TransIP stopt met colocatiedienst

TransIP stopt per 15 april met het aanbieden en faciliteren van zijn colocatiediensten. Contracten met klanten worden daarom opgezegd en klanten moeten voor 15 april de rackruimte leeg opleveren. Na 15 april levert geen enkel team.blue-merk meer colocatiediensten.

Op dit moment biedt TransIP colocatiediensten aan vanuit een NorthC-datacenter, maar hier gaat TransIP uit verhuizen. Daarom stopt het bedrijf met de colocatiedienst, zegt TransIP in een mail aan klanten die door Tweakers is ingezien. In de mail zegt TransIP het contract van de klant op en zegt het bedrijf dat klanten hun hardware uiterlijk 15 april moeten verwijderen en rackruimte leeg moeten opleveren. Als die hardware verwijderd is, wordt de facturatie gestopt.

Het is niet duidelijk waarom TransIP niet in de volgende locatie colocatiediensten wil aanbieden en hoeveel klanten er waren. Tweakers heeft hierover vragen gesteld aan moederbedrijf team.blue. Team.blue biedt wel VPS-diensten aan. Colocatiediensten laten klanten bijvoorbeeld apparatuur of kastruimtes voor eigen gebruik huren in een datacenter. Recent kondigde KPN aan met een eigen colocatiedienst te stoppen.