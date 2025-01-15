TransIP stopt met colocatiedienst

TransIP stopt per 15 april met het aanbieden en faciliteren van zijn colocatiediensten. Contracten met klanten worden daarom opgezegd en klanten moeten voor 15 april de rackruimte leeg opleveren. Na 15 april levert geen enkel team.blue-merk meer colocatiediensten.

Op dit moment biedt TransIP colocatiediensten aan vanuit een NorthC-datacenter, maar hier gaat TransIP uit verhuizen. Daarom stopt het bedrijf met de colocatiedienst, zegt TransIP in een mail aan klanten die door Tweakers is ingezien. In de mail zegt TransIP het contract van de klant op en zegt het bedrijf dat klanten hun hardware uiterlijk 15 april moeten verwijderen en rackruimte leeg moeten opleveren. Als die hardware verwijderd is, wordt de facturatie gestopt.

Het is niet duidelijk waarom TransIP niet in de volgende locatie colocatiediensten wil aanbieden en hoeveel klanten er waren. Tweakers heeft hierover vragen gesteld aan moederbedrijf team.blue. Team.blue biedt wel VPS-diensten aan. Colocatiediensten laten klanten bijvoorbeeld apparatuur of kastruimtes voor eigen gebruik huren in een datacenter. Recent kondigde KPN aan met een eigen colocatiedienst te stoppen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 13:08
129 • submitter: ivy

15-01-2025 • 13:08

129

Submitter: ivy

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Reacties (129)

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Polderviking 15 januari 2025 15:01
Ik vind drie maanden aanloop wel redelijk grof kort dag.
Dit soort dingen mag je echt wel een jaar van te voren aankondigen.

Nieuwe locatie vinden. Behoefte bepalen. Contract mee afsluiten. Nieuwe locatie opgeleverd krijgen.
Dat vreet doorgaans al grof tijd.
Dataverbindingen aanleggen op nieuwe locatie, ook niet in een week klaar.
Behoud je bestaande ip adressen, of moet je werken met nieuwe ip adressen, wat houd dat praktisch gezien in?
En dan daadwerkelijk fysiek verhuizen...

Vóór april natuurlijk want je moet nooit op de deadline zitten.

Ik geef het je te doen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 15 januari 2025 15:05]

TwArbo @Polderviking15 januari 2025 15:11
TransIP communiceert al jaren naar klanten dat colocatie gaat stoppen (niet publiekelijk). Het moet voor hen niet als een verrassing komen. De prijzen zijn ook extreem gestegen met meer dan 100% de laatste jaren, zodat de klanten uit eigen beweging weg zouden gaan.
moonlander @TwArbo15 januari 2025 15:21
Ah dat is net als communiceren dat stack voor altijd gratis is
japie06 @moonlander15 januari 2025 15:40
Hebben ze dat echt gezegd? Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Aftansert @japie0615 januari 2025 15:54
10 november 2020:

"De STACK-infrastructuur is zo opgezet dat een kapotte harde schijf automatisch wordt overgenomen door een reserveschijf. Data wordt zodanig verdeeld dat bij een defect deze data hersteld wordt. Sinds de start van STACK heeft dat nooit tot problemen geleid, tot afgelopen september. Door het tegelijk kapotgaan van meerdere harde schijven op één storageserver zijn STACKs aangetast. Een kleiner, maar vergelijkbaar incident heeft zich vervolgens voorgedaan in oktober.

Daaruit blijkt dat wij de data-integriteit van gratis STACK niet meer kunnen garanderen, wat niet past bij de kwaliteitseisen die we stellen aan onze producten. Daarom hebben we de moeilijke keuze moeten maken om op korte termijn te stoppen met de gratis 1TB STACK-accounts."
Ablaze @japie0615 januari 2025 21:52
Zover ik kan nagaan niet. Sterker nog, deze gratis service was initieel alleen beschikbaar voor klanten.
Citaat uit de originele mail (2015):

1000GB gratis
Speciaal voor onze klanten zijn 1000 invites gereserveerd. Deze maken we vandaag gefaseerd beschikbaar. Hou je controlepaneel dus goed in de gaten!
0x0 @Ablaze15 januari 2025 23:42
Je kon je gewoon als klant registreren en de gratis 1000GB Stack aanvragen.
Hoi,

Gefeliciteerd! Hier is jouw STACK invite. Ga direct naar transip.nl/stack om jouw 1000GB gratis opslag te activeren. Gebruik hiervoor de volgende unieke code: "[CODE]".

Met vriendelijke groet,

TransIP
Beetje als Microsoft die zegt dat Windows 10 de laatste is en je geen nieuwe of upgrade meer nodig hebt.

Vissen naar klanten, binnenhengelen en dan geld gaan vragen.

Ze blijven ook de prijs verhogen en ik ga ze dan ook binnenkort opzegen.
Ik heb nu een 20TB cloud met éénmalige betaling. Tot zover gaat dat prima.
Ablaze @0x016 januari 2025 15:27
Ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon slecht beleid was. Ze hebben pas besloten te stoppen met de gratis Stack nadat ze een boel gegevens waren kwijtgeraakt bij een crash. Het stond in de policy dat deze gratis service geen backups had, maar desondanks waren er een hoop klanten boos. Ik denk niet dat ze het risico op rechtszaken wilden lopen voor gratis services.
0x0 @Ablaze17 januari 2025 05:20
Mee eens.

Je verwacht overigens dat je data veilig is.
Dat is de verantwoordelijkheid van de host.

Dat je geen uitgebreide functionaliteit hebt zoals bijvoorbeeld versioning is dan nog wel te begrijpen.

...en wie leest er nu alle voorwaarden?

Het is overigens niet slim om er op te vetrouwen dat je cloud-backup altijd goed werkt.
Het zou precies dat moeten zijn, een back-up...en dan thuis (of het liefst off-site) nog een volledige back-up.

Ik kreeg van de week de nieuwe Epic voorwaarden voorgeschoteld.
Te veel om te lezen, in een veel te klein font, en ik kon het niet eens kopiëren en plakken om het rustig door te lezen... dus ja, dan maar op akkoord klikken.

Even off-topic, maar ik vind het belachelijk dat je nieuwe voorwaarden moet accepteren voor datgene wat je al "bezit". Als je niet akkoord gaat dan ben je dat ook allemaal kwijt... en dat geldt voor alle online diensten.

[Reactie gewijzigd door 0x0 op 17 januari 2025 05:22]

sundrak @Ablaze16 januari 2025 15:24
Je kreeg wel 250GB *gratis* als je de abbo omzet naar hun betaalde stack
0x0 @japie0615 januari 2025 23:48
Hmm... zie mijn reactie op @Ablaze die eigenlijk voor jouw was bedoeld.
Polderviking @TwArbo15 januari 2025 15:20
"We gaan er ergens een keer mee stoppen" en "per [datum] moet je er uit zijn" roepen zijn op zich nog wel twee verschillende dingen.
Op het eerste gaat natuurlijk sowieso afwachtend gereageerd worden door veel mensen.

Maar, goed te lezen dat het als het goed is niet helemaal uit de lucht komt vallen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 15 januari 2025 15:31]

gooos @Polderviking15 januari 2025 18:15
Eens, eigenlijk alleen realistisch haalbaar als je ook al je hosting op een andere locatie draaiend hebt en die kan uitbreiden. En dan nog loop je tegen allerlei voorziene en onvoorziene hindernissen op in zo'n korte periode.

Lees hieronder dat ze naar hun klanten al langer aan het communiceren zijn dus laten we voor de klanten hopen dat ze ook allemaal op tijd hun migratieproject hebben weten op te starten.

[Reactie gewijzigd door gooos op 15 januari 2025 18:15]

MacMF @Polderviking15 januari 2025 20:32
Dit is ook erg kort. Ik heb zelf de laatste jaren meerdere datacenter verhuizingen en migratie naar colocatie als solution architect ontworpen en als netwerk lead architect mede uitgevoerd. Dit zijn projecten van minimaal 1 jaar (praat ik wel over >50 racks, nieuwe netwerk technologie, compute + storage verhuizen naar nieuwe locatie in buitenland en minimalizeren van "leftovers" naar colocatie. En dat allemaal met zo goed als geen downtime). Dit zijn serieuze projecten waar je blij mag zijn als je het in 1 jaar red (inclusief planning en voorbereiding). In 3 maanden krijg je dit absoluut niet voor elkaar, heel misschien mogelijk als je een kleine omgeving hebt,geen eisen stelt aan connectiviteit en lage downtime tijdens (data) migratie niet belangrijk is.
DJSnels 15 januari 2025 20:13
Vooral de manier waarop het gegaan is is compleet waardeloos. In plaats van dat ze hun (ook grote) colocatieklanten netjes informeren zeggen ze niets over een (intentie tot) beëindiging van de collocatie dienstverlening, pesten ze de klanten weg met abnormale prijsverhogingen sinds enkele jaren. Deze mail is het eerste daadwerkelijke bericht dat ze er mee stoppen.
Zelfs toen we het rechtstreeks vroegen werd er niet gerept over het feit dat ze gaan verhuizen of stoppen.
De zaal werd vooral sinds een jaar geleden wel merkbaar leger, stiller en koeler, en de laatste keer dat ik er was afgelopen zomer zou je het bijna stil kunnen noemen :)

Een overname van de dienstverlening door NorthC was niet mogelijk, de racks waren van TransIP en NorthC biedt zelf geen connectivity aan. Ze kunnen hooguit een interne verhuizing naar een ander rack in een andere zaal faciliteren.

De IP-adressen/ blokken zijn ook van TransIP en ook al heb je een volledig /24 blok (wat het kleinste subnet is wat je zelf middels BGP kunt adverteren op het internet) kun je ze niet overnemen.

De zaal kan nu wel mooi gerenoveerd worden :)

[Reactie gewijzigd door DJSnels op 15 januari 2025 20:14]

Miuccia @DJSnels16 januari 2025 12:24
10 jaar geleden was ik een TransIP evangelist.

Wat een waardeloos bedrijf is dat geworden.
MrMarcie @Miuccia16 januari 2025 15:53
Ik heb zo'n 5 jaar geleden overwogen al mijn diensten daar onder te brengen. Zo blij dat ik dat uiteindelijk niet gedaan heb.
xares @DJSnels16 januari 2025 12:26
Is die zaal van TransIP dan zo verouderd? Is toch geen heel oud datacenter volgens mij.
Polderviking @xares16 januari 2025 13:56
Tjah.
Hoe verouderd een datacenter.

Als je het platslaat blijven het gewoon metalen kasten met twee stroomfeeds. Het is vooral 't spul wat er in hangt wat op een goed moment vervangen wordt.

Volgens mij is er gewoon ergens een ordinaire kosten-baten afweging gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 16 januari 2025 14:00]

xares @Polderviking16 januari 2025 14:20
Als alles is ingericht op 16 ampère feeds bijvoorbeeld. 32a minimaal is toch wel de norm tegenwoordig.
Houtenklaas 15 januari 2025 13:14
Dat is over 3 maanden al ... Het migreren van datacenters - zeker met meerdere kasten - kost doorgaans meer tijd, zeker als je ook nog wat wensen hebt t.a.v. stroom bij een derde partij. Nou, succes mensen ...
Yariva Moderator internet & netwerken @Houtenklaas15 januari 2025 14:38
Eens. En dan heb je het enkel over de directe afhankelijkheden. Even on top of my head:
  • Nieuwe dienstverlener zoeken, contracten ondertekenen, toegangspassen en rechten instellen
  • Mogelijk nieuwe koppelingen naar ISP's voor peering aanvragen of direct koppelen met de colo provider in kwestie (dit vereist doorgaans nog het nodige interne patchwerk bij meerdere partijen)
  • De nieuwe infrastructuur testen (behaal ik de benodigde snelheid voor mijn nieuwe uplink? Werken mijn 2 PDU feeds goed?)
  • Wat ga je met je IP plan doen? Mocht je IP space bij TransIP hebben zal je moeten migreren. DNS records inventariseren, mogelijk externe apparatuur waarop VPN's of ACL's zitten omzetten.
Mogelijk een constructies / dark fibers installeren om een tijdelijke koppeling te realiseren tussen 2 DC's zodat je een deel van bijvoorbeeld een cluster kan omzetten en kan controleren of alle resources nog aanwezig zijn (en hoeveel GB moet die lijn dan zijn, deel inventarisatie van de infra voordat je gaat migreren.)

Wanneer alles eenmaal draait testplannen schrijven en uitvoeren zodat je niet uit bed wordt gebeld bij het volgende maintenance window wanneer Feed A wordt geupgrade.
D0phoofd @Houtenklaas15 januari 2025 13:23
Stel dat je een rack af neemt. Zie maar een partij te zoeken die zin heeft om 'maar' 1 rack te verkopen.
Stel dat je 4+ racks hebt. Zie maar een partij te vinden die de stroom commitment kan afsluiten.

Goeie sales funnel voor 'cloud diensten'...
OverSoft @D0phoofd15 januari 2025 13:33
Bij NorthC kun je zelfs per rack-unit afnemen (dus 1U), maar ook per kwart, half of full-rack en suites, dus zo moeilijk is het niet om een nieuwe aanbieder te vinden.
fexxio @OverSoft15 januari 2025 14:31
Niet helemaal waar;
NorthC levert zelf geen colocatie. Wanneer je een aanvraag doet laten ze een van hun afnemers contact met je opnemen voor een offerte. Deze tarieven zijn vervolgens dusdanig hoog dat je beter een 1/2 of 1/1 rack bij NorthC zelf af kan nemen. Ik snap die logica ook niet helemaal.
dcm360 @D0phoofd15 januari 2025 13:48
Zodra je een kwart rack of meer afneemt, zijn er op zich wel genoeg partijen te vinden die dat nog wel aanbieden (al gaat de lead time voor meerdere racks misschien nog wel een issue zijn). 'Losse' rackunits zijn echter steeds lastiger te vinden, dat merkte ik 3 jaar geleden al toen mijn toenmalige coloprovider stopte met colocatiediensten, en toen ik een jaar geleden een shortlist ging opstellen voor een project bleek de keuze nog minder ruim.
Mark87 @D0phoofd15 januari 2025 14:28
Er zijn nog genoeg partijen die het aanbieden. Je moet soms alleen even vragen. Bij snelle verhuizing nemen de kosten mogelijk wat toe.

Voldoende ip adressen voor een normale prijs is eerder een uitdaging als je die niet mee kunt nemen.
ArawnofAnnwn @D0phoofd15 januari 2025 15:19
1 rack is voor zover ik weet nergens een probleem. het word met minder dan een rack juist problematisch, maar daar zijn tegenwoordig ook al meer aanbieders voor dan vroeger. Ik zat ooit bij TransiIP met een half rack. Toen was dat echt lastig te regelen.
Oon @Houtenklaas15 januari 2025 13:17
Valt wel mee, TransIP huurt deze plekken ook weer zoals in het artikel staat, overstappen zal niet zo heel lastig zijn
Gravit0n @Oon15 januari 2025 13:25
TransIP heeft weinig te maken met de eisen die je hebt aan een nieuwe locatie. Als je high density racks ertussen hebt zitten kan je zomaar te maken hebben met langere lead times voordat je racks kunnen worden opgeleverd.

Je complete inventory verhuizen van een bestaande site naar een nieuwe is echt niet zo 123 gedaan helaas, en drie maanden is wel serieus kort. Leuke tijd als je servicemanager bent bij TransIP. :)
Oon @Gravit0n15 januari 2025 13:28
Op dit moment biedt TransIP colocatiediensten aan vanuit een NorthC-datacenter, maar hier gaat TransIP uit verhuizen.
Eerste actie is dus contact opnemen met NorthC voor een offerte om te blijven zitten. Zal vast niet in hetzelfde rack zijn, maar de server eruit trekken en in een ander rack steken is heel wat minder werk dan naar een ander datacenter (met andere netwerkstack e.d.) verhuizen.

Kan me ook niet anders voorstellen dan dat NorthC hier op gaat inspelen en zoiets (tegen een voor hen interessante prijs) aan gaat bieden, want die racks vrijwel per direct leeg hebben staan is meestal niet de beste optie
Kees BOFH @Oon15 januari 2025 13:34
Afhankelijk van je downtime eisen is dat ook geen optie. Een nieuw rack uitzoeken, aanvragen en de verhuizing doen kan makkelijk enkele maanden duren. Het zou ze sieren als ze daar toch minimaal een jaar de tijd voor hadden gegeven.
Lucb1e @Kees15 januari 2025 20:17
Is dat niet iets dat je dan contractueel vastlegt, wanneer dit zo'n probleem is en het vooral zakelijke afnemers zijn? Ik weet niet wat de opzegtermijn in de huidige algemene voorwaarden zijn, maar duidelijk (aan de reacties te zien) schiet het voor veel mensen tekort
Kees BOFH @Lucb1e15 januari 2025 20:36
Als kleinere partij heb je lang niet altijd de mogelijkheid om eigen voorwaarden af te dwingen (en dan moet je er ook maar eens net aan denken om dit op te nemen).
gooos @Oon15 januari 2025 18:17
Dan nog heb je doorgaans intern in het gebouw te maken met backbones die omgelegd moeten worden. Ook dat kost gewoon een degelijke voorbereiding.
MIB75 @Oon15 januari 2025 14:31
Dit is wel erg kort door de bocht. TransIP zal relatief veel racks huren, dus dat is een interessante partij voor een aanbieder. Als je slechts 1 rack nodig hebt, ben je veel minder interessant. Dus dat kan het wel lastiger maken.
anboni @Houtenklaas15 januari 2025 13:22
Als de apparatuur toch al bij NorthC hangt, kun je waarschijnlijk ook wel bij hun rechtstreeks rackspace afnemen. In het ergste geval moet je de hardware naar een andere zaal verhuizen en misschien netwerk een beetje herinrichten (geen idee wat inbegrepen zit bij de TIP colo dienst). Aangenomen dat het niet om meerdere racks per klant gaat (want waarom zou je bij een club als TIP colo doen als het om meer dan 'n handjevol U gaat) is dat makkelijk in 3 maanden te regelen.
CH4OS @Houtenklaas15 januari 2025 13:25
Als je al meerdere kasten hebt, zit je meestal toch direct via de colocator zelf en niet via een tussen partij zoals TransIP?
_JGC_ @Houtenklaas15 januari 2025 13:45
Deed TransIP dan nog hele kasten verhuren? Naar mijn weten hadden ze alleen nog shared colo met 1/2/4U contracten.
Verwijderd @Houtenklaas15 januari 2025 15:09
Ik ga er vanuit dat bij dit soort hobby clubs geen grote corporates zitten. De paar huis tuin keuken servertjes zijn zo verhuist.
Pogostokje @Verwijderd15 januari 2025 18:47
Tussen hobby clubs en grote corporates zit heel veel in Nederland, hoor.
CH4OS 15 januari 2025 13:13
Het is niet duidelijk waarom TransIP niet in de volgende locatie colocatiediensten wil aanbieden en hoeveel klanten er waren.
Colocatie is voor veel hostingbedrijven niet interessant meer, dankzij de komst van de cloud. Steeds meer bedrijven of diensten/apps gaan over op de cloud, omdat dat veel gemakkelijker is te onderhouden en te automatiseren, tegen een best gunstige prijs. Er is dus veel minder omkijken naar een machine in de cloud, dan naar een machine in een datacenter. Dat betekend ook dat er steeds minder geld ermee te verdienen valt. Bij een storing is het of zelf er naar toe (en dus resources kwijt die ook andere dingen hadden kunnen doen) of even een belletje naar de cloud provider. Drie keer raden welke gemakkelijker is, maar ook minder kost. :)

Dan kun je een van twee dingen doen: prijzen verhogen, of stoppen met de dienst. Prijzen verhogen, in een toch al (kapot?) beconcurreerde markt gaat hem niet worden en stoppen is dan het minst pijnlijke, maar wel vervelend voor de klant.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 15 januari 2025 13:24]

Llopigat
@CH4OS15 januari 2025 13:44
Bij een storing is het of zelf er naar toe (en dus resources kwijt die ook andere dingen hadden kunnen doen) of even een belletje naar de cloud provider. Drie keer raden welke gemakkelijker is, maar ook minder kost.
Die trip naar de colo kost meer dan dat belletje ja, maar als je het over de levensduur van een server bekijkt ben je meestal duurder uit met cloud dan met een eigen server (al dan niet in colo of op eigen lokatie)

Je ziet ook steeds meer bedrijven terugkomen van het cloud idee, zeker voor dingen waar het om vertrouwelijke informatie gaat. Maar Europa loopt een beetje achter op dit gebied, het duurde ook langer voor men met cloud begon.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 13:46]

b12e @Llopigat15 januari 2025 13:56
Cloud is vooral heel interessant (financieel) als je snel veel moet kunnen schalen, zowel omhoog als omlaag.

Als je een relatief constante load hebt 24/7 dan is een eigen machine waarschijnlijk de goedkopere optie.

Een enorm storend voorbeeld had ik in Denemarken, waar je regelmatig bij overheidsdiensten te maken kreeg met een queue-it wachtrij van enkele uren lang omdat het weer "de dag is dat iedereen weet hoe het zit met de belastingen". Of toen covid vaccinaties beschikbaar kwamen en je een afspraak kon inplannen.

Logisch dat ze voor die 2-3 dagen per jaar niet enorm veel extra servercapaciteit hebben als er 360 dagen per jaar veel minder load is, maar dat soort situaties kan je opvangen met de cloud - lees: infra van iemand anders.

Ik opper hiermee niet dat dan gezondheidsgegevens en belastingsgegevens bij Amazon of Google moeten gehost worden, als overheid kan je dit ook zelf faciliteren en een eigen cloud opzetten waarbij overheidsdiensten gebruik kunnen maken van die diensten. De dag dat iedereen zijn/haar belastingsbrief kan inkijken is niet dezelfde dag waarop de inschrijving van de scholen open gaat, of wanneer covid vaccinaties konden ingepland worden. Op die manier kan je alsnog schalen maar moet niet elke dienst individueel eigen servercapaciteit hebben om die pieken op te vangen.

Ik geef België niet graag als voorbeeld, maar ik weet toevallig dat er wel zo'n project daar is.
Llopigat
@b12e15 januari 2025 14:01
Dat is waar. Als je een startup bent zonder kapitaal en je app gaat ineens viral dan is het echt geniaal want dan kan je onbeperkt automatisch opschalen en het betaalt zichzelf meteen terug met al die nieuwe klanten. Als je dan zelf servers moet kopen is het lastig want dan moet je eerst geld regelen en als je app dan traag is dan lopen de gebruikers weer weg.

Maar voor traditionelere workloads is het veel duurder inderdaad. En inderdaad de privacy is ook een groot probleem. Ondanks dat Microsoft bijvoorbeeld datacenters in Europa heeft, moeten ze toch data doorgeven als ze daardoor gedwongen worden door de Amerikaanse overheid.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 14:03]

Lucb1e @Llopigat15 januari 2025 20:56
Als je een startup bent zonder kapitaal en je app gaat ineens viral dan is het echt geniaal want dan kan je onbeperkt automatisch opschalen
Aan de andere kant levert dat oneindig schalen ook oneindig veel kosten op. Een vriend van me, zonder kapitaal zoals je zegt, heeft in z'n vrije tijd een multiplayer game gemaakt, helemaal ingericht op dat het draait op de infrastructuur van derden (specifiek Google in dit geval) zodat het oneindig kon schalen. Toen opeens tienduizend spelers binnenstroomden waren er alsnog schaalproblemen omdat een O(n²)-query ook te groot wordt voor "de cloud" en zich dat pas toont wanneer je zoveel spelers hebt (er waren eerder wel tests met honderden gelijktijdige spelers, maar je gaat niet voor duizenden euro's lopen testen op het moment dat je nauwelijks quitte speelt en het mogelijk nooit wat wordt). Die problemen waren (na wat slaapverlies) echter vrij snel opgelost en toen was het tijdelijk lekker makkelijk om zo'n beheerde dienst te gebruiken, tot de hype afnam en de kosten nu weer hoger zijn dan de uitgaven. Hoelang ga je het nog in de lucht houden, hopende op een tweede golf van publiciteit? Of gooi je twee jaar van je leven weg en begint opnieuw aan een ander product? Als het hele ding op eigen servers had gedraaid, was het nu triviaal geweest om de verschillende diensten (asset hosting, database, enz.) terug te schroeven en ergens op een schoenendoos door te laten draaien terwijl er wel nog geld binnenkomt. Je moet veel meer geld per speler binnenhalen om zo'n externe dienstverlener te bekostigen, en de client nu compleet ombouwen kost veel tijd en alles migreren kost weer geld

Daarnaast zijn er de "denial of wallet"-aanvallen (blog post), grappige naam maar potentieel een dure grap wanneer het je overkomt. Onze klanten nemen ook vaak maatregelen nadat we vinden dat een e-mailinterface zonder limiet vinden: ze rekenen bijvoorbeeld met 1 registratie-e-mail per klant, waarbij de prijs per e-mail volledig in het niets valt, maar dat verandert wanneer een kwaadwillende opeens tientallen e-mails per seconde aanvraagt en je dat pas na een weekend opvalt

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 15 januari 2025 20:58]

Llopigat
@Lucb1e15 januari 2025 21:12
Die problemen waren (na wat slaapverlies) echter vrij snel opgelost en toen was het tijdelijk lekker makkelijk om zo'n beheerde dienst te gebruiken, tot de hype afnam en de kosten nu weer hoger zijn dan de uitgaven. Hoelang ga je het nog in de lucht houden, hopende op een tweede golf van publiciteit?
Maar het idee van cloud is juist dat je alleen betaalt voor resources die je afneemt. Kan hij dan niet zijn cloudgebruik terugschalen? Of zijn er ook vaste kosten?
Lucb1e @Llopigat15 januari 2025 21:50
Dat is het idee, maar er zijn twee dingen die het lastig maken om kosten te verminderen:

- Het is blijkbaar niet makkelijk om te vinden waar alle kosten precies vandaan komen. Je krijgt de factuur voor bijvoorbeeld drie miljoen database-operaties, maar waarom die nodig waren staat er niet bij en je moet zelf gaan traceren, optimaliseren, en (als ik me goed herinner) wachten tot morgen om te zien of de lopende kosten nu minder zijn dan gisteren (en dan checken of dat niet komt door een fluctuatie in het spelersaantal).

- Daarnaast inderdaad de vaste kosten: van de spelers (je weet niet wie er nog terugkomt versus wie zijn/haar account nooit meer opent) alle data opslaan (highscores met bijbehorende replays voornamelijk, paar KB × veel spelers × veel levels); er is een matchmaker die elke 3 seconden de wachtrij van mensen die willen spelen afgaat, ongeacht hoeveel er dat zijn (je kan dit misschien naar 5 of 10 seconden terugschroeven, maar het moet wel steeds blijven draaien en je hebt direct een impact op speler-wachttijd); er moet een systeem blijven draaien dat realtime data relayt tussen clients die met elkaar aan het spelen zijn; enz.

Bij het terugzoeken van info kwam ik bijvoorbeeld ook tegen (we spreken Engels met elkaar): "it turned out, over the months the db accumulated about 100 players that got stuck in the [matchmaking] queue forever, throwing errors [...] 100 reads / 3 seconds = 86M / month". Loopt op de achtergrond mee (database uitlezen en verwerking elke keer dat de matchmaker draait, loggen van errors, enz.: totaal ruim 50$/maand, voor niks!), maar dat komt pas tevoorschijn wanneer de algehele kosten teruglopen en kleinere posten beginnen op te vallen. Op eigen hardware veroorzaakt dat natuurlijk ook load, maar dan betaal je de kostprijs, niet de prijs van een dienstverlener, en je kan op elk moment traceren welke processen er momenteel draaien en kan dat direct debuggen wanneer er onverklaarbare load is
Llopigat
@Lucb1e15 januari 2025 22:00
Hmm ja buiten die vaste kosten van de inactieve spelers zie ik wel een hoop PEBKAC hier :) Zo'n zelfgebouwd platform moet je wel in de gaten houden.

En wellicht is het ook handig om die DB operaties niet als losse DB dienst af te nemen maar als een eigen server (cluster). Alleen dat is weer lastiger te automatiseren met scaling natuurlijk. Dat kost ook weer tijd = geld.

Maar ik begrijp het probleem inderdaad. Ik ben ook zelf helemaal geen cloud voorstander hoor maar ik werk dan ook voor een traditioneel bedrijf met 24/7 workloads, ik ben niet zo'n startup fast company type.
Martinspire @b12e15 januari 2025 23:09
Ik heb nooit begrepen waarom de overheid nooit hun eigen clouddienst is begonnen. Juist om te zorgen dat data in Nederland blijft en je hogere eisen kunt stellen aan security en onderhoud, maar het toch nog enigszins betaalbaar houdt. Want het is niet alsof een server in een datacentrum van een externe partij, altijd goedkoper is dan die intern te houden. Ja je hebt te maken met schaalbaarheid, maar uiteindelijk hangen ze aan hetzelfde elektriciteitsnet, dezelfde soort kasten en aansluitingen en dezelfde soort hardware. Daarboven kun je nog extra eisen stellen over hoe groen en maatschappelijk verantwoord je de cloud op zet, iets waar je bij externe partijen weinig keus voor hebt (en vaak moet je ze op hun blauwe ogen geloven dat het maar zo is).
__fred__ @Llopigat15 januari 2025 13:47
Sterker nog, als je gewoon 24/7 workloads hebt dan kun je nog 50% overcapaciteit inplannen en servers stuk laten gaan en niet eens meer iemand langssturen, maar de node uitschakelen. En dan verdien je nog bakken met geld.
Frame164 @Llopigat15 januari 2025 14:37
Je kunt niet zomaar zeggen of cloud duurder (of goedkoper) is. Dat hangt af van heel veel parameters.
Lucb1e @Llopigat15 januari 2025 20:25
als je het over de levensduur van een server bekijkt ben je meestal duurder uit met cloud
Je bent altijd duurder uit op andermans hardware, die moeten immers het werk voor je doen en rekenen daarnaast een winstmarge. Waar diensten van derden voordelen biedt is wanneer je zelf niet het personeel hebt, dus oftewel te weinig kennis/kunde in huis ofwel te weinig uren om op te tuigen wat je nodig hebt. Met een handjevol uitzonderingssituaties zijn kosten nooit een reden om te encloudificeren
The Zep Man
@CH4OS15 januari 2025 13:26
sed 's/cloud/computer van een ander/g'

Verder:
Op dit moment biedt TransIP colocatiediensten aan vanuit een NorthC-datacenter, maar hier gaat TransIP uit verhuizen. Daarom stopt het bedrijf met de colocatiedienst, zegt TransIP in een mail aan klanten die door Tweakers is ingezien.
Het is waarschijnlijk dat TransIP bij de verhuizing niet de complexiteit wil hebben van het colocatiespul. Bij het aanhouden van dat spul kan ik mij voorstellen dat de mogelijkheden van verhuizen minder flexibel zijn. Ook is het natuurlijk makkelijker om enkel eigen uniform spul te verhuizen en niet de wirwar van variate van spul van klanten.

Een prijsverhoging zou daardoor waarschijnlijk significant zijn (extra (energie)kosten voor colocatie van hardware van een ander, extra kosten voor overhead van complexiteit) en stoppen is dan sneller de logische keuze.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 januari 2025 14:04]

CH4OS @The Zep Man15 januari 2025 13:34
sed 's/cloud/computer van een ander/g'
Ik begrijp wat dit zou moeten doen, maar niet wat je ermee zeggen wilt. Bij colocatiediensten ben je even goed afhankelijk van een partij die jou toegang verleent tot jouw apparatuur. In die zin heb je dus ook bij colocatie een afhankelijkheid. Als je dat niet wilt, zul je dus de eigen apparatuur ook in een eigen datacenter moeten neerzetten.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 15 januari 2025 13:47]

The Zep Man
@CH4OS15 januari 2025 13:44
Bij colocatiediensten ben je even goed afhankelijk van een partij die jou toegang verleent tot jouw apparatuur.
Het verschil is of je de computer van een ander gebruikt of niet. Niets meer, niets minder.
Ceaus @The Zep Man15 januari 2025 14:00
Cloud kan ook van jezelf zijn. De onderliggende hw ook. Het colocatieverhaal is dus echt specifiek in relatie tot cloud (van jezelf of van een ander).
Frame164 @The Zep Man15 januari 2025 14:36
Cloud is wel iets meer dan dat…..
CH4OS @The Zep Man15 januari 2025 13:47
Ik zie werkelijk niet wat daar het probleem van is, maar schijnbaar lijk jij daar wel problemen mee te hebben?

Heb je toevallig een lease-auto? ;) Dat is immers precies hetzelfde: ook dat is niet jouw auto, maar toch gebruik je hem. Zo is dat soort van met (computers in) de cloud ook. Al spreek je dan niet echt meer over computers, omdat je gewoon een bepaalde hoeveelheid resources afneemt. Hoe en op welke manier dat vervolgens ontsloten wordt verschilt en maakt niet uit, zolang je maar krijgt waar je voor betaald.
Carino @CH4OS15 januari 2025 14:00
die vergelijking gaat niet echt op... Cloud diensten moet je meer vergelijken met green-wheels of andere deel-diensten... Je bent immers niet de enige die de hardware gebruikt en wat de ander ermee gedaan heeft of doet kan van invloed zijn op jouw prestaties. De vergelijking die jij maakt met een lease-auto is meer vergelijkbaar met dedicated servers dan met cloud diensten.
Mellow Jack @Carino15 januari 2025 14:11
Is niet waar. Ook in hetgeen wat je cloud noemt kan je dedicated servers (en netwerk device) afnemen. Een cloud is gewoon een co locatie plus hoster plus SaaS in 1

[Reactie gewijzigd door Mellow Jack op 15 januari 2025 14:12]

Carino @Mellow Jack15 januari 2025 14:15
je kan inderdaad ook ervoor kiezen om (pseudo-)dedicated server te huren. Afhankelijk van wat je kiest heb je een dedicated instance, maar voor dat laatste betaal je wel de hoofdprijs en dan is cloud bij lange na niet goedkoper. De 'pseudo' toevoeging is omdat je in de meeste gevallen alsnog een soort VPS huurt, wat natuurlijk alsnog op gedeelde hardware draait.
CH4OS @Carino15 januari 2025 14:05
Het gaat mij er meer om, dat je betaalt voor iets wat niet jouw eigendom is (al wordt het in een private cloud wel weer een ander verhaal). :) Al zijn de deelauto's wellicht beter passen in de vergelijking inderdaad, maar het gaat mij dus meer om het principe. :)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 15 januari 2025 14:06]

latka @CH4OS15 januari 2025 13:55
" niet uit, zolang je maar krijgt waar je voor betaald. " : in de praktijk het dubbele van co-lo diensten dus :+
CH4OS @latka15 januari 2025 13:57
Ik denk dat het in de praktijk ook wel meevalt. Het is ook afhankelijk van de case natuurlijk. De een heeft wel een constante belasting en daardoor hogere kosten, de ander heeft dat niet. Dat hoeft ook zeker niet per definitie het dubbele te kosten. Ook de cloudproviders, zeker de groteren, kunnen staffelkortingen bieden bijvoorbeeld. Ik begrijp dus niet helemaal waar je vandaan haalt dat cloudhosting het dubbele kost, naast dat je selectief citeert.
latka @CH4OS15 januari 2025 14:11
Ik moet de rekening voor de cloud hosting goedkeuren. Dus ik _zie_ de kosten en die zijn beduidend hoger. Ja, het scheelt wat FTEs voor hw beheer, maar het komt niet echt uit. Het grootste voordeel is continuïteit op het serverpark zonder dat ik de uitdagingen van mensen vinden&houden voor het onderhoud heb. Dat laatste is steeds lastiger.
Cartman! @The Zep Man15 januari 2025 14:39
sed 's/cloud/computer van een ander/g'
Dan snap je cloud simpelweg niet. Als bij je eigen hardware iets stuk gaat heb je meestal een probleem. Als je cloud gebruikt zoals het bedoeld is dan maakt t niet uit als er 10 hard disks tegelijkertijd stuk gaan en 5 CPUs de geest geven, dan lost het zichzelf op en heb je nauwelijks of geen downtime.
wiseger
@Cartman!15 januari 2025 18:13
In je eigen data center maakt dat ook niks uit. Echt grote onzin.

Alle servers zijn virtualized tegenwoordig. Disks in een DC zijn San's.

Gaan CPUs stuk dan merk je daar niks van in je cluster, want je hebt reserve capaciteit.

Op dat vlak zijn er geen verschillen in je eigen DC, co-lokatie of Cloud.
Cartman! @wiseger15 januari 2025 18:20
Alleen dan moet je alles inkopen en onderhouden op eigen kosten. Voor een flink bedrijf misschien de moeite waard maar bij cloud krijg je die dingen "cadeau". Om nog maar te zwijgen over volledig managed services; ik heb een platform wat n paar keer per jaar 100k concurrent mensen heeft om producten te kopen en dat schaalt volledig automatisch, kost dan n paar tientjes en de rest van t jaar niets. Dat soort capaciteit spikes kun je niet voor dat geld doen op eigen hardware.

Daarnaast, als er maar genoeg harddisks stuk gaan dan moet je toch echt actie ondernemen met je eigen hardware anders hou je op den duur niks meer over.

[Reactie gewijzigd door Cartman! op 15 januari 2025 18:21]

wiseger
@Cartman!15 januari 2025 20:12
Harddisk die stuk gaan worden gewoon geswapped met nieuwe disks. Dat gebeurt gewoon on-the-fly zonder impact op productie. Kosten vallen reuze mee, harddisks gaan niet vaak kapot. Het proces is hetzelfde voor je eigen DC, co-lokatie of Cloud.

Inkoop valt ook wel mee, hardware gaat best lang mee. Huren van hardware is niet goedkoper als je het over periodes van vijf jaar of langer bekijkt.

Downtime in je eigen DC, op co-lokatie of in de Cloud is niet verschillend. De technologie die gebruikt wordt is namelijk in alle type DC's hetzelfde.

Als je jaarlijks een korte periode behoorlijk op moet schalen, dan snap ik dat je daar graag een Cloud oplossing voor gebruikt. Dat is een valide casus.
Cartman! @wiseger15 januari 2025 20:33
Harddisk die stuk gaan worden gewoon geswapped met nieuwe disks. Dat gebeurt gewoon on-the-fly zonder impact op productie. Kosten vallen reuze mee, harddisks gaan niet vaak kapot. Het proces is hetzelfde voor je eigen DC, co-lokatie of Cloud.
Dat laatste is dus niet waar. Ik hoef in cloud helemaal geen harddisk te vervangen, ik hoef niet eens te weten of t verspreid is over 10, 100 of 1000 disks en hoeveel er eventueel per dag stuk gaan. Ik krijg gewoon een uptime garantie.
tormentor1985 @Cartman!15 januari 2025 21:50
[...]

Dat laatste is dus niet waar. Ik hoef in cloud helemaal geen harddisk te vervangen, ik hoef niet eens te weten of t verspreid is over 10, 100 of 1000 disks en hoeveel er eventueel per dag stuk gaan. Ik krijg gewoon een uptime garantie.
En daar betaal je ook de prijs voor. Een cloud provider zou geen bestaansrecht hebben als het geen winst zou maken.

Cloud is prima als je het gebruikt waarvoor het bedoeld is. Bijvoorbeeld als je een uur per dag heel veel visitors hebt en daarna de rest van de dag niet.

Heb je echter continue veel compute power nodig dan is het over een langere periode altijd goedkoper om eigen hardware te kopen.
Cartman! @tormentor198515 januari 2025 21:56
Eens dat als je zeer steady hoeveelheid compute en traffic hebt dat eigen spullen misschien loont maar altijd? Dat zou ik zeker willen betwisten.

Je moet dan sowieso meerdere mensen in dienst hebben om alle hardware en software (OS, patches etc) up to date te houden. Ik gebruik alleen AWS Lambda voor compute en dat heeft eigenlijk geen onderhoud nodig wat dat betreft.
wiseger
@Cartman!16 januari 2025 14:05
In een co-lokatie of je eigen DC hoef je ook geen harde schijven te vervangen als je er een onderhoudscontract voor hebt afgelosten. Of je nu maandelijks een leverancier betaald of elke maand de cloud provider, dat doet er niet toe.

Je krijgt geen uptime garantie van Cloud providers. Ik heb genoeg met Cloud providers gewerkt om te weten dat ze heel erg moeilijk doen over (dikke) boete clausules indien ze de uptime niet halen. Best-effort garanties zeggen me helemaal niets.
Cartman! @wiseger16 januari 2025 15:55
Tja, zo kun je ook zeggen dat je alles uitbesteed met je eigen co-lokatie of DC, dan hebben ze dus blijkbaar fysieke toegang tot je eigen hardware nodig en ook eigen hardware in voorraad nodig voor hun om erin te prikken. Is er dan nog sprake van je eigen hardware of huur je dan alsnog alles in?

Bij AWS zijn er gewoon SLAs waarin precies staat beschreven wat de garantie is en hoeveel je terug krijgt als ze t niet gehaald hebben, gaat allemaal automatisch als dat een keer zou gebeuren.
Designed to provide 99.999999999% durability and 99.99% availability of objects over a given year.
Voor Amazon S3, dit is moeilijk zelf te beloven met eigen hardware. Het handige aan cloud is dat je gebruik kunt maken zonder technische kennis vanaf enkele kilobytes aan opslag tot peta bytes aan opslag zonder onderhoud of kosten vooraf.

Als je heel steady bent in je eisen en je hebt de mensen om alles zelf op te zetten, te monitoren en te beheren kan dat heel interessant zijn maar die overhead wordt vaak vergeten in het totale kostenplaatje. Plus, een migratie naar cloud is vaak meer "lift and shift" waarbij je de machines die je hebt 1:1 gaat verplaatsen en geen gebruik maakt van de diensten die er zijn, daar geloof ik ook niet dat je altijd goedkoper uit bent.
tormentor1985 @wiseger15 januari 2025 21:45
Niet alle servers zijn virtualized tegenwoordig. Wij hebben voor diverse grote klanten gewoon bare metal draaien omdat virtuals niet voldoen ik de behoeften.

Je hebt geen virtuals nodig om downtime te voorkomen want ook bij dit soort klanten is er niks aan de hand als een gehele server verloren gaat. Kwestie van een nieuwe racken en configuratie apply'en.
D0phoofd @CH4OS15 januari 2025 13:27
Voor een hosting is het mogelijk niet meer interessant.
Voor sommige partijen is het een noodzaak ivm regelgeving of intern beleid, of misschien zelfs kosten.
Een eigen fysieke machine hebben is veel goedkoper dan een vergelijkbare machine in de cloud. Ieder heeft zijn voor/nadelen.

In dit geval is team.blue diensten de deur aan het wijzen die niet meer rendabel zijn op deze schaal voor hen. Zo simpel is het (meer marge op cloud diensten).
Guneyd 15 januari 2025 13:16
Wellicht is het niet langer rendabel?

Waar je voorheen op veel plekken een 1U-server kon onderbrengen voor 25 à 30 euro per maand, zijn de prijzen inmiddels flink gestegen. Tegenwoordig betaal je al snel rond de 80 euro per maand, afhankelijk van de aanbieder. Leaseweb rekent bijvoorbeeld ongeveer 100 euro per maand.

Daarnaast zijn veel bedrijven gestopt met het aanbieden van 1U- of 2U-opties, waardoor je vaak verplicht bent om meerdere units af te nemen.

Als je dan bedenkt dat je op veel plekken al voor een paar tientjes een dedicated server kunt huren, wordt het zowel voor consumenten als bedrijven helaas steeds minder rendabel.

Om maar niet te beginnen over de overstap van een hoop bedrijven van servers in eigen beheer in een datacenter naar cloud oplossingen zoals AWS/Azure/Google...

Jammer, maar het is IMO een logische ontwikkeling.
barbarbar @Guneyd15 januari 2025 13:23
De verbindingen zijn ook steeds beter geworden. Met een glasvezellijn van 1Gbit kan ik die server net zo goed in het bedrijfspand laten hangen ipv in een colocatie onderbrengen. De meerwaarde van colocatie is erg beperkt geworden, ten opzichte van een aantal jaar geleden waar je dat voornamelijk deed voor de snelle verbinding.
Shift @barbarbar15 januari 2025 13:47
met een 8GB glasvezel aan huis heb ik ook geen co-locatie meer nodig :)
Rolfie @Shift15 januari 2025 17:11
Netwerk connectivity is maar 1 onderdeel van hosting.
devlaam @barbarbar15 januari 2025 14:01
En hoe zit dat met de mogelijkheid voor het verkrijgen van een IPv4 nummerblok? Voor zover ik weet gaat dat eigenlijk alleen in een datahotel.
Frame164 @barbarbar15 januari 2025 14:37
Je complete IT op 1 locatie? Niet heel verstandig.
Navi @barbarbar15 januari 2025 15:07
Eh nee, het gaat ook over uptime.

Een datacenter heeft een dubbele stroomvoorziening incl generatoren, meerdere peering partijen, goede koeling, beveiliging qua toegang, etc.

Kun je heus allemaal zelf regelen, maar het is veel meer dan even je 1G lijntje eraan hangen en klaar.

[Reactie gewijzigd door Navi op 15 januari 2025 15:08]

barbarbar @Navi16 januari 2025 08:35
Het is de vraag of dat nodig is natuurlijk. Mooi dat een datacentrum dat bied, maar als het kantoor zonder stroom zit wordt er toch niet gewerkt. Dan is het ook geen probleem als de server even niet draait.

Colocatie deden we 20 jaar geleden wel, maar doen we al minimaal 10 jaar niet meer. Het is vps'en geworden, en saas. Een paar dingen draaien nog op een eigen server, en die hangen in het eigen gebouw. De keuze voor colocatie was echt omdat vps nog geen gemeengoed was, en de verbinding op de locatie onvoldoende. Maar dat is nu echt heel anders. Colocatie kost ook gewoon tijd en geld als je heen moet, dat weegt niet meer op tegen de vps'en en saas.
Navi @barbarbar16 januari 2025 09:27
In een datacenter draaien over het algemeen webservices, websites, shops etc. Die zijn gewoon 24/7 up onafhankelijk van het kantoor.
tormentor1985 @barbarbar15 januari 2025 21:54
Gigabit aansluiten is ook niet helemaal meer van deze tijd. 25 of 40 gigabit is meer de norm. :)
barbarbar @tormentor198516 januari 2025 08:30
We hebben een stuk of 30 vps'en draaien en die zitten allemaal op 1gbit, wat gewoon ruim voldoende is. Kan me voorstellen dat echte high traffic sites meer nodig zijn, maar de normale dagelijkse werkzaamheden van het mkb hebben helemaal geen baat bij snellere verbinding. Vaak is de data die echt over de lijn gaat vrij beperkt, ook voor de grotere administratie paketten.
marcovit @Guneyd15 januari 2025 13:39
https://www.hetzner.com/colocation/, 100 euro voor 1/3 rack.
Llopigat
@marcovit15 januari 2025 13:50
Dan mag je wel naar het oosten van Duitsland rijden elke keer :) Dat telt natuurlijk ook mee (tenzij hun remote hands betaalbaar is maar meestal is dat behoorlijk aan de prijs)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 13:54]

mrmrmr @marcovit15 januari 2025 18:45
Exclusief BTW, electriciteit/airco.
Llopigat
@Guneyd15 januari 2025 13:49
Ja ik betaalde altijd 15 euro voor 1U inclusief stroom (was wel een hele lichte server van ong. 50W). Toen kon je het prive ook prima doen. Daarna ook nog een hele tijd een Mac Mini in een DC gehad voor een euro of 18.

Tegenwoordig heb ik ook vooral VPS en meer thuis omdat je tegenwoordig thuis ook gewoon flinke uplinks kan krijgen.
zx9r_mario @Guneyd15 januari 2025 15:08
Ik huurde ook eerst rackspace, maar de prijsverhogingen volgde elkaar steeds sneller op. Toen de kWh prijzen sterk stegen paar jaar geleden ben ik overgestapt naar Hetzner dedicated servers. Scheelde gelijk de helft in kosten per maand tov colocatie (eigen hardware nog niet eens meegerekend).
Ninaomi 15 januari 2025 13:15
Transip al een aantal jaar zwaar bergafwaarts.
OverSoft @Ninaomi15 januari 2025 13:34
Zonder onderbouwing vraag ik me serieus af waar deze opmerking vandaan komt.

Wij hebben zelden problemen met onze VPSen die we bij TransIP hosten. Ze zijn vrijwel nooit offline, en de keren dat er door technische problemen iets aan de hand is, is dat binnen een zeer korte tijd opgelost.
Carino @OverSoft15 januari 2025 14:03
Het enige wat mij de laatste jaren tegen valt bij TransIP is de explosief gestegen kosten. De diensten en geleverde VPS-en zijn uitstekend en het handjevol problemen die we de afgelopen jaren gehad hebben zijn altijd snel en met transparante communicatie opgelost!
OverSoft @Carino15 januari 2025 14:40
Ik moet zeggen dat als ik de tarieven ga vergelijken met anderen die het zelfde aanbieden, (dus ISO gecertificeerd, gehost in de EU, dedicated (dus non-shared) vCPU's, NVMe storage, met up-time garanties and minimaal 1GBe) dat ik alleen maar vergelijkbare tarieven tegen kom, maar het kan zijn dat ik andere partijen over het hoofd zie.
tormentor1985 @OverSoft15 januari 2025 22:03
hetzner en scaleway zijn erg goedkoop. Je huurt daar zelfs physicals voor enkele tientjes per maand. Beide in EU en 27001 gecertificeerd.
Llopigat
@Ninaomi15 januari 2025 14:05
Ik vind eigenlijk het hele Nederlandse hostinglandschap onderuit gaan. Tegenwoordig is zowat alles overgenomen door of Team Blue of Total Webhosting Solutions. Dat doet de concurrentie natuurlijk geen goed.
mbosma @Llopigat15 januari 2025 14:24
Zie dit niet helemaal hetzelfde, in ieder geval niet voor colo.
Veel (niet alle) datacenters zijn inmiddels wel in bezit van grote multinationals maar zie nog steeds wel veel kleine partijen die b2b een rack of een aantal U verhuren.
Dat is in ieder geval wat ik zie bij mijn werkgever en directe kring van klanten/leveranciers.
Llopigat
@mbosma15 januari 2025 14:27
Ja voor colo inderdaad. Daar is ook veel onderverhuur nog.

Ik dacht meer aan hostingpakketten, domeinen, lichte VPS enzo.
mbosma @Llopigat15 januari 2025 14:36
Je komt toch snel op de grote bedrijven uit omdat deze makkelijk te vinden en zijn en vaak een makkelijk bestelproces hebben.
Wij hosten zelf ook vpsjes van 1c 1gb ram all the way tot 32c en 128gb ram, maar omdat wij geen prijzen op de site hebben staan en geen directe link om te bestellen zullen vele toch niet bij ons terecht komen.

Ook hier zie ik wel kleine partijen die de hosting doen maar dat is voornamelijk omdat ik deze bedrijven ken in de professionele kring.
Frame164 @Llopigat15 januari 2025 14:40
Consolidatie is een reactie op martkontwikkelingen. Als de taartpunt te klein wordt ga je consolideren om weer een grotere taartpunt te maken. Als er commercieel gezien genoeg markt is komen er vanzelf meer concurrenten. Zou jij nu een hostingbedrijf durven starten?
Llopigat
@Frame16415 januari 2025 14:58
Zou jij nu een hostingbedrijf durven starten?
Nou nee maar dat is ook juist omdat die grote partijen zoveel geld hebben dat ze je gewoon keihard dwars kunnen zitten (onder de prijs gaan verkopen tot je uit de markt gedreven bent enzo).

In een markt met allemaal kleinere partijen kan je ook makkelijker een nieuwe starten.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 14:59]

Martinspire @Ninaomi15 januari 2025 23:12
Welke partijen kun je nog blind aanraden in Nederland dan? Die dus puur in Nederland werken?
Mosterd 15 januari 2025 13:20
Is TransIP niet van dezelfde eigenaar als Bunq? Heb met beide eigenlijk enkel matige of ondermaatse ervaringen meegemaakt…
Triblade_8472 @Mosterd15 januari 2025 13:28
Zoek het op zou ik zeggen.

Ali Niknam is de oprichter van Bunq, TransIP en The Datacenter Group (tegenwoordig heet deze "NorthC", klinkt bekend?).
Khrome @Triblade_847215 januari 2025 15:25
Ali heeft tegenwoordig enkel een minderheidsbelang bij Team Blue (minder dan 10% iirc) en is al jaren niet meer betrokken bij de day to day van TransIP.

DCG is ook al jaren geleden volledig verkocht aan een andere investeerder die het naar NorthC heeft hernoemd.

Ali doet alleen nog bij Bunq wat tegenwoordig. Wat bij TransIP gebeurt mag je aan de huidige eigenaars/investeerders aanrekenen (iirc enkele grote hedgefunds).

Dit ook voor @Mosterd als fyi :)

[Reactie gewijzigd door Khrome op 15 januari 2025 15:27]

OverSoft @Mosterd15 januari 2025 13:31
Ja.

Wij zijn al meer dan 20 jaar klant bij TransIP en ik moet zeggen dat ik zelden slechte ervaringen heb gehad.
Tot een jaar of 8 terug hadden we co-locatie en tegenwoordig nemen we enkel nog een vracht VPSen af.

De service is goed (inclusief mega snelle klanten service) en zeker niet te duur en we zijn eigenlijk nooit offline. Vraag me dan ook serieus af wat voor slechte ervaringen je met TransIP gehad hebt.
Cambionn @Mosterd15 januari 2025 15:38
Ali Niknam is idd oprichter van TransIP, maar heeft vrij weinig te maken met de huidige keuzes en acties van team.blue en TransIP ;) .

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 15 januari 2025 15:39]

batjes 15 januari 2025 13:13
Op dit moment biedt TransIP colocatiediensten aan vanuit een NorthC-datacenter
Oke. Maar dan klop je toch gewoon bij NorthC aan om een rack te huren? Want die biedt dat ook gewoon zelf aan.
rovox @batjes15 januari 2025 13:29
Dat kan zeker, vanaf een kwart rack. Alleen zit je dan ook met je transit (internettoegang) kosten, en vaak ook de kosten van een cross connect (een kabel van je internet leverancier naar jou eigen apparaat / rack toe). Beiden zijn helaas niet goedkoop. Transip heeft dit met schaalvoordeel ingekocht en is waarschijnlijk veel goedkoper dan als je nu zelf de overstap maakt direct naar NorthC.
CH4OS @batjes15 januari 2025 13:36
Maar dan moet je de apparatuur nog wel van ene kast overhangen naar een andere.
ArawnofAnnwn @batjes15 januari 2025 15:24
Van transip naar northc overstappen is hetzelfde als van de gamma overstappen naar de karwei. Alleen het logo is anders.

Stap dan direct over naar SmartDC ofzo, ben je meteen van transip/northc af.
RobbyTown 15 januari 2025 13:27
Voor de goede orde. Dit is toch ook wat Tweakers doet via True of Truestack of wat naam tegenwoordig ook is. Of niet? Maar dan in datacenters van True zelf?

Zou cloud echt de reden zijn? Kosten zijn duurder aldus @Kees zie video: Dit is hoe we Tweakers hosten - 1320 cores, 5 TB ram en 364TB opslag. Ook wij destijds gekeken. Zelf hardware is echt stukken goedkoper dan de cloud. Ligt vooral aan het volume.
Op dit moment biedt TransIP colocatiediensten aan vanuit een NorthC-datacenter
Dan direct bij NorthC-datacenter aankloppen kan de boel blijven hangen. Of is dat niet zo simpel?
WoBBeL @RobbyTown15 januari 2025 13:52
Qua fysieke ruimte: ja
Qua connectiviteit: nee, dat loopt nu allemaal via TransIP.
Marijn100 @RobbyTown15 januari 2025 14:19
Klopt, Tweakers heeft (2?) racks bij TrueFullstaq als coloklant. TrueFullstack heeft trouwens geen datacenter maar en suite bij een euNetworks.
Verwijderd 15 januari 2025 13:28
Ik heb 10 jaar terug de laatste 1u server uit het rack getrokken en vorige maand de laatste VPS bij transip uit gezet. Dit omdat de prijs niet competitief is. 35 euro voor een machine die elders 7 euro kost...

dit heet met de tijd mee gaan.

Ook de domeinnamen ben ik over aan het nadenken, want daarmee zijn ze ook te duur en voor de stabiliteit van de Transip DNS of backup mail hoef je het ook niet meer te doen.

Ik denk dat transip te lang in het verleden is blijven hangen, en het trekken aan een dood paard is.
Robinio010 @Verwijderd15 januari 2025 14:20
Ik denk dat TransIp niet is blijven hangen in het verleden, maar gewoon goed bezig is maximaal profijt te halen uit zo min mogelijk effort. Ik heb ook zo’n 100 domeinen bij TransIp, verhuizen loont, maar is wel gedoe. En dat is waar TransIp op draait. Helaas.
kuurtjes @Verwijderd15 januari 2025 15:57
Ik ben met een grote lach vertrokken bij TransIP. De laatste jaren was de prijs van mijn VPS bijna 75% omhoog gegaan. Ik had ook zo'n gratis storage van hun actie waarmee ze een bait-en-switch hebben gedaan.

Ik zit nu bij Hetzner. Via benchmarks en tests kom ik uit op een bijna 5x snellere server voor de helft van de prijs.

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