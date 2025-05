Simyo verhoogt prijzen alle abonnementen met 2,3 procent vanwege inflatie

Simyo kondigt een inflatiecorrectie van 2,3 procent aan voor alle abonnementen. De nieuwe prijzen gaan vanaf 1 oktober in en gelden voor bestaande klanten die voor 1 juli 2024 een abonnement bij de provider afsloten. Het nieuwe bedrag wordt vanaf 21 oktober afgeschreven.

De prijsverhoging geldt voor alle klanten met een abonnement bij Simyo. De provider benadrukt dat er eenmaal per jaar een inflatiecorrectie doorgevoerd wordt en dat dit geen grond is voor een kosteloze opzegging van een bestaand abonnement vanwege de vermelding van deze verhoging in de Algemene Voorwaarden. Het is niet duidelijk of de provider de abonnementsprijzen voor nieuwe klanten eventueel ook gaat verhogen.

Vorig jaar verhoogde de virtuele provider zijn prijzen met 8,4 procent vanwege inflatie. Dat werd halverwege september pas aangekondigd, minder dan een maand voor de officiële ingang van de prijsverhoging. Volgens de Nederlandse provider vond de bekendmaking daarentegen wel een maand voor de factuurdatum plaats.