos bergachtig gebied waar de eigenlijk geen hond woont en de stroom via bovenaardse kabels van huis naar huis gaat, maar wel al jaren glasvezel.
Verwijderd @Cid Highwind16 januari 2025 16:53
Het probleem ligt naar mijn weten veelal ook bij de eigenaren van de gebouwen. De wonen er immers niet, of zijn bejaard, dus why bother? Stel je voor dat je binnen het gebouw nog wat moet doen wat je je huurders niet in rekening kunt stellen...
Bij ons is het de Zoon dat de boel overgenomen heeft, dus geen bejaarde. Het is eerder dat ze bij de ISPs niet veel moeite doen. Ze weten dat Duitse Telecom niet echt achter zit om installaties te doen voor de concurrentie, en in de praktijk schrijven ze de huisbazen aan, en dan blijft dat liggen. Antwoorden ze niet in de 6 maanden, o, ja, uw huisbaas is de issue, ga effen het werk voor ons doen, wil je.
Die gehuchten waar 16 Mbit het hoogst haalbare is (en 2Mbit effectief ook geen uitzondering is...), kunnen niet opboksen tegen de aantallen van München, Frankfurt, Keulen, Hamburg, etc.
Och, we zaten vroeger waar het 1Mbit was (fun). Toen we vertrokken kregen we het bericht dat ze glasvezel gingen installeren, en dat was in 2013 (zo een platteland project). Ik was ook effen van gvd!!!

Hier in Hamburg hebben we dan jaren met 25Mbit gezeten, is maar een jaar of 3 dat we 100Mbit kregen. Denk 2021 of zoiets, yay... letterlijk midden Hamburg, ge wandelt naar het centraal station. Heeft me verbaast hoe de steden achterliepen, waar je juist zou denken dat ze voorlopen want X aantal mensen / m2.

Denk gewoon dat de grote steden kostelijk zijn voor de graafwerken (aka papierwerk en andere issues).
Spanje is inderdaad het compleet tegenovergestelde. Een gehucht midden in een loos bergachtig gebied waar de eigenlijk geen hond woont en de stroom via bovenaardse kabels van huis naar huis gaat, maar wel al jaren glasvezel.
Yep ... Vooral via de oude telefoon palen enz. Kost zo goed als niks, is niet zo "mooi" als ondergrond, en ja, af en toe kan je een onderbreking hebben als er is ene tegen een paal rijd. Maar het gaat snel daar. Om eerlijk te zijn, eerste keer in Spanje merk je dat op, daarna zie je gewoon die kabels op de muren en palen niet meer. Heb het gezegd, als ons vrouw haar werk hier verliest, gaan we naar Spanje wonen (helpt als je in de IT bent). lol.

Kan me niet ontdoen van het gevoel dat Duitsland meer en meer begint achter te lopen op innovatie. Hebben hier al meerder keren projecten willen doen en was iedere keer hetzelfde gezeik, zo een enorme schrik van nieuw proberen. Vooral bij de banken, daar is het echt zot geworden. En dan zijn ze verbaast dat al ons Talent naar de VS loopt.
ricjuh @Cid Highwind16 januari 2025 14:26
Die 90% dekking betekent niet dat de verbinding ook echt actief is, hier ligt al 3 jaar glas in de straat maar signaal gaat er niet door heen :+
Miglow @dmantione16 januari 2025 13:14
In Nederland is het goedkoopste 1Gbit abonnement niet €45, ik betaal €37,50 bij Glasnet over ODF.
kaas-schaaf @Miglow16 januari 2025 15:32
Jij wel, maar vaak heeft men die optie niet en de acm neem enkel algemeen beschikbare abonnementen.

Ik kan enkel ziggo nemen en dan betaal ik de hoofdprijs. Ondertussen is KPN al meer dan drie jaar bezig met de glasvezelverbinding aanleggen en krijg je iedere keer weer andere excuses.

Edit: en als kpn klaar is betaal je alsnog meer omdat kpn de duurste is icm whitelabel.

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 16 januari 2025 15:33]

Vaevictis_ @Miglow16 januari 2025 13:21
Hier KPN zakelijk MKB 1Gbit glas, Netflix premium, TV abo voor 35 euro per maand (na 1 jaar 60 euro) met 300 euro cashback. Doordat ik kantoor aan huis heb kan ik dit als zakelijk kosten opvoeren. Het is niet heel goedkoop maar ook niet heel duur.
haarbal @Miglow16 januari 2025 15:55
Maar als je glasvezelaansluiting van kpn is heb je die optie niet.
Verwijderd @dmantione16 januari 2025 14:45
100 megabps
Nederland: Goedkoopst €32, duurst €45
Duitsland: Goedkoopst €30, duurst €50
Zit hier bij 1&1 wat ik denk de 4de grootste internet provider in Duitsland.

* Duitse Telecom: 100Mbit 47,95 € ... aka 48 Euro. Wat de nr1 is (ex monopolie)
* Vodaphone is 44.99 (aka 45) Euro.
* 1&1: 100Mbit is 44.99 (aka 45) Euro.
* O2: 100Mbit is 39.99 (aka 40) Euro.

No way dat NL duurder is, als hun max 45 Euro is. Als je gewoon cijfertjes uit de lucht haalt en niet de context van wie is de grootste / meeste klanten, dan zeggen die cijfers niks. Leuk dat je DSL 100 kan hebben voor 30 Euro, maar als de enkel beschikbaar is in een bepaalde stad of regio, tja, wat zegt dat. Absoluut niks. ACM zuigt cijfers uit hun achterste om een punt te maken dat niet waar is.

ACM heeft volgens mij de 1 jaar "korting" prijzen genomen, maar die zijn enkel in het eerste jaar en 90%+ van de mensen veranderen niet van internet provider wanneer de 2 jaar fixed contract verloopt (en naar maandelijks gaat).

Je hebt statistieken en statistieken ... veel nuance en blijkbaar heeft het ACM het doel om te bewijzen dat NL duurder is.
Miglow @Verwijderd16 januari 2025 14:59
Lies, damn lies and statistics.
yevgeny @Cid Highwind16 januari 2025 11:52
https://dsl.1und1.de/dsl-anschluss

De eerste 10 maanden 10 euro voor 250 MBit/s daarna 45 euro per maand
Cid Highwind @yevgeny16 januari 2025 11:58
offtopic:
Die komen bij mij niet verder dan 16 Mbit (centraal grote stad). Glasvezel komt tussen nu en drie jaar. Iets wat je vaker hoort, en in Duitsland eerder "binnen 5 tot 10 jaar" betekent.


Precies dus het voorbeeld waarom overstappen dus duur is. De eerste 10 maanden is het leuk, maar dan ben je gewoon duur uit. Voor dat geld heb ik nu dus namelijk een gigabit.

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 16 januari 2025 11:58]

sdziscool @dmantione16 januari 2025 11:21
Interessant dat het voor nop is, is dat dan echt zo dmv televisiezenders die zichzelf in de lucht houden, een beetje zoals radio? of is het gewoon zo dat je er indirect voor betaald via belastingen die de infra onderhouden?
Cid Highwind @sdziscool16 januari 2025 11:49
Ieder huishouden betaalt kijk- en luistergeld in de vorm van ruim 18 Euro in de maand in Duitsland. Daar kom je niet onderuit. Dit is voor de publieke omroep, bij de commerciële partijen zijn commercials en brainrot de prijs die je betaalt.
Señor Sjon @Cid Highwind16 januari 2025 12:58
Hier is ooit een belastingschijf met 1,1% punt verhoogd en kijk- en luistergeld afgeschaft. Dat was op het laatst 190 gulden per huishouden per jaar in 1999.
Raindeer @Cid Highwind16 januari 2025 14:25
Let wel, in Nederland betalen de internet providers een doorgiftevergoeding aan de NPO, RTL, Talpa. Dat is vergelijkbaar met kijk en luistergeld, omdat je er niet onderuit komt
Theodor @Cid Highwind16 januari 2025 12:25
Dat was vroeger hier ook ,maar word nu via belasting betaald.
Cid Highwind @Theodor16 januari 2025 12:46
Klopt. Om het voor de volledigheid maar in perspectief te zetten: In Nederland kost de NPO krap een tientje in de maand per huishouden (1 mld budget / 8.4 mln huishoudens / 12 maanden). Aanzienlijk minder dus.
dmantione @sdziscool16 januari 2025 12:08
Beiden zijn waar. Italië en Duitsland hebben rijke publieke omroepen, waar via de belastingen voor betaald wordt. Maar het zijn ook grote talen, voor een zender zijn distributie relatief lage kosten, terwijl programma's het duurst zijn. Als je je programma's over een groot taalgebied kunt terugverdienen, dan kun je je distributie makkelijker zelf bekostigen als zender. Ook commerciële zenders zijn daarom gratis uit de lucht te plukken.

Het kromme is, dat ondanks dat bewoners veel voor hun omroep betalen, ze uiteindelijk minder voor televisie betalen dan wij, omdat ze geen rekening van een kabelboer krijgen.
tweakerpip @dmantione16 januari 2025 12:33
Ik lees dat het in Duitsland zo'n 18 euro per maand is per huishouden. In Nederland gaat het via belastingen, maar als we het omrekenen per huishouden gaat er hier zo'n 10 euro per maand per huishouden naar de publieke omroep. Dus mensen die willen zijn goedkoper uit want de publieke zenders zijn te zien via de digitale ether. Een alternatief als je ook de commerciële zenders wil zien is NLZiet. Dan kom je met 8 euro per maand extra ook uit op dezelfde 18 euro per maand in Duitsland.

Een kabelabonnement maakt het inderdaad wat duurder, maar is niet per se nodig natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door tweakerpip op 16 januari 2025 12:34]

dmantione @tweakerpip16 januari 2025 12:39
Dat ben ik met je eens, maar wat je schrijft is niet de algemene manier waarop in Nederland televisie wordt gekeken. In Duitsland is zonder abonnement kijken via de schotel de meest gebruikte ontvangstmethode.
Finraziel @dmantione16 januari 2025 12:41
Als je alleen tv afneemt kost dat 14 euro bij Ziggo (moest wel even goed zoeken want ze verkopen je liever een combinatie pakket). Hierboven zie ik dat Duitsland ruim 18 euro kijk- en luistergeld betaalt. Dus, volgens mij betalen we niet meer? Althans niet specifiek voor tv. Mogelijk wel in extra pakketten maar dat is optioneel natuurlijk, en is maar de vraag of die content in die andere landen dan ingegrepen is bij de gratis kanalen.

Edit: ow wacht, had niet ver genoeg gelezen, blijkbaar is die prijs weer altijd in combinatie met internet. Je kunt volgens mij wel alleen tv afnemen nog maar het lijkt er op dat dat niet eens meer op de website staat. Denk dat je het wel kunt krijgen als je belt maar misschien is het dan duurder.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 16 januari 2025 12:43]

dmantione @Finraziel16 januari 2025 12:57
Uitsluitend televisie kost bij Ziggo op dit moment €23,82. Je betaalt ook in Nederland voor de publieke omroep, al is dat niet expliciet via kijk- en luistergeld, maar via de belastingen. De NPO kost je zo'n €10 per maand.
rboerdijk @dmantione16 januari 2025 12:46
Wat ik heb gehoord is het zeker niet gratis en voor nop in duitsland. Er is zo'n systeem dat je een soort "kijk en luistergeld" moet betalen - zelfs als je geen TV hebt (of bv geen duits spreekt en dus nooit gaat kijken), Als je een ander apparaat hebt waarop je theoretisch TV zou kunnen kijken (een telefoon) dan is het kassa. Het schijnt echt heel lastig te zijn om dat "af te zeggen".

Maargoed, dat is van horen zeggen van duitse collega's, ik heb er persoonlijk geen ervaring mee.
Z80 @rboerdijk16 januari 2025 15:53
In Duitsland is kijk/luistergeld nog een apparte kostenpost. En als je iets hebt dat als radio of tv zou kunnen dienen moet je betalen. Dus een autoradio, pc, tabled of smartphone in bezit en je moet betalen.
In Nederland betaal je dit ook, maar zit in belastingen verwerkt.
Andros
@dmantione16 januari 2025 14:29
Telenet in Vlaanderen doet het anders wel door op die specifieke aansluitingen een filter te plaatsen. Overigens kun je zonder tv abonnement enkel meeliften op het zogenoemde "compact signaal", bestaande uit een stuk of 12 SD zenders, al de rest moet gewoon via decoder/CI+. En aangezien DVB-C op weg is richting de uitgang gaat het scheiden van kabel tv niet meer zo'n probleem zijn in de toekomst.
Sjeefr @_sepulnation_16 januari 2025 10:00
Tja, ik heb het precies andersom. Ik wil niet vastzitten aan mijn provider. Ik heb daarom 1Gbps glasvezel voor €39 en TV via NLZiet voor €8. Heel veel goedkoper dan dit gaat 't niet worden en ik kan overstappen waarheen ik wil, zonder consequenties.
gabba25 @Sjeefr16 januari 2025 10:25
Ik heb ook wel eens gekeken naar los internet met NLziet, maar ik kreeg de berekening niet rond. Ik was altijd duurder uit dan internet en tv bij dezelfde provider. Momenteel bij Odido, komend vanaf KPN en daarvoor Ziggo.
Frituurman @gabba2516 januari 2025 10:36
Ligt eraan wat je doet natuurlijk. Ik zat bij een Alles-in-1 bij Ziggo 'vroeger' op een 90 euro (inclusief telefonie) per maand. Ik zit nu een paar jaar via Odido / T-mobile met een 1Gbps-lijn, dat kost me 42,50 per maand (inclusief telefonie en korting van 5 euro door een Ben-abonnement) en daar bovenop heb ik een CanalDigitaal abonnement van 14,95 per maand (altijd inclusief ESPN 1t/m4, voor mij een USP!), dus zit ik in totaal op nog geen 60 euro per maand. De 30 euro die we 'besparen', steek ik in VOD's, dus blijven we met alles (Disney+, Netflix Premium, Prime Video, HBO Max en Videoland) steken op, omgerekend naar maandbetaling, onder de 100 euro per maand. Behapbaar!

[Reactie gewijzigd door Frituurman op 16 januari 2025 10:38]

guidow1980 @Frituurman16 januari 2025 13:39
Hoe heb je al die VOD’s voor 30 euro? Alleen al Netflix premium en Disney samen is al 30 🤔
Frituurman @guidow198016 januari 2025 13:44
Onder de 100 euro per maand ;) We hebben problemen gehad met Disney+ waardoor we een eenmalige korting hebben gehad op het jaarabonnement, omgerekend zo'n 6 euro per maand. Netflix 18,99. HBO 4,99, Prime 4,99 en Videoland 5,99. Volgend jaar gaat het, in elk geval door Disney+, duurder worden. Maar nu zitten we op 41 euro per maand. Met de pakweg 57,50 per maand voor internet, bellen en TV komen we dan net onder de honderd euro. :) Let wel, voorheen zaten we dus bij Ziggo en waren we alleen daar al 90 euro aan kwijt. En toen hadden we al die VOD's ook al. Dus wij zijn er op vooruit gegaan. :)

[Reactie gewijzigd door Frituurman op 16 januari 2025 13:45]

SirMemeAlot @Frituurman17 januari 2025 11:10
Dan had je we een uitgebreid pakket bij VodafoneZiggo, want pas al ik alles het hoogste heb kom ik boven de 90 euro uit. Wellicht is dat wel even handig te vermelden in je vergelijking want met een goedkoop abonnement kom ik incl. Telefonie ook rond de 60 euro uit.
rko4u @gabba2516 januari 2025 10:47
Op tv is er concurrentie, waardoor ze de prijs niet extreem kunnen maken, echter de internetverbinding kan je meestal slechts kiezen tussen 2 aanbieders. Daar kunnen ze dus veel geld voor vragen, je kan toch geen goedkopere aanbieder vinden.
tweakerpip @gabba2516 januari 2025 12:41
Ik had eerst ook TV via Odido (of toen nog Tmobile). Maar de app voor m'n Samsung TV was buggy zonder enige hoop op verbetering. Ik wilde af van een extra kastje met extra afstandsbediening. Ik heb toen NLziet genomen en nooit spijt gehad.
Cilph @Sjeefr16 januari 2025 10:05
KPN Netwerk vraagt helaas een hoofdprijs dus 39 euro zie ik helaas niet gebeuren hier. Jammer, want buiten hun gebied was idd goedkoper.
phoenix2149 @Cilph16 januari 2025 10:33
Tja back to monopoli positie model ala COAX, doordat men als een gek glasvezel in de grond laad aanleggen welke de beheerder niet wil delen met derden.

Te belachelijk voor woorden. Wij zitten dan feitelijk vast op Odido op dit moment. Wat relatief niet zo heel duur is gelukkig. Idd ook NLZiet voor €8,95 (jaar abbo) in plaats van €12,5 en niet eens programma kunnen doorspoelen van commerciële zenders.

Anyway, gemeente heeft het goede besluit genomen niet 2,3,4 glasvezel netwerken aan te laten leggen. Er is een aanbesteding gedaan voor een en het blijft er een. Nu nog zorgend at het ACM/politiek hun werk doet en de netwerken te laten delen.

Zie je het voor je dat je straks 3 gas aansluitingen hebt en 4 meterkasten om te kunnen switchen van energie leverancier? 3 hoogspanningsnetten naast elkaar in plaats van 1 door de natuur? Wat maakt glasvezel en coax zo anders?
rko4u @phoenix214916 januari 2025 10:45
Wat internet zo anders maakt dan gas en elektriciteit, is dat het gas- en elektriciteitsnet eigendom zijn van de staat en worden beheerd door bedrijven die verplicht staatseigendom zijn. Alleen de leverancier (en de bedrijven die deze inzet als PV, Meetbedrijf, enz.) is particulier aangeboden.
Bij glasvezel en coaxkabel, zijn de netwerken echter het bezit van een particuliere bedrijf met winstoogmerk.
_eLMo_ @phoenix214916 januari 2025 11:12
En de aanbesteding win je hoe?

Ik hoop dat je ODF krijgt, lagere prijzen dan KPN netwerk.
phoenix2149 @_eLMo_16 januari 2025 11:21
Het is al achter de rug.

Het was inderdaad ODF geworden. Eerst leek het dat het Delta zou worden. Hadden zelfs al locaties in meterkast aangegeven ter voorbereiding in de huizen, maar die hadden blijkbaar iets gedaan zodat het last minute ODF werd.

In any case, op dit moment lijkt het er op dat we alleen Odido kunnen kiezen als provider, wat dan weer jammer is. Ondanks dat de gemeente site aangeeft dat het een "open netwerk" is en we enkel het eerste jaar Odido "verplicht" moesten nemen voor gratis aansluiting.
KlaasKlaas @phoenix214916 januari 2025 11:49
Voor zover ik weet is ODF het eerste jaar exlusief Odido, daarna ook andere providers.
https://tweakers.net/nieu...landse-aansluitingen.html
phoenix2149 @KlaasKlaas16 januari 2025 11:51
Ja klopt. maar als ik kijk op ODF vind ik op mijn postcode alleen nog maar Odido als provider mogelijkheid. Aansluiting is sinds November 2023.

Ga er eens een mailtje aan wagen.
Htbaa @Sjeefr16 januari 2025 10:30
Had ook graag via NLZiet willen kijken (via KPN app is sinds de update echt verschrikkelijk geworden), maar destijds had NLZiet geen BBC First (nu wel) en geen Comedy Central. Dat zijn nu net de zenders die ik altijd kijk...
SuperDre @Htbaa16 januari 2025 12:08
Erg jammer dat Britbox hier niet beschikbaar is, (wel weer jammer dat Britbox dan wel het beeld wat cropped).
Audioot @Sjeefr16 januari 2025 12:41
Is dat NLziet zo goed dan? Ik lees vaak slechte berichten hierover. Ook als ik de recensies in de Playstore leest word ik niet echt vrolijk...
mcmd @Audioot16 januari 2025 12:59
Ik heb NLziet bijna 2 jaar en had gaat prima. Weinig problemen, interface niet de allerbeste, maar wel acceptabel en je kunt publieke programmas van jaren terug nog vinden en bekijken.
fenrirs @Audioot16 januari 2025 14:37
beter dan VL, waar je "nog steeds" alleen maar kleine ondertitels hebt, niet terug kan naar de complete set video's van en serie als je op 'verder kijken' druk, of waar je , als je zoekt en op de 'terug knop' drukt, je het hele menu uitgegooit wordt. Klagen helpt niet helaas.
edmunt @_sepulnation_16 januari 2025 10:28
Kijk je dan nog zoveel tv? Ik kijk al meer dan 20 jaar geen tv. Met streaming (Netflix,...) is het nog nooit zo handig geweest!
Andros
@edmunt16 januari 2025 10:50
Tweakers kijken weinig tv maar er zijn er genoeg met vrouw/kinderen. En die willen toch op een vaste tijd GTST en kabouter Plop zien :) .
i7x @Andros16 januari 2025 11:17
Wellicht, maar persoonlijk ken ik niemand waarbij de kinderen lineaire tv kijken--die van onszelf ook niet trouwens, kennen dat concept niet eens. Wel eens in een hotelkamer uitgelegd dat ze niet konden kiezen, maar dat er gewoon willekeurige programma's langskomen, en dan ook nog reclames natuurlijk continu...

Mensen moeten maar doen wat ze leuk vinden, maar ikzelf betaal al jaren rond de 30 euro voor internet en dat is het dan, dus kan niet echt klagen over hoge prijzen. Sterker nog, vind het eigenlijk best goedkoop voor wat er geleverd wordt, iig bij ons.
edmunt @i7x16 januari 2025 12:16
Idd, kinderen kijken geen lineaire tv. Het is allemaal via apps. Het doet me denken aan mensen die vast houden aan hun vaste telefoon. Why? Dat is totaal niet praktisch en overbodig. Alles gaat via de smartphone.

"Sterker nog, vind het eigenlijk best goedkoop voor wat er geleverd wordt, iig bij ons." Volledig mee eens. Op dat vlak is het leven veel goedkoper geworden.
007Nightfire @edmunt16 januari 2025 12:51
Ja, ik dacht meer aan vergrijzing. Ik heb er natuurlijk geen onderzoek naar gedaan, maar in mijn omgeving zijn het juist de ouderen die lineair kijken én al jaren bij dezelfde provider zitten. Waarvan een deel, ik durf niet te zeggen hoe groot, niet zelf met voor hen nieuwe apps om kan gaan.
Highlands @Andros16 januari 2025 12:41
Kinderen? Ik spreek genoeg kinderen, waaronder de mijne, en die kijken echt nooit meer lineaire tv. Behalve misschien een voetbalwedstrijd.
Oon @_sepulnation_16 januari 2025 10:16
Die combinatie maakt het inderdaad ingewikkeld. Wij hebben hier internet, TV, vaste telefonie en mobiele telefonie van KPN. Kinderen weten de zenders op de TV te vinden, de interface is fijn, en alles werkt goed en stabiel.
Ziggo zit hier ook maar die hebben geen gigabit, Odido is hier in de regio héél slecht, en beiden zijn niet veel goedkoper dan KPN.

De kleinere providers hebben vaak niet alles dat we zoeken, zijn minder stabiel, en/of niet meer dan een paar euro goedkoper.
devriesjande @_sepulnation_16 januari 2025 10:30
In bijv. Engeland en Duitsland zijn veel meer zenders gratis te ontvangen via dvb-t.
In Nederland moet je betalen om de commerciële zenders te ontvangen. Dat is vrijwel nergens. Daarom is de koppeling tussen internetabonnementen met tv in het buitenland veel minder.
dez11de @_sepulnation_16 januari 2025 10:46
Hoe precies is dat een probleem?
metalmania_666 @_sepulnation_16 januari 2025 11:03
Ik heb precies hetzelfde.
TV van Ziggo vindt ik veruit het beste (en mijn vrouw zeker)
Internet heb ik daarentegen liever via glasvezel.

Echter de balans slaat nu nog teveel uit naar het voordeel van de TV, dus blijven we bij Ziggo
emeralda @_sepulnation_16 januari 2025 12:31
De NPO app is dan weer helemaal gratis. Je hoeft zelfs geen account aan te maken! _/-\o_
dacoon 16 januari 2025 10:00
*** edit ***

Onderstaande genoemde bedragen voor Glasweb Venray en Midden-Brabant Glas zijn niet volledig, met dank aan @Sliderhome .

*** edit ***

Laat me de ACM even helpen. Als we bij Freedom naar de prijzen van een 1gbit verbinding per maand kijken dan valt het volgende op:

KPN WBA Glasvezel 1 Gbit/s: €69,00
Delta Glasvezel 1 Gbit/s: €73,00

Tegenover:

Glasweb Venray Glasvezel 1Gbit/s: €18,00
Midden-Brabant Glas Glasvezel 1 Gbit/s: €18,00

Het is net alsof het duurder wordt als er een commerciele partij tussen zit die de lijnen beheert....

[Reactie gewijzigd door dacoon op 16 januari 2025 11:02]

Sliderhome @dacoon16 januari 2025 10:15
@dacoon

Die bedragen van 18 euro zijn kaal internet zonder netwerk kosten.

Glasweb Venray Glasvezel 18 euro ***
*** GlaswebVenray zal de gebruikskosten van het netwerk direct aan jou factureren. De tarieven die Freedom hanteert, zijn dus zonder deze gebruikskosten. De tarieven die hiervoor gelden zijn: €38,42 p.m (incl. BTW) voor particuliere en €38,02 p.m. (excl. BTW) voor zakelijke klanten. Indien de woning gelegen is buiten de bebouwde komt hier een buiten bebouwde kom toeslag op van € 5,00 per maand.

Midden-BrabantGlas****
****Naast de maandelijkse abonnement voor Freedom Internet worden separaat maandelijks de gebruikskosten voor het netwerk door Midden-BrabantGlas geïncasseerd. A-leden betalen 39,- per maand, B-leden 44,- per maand en C-leden 49,- per maand direct aan Midden-BrabantGlas.


bron :https://freedom.nl/diensten/netwerken

Edit: Midden-BrabantGlas**** toegevoegd.

[Reactie gewijzigd door Sliderhome op 16 januari 2025 10:17]

dacoon @Sliderhome16 januari 2025 11:00
Dank voor de aanvulling, ik zal de volgende keer even verder kijken dan mijn neus lang is.
krakendmodem @dacoon16 januari 2025 10:10
Die 18 euro is enkel het "vastrecht" om de glasvezel te gebruiken.
De prijs van het internet abonnement zelf zit hier niet bij in.

Ik kom op ongeveer 55 euro uit: https://www.glaswebvenray.nu/keuzehulp.

Edit: ik las 'm verkeerd.
Prijs provider per maand € 17,00
Gebruikersvergoeding GlaswebVenray p/m € 38,42
Totaalprijs per maand € 55,42

[Reactie gewijzigd door krakendmodem op 16 januari 2025 10:12]

Sannr2 @dacoon16 januari 2025 10:12
Bij die Midden-Brabant (en zal bij Venray ook zo zijn) betaal je het deel voor de glasvezelaansluiting aan de coöperatie direct, momenteel 49 euro per maand, dus dan is het 49+18=67 per maand. Scheelt niet echt veel met 69 toch?
SomerenV @dacoon16 januari 2025 10:15
Ik heb hier nog de oude aanbieding van Tele2 dat je voor 50 euro 1Gbit vast internet hebt en onbeperkt mobiel internet en bellen. Inmiddels wel iets duurder geworden door inflatiecorrectie. Volgens mij zit het vaste internet rond de 28 euro ofzo. Als ik dat nu af zou sluiten zou ik uit komen op 40 euro in de maand voor internet. Bij KPN is het ~45 euro en bij Ziggo ~52,50 (beide met het combivoordeel verrekend, aangezien ik dat nu bij Odido ook heb).

Maar dat zijn gewoon absurde prijzen wetende dat het aanzienlijk goedkoper kan. Het is ook niet alsof een KPN weinig winst pakt op hun omzet (lees: rond de 15%).
dutchgio @dacoon16 januari 2025 10:23
Bij KPN en Delta is dat waarschijnlijk inclusief TV?
MrCuddles @dutchgio16 januari 2025 10:35
Ik betaal als KPN klant met 1Gbit/s up/down op het moment € 80,92 per maand, maar mijn abonnement is verlopen en ik mag verlengen waardoor ik naar een maandelijkse bedrag van € 66,88 per maand ga. Dit is zonder televisie, maar met een gratis vast telefoonnummer.

Edit: Ik zie dat als ik de gratis vaste telefonie uitzet, ik ineens extra korting krijg a € 1,65. Dus zo gratis is dat nummer niet.

[Reactie gewijzigd door MrCuddles op 16 januari 2025 10:39]

Sissors @dutchgio16 januari 2025 10:36
Yep, lijkt op €52.50 voor KPN internet only 1Gbit/s. Ik zou bij mijn provider €51 ervoor betalen, en die zitten op een non-profit lokaal netwerk. Oftewel als je het volledige sommetje doet, zitten al die netwerken behoorlijk dicht bij elkaar in de buurt qua prijzen. Wat waarschijnlijk betekend dat andere dingen gewoon duurder zijn in Nederland.
Speculum @dutchgio16 januari 2025 10:28
65 euro voor internet 1GB en TV bij KPN inderdaad.
thisisjazz @dacoon16 januari 2025 11:33
Met dank aan KPN en Delta die hun inkoopprijzen ontzettend hoog houden en de ACM die het maar goed vindt
Mit-46 16 januari 2025 13:34
Ik zal wel cynisch zijn, maar nagenoeg alles is volgens mij duurder in Nederland. Koop een auto, huur een huis (of koop er 1), tank benzine of sluit dus een internetabonnement af.
Verwijderd @Mit-4616 januari 2025 14:14
Ik zal wel cynisch zijn, maar nagenoeg alles is volgens mij duurder in Nederland. Koop een auto, huur een huis (of koop er 1), tank benzine of sluit dus een internetabonnement af.
En vervolgens... loop de huisarts of het ziekenhuis binnen. Raak arbeidsongeschikt, loop een griepje op, neem snipperdagen of vakantiedagen op. Krijg kwijtschelding (via WSNP) na 3-5 jaar schulden te hebben afgelost. Maak aanspraak op regelingen wanneer je schulden hebt of onder de 140% van het minimum inkomen zit. Krijg toeslagen wanneer je eveneens onder een bepaalde inkomensgrens valt.

De lasten worden maar wat vaak aangehaald, maar de lusten worden over het algemeen vergeten. Dat de gemiddelde Nederlander weinig te maken heeft met deze zekerheden betekent niet dat ze er niet zijn. Maar feit is wel dat aan dit alles een zeker prijskaartje hangt. De sociale zekerheden in Nederland zijn vaak aanzienlijk beter dan in menig ander land - hoewel we ook daarin de laatste jaren steeds meer een verschuiving in zien. Maar ondanks dat doet Nederland het nog steeds goed.

En nu snap ik wel dat een flinke som geld bij aandeelhouders/investeerders terecht komt, maar dat is iets waarin de politiek zeker iets aan zou moeten veranderen. Hoewel... als ze dat doen de kosten voor de consument mogelijk zelfs nog verder zullen oplopen.
Mit-46 @Verwijderd16 januari 2025 14:25
Het zou wat zijn als wij ons hier scheel betalen, maar dat dingen dan ook nog eens slechter geregeld zouden zijn dan elders. Daarnaast is niets van wat jij opnoemt op mij van toepassing. Sterker nog, vorig jaar 2 keer in het ziekenhuis geweest en heb daar veel voor moeten (bij)betalen terwijl ik sinds jaar en dag een verplichte zorgverzekering heb (met standaard eigen risico). Dat streept niet tegen elkaar af.

Om af te sluiten zijn alle zaken die ik heb opgenoemd WEL op mij van toepassing of van toepassing geweest. Ik betaal dus vooral. Mooi dat al die voorzieningen er zijn. Voor andere.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 16 januari 2025 14:27]

init6 16 januari 2025 10:59
Het begint wel een beetje een patroon te worden:

Boodschappen duurder dan in omringende landen
Energie duurder dan in omringende landen
Internet duurder dan in omringende

Is er een gemene deler en iets waar wat aan te doen is?
CPV @init616 januari 2025 11:23
Zijn onze loonsverhogingen ook hoger dan in de omringende landen?
BRAINLESS01 @CPV16 januari 2025 12:48
Nee, de winsten zijn hoger dan in omringende landen: https://esb.nu/niet-lonen...ge-inflatie-in-nederland/
PhilipsFan @init616 januari 2025 17:50
De mentaliteit van Nederlanders. We mopperen wel, maar uiteindelijk betalen we het gewoon. Een Duitser zegt veel eerder 'das picke ich nicht'. We zijn een gemakkelijk en verwend volkje geworden dankzij alle uitkeringen en toeslagen.
Rogers 16 januari 2025 10:16
3 jaar terug was 100mb glas €30 hier, nu is de goedkoopste €45. Werkt goed he die "vrije" markt?

Je ziet dat bijna alle providers nu 2 jaar abonnementen pushen, waar je vorig jaar nog leuke korting kreeg bij 1 jaar.

Bijna alles is in Nederland duurder, we hebben niet voor niets bijna 2x zo hoge inflatie als het Europees gemiddelde.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 16 januari 2025 10:17]

willieverhoef @Rogers16 januari 2025 10:31
Inflatie is ook iets wat je in stand houdt door zelf je prijzen te verhogen. Zo is het CBS cijfer volgend jaar weer hoger, en mag je het weer verhogen. De laatste jaren is het een gewoonte on alles maar te verhogen. Dit termijn g-pon toch goedkoper zou worden dan de oude 1 of 1. Providers zijn gestopt met extra services zoals hosting. Het probleem zit meer in het kapitalisme en rupsje nooitgenoeg en ook daar zijn werknemers ook schuldig aan.
Louw Post @Rogers16 januari 2025 10:32
Hier 4 jaar terug ongeveer Odido genomen met 1Gbit internet en Unlimited sim-only voor €50 p/m (dat is ondertussen net boven de €60 met alle inflatiecorrecties), maar zo'n goede deal heb ik sindsdien niet meer gezien.

Die 2 jaar abonnementen zijn ook echt pure oplichting. Je krijgt dan 9 maanden korting op 24 maanden tegenover 6 maanden op 12 maanden. (Bij KPN iig nu zie ik, bij Odido is het nu wel 12 maanden op 24 maanden korting, dat was anders meen ik.)
Rogers @Louw Post16 januari 2025 11:24
Voorheen kreeg je elke black friday 12 van 12 maanden korting, de laatste keer was het hooguit 12 van 24 maanden. Toevallig bij alle grote providers, niemand die denkt "ik doe de oude korting en trek alle klanten naar mij toe".
Yucko @Louw Post16 januari 2025 11:26
idem.

Mobiel wel al een keer verlengd om de inflatiecorrectie ongedaan te maken .. maar zodra ik mijn vaste internet abo ga verlengen/vernieuwen dan vervalt die korting en ga ik meer betalen.

Studenten die namens KPN colportage kwamen doen stonden ook met grote ogen te kijken toen ik vertelde wat ik betaalde bij Odido. Daar konden ze nooit een beter aanbod voor geven namens KPN :')
watercoolertje @Rogers16 januari 2025 10:33
Je ziet dat bijna alle providers nu 2 jaar abonnementen pushen, waar je vorig jaar nog leuke korting kreeg bij 1 jaar.
Bij Ziggo en KPN krijg je nu bij 2 jaar 9 maanden korting (= 37.5% van de maanden korting) en bij 1 jaar 6 maanden korting (= 50% van de maanden korting), je bent daar dus maandelijks/gemmideld goedkoper uit bij 1 jaar :)

Welke provider(s) heb jij het over dan? Dit zijn toch wel de grootste en die doen beide dus niet wat jij zegt!

Bron:
https://www.ziggo.nl/internet/internet-only
https://www.kpn.com/shop/pakket-zelf-samenstellen

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 16 januari 2025 10:38]

Rogers @watercoolertje16 januari 2025 11:26
Afgelopen black friday kreeg je nergens meer 12 van 12 maanden korting, zoals voorgaande jaren wel het geval was.
FPSUsername @Rogers16 januari 2025 12:24
Je kunt concurreren door de prijzen te verlagen, maar je kunt ook samenwerken om de prijzen omhoog te drukken, en dat is wat er gebeurt onder het mom van "inflatiecorrectie" en "gratis" upgrades.

Op een gegeven moment heb je niks aan die upgrades, omdat het insignificante wijzigingen introduceert. Ten slotte is de limiterende factor met internet, de service met het traagste netwerk.
John Duh @Rogers16 januari 2025 14:35
In mijn geval is het verschil tussen DSL en glasvezel een tientje per maand, in het voordeel van DSL. Omdat inmiddels tot aan de voordeur glasvezel ligt, zal ik in de zomer van 2027 afscheid moeten gaan nemen van die goede oude goedkopere koperdraad. Dan wordt het kiezen tussen twee kwaden: glasvezel vs Ziggo...
deniz280 @Rogers16 januari 2025 10:19
De vrije markt begint steeds meer op een schijnmarkt te lijken :+ :o
deniz280 @W1ck1e16 januari 2025 10:56
Ik blijf erbij dat onze vrije markt te veel wordt gemanipuleerd, waardoor ik het niet meer echt als "vrij" zie. Je kunt dat wel naar ChatGPT gooien, maar dat verandert mijn mening niet, vooral gezien de vele prikkels die vanuit onze overheden worden gegeven.
Scribe 16 januari 2025 09:55
Ierland klinkt wel heel erg extreem... ben wel benieuwd wat de reden daar achter is als iemand dat toevallig weet :)
Dafader @Scribe16 januari 2025 09:58
Bagger infra en omdat daar veel lagere belasting is voor de grote bedrijven, me dunkt. Ik heb er een tijdje gewoond en verbaasde me over hoe duur alles was (Als je dacht dat huur en koop hier ondersteboven is moet je daar eens kijken wat je kwijt bent voor een zelfstandige die op zich zelf wil wonen). We moesten zelfs onze stroom doormiddel van prepaid kaarten steeds opwaarderen ivm de extreem hoge wanbetaling.
Metallize @Dafader16 januari 2025 11:03
Mja het huren is crimineel hier (ikzelf heb +10 jaar gehuurd in Dublin), als ik niet hier een apartment had kunnen kopen was ik weer naar NL vertrokken :) , alhoewel een hypotheek best goedkoop is hier en het ongeveer gelijk is aan NL naar mijn mening .

Maar kudos ..als jij met die prepaid kaarten had zitten klooien, ik heb geluk gehad,dat mn werk hielp in electriciteits contracten etc
Dafader @Metallize16 januari 2025 11:39
Heerlijk man. Elke week loten wie er naar de supervalue struint als dat ding weer eens begon te piepen. Ik zat in Swords, vlakbij Dublin. Volledig omringt door enorm gehorige woningen die stamp vol zaten met vliegpersoneel (Ryanair, aer lingus etc.). En als ik dan eens keek wat ze vroegen voor die panden sloeg ik stijl achterover. Ik had een kamer met onsuite badkamertje (lees toilet en douche) voor 500 en ik mocht nog van geluk spreken toen. WE deelden het pand met zn 5en terwijl er eigenlijk maar 4 in mochten zodat het beter te betalen was. Ik ben achteraf blij dat ik er niet meer woon. Mis de cultuur wel.

[Reactie gewijzigd door Dafader op 16 januari 2025 11:41]

Metallize @Dafader16 januari 2025 11:51
haha 500eur https://www.daft.ie/sharing/swords-and-surrounds-dublin ;) .. nee als ik ooit weer moet gaan huren , pak ik het eerste vliegtuig terug naar NL :Y) , ik kan wel straks mn apartement voor het dubbele verkopen :D

[Reactie gewijzigd door Metallize op 16 januari 2025 11:54]

Dafader @Metallize16 januari 2025 12:54
Wat kek om te zien. Herken zelfs nog wat straatnamen zoals Balheary road (Je snapt de grap vast al wel). Dankjewel! Ik ga volgend jaar weer even heen. Even cultuur snuiven vanuit een travelodge. :P
Metallize @Scribe16 januari 2025 10:48
Ik woon zelf in een klein stadje zo'n 45km van Dublin ,en betaal 70eur per maand voor een gigabit lijn.
en tussen mijn stad ( een dorp in NL'dse termen ) en Dublin .. zul je alleen weilanden en kastelen en + 5000 jaar oude graven zien , en een enkele boerderijen , dus het is begrijpelijk dat je wat meer betaald voor een glasvezel lijn .

Verder zit de grond idd vol gesteente, de snelweg naar huis gaat soms letterlijk door een uitgesneden heuvel dus ga jij als internet provider 18p/m eur vragen voor ongeveer 20.000 mensen ? .. ik mag blij zijn met een uitstekende glasvezel lijn :Y)

want als je 5km uit een stad/dorp woont .. mag je op 5g gaan, alhoewel de verbinding uitstekend is .
100mbit up/down voor 20eur per maand zonder datalimiet op prepaid ( is dit meegenomen in het onderzoek ?? ) , dat is wel een voordeel hier , tegenover Nederland... lekker snel internetten ergens in " the middle of F**ing nowhere " :D

[Reactie gewijzigd door Metallize op 16 januari 2025 10:52]

Andros
@Scribe16 januari 2025 10:48
Het is een eiland, redelijk afgelegen waardoor alles per schip/vliegtuig erheen moet. Kabels naar het buitenland liggen in zee wat ook duurder/lastiger is dan een lijntje over land naar de AMS-IX. Veel gangbare zaken zijn op eilanden duurder door transport.
xzaz @Scribe16 januari 2025 09:59
Grond is gewoon hard dus kan er moeilijk kabels worden gelegd.

En het ACM wordt ook een keer wakker. Die C van ACM kunnen ze onderhand wel veranderen naar de B van bedrijf.
pOZOR jED 16 januari 2025 10:00
Op veel plekken gebrek aan concurrentie, je kunt geen kant op...
Dus Ziggo en KPN kunnen vaak vragen wat ze willen.
PhilipsFan @pOZOR jED16 januari 2025 10:22
Terwijl nog maar 4 jaar geleden nog door een rechtbank werd geconstateerd dat het Ziggo-netwerk niet hoeft worden opengesteld, omdat er al voldoende concurrentie is. Ik had daar toen al mijn bedenkingen bij, want op veel plekken is dat gewoon niet het geval. KPN biedt wel overal DSL aan, maar de snelheid daarvan is zeer afhankelijk van de afstand tot de centrale. Voor heel veel adressen is Ziggo de enige keus als je een beetje snelheid nodig hebt.

Voor dat onderzoek hebben ze vast gekeken naar de 'mogelijke' snelheid zoals KPN aangeeft, niet naar de daadwerkelijke snelheid. Je vraagt je bijna af of een rechtbank wel voldoende kennis van zaken heeft voordat ze zo'n onzinnige beslissing nemen.

Daarbij, de kabelbedrijven hebben het kabelnetwerk eigenlijk kado gekregen. Het is aangelegd in een tijd dat er geen internet bestond en kabelbedrijven van de overheid waren. Het is gewoon eerlijk als daar ook andere aanbieders op worden toegelaten. Op dit moment wordt vooral ingezet op glasvezel, maar dat is nog lang niet overal beschikbaar.
AmateurVinoloog @PhilipsFan16 januari 2025 10:40
Jep; ik zit in die situatie. Ik kan kiezen tussen ADSL (max 20 mbit) of Ziggo (Max 1000 mbit). ADSL is geen serieuze optie; dat zijn snelheden van 20 jaar geleden; ergo, geen keuze.
Wailing_Banshee @AmateurVinoloog16 januari 2025 12:50
Dan heb je het nog luxe. Ik kan kiezen uit Ziggo (max 1000Mbit) of ADSL (max 3 Mbit).

Als ik de internet only zou bekijken:
Voor KPN zou ik 42,50 betalen (na 9 maanden), daarvoor 35,00 (dus voor die 3Mbit).
Voor Ziggo zou ik 43,50 betalen (na 9 maanden), daarvoor 21,75 (voor 100Mbit).

Dat is niet eens alleen geen keuze, dat is duurder, voor iets wat niet eens bruikbaar is.
pOZOR jED @PhilipsFan16 januari 2025 11:03
Ja, daar baalde ik behoorlijk van! Naast Ziggo heb ik keuze uit 35Mbit DSL. Vooral de upload is dan dermate traag dat je er niet echt serieus iets mee kunt.
Glas zijn ze al 2 jaar aan het aanleggen, maar dat wil nog niet erg opschieten :(
kujinshi @pOZOR jED16 januari 2025 12:10
Je kan nog een dubbel ADSL van KPN laten verzorgen dan heb je 40-45mbit snelheid. Maar het nieuwste modem van KPN ondersteunt dat alleen niet meer? Als je een modem uit zeg 2018-2020 oid gebruikt, zou het moeten werken. KPN maakt gratis een dubbel ADSL connectie in je huis.
JeroenNietDoen 16 januari 2025 10:01
De toezichthouder wijdt dat aan zogenaamde 'slapende' contracten, die vooral veel in het budgetsegment voorkomen. Dit zijn contracten die al afgelopen zijn, wat betekent dat klanten kunnen verlengen of overstappen. Maar als een abonnement niet verlengd wordt en een klant niet overstapt, dan wordt het abonnement ieder jaar iets duurder, bijvoorbeeld door prijsverhogingen of inflatiecorrectie.
Dat vind ik een beetje kort door de bocht. Het is nu de schuld van de consument dat internet in Nederland duurder is :? Het zijn toch echt providers die de prijzen verhogen onder het mom "graaiflatie".

Het is daarnaast niet net zoals een mobiel abbo of je zorgverzekering, overstappen van internet provider heeft meer impact. Je mag mogelijk weer een nieuw modem aansluiten etc en veel mensen hebben daar (terecht) geen zin in.

[Reactie gewijzigd door JeroenNietDoen op 16 januari 2025 10:02]

GHorsie @JeroenNietDoen16 januari 2025 10:07
Dat modem wisselen was nu net waarom het EU voorstel gekomen was zodat iedereen een eigen modem zou kunnen gebruiken. Dat zou het overstappen moeten vergemakkelijken.
Pendora @JeroenNietDoen16 januari 2025 10:19
Als ik kijk naar mijn internet abo die ik door laat lopen betaal ik nu €50,39 per maand voor 750mbit. Verleng ik hem nu voor een jaar betaal ik €45 per maand voor 1Gbit. Naast dat het onzin is dat mijn abo elk jaar wat verhoogt wordt, hoef ik alleen maar te verlengen en heb ik een goedkopere internet abo. Dus een beetje mijn schuld.
PhilipsFan @JeroenNietDoen16 januari 2025 14:41
Het is inderdaad graaiflatie, die jaarlijkse prijsverhogingen van Ziggo slaan helemaal nergens op. Okee, ze verhogen ook de snelheid, maar veel mensen zitten helemaal niet te wachten op nog sneller internet. Daarnaast is het prijsverschil tussen lage en hoge snelheden heel klein, wat ook al aangeeft dat een beetje extra snelheid de provider verder nauwelijks wat kost. De goedkope abonnementen zijn echt veel te duur, en de enige reden daarvoor is dat de providers het kunnen vragen omdat consumenten niet echt keus hebben.

Ik kan niet wachten tot hier in de wijk eindelijk glasvezel beschikbaar komt. Niet dat dat veel goedkoper zal zijn, maar dan heb ik in ieder geval een fasoenlijke upload voor her bedrag wat ik betaal. En kan ik eindelijk van die Ziggo-graaiers af. Wat een k**** bedrijf is dat toch. Ik hoop dat iedereen overstapt op glasvezel en ze failliet gaan, dan kan een fatsoenlijke provider misschien de infra voor weinig overnemen en internet via de kabel tegen normale prijzen gaan aanbieden.
deniz280 @PhilipsFan16 januari 2025 17:13
Ik herinner me nog dat toen glasvezel voor het eerst beschikbaar werd voor consumenten, er het idee heerste (of misschien werd het zo gecommuniceerd, dat weet ik niet zeker omdat ik nog te jong was) dat het veel betaalbaarder zou zijn en dat mensen minder zouden hoeven betalen. Maar zelfs toen had ik al mijn twijfels, omdat ik inmiddels begreep hoe het kapitalisme werkt en hoe bedrijven vaak kunstmatig prijzen omhoogdrijven. Ze grijpen elke kans om prijzen te verhogen, zelfs als het niet nodig is. En nu, als je kijkt naar de huidige prijzen, kun je je alleen maar afvragen: hoezo zou glasvezel goedkoper moeten zijn dan de technieken die we ervoor gebruikten? Het is net zo duur, of zelfs duurder.
HugoBoss1985 16 januari 2025 10:02
En hoe is de internet stabiliteit / kwaliteit in verhouding (tot de prijzen van) tot andere EU landen?
Ik denk dat dit ook een stuk beter is?

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 16 januari 2025 10:02]

Homeland @HugoBoss198516 januari 2025 10:33
In Brussel betaal ik 30euro voor 80mbit, en dat is de hoogste snelheid die beschikbaar is. Dit is dus in een nieuwbouw appartement in de stad, te bizar voor woorden.
i7x @Homeland 16 januari 2025 11:20
Wel apart dat men bij nieuwbouw blijkbaar niet gewoon direct glasvezel aanlegt. Is toch zonde, want ongetwijfeld dat dit nu op een later moment alsnog moet gaan gebeuren. En naast dat is 30 euro voor 80Mbit nu ook geen denderende prijs zou ik zeggen...
kujinshi @i7x16 januari 2025 12:12
Grote steden is één grote spaghetti van kabels en leidingen. Daar leg je niet zomaar wat bij.

Als je de kabels en leidingen kaart van centrum Amsterdam Centrum (grachtengordel) bekijkt, krijg je spontaan een hartaanval hoeveel er wel niet ligt.

[Reactie gewijzigd door kujinshi op 16 januari 2025 12:13]

i7x @kujinshi16 januari 2025 13:04
Kan wel zijn, maar lijkt mij toch sterk dat er in Amsterdam vandaag de dag nog nieuwbouw gebouwd wordt zonder glasvezel.
Homeland @i7x16 januari 2025 15:49
Belgie is een vreemd land, hier leggen ze in de buurt wel glasvezel aan maar ogenschijnlijk vrij ongeorganiseerd, dit hangen ze gewoon aan de buitenkant van gebouwen, niets gaat de grond in en er is juist een hoop gedoe over omdat ze dit vastmaken aan gebouwen vaak zonder enig overleg met de eigenaren doen. Dan boren ze dus rustig een hoop gaten in historische panden om er een kabel langs de gevel te hangen.
watercoolertje @HugoBoss198516 januari 2025 10:16
Dat speelt absoluut mee, we hebben 1 van de beste netwerken, logisch dat het dan ook 1 van de duurste is, al is het hier ook makkelijker aan te leggen dan in Duitsland bijv.

Ben ook benieuwd hoeveel 100mbit/s abo's in andere landen ook daadwerkelijk 100mbit/s halen.

En als ik het goed begrijp kan je dus goedkoper 1gbit afnemen dan 100mbit in NL, dus waarom zou je dan uberhaubt naar de prijs van 100mbit kijken, met 1gbit heb je OOK 100mbit namelijk :)

Daarnaast doen wij het weer erg goed met aanbiedingen denk ik, in duitsland Deodorant zelden in de aanbieding, hier standaard stuk duurder dan duitsland maar de aanbiedingen zijn weer vaak onder de prijs in duitsland. Wat is dan duurder? Imo duitsland want als je gewoon slim shopt kan je hier goedkoper uit zijn. Ik sluit mijn internet bijv altijd met Black Friday af, ik betaal nu gemiddeld 50 euro per maand voor 1gbit met tv (kpn), vorig jaar zelfs maar 35 euro per maand voor 1gbit (ziggo)!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 16 januari 2025 10:19]

dutchgio @watercoolertje16 januari 2025 10:55
Het lijkt wel alsof ze bij die prijzen van 100mbit en 1gbit ook uit zijn gegaan van aanbiedingsprijzen, want anders zijn die toch ook nooit goedkoper?
Vaak is een upgrade 5-10 euro per maand duurder maar dan krijg je bijvoorbeeld x maanden korting als incentive om daar voor te kiezen, dat lijkt ook in de prijs verwerkt te zijn.

Nederland is ook een aanbiedingenland. Elke week ergens anders korting, spaaracties, zegels, etc. En dan moet je dus folders na, of de prijzen online controleren over wat de beste deal is. Omdat zonder aanbieding de prijs hoger is, waar in Duitsland bijvoorbeeld de standaard prijs al lager is en je niet afhankelijk bent van aanbieding x bij winkel x in week x.
Splorky @dutchgio16 januari 2025 16:01
Het kruitvat model en gamma model. Blijbaar betaal je buiten de kortingen te veel als er elke week wel 25% korting aanbiedingen zijn.

Het idee van voor heel relatief kleine meerprijs veel meer snelheid bieden is ook een goed werkende strategie waarbij ik het idee heb dat het goedkopere abbonement wat aansluit op mijn download behoefte onnodig duur is.
deniz280 @Splorky16 januari 2025 17:16
Het is eigenlijk triest dat bedrijven zulke psychologische trucs moeten toepassen, waarbij ze een groot deel van de mensen buitenspel zetten, mensen die geen tijd, zin of behoefte hebben om achter al die kortingen en acties aan te jagen. Veel mensen willen gewoon een winkel binnenlopen en een eerlijke, consistente prijs betalen, zonder al die actie-onzin. Uiteindelijk zorgt dit er vaak voor dat je in de meeste gevallen duurder uit bent dan in onze buurlanden, zelfs al lijkt het soms goedkoper. Dit soort praktijken heb ik altijd al storend gevonden. Het is puur bedoeld om meer winst te halen uit mensen die "laconiek" omgaan met dit soort systemen, zoals ikzelf.. niet altijd, maar vaak wel.
emeralda @watercoolertje16 januari 2025 12:37
Hoeveel miljarden zou het wel niet kosten om iedereen in Duitsland glasvezel te geven?

We mogen blij zijn dat we in een verstedelijkt land wonen.

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