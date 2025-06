OVHcloud gaat lokale Public Cloud-instances hosten in Nederland

Hostingprovider OVHcloud opent een Local Zone in Amsterdam. Het bedrijf gaat daarmee Public Cloud-instances aanbieden die fysiek gehost worden in Nederland. Daarmee moeten ze lagere latency bieden en voldoen aan Nederlandse en Europese wetgeving.

OVHcloud schrijft in een persbericht dat de Nederlandse Local Zone per direct beschikbaar is voor gebruikers. Het bedrijf bevestigt tegen Tweakers dat het daarvoor een fysieke colocatie in Amsterdam heeft. Klanten kunnen daar bijvoorbeeld compute- en storage-instances hosten.

Aangezien de servers in Amsterdam staan, en dus fysiek dichter bij Nederlandse gebruikers zijn geplaatst, kunnen klanten volgens OVHcloud een lagere latency verwachten. De provider spreekt van 'enkele milliseconden'. Het bedrijf zegt ook dat het met zijn Local Zones moet voldoen aan dezelfde lokale regelgeving als de gebruiker van de instance.

OVHcloud biedt specifiek Compute-, Block Storage- en Networking-instances als onderdeel van zijn Local Zone-programma. Er komt later ook ondersteuning voor Object Storage en Managed Rancher Service voor het beheren van meerdere Kubernetes-clusters. De provider begon eerder al met het aanbieden van Local Zones in België, Italië en Spanje, specifiek in Brussel, Milaan en Madrid.