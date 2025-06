Nederlandse virtuele provider L-mobi stopt om tarievengeschil met KPN

De Nederlandse tak van virtuele provider L-mobi stopt 'vanwege een geschil over te hoge groothandelstarieven' met netwerkleverancier KPN. Het is niet duidelijk wanneer de simkaarten niet meer gebruikt kunnen worden. Klanten worden aangeraden over te stappen.

In een verklaring op zijn website schrijft L-Mobi de dienstverlening te stoppen, zonder een einddatum te noemen. Het stoppen van de dienstverlening 'kan ertoe leiden dat onze netwerkleverancier binnenkort de levering stopt'. In de verklaring wordt geen leverancier genoemd, maar L-mobi gebruikt het netwerk van KPN. De provider verzoekt klanten 'dringend' over te stappen naar een andere provider en daarbij nummerbehoud aan te vragen.

De virtuele provider schrijft verder over 'machtsmisbruik' door KPN en zegt hierover een klacht te hebben ingediend bij de ACM 'en ook een petitie te hebben ingediend bij de Tweede Kamer'. "Vanwege het gebrek aan mno's in Nederland kunnen wij op korte termijn geen nieuwe leverancier vinden." Mno's zijn providers met eigen netwerken; in Nederland zijn dit KPN, Vodafone en Odido. L-mobi pleit verder voor regulatie binnen de mobiele telecom. Overigens wordt uit de verklaring niet duidelijk of en wanneer klanten beltegoed terugkrijgen.

L-mobi klaagt al langer over de tarieven van KPN en spande vorig jaar een kort geding aan, waarin de virtuele provider 'redelijke en marktconforme' tarieven eiste. Het bedrijf claimde onder meer dat KPN aan L-mobi 'veel hogere inkooptarieven in rekening brengt dan aan concurrenten van L-mobi', zoals Simyo. De virtuele provider betaalde sinds het najaar van 2022 dan ook alleen 'dat deel van de bedragen dat zij redelijk en marktconform vindt'.

Uit het kort geding blijkt verder dat L-mobi een betalingsachterstand had bij KPN en dat hiervoor meermaals betalingsregelingen zijn getroffen. L-mobi claimde dat die betalingsproblemen in ieder geval deels door de coronapandemie kwamen. In april 2022 kwamen de twee bedrijven een nieuw prijsmodel overeen, waarbij 1GB data L-mobi 1,50 euro tot 3 euro kostte, in plaats van het eerdere bedrag van 3,30 euro. Vanwege de betalingsproblemen en de slechte relatie wilde KPN het contract met L-mobi begin 2023 opzeggen, iets dat destijds niet gebeurde door het kort geding.

De rechtbank ging niet mee in L-mobi's verzoeken en zei dat L-mobi's stellingen niet onderbouwd waren. "De voorzieningenrechter overweegt dat de exacte inkoopprijzen van de aanbieders met wie L-mobi zich vergelijkt niet bekend zijn en dat dit daarom giswerk is. Daar komt bij dat in het kader van dit kort geding niet kan worden vastgesteld of de problemen van L-mobi het gevolg zijn van de inkooptarieven die KPN hanteert en/of slecht ondernemerschap aan de zijde van L-mobi."

L-mobi was sinds maart 2020 actief in Nederland, nadat de provider eerder in België was begonnen. Bij de provider konden klanten per MB, sms of telefoontijd afrekenen, maar ze konden ook maand- of jaarbundels kopen. Klanten klaagden sinds begin 2023 op Gathering of Tweakers over simkaarten die zonder waarschuwing gedeactiveerd werden, nadat L-mobi de algemene voorwaarden stilzwijgend zou hebben aangepast. Klanten moesten elk kwartaal hun beltegoed opwaarderen, anders sloot L-mobi de klant af en raakten klanten ook het nummer kwijt.