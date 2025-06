Edpnet verhoogt mobiele databundels

De Belgische provider edpnet gaat vanaf 1 juni de hoeveelheid data van alle mobiele databundels verhogen, zo blijkt uit een mail die gebruikers hebben gekregen. De prijs van abonnementen stijgt niet en daalt zelfs voor de duurste abonnementen.

Edpnet biedt verschillende databundels aan, die allemaal meer data krijgen. De goedkoopste bundels krijgen 3GB in plaats van de huidige 2GB. De bundels van 10GB worden per 1 juni verhoogd naar 15GB. Het abonnement van 15GB gaat naar 25GB. Ten slotte worden de duurste varianten verhoogd van 30GB naar 50GB. Deze laatste worden ook 2 euro per maand goedkoper. De wijziging zal vanaf 1 juni automatisch worden uitgevoerd, zegt edpnet. Gebruikers hoeven daar niets voor te doen.