Simyo verhoogt prijzen met 8,4 procent vanwege inflatie

De Nederlandse virtuele provider Simyo verhoogt de prijzen van al zijn abonnementen met 8,4 procent. Dat doet het KPN-dochtermerk als correctie voor de inflatie van afgelopen jaar. Alle klanten met een abonnement dat voor 1 juli is afgesloten, krijgen te maken met de prijsverhoging.

Simyo zegt dat de door het CBS berekende inflatie 8,9 procent is en dat de inflatiecorrectie van 8,4 procent daar dus nog onder zit. De verhoogde prijzen gelden vanaf 1 oktober en zijn vanaf maandag op te zoeken in de Mijn Simyo-omgeving. Er is geen recht om op te zeggen, omdat een inflatiecorrectie in de Algemene Voorwaarden staat.

Simyo volgt daarmee moederbedrijf KPN en concurrent Vodafone, die al eerder prijsverhogingen hebben aangekondigd. Ook zij voerden aan dat het gaat om een inflatiecorrectie. Hoewel prijsverhogingen vanwege inflatie al jaren gemeengoed zijn op de markt voor vast internet, is dat bij mobiele abonnementen vaak juist niet gebeurd in het verleden.

Update, woensdag: Tweakers heeft contact gezocht met Simyo om opheldering te vragen over de late bekendmaking van de precieze prijsverhoging. Veel klanten hebben dat ook gedaan via het forum van Simyo, omdat prijsverhogingen 30 dagen van tevoren moeten zijn doorgegeven en dat in dit geval niet is gedaan.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 19-09-2023 13:36
252 • submitter: Techart

19-09-2023 • 13:36

252

Submitter: Techart

Lees meer

Simyo verhoogt prijzen alle abonnementen met 2,3 procent vanwege inflatie
Simyo verhoogt prijzen alle abonnementen met 2,3 procent vanwege inflatie Nieuws van 22 augustus 2024
Simyo kondigt dataplafond voor 50 eurocent aan
Simyo kondigt dataplafond voor 50 eurocent aan Nieuws van 14 mei 2024
KPN stopt per 1 juli 2024 met telecomprovider Ortel Mobile
KPN stopt per 1 juli 2024 met telecomprovider Ortel Mobile Nieuws van 26 maart 2024
Odido verhoogt prijzen vanaf 1 januari 2024 met 5,7 procent wegens inflatie
Odido verhoogt prijzen vanaf 1 januari 2024 met 5,7 procent wegens inflatie Nieuws van 4 december 2023
KPN en Glaspoort sloten afgelopen kwartaal 134.000 huishoudens aan op glasvezel
KPN en Glaspoort sloten afgelopen kwartaal 134.000 huishoudens aan op glasvezel Nieuws van 25 oktober 2023
Lyca Mobile bevestigt cyberaanval die opwaarderingen en bellen verstoorde
Lyca Mobile bevestigt cyberaanval die opwaarderingen en bellen verstoorde Nieuws van 6 oktober 2023
Hollandsnieuwe voert vanaf 1 oktober inflatiecorrectie van 10 procent door
Hollandsnieuwe voert vanaf 1 oktober inflatiecorrectie van 10 procent door Nieuws van 26 september 2023
Simyo: melding prijsverhoging was niet te laat
Simyo: melding prijsverhoging was niet te laat Nieuws van 20 september 2023
KPN stopt op 26 januari met mobiele diensten Telfort
KPN stopt op 26 januari met mobiele diensten Telfort Nieuws van 10 december 2019
Virtuele provider Simyo verlaagt prijzen enkele internetbundels
Virtuele provider Simyo verlaagt prijzen enkele internetbundels Nieuws van 7 mei 2018
Simyo komt met bundel voor als belminuten op zijn
Simyo komt met bundel voor als belminuten op zijn Nieuws van 5 september 2017
Meer producten en artikelen
Mobiele abonnementen KPN Simyo Sim Only Nederland

Reacties (250)

-Moderatie-faq
250
248
96
3
1
117
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Verwijderd 19 september 2023 16:03
Dat Simyo de prijzen aanpast vanwege de inflatie correctie is akkoord overeenkomstig de voorwaarden versie juni 2023.
Dat Simyo de klanten niet tijdig informeert, d.w.z. minimaal 1 maand voor ingangsdatum wijziging, zijnde 1 oktober 2023, is niet akkoord en dient men tegen in beroep te gaan, hetgeen door mij en vele anderen met mij is gedaan op het Simyo-forum.
Het moderatieteam heeft om opheldering gevraagd bijn de verantwoordelijken binnen Simyo.
Komt hier geen afdoende antwoord op, dan ga ik en hoop nog vele anderen met mij, officieel een klacht bij Simyo indienen en geeft dat ook geen bevredigend antwoord ga ik en hoop nog vele anderen met mij een klacht indienen bij de ACM.
Een moderator dacht zich er van af te kunnen maken door te stellen dat het nieuwe bedrag pas rond 23 oktober 2023 wordt afgeschreven en dat Simyo dus medio september op tijd mededeling van de verhoging heeft gedaan. Zo werkt het natuurlijk niet, een betaaldatum is geen ingangsdatum, zijnde 1 oktober 2023, dus te laat meegedeeld aan de klanten, vanaf 18 september 2023 pas.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:31]

RicoK @Verwijderd19 september 2023 16:21
Goede reactie en je hebt volledig gelijk. Wat Simyo doet, klopt gewoon van geen kant. 
Het kan gewoon niet anders dan dat ze hierop terug moeten gaan komen. 
Doornekamp33 @RicoK19 september 2023 17:38
Waarbij ik me nog afvraag, wannerr ben ik akkoord gegaan met de voorwaarden van juni 2023, toen ik het abonnement afsloot was er geen inflatie correctie opgenomen in die voorwaarden, als men die voorwaarden net zo stiekem onder een factuur aanzegging hebben geplakt heb ik hem nooit gelezen, je weet dat ik het toevalig op het forum danzij de regen.🙀🙀
xxs @Doornekamp3319 september 2023 19:16
Volgens mij moeten aangepaste voorwaarden apart en duidelijk gecommuniceerd worden en mogen geen onderdeel zijn van de factuur waardoor je akkoord gaat bij betaling (die bijna altijd automatisch gaat).
slaay @Verwijderd19 september 2023 19:21
Maar in de voorwaarden staat het volgende:
"We hebben het recht om onze tarieven jaarlijks te indexeren volgens de CBS Consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen."
Simyo heeft nu bewust afgeweken van de CBS Consumentenprijsindex en daarmee komt het dus niet meer overeen met het mogen verhogen van de tarieven zonder het recht van opzeggen toch?
Want er staat niet: "We hebben het recht om onze tarieven jaarlijks te indexeren met een maximum volgens de CBS Consumentenprijsindex."
Crahsystor @slaay20 september 2023 01:48
Precies. Afwijkend percentage, niet volgens het contract of de voorwaarden. (iig bij mij 2014 & 2013)
Daarbij ook te laat voor elke prijswijziging. Ze geven aan minimaal 4 weken. Bij mij is het twee. (Niet iedereen krijgt de mail op hetzelfde moment).

Dus of het nu een prijsstijging is of inflatiecorrectie, het is niet volgens contract.

(Overigens staat in mijn contract en AV nog niet de bepaling dat bij deflatie de prijzen niet verlaagd worden :9 )
Genosha @Verwijderd19 september 2023 19:59
Vanaf oktober 2023 doen wij de jaarlijkse inflatiecorrectie. We zorgen ervoor dat u nooit meer dan 2,50 extra gaat betalen per maand. Dit doen wij op basis van het CBS inflatiecijfer. De prijzen zijn afgelopen jaar met 8,9% gestegen. Maar wij verhogen onze prijzen met 8,4%. U ziet uw nieuwe maandbedrag automatisch terug op uw volgende factuur.
Ik heb dit van KPN mogen ontvangen vandaag. Lijkt er dus op dat KPN bij hunzelf en alle dochterbedrijven dezelfde verhoging doorvoert.
Koen88 @Verwijderd19 september 2023 20:54
Exact dit - en de fouten stapelen zich op. Ik ben bijvoorbeeld overgestapt naar Simyo, en in verband met nummerbehoud is dat pas 6 juli in gegaan. Simyo beweert nu echter dat ik alsnog de inflatiecorrectie doorberekend zou moeten krijgen, terwijl in hun eigen berichten naar mij heel duidelijk vermeld stond dat ik nog geen diensten van Simyo af nam voordat mijn nummer was omgezet. Beetje jammer dit...
jk-d @Verwijderd19 september 2023 21:26
Als ik op de site van het CBS kijk, is de inflatie per 1 juli maar 4,6%. (https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70936ned#)
Mis ik ergens iets of zit Simyo echt fout? Plus dat ze alles volgens hun eigen voorwaarden minimaal een maand tevoren aan moeten kondigen.
Nox @jk-d20 september 2023 06:20
Peildatum is juni 2022. Die voeren ze ruim een jaar later door.
Nox @Verwijderd19 september 2023 22:13
Het is natuurlijk wel muggenziften. Is die hele heisa voor de 2 euro het jou waard?
W00fer @Nox20 september 2023 01:26
Als iedereen zo denkt komt iedereen overal mee weg
WhatsappHack
@W00fer20 september 2023 01:57
Naja in dit geval een best terechte vraag, want in het “ergste” geval laten ze het een maand of x dagen later ingaan… En dan heb je je druk zitten maken om een verhoging te voorkomen die niet te voorkomen valt en win je naar rato hoogstens een paar euro maar wel veel tijd en nodeloze frustratie aan kwijt. Ik snap de gedachtegang dat het een principekwestie is, maar voor zo’n bedrag terwijl het een paar dagen scheelt zoveel moeite doen vind ik wel een hoog “pick your battles wisely” gehalte hebben. :P Maar ieder z’n ding. :)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 15:31]

oldchap @WhatsappHack20 september 2023 08:38
Niet te vergeten, als je ooit bij een kortingsactie een abo vorm hebt gekozen dan blijf je jarenlang die prijs betalen. Als ik nu een pakket zou kiezen met dezelfde internet en bel bundel ben ik 13eu kwijt in plaats van mijn huidige 9.22eu. Dat is 40% meer.
Zo ontevreden ben ik dus niet over hoe Simyo met mijn abo omgaat.
Dit is in alle (10?) jaren dat ik Simyo heb ook de eerste inflatie correctie. Mijn supermarkt bonnetje is in al die tijd met met dan 8% verhoogd.
loki504 @oldchap20 september 2023 13:20
Terwijl een niet aanbieding prijs een stuk goedkoper is geworden afgelopen jaar.


http://web.archive.org/we...s://www.simyo.nl/sim-only

Oct 2022 prijzen

https://www.simyo.nl/sim-only

Huidige prijzen.

Vertel mij is waarom bestaande klanten die al meer betalen nog meer moeten betalen en nieuwe klanten voor een paar euro minder kunnen aanmelden. Zijn de daadwerkelijke kosten echt gestegen of is dit gewoon een vorm van winst maximaliseren?
Wakoz @oldchap20 september 2023 17:57
Bij mij is het juist andersom. Ik zit niet bij Simyo, maar door een aantal inflatie correcties is m'n abonnement duurder geworden dan wanneer ik nu een nieuwe af zou sluiten met dezelfde bundel (11,44 nu vs 10 euro bij een nieuw abonnement, begon zelf ook bij 10 euro ooit). Maar het is dus niet mogelijk om deze opnieuw af te sluiten. Toch best wel raar imo.
Nox @W00fer20 september 2023 06:17
Dan komen ze weg met wat? Het staat wat onhandig geschreven misschien maar uiteindelijk krijgen ze gewoon gelijk en zal de prijsverhoging doorgaan. Misschien een maand later en krijg je een euro.

Je kan beter een uurtje overwerken, krijg je meer voor.

Als het nou om tientallen euro's ging per maand die je compleet weg zou kunnen poetsen zou ik zeggen go for it.
W00fer @Nox21 september 2023 19:35
Dan moet je wel werk hebben. In tegenstelling tot wat mensen denken zitten heel veel mensen zonder werk. En is er voor hen geen baan te vinden.
Het banentekort is fake. Alleen een gedeelte van de maatschappij heeft vacatures. Als je lastig bemiddelbaar bent kun je niet werken. Bovendien willen werkgevers mensen voor een appel en een ei laten werken en dat kan niet meer met deze inflatie. Zie ook het item van Lubach hierover.

Vijftigplussers komen bijna niet aan het werk. 1 miljoen Nederlanders naderen de armoedegrens. Niet omdat het luie flikkers zijn, maar een groot deel van Nederland kan niet meekomen in de ratrace. Daarom staan er rijen bij de voedselbank.
Nox @W00fer21 september 2023 21:33
Dan ben ik benieuwd welke mensen zonder baan zitten, noem eens een beroep waar nu geen vraag naar is. Zat sectoren waar ze je aannemen om om te scholen.
W00fer @Nox24 september 2023 19:57
Er zitten meer dan een half miljoen mensen zonder werk. Spoiler alert, mensen zijn ziek en er is geen genezing. Werkgevers zitten niet te wachten op zieken.

En dan heb ik het nog niet over zestig plussers, mensen zonder diploma, moeilijke beroepen.

Ik denk dat je in een illusie leeft als je denkt dat het zo makkelijk is. Misschien komt het omdat je zelf jong bent en niks mankeert?
Caelestis @Nox20 september 2023 08:35
Over het algemeen denk ik er ook zo over maar als het dus andersom gebeurt met bijvoorbeeld een prijs verlaging of data bundel verhoging voor dezelfde prijs dan zeggen ze helemaal niks.
In de 11 jaar dat ik bij simyo zit heb ik al twee keer meegemaakt dat ik een bedrag zit te betalen voor een abo vorm dat niet meer bestaat. Ik heb geen "jaar" contract meer en kan elke moment opzeggen.

Het gaat dus niet om de 2 euro maar meer het gedrag richting de klant.
Nox @Caelestis21 september 2023 21:33
Dan zeg je je abonnement op, lekker puh voor ze.

?
W00fer @Verwijderd20 september 2023 01:26
Succes bij de ACM. Die gaan er helemaal niets mee doen.
jongetje
19 september 2023 13:53
Ik vind dat toch altijd bijzonder:
- Als je een 2 jarig abonnement van 10GB vandaag besteld betaal je komende maanden 9euro.
- Als je een 2 jarig abonnement van 10GB heb besteld op 5 oktober 2022 (http://web.archive.org/we...s://www.simyo.nl/sim-only) voor 13 euro betaal je straks €14,10

Snapt iemand dit nog?

Als de abonnementen nu ook voor nieuwe klanten duurder zouden worden of minder GB's zouden bevatten zou ik een inflatiecorrectie snappen. Alleen nieuwe klanten zijn goedkoper uit. Dan kun je in mijn ogen de inflatiecorrectie alleen zien als een prijsverhoging.
SRI @jongetje19 september 2023 14:02
Je sluit een contract af op een zeker moment in tijd waarop bepaalde marktomstandigheden gelden. Op dat moment accepteer je die voorwaarden (prijs, looptijd, bundel, snelheid, ...). Als dan later de marktomstandigheden veranderen dan kan de aanbiedingsprijs voor nieuwe contracten anders zijn. Ik snap het prima. Het is ook eenvoudiger voor een bedrijf om te zeggen alle bestaande contracten gaan conform het contract met x percentage omhoog (vaak iets met maximaal de inflatie + x procent). Anders moeten ze voor elke unieke combinatie weer gaan bepalen wat 'redelijk' is. De ene heeft 9GB en 250 belminuten, de andere 10GB en 300, de andere 12 en 300 en ga zo maar door. Dus gewoon een indexering lijkt mij heel logisch.
jongetje
@SRI19 september 2023 14:17
Dat snap ik dat het makkelijk cashen is voor de provider om op alle abonnementen X bedrag te doen want iedereen met een 1 of 2 jarig abonnement die nog niet is afgelopen kunnen niet opzeggen. Zoals je in mijn voorbeeld kunt zien is het blijkbaar helemaal niet nodig om een correctie te doen. De abonnementen zijn juist goedkoper ipv duurder geworden.
(Juridisch heb je natuurlijk gelijk, maar gaat mij niet om het juridische punt van makkelijk cashen maar eerlijk ondernemen)

Ik ben van mening dat je iedereen waarbij het contract niet is afgelopen met rust laat. Energie leveranciers, hypotheekverstrekkers etc. verhogen ook niet binnen de looptijd.

Na de looptijd heb je gelijk, dan heeft de klant ook de mogelijkheid om al dan niet zijn abonnement te vernieuwen of over te stappen.
RobertMe @jongetje19 september 2023 14:23
ben van mening dat je iedereen waarbij het contract niet is afgelopen met rust laat. Energie leveranciers, hypotheekverstrekkers etc. verhogen ook niet binnen de looptijd.
Als ik jaarlijks mijn Ziggo abonnement verleng met korting is dat ook in combinatie met een nieuw jaarcontract. Vervolgens krijg ik toch in juni "gewoon" de prijsverhoging (/tegenwoordig inflatiecorrectie die in AV is afgedekt). Dat de prijs niet wijzigd binnen een contractperiode is dus geen gegeven. En dat zal ook afhangen van waarmee je akkoord gaat. Bij een Simyo of Ziggo teken je voor een jaar (of 2 jaar) klant te zijn, maar heb je wel volledige flexibiliteit in wat je afneemt en de dienstverlener dus iets van flexibiliteit in de prijs. Bij een vast energiecontract, of hypotheek, staan de bedragen / percentages in het contract vastgelegd en kan daarvan dus niet zomaar worden aangepast.
Timmiejj @RobertMe19 september 2023 16:57
Pro tip: Verleng je contract in de 2 maanden voor de jaarlijkse inflatie correctie, krijg je nooit die prijs verhoging :)
RatedR @Timmiejj19 september 2023 17:16
Met 2 jarige abonnementen kan dat dus wel na 12-14 maanden gebeuren.
Erwin1967 @RatedR19 september 2023 23:42
Ik sluit nooit een 2-jarig contract af want je weet nooit wat de prijzen volgend jaar gaan doen. Zo kun je 2x tegen een fikse prijsverhoging aanlopen zonder de mogelijkheid om over te stappen als het te gek wordt. Laatst heb ik mijn bundel verlaagd van 20 GB naar 10 GB wat mij ruim 9 euro bespaarde. Een aantal maanden later werd mijn bundel gratis verhoogd naar 30GB. Dit maak ik nooit op maar het is wel leuk om mee te maken.
Marchel @jongetje19 september 2023 14:42
Als je iedereen met rust laat die al een contract heeft. 1, 2, 3 of misschien wel 5 jaar, hoe kan een bedrijf bestaansrecht hebben als het niet kan inspelen op marktsituaties? Anders gezegd, stel dat je dit niet doet. Er breekt een oorlog uit, een corona. Alles om ons heen is onverwacht duurder geworden, hoe moet een bedrijf hier volgens jou op anticiperen?
EdwinB @Marchel19 september 2023 15:36
Maar als alles duurder wordt, waarom betalen nieuwe klanten dan niet ook wat meer? Hoe kun je als bedrijf zeggen dat je inflatiecorrectie moet toepassen en dan alleen de lopende abonnementen aanpast? Nog erger: KPN heeft inflatiecorrectie toegepast op mijn glasvezel die 57,50 per maand kostte. Tegelijkertijd daarmee hebben ze de prijs voor nieuwe abonnees verlaagd naar 52,50 per maand (los van een x-maanden korting actie).

In zo'n situatie zijn ze mij echt kwijt direct bij de eerstvolgende mogelijkheid om abonnementen op te zeggen. In dit geval dus per 1-11 waarbij ik dan niet meer zo'n 62 euro per maand betaal, maar 8 maanden 25 euro per maand en daarna 40 euro per maand. En dat voor dezelfde glasverbinding (T-Mobile op KPN glas).
Marchel @EdwinB19 september 2023 15:42
Ik begrijp helemaal je standpunt, bestaande klanten betalen de prijs. Door voor nieuwe klanten de prijs "laag" te houden kunnen ze makkelijker de markt "kopen".

Stel dat ze nieuwe klanten ook indexeren en andere telco's doen dat niet, dan hebben ze een probleem - het business model valt mijn inziens direct bij een prijsvechter zoals Simyo, zeker als de toegevoegde waarde enkel de prijs is.
loki504 @EdwinB20 september 2023 13:25
T-Mobile doet het zelfde hoor dus helaas ben je daarin niet beter af.
EdwinB @loki50420 september 2023 18:13
Voorlopig ben ik een heel stuk beter af. En desnoods switchen we dan maar jaarlijks om op een laag tarief te blijven
jk-d @Marchel20 september 2023 08:07
Ik snap wel dat er op een gegeven moment prijsverhogingen komen, maar om dat 11 dagen tevoren aan te kondigen en de inflatiecorrectie per 1 juli 2022 te pakken ipv per 1 juli 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70936ned#) klopt ergens niet. Het komt ook niet overeen met hun eigen algemene voorwaarden, waarin staat dat wijzigingen minimaal 1 maand van tevoren worden aangekondigd. .
Lekker Ventje @jongetje19 september 2023 14:43
Afhankelijk van je contract verhogen hypotheekverstrekkers en energiebedrijven ook gewoon de prijzen.
divvid @Lekker Ventje19 september 2023 15:30
zou wat zijn als hypotheekverstrekkers ineens de rentevaste periodes kunnen gaan veranderen. Menig bank is echt niet blij met de 1.3% die velen twee jaar geleden voor 20-30 jaar vast hebben gelegd, maar gelukkig valt dat gewoon onder contract recht.
influenza @divvid19 september 2023 15:41
Tegenover die afgesloten rente voor x jaar tegenover een rentepercentage van y% staat voor de bank ook gewoon een bedrag wat ze geleend hebben voor een bepaald percentage en looptijd. En de rente die de bank betaalt is lager (op dat moment 0 of soms zelfs negatief) dan de rente die jij betaalt, dus zolang jij netjes aan je verplichtingen voldoet zullen ze daar bij de bank ook niet wakker van liggen.
divvid @influenza19 september 2023 17:03
Alleen jammer dat de termijnen voor de bank vaak een stuk korter zijn. Maar ja, that’s the game
Verwijderd @jongetje19 september 2023 14:41
De abonnementen zijn juist goedkoper ipv duurder geworden.
Gelukkig hebben providers nooit te maken met salarisverhogingen van personeel, prijsverhogingen van boekhoud/administratiekosten, hogere kosten aan elektriciteit, hogere kosten bij inkoop van nieuwe hardware (o.a. bijvoorbeeld door een pandemie) etc.

Je kunt natuurlijk alleen kijken naar wat een bitje meer of minder kost, maar daarmee ben je er nog lang niet. Bonussen en dividend uitkering zeggen ook niet heel veel (hooguit dat winst positief is).
(Juridisch heb je natuurlijk gelijk, maar gaat mij niet om het juridische punt van makkelijk cashen maar eerlijk ondernemen)
Eerlijk ondernemen? Dat noemen ze non-profit en van non-profit wordt je niet beter! Als bedrijven massaal eerlijk zouden gaan ondernemen, stappen aandeelhouders op en stort de hele boel als een kaartenhuis in elkaar omdat de consument zich dergelijke diensten dan echt niet kan veroorloven aangezien dit zou leiden tot enorme prijsstijgingen.
jongetje
@Verwijderd19 september 2023 16:30
Heb je mijn reactie wel gelezen?
ALS dat zo is, waarom kostte hetzelfde abonnement vorig jaar 13 euro en nu 9? Dan zou dat nu toch 14euro moeten zijn?
Marchel @jongetje19 september 2023 14:44
Mijn inziens wat jij zegt, is dat bedrijven dus hierop moeten anticiperen in de verkoopprijs op moment van verkopen van het contract. Als we verwachten dat dit risico ten allertijden is ingecalculeerd dan worden veel producten/diensten toch onbetaalbaar?
Verwijderd @Marchel19 september 2023 15:04
Mijn inziens wat jij zegt, is dat bedrijven dus hierop moeten anticiperen in de verkoopprijs op moment van verkopen van het contract. Als we verwachten dat dit risico ten allertijden is ingecalculeerd dan worden veel producten/diensten toch onbetaalbaar?
Als bedrijven de risico's allemaal "letterlijk" moeten afvangen, dan betekent dit dat ze de prijzen met tientallen tot wel honderden procenten moeten verhogen. Een onverwachte situatie heet niet voor niets onverwacht, daarop valt niet te anticiperen tenzij jij, ik en iedere andere consument bereid zijn daarvoor flink in de buidel te tasten.

Niemand zag een oorlog in Oekraïne aankomen, niemand zag een Covid-19 zien opdoemen, niemand zag in een glazenbol een Limburg onder water zien staan en zo zijn er legio aan andere voorbeelden te noemen. Dat valt niet op te vangen tenzij daar een reëel prijskaartje aan gehangen wordt en jij als consument bereid bent die gok te wagen.
Marchel @Verwijderd19 september 2023 15:10
Eens en daarom is indexatie toch ook in het leven geroepen? Het kunnen bijstellen van condities op de dan geldende marktconditities.
willieverhoef @Marchel19 september 2023 23:26
Maar het lijkt nu meer op indexatie omdat het kan. En waarschijnlijk maken ze straks 8.4% meer winst. Natuurlijk is er veel duurder geworden. Maar voor het stuk Telekom zal dat geen 8.4% zijn verwacht ik. De verhoging is vooral voorig jaar december voor de gas prijs geweest en voor benzine. En dat zijn denk ik niet 100% hun kosten.
jongetje
@Marchel19 september 2023 16:31
Dus jij vind het logisch dat een abonnement van 13euro verhoogd moet worden, terwijl het nu 9euro kost?
Leg me die eens uit want ik snap het niet.
Marchel @jongetje19 september 2023 16:46
Nee ik denk dat niet, ik denk dat ik je niet helemaal goed begrepen had. Mij ging het meer om het kunnen anticiperen op marktveranderingen, maar het ging hier natuurlijk specifiek over hoe de indexatie bij Simyo is toepast.
SRI @jongetje19 september 2023 18:35
Misschien de toen geldende inkoopkosten? Zij nemen een bepaalde capaciteit af op het netwerk van een andere partij. In die contracten zitten ook allemaal afspraken. Wellicht ook indexatie of andere opties? Dus dan kan de inkoop voor capaciteit nu lager liggen maar moeten ze voor de oudere gebruikers nog het oude tarief betalen. Dat is nou eenmaal wat je hebt met ‘lang’ lopende contracten. Je gaat verplichtingen aan, maar de leverancier van die dienst ook.
loki504 @SRI19 september 2023 14:11
Maar waarom dan een contract aangaan? Dat was juist vroeger een manier om je zekerheid te geven. Maar die zekerheid heb je nu niet. Je bent zelfs duurder uit... waarom dan een contract.
Frame164 @loki50419 september 2023 14:57
Dat kunnen werkgevers nu ook gaan overwegen. Waarom vaste contracten geven als de CAO dan ineens 10% duurder wordt. Beter geef je dan jaarcontracten en als de CAo te duur wordt door indexering verleng je die niet.
icecreamfarmer @Frame16419 september 2023 15:44
Dat doen en deden ze al enmasse waarom denk je dat we in die flexibiliseringscrisis zitten?
loki504 @Frame16419 september 2023 15:45
CAO staat los van vast of jaar contract. Als je Branche er mee werkt wenst ik succes met het uitzonder van je personeel met jaar contract.
Marchel @loki50419 september 2023 14:48
"vroeger" paste bedrijven ook indexatie toe, alleen waren het toen percentages waar niemand van wakker lag. Nu zie je het direct, en dat maakt mensen bewuster. Je moet zelf slimmer worden in hoe je contracten aangaat bij bedrijven en of dit nog een voordelig is voor jouw situatie.
loki504 @Marchel19 september 2023 15:47
Nee hoor vroeger werd het vaak genoeg niet gedaan. Wel bij verlengde contracten maar bijna nooit bij lopende contracten.
gabba25 @loki50419 september 2023 14:27
Daarom kies ik ook altijd voor maand contracten, ook al kost dat vaak iets duurder. Je bent dan zelf veel flexibeler om weer over te stappen.
magnifor @SRI19 september 2023 17:04
Ik vind het eigenlijk jammer dat je dit goed probeert te vragen want ik snap het namelijk helemaal niet. Zoals door een andere user aangegeven mag het idd juridisch maar netjes vind ik het niet. Dit is puur naaien van je huidige klanten omdat blijkbaar nieuwe klanten wel voor het huidige (of zelfs lagere) bedragen hetzelfde abonnement kunt aanbieden. Omdat inflatiecorrectie juridisch gezien geen valide reden is om je abonnement te ontbinden wordt hier optimaal gebruik van gemaakt om de huidige consument uit te buiten. Want als je nieuwe klanten voor de huidige (of lagere) bedragen een abonnement kunt aanbieden terwijl je huidige klanten voor datzelfde abonnement 8% meer betalen dan heb je blijkbaar de inflatiecorrectie niet nodig. Dit is puur verhogen voor het verhogen, men kan het zo spinnen als men dunkt maar zo is het wel.

Ik zelf mag er straks ook aan geloven, mag straks voor Vodafone Unlimited 27,50 betalen terwijl nieuwe 25 euro betalen. Juridisch mag het maar moreel vind ik dit bezwaarlijk. Zodra je abonnement loopt mag de prijs niet veranderen vind ik. En stel er is deflatie van 10% denk je dat Vodafone tijdens de jaarlijkse correctie zegt je gaat 10% minder betalen? Durf mijn hand voor in het vuur te steken van niet.

[Reactie gewijzigd door magnifor op 22 juli 2024 15:31]

SRI @magnifor19 september 2023 18:33
Dus kosten zouden gelijk moeten blijven of verlaagd worden omdat nieuwe abonnementen goedkoper zijn. Staat het hen dan ook vrij om het te verhogen als de nieuwe abonnementen duurder zijn? Lijkt mij een gevalletje van wel de lusten willen maar niet de lasten.

Bedrijven willen graag vaste contracten zodat zij ook kunnen plannen en inkopen. Wellicht was het tarief dat zij moesten betalen aan de eigenaar van het netwerk hoger toen ze het contract aangingen en dus inkochten voor de toen geldende prijzen. En eventueel zit daar ook een recht van verhoging op. Er wordt hier gedaan alsof de situatie 1 op 1 vergelijkbaar is voor een nieuwe klant en een bestaande klant. Maar de werkelijkheid is vele malen complexer.

En ja misschien is het wel makkelijk cashen, dat sluit ik niet uit. Ik besef me alleen wel dat er meer factoren spelen dan gewoon puur prijzen vergelijken.
dutchnltweaker
@SRI19 september 2023 15:19
Nog steeds vaag, hier kpn Thuis. in 1 Jaar is de prijs met 5 euro gestegen wegens ''inflatie''. Precies datzelfde KPN Thuis met dezelfde waarde is nu af te sluiten voor 50 euro cent minder dan de prijs die vorig jaar is afgesloten. Komt wel vreemd over niet?
EdwinB @dutchnltweaker19 september 2023 15:43
Hier binnenkort geen KPN meer, mede door dit soort praktijken. De concurrent is ook nog eens goedkoper dus geen enkele reden meer om te blijven.

KPN glas 1gb voor 57,50 werd duurder door inflatie, nieuwe abonnees krijgen hetzelfde voor 52,50 (exclusief nog extra korting 1e 6 maanden). En bij Odido kom ik na kortingsperiode op 40 per maand voor dezelfde glaslijn.

Blijven bij KPN = 62x12 = ca. € 750
Overstappen op Odido = 8x25+4x40 = € 360 (en € 480 per jaar nadien, indien geen inflatiecorrectie)
dutchnltweaker
@EdwinB19 september 2023 15:47
Ah dan heeft T-Mobile (odido) zeker glas gelegd in jullie wijk, hier zelfde prijzen als KPN helaas.
EdwinB @dutchnltweaker19 september 2023 15:58
Nope 100% zeker KPN glasvezel. Wellicht een gebied waar T-Mobile op het moment graag zieltjes wil winnen. Of het is een gebied waar speciale afspraken over zijn? Onze gemeente is een beetje raar opgedeeld met KPN glas in een grote nieuwbouwwijk en Caiway glas in het oude deel van de gemeente (Hendrik-Ido-Ambacht).

Ik ben in ieder geval weer een jaar tevreden met gigabit glas voor weinig :)
Koenecoen @EdwinB19 september 2023 17:30
Dan heb ik een nare verrassing voor je:
Nagenoeg dezelfde inflatiepercentages bij Ziggo en Odido...
https://www.odido.nl/service/factuur/inflatiecorrectie
https://www.ziggo.nl/inflatiecorrectie
ucsdcom @SRI19 september 2023 17:56
Je sluit een contract af op een zeker moment in tijd waarop bepaalde marktomstandigheden gelden. Op dat moment accepteer je die voorwaarden (prijs, looptijd, bundel, snelheid, ...). Als dan later de marktomstandigheden veranderen dan kan de aanbiedingsprijs voor nieuwe contracten anders zijn. Ik snap het prima. Het is ook eenvoudiger voor een bedrijf om te zeggen alle bestaande contracten gaan conform het contract met x percentage omhoog (vaak iets met maximaal de inflatie + x procent). Anders moeten ze voor elke unieke combinatie weer gaan bepalen wat 'redelijk' is. De ene heeft 9GB en 250 belminuten, de andere 10GB en 300, de andere 12 en 300 en ga zo maar door. Dus gewoon een indexering lijkt mij heel logisch.
Nee, dit is gewoon goedkoop cashen. Als het extra geld voor de inflatie correctie nodig was “om de dienstverlening goed te houden” dan zou dit ook moeten gelden voor de reguliere tarieven. Maar ook de reguliere tarieven stijgen niet mee met de inflatie. Bij geen van de providers trouwens.

De actie tarieven staan hier dan weer los van. Dit is simpelweg een lokkertje door voor 1 juli klanten met een goedkoop 2 jarig tarief binnen te halen en dan een voorwaarde in het contract zo te stellen dat er aan bestaande klanten die vast zitten bij je toch nog even wat extra’s te verdienen. Volgende keer zal ik beter opletten om na 1 juli te verlengen zodat ik zo laat mogelijk de inflatie correctie doorberekend hoef te krijgen.
JohanNL @jongetje19 september 2023 14:03
Het is inderdaad een mooie truc om bestaande abonnees die nog in hun contractperiode zitten extra te laten betalen.
Kosteloos opzeggen is namelijk niet mogelijk.
Blaise @JohanNL19 september 2023 17:51
Ik moet wel zeggen dat Simyo aardig is voor bestaande klanten. Ze hebben af en toe wat te vieren, en komen dan met aanbiedingen voor voordelige bundels die je kan blijven gebruiken. Zo heb ik al jaren 6GB voor €4, waar dat voor nieuwe abo's €7 is.
iew @JohanNL19 september 2023 16:02
Gelukkig heb ik een maandelijks opzegbaar bij Simyo, geen data maar alleen onbeperkt bellen/sms, deze ging al van €5 naar €8 en nu dit ? Ik zeg dus wel gewoon op nu, was wel te verwachten dit van een “dochter van KPN”.
djwice @iew20 september 2023 09:11
https://bestellen.50plusmobiel.nl/sim-only?bundleId=480
(Vodafone netwerk)

Heb je voor €6,50 per maand twee jaar lang onbeperkt bellen+ sms-en. Als extra krijg je 3GB dat per maand. (10.000 minuten fair use).
Zit je bij ING? Dan betaal je het eerste jaar €2,50 per maand i.p.v. 6,50:
https://www.ing.nl/punten/productdetail/1016828

Of hier voor €5,- per maand onbeperkt bellen en sms-en met 500MB data (KPN netwerk)
https://bestel.simpel.nl/sim-only
iew @djwice20 september 2023 11:50
Thanks ! Dat ziet er goed uit.
Luchtbakker @jongetje19 september 2023 14:58
Inflatiecorrectie wordt zelden tot nooit doorgezet naar de nieuwe vaste abonnementen. Alleen bestaande abonnees betalen dat.
sys64738 Moderator F&V @Luchtbakker19 september 2023 17:08
Ja maar dat toch raar dan. Het argument is: het wordt allemaal duurder en voor dat geld kunnen we dat contract niet meer aanbieden. Maar nieuwe klanten kunnen precies hetzelfde abonnement afsluiten voor minder dan die oorspronkelijke abonnementen kosten per maand.

Dan is het hele argument "inflatiecorrectie" toch van tafel? En waarom zijn die nieuwe contracten dan niet gewoon 11 euro per maand?

Ik heb drie keer dit exacte contract bij ze. Twee ervan gaan nu omhoog terwijl ik die andere net afgesloten heb voor minder. Ik kan er niet enorm wakker van liggen maar blijft wel vreemd verhaal.
Teejoow @jongetje19 september 2023 17:00
Jup, +1. Ga straks 10,84 betalen. Sluit ik een nieuw abo af met exact dezelfde voorwaarden dan kost dat me 8 euro.

Dit is weer een lesje geweest om nooit een langlopend contract af te sluiten bij deze lui.
sdk1985 @jongetje19 september 2023 17:09
Omdat nieuwe klanten werven geld kost. De tactiek is klanten werven met een lokkertje en vervolgens hopen dat ze klant blijven zodat je er later (meer) op gaat verdienen.

Dat gezegd hebbende is het wel irritant dat het tegenwoordig normaal wordt om tussentijdse verhogingen bij een vaste looptijd te incasseren onder de noemer inflatie. Het nut van een 2 jarig contract afsluiten vervalt daar al snel mee.
RobbyTown
@jongetje19 september 2023 14:53
Precies! Artikel was nog niet op de FP. Maar dat vraag ik mezelf ook af. Zeer benieuwd als vanaf okt de prijzen of gb's op simyo.nl voor nieuwe klanten dan veranderden.
n4m3l355 @jongetje19 september 2023 15:14
Ik snap niet dat iedereen hierin meegaat, dit is gewoon een marketing techniek. Men geeft je eerst een teaser rate en nadat die periode verloopt blijft een deel toch hangen. Dit is net zoiets als teaser rente op je lopende rekening / credit card. Of Ziggo die de eerste 6 maanden korting geeft enz. Dit is niets nieuws.
Ypho @n4m3l35520 september 2023 07:56
Ware het niet dat deze "teaser rate" het vaste maandbedrag is zolang jouw contract loopt. Het is niet "6 maanden 9 euro, en daarna 14 euro", het is "betaal 9 euro zolang je contract loopt". Het is dus niet echt een aanbieding/actietarief die afloopt zoals een Ziggo dat doet bij nieuwe abonnementen.
3raser @jongetje19 september 2023 15:43
Ik snap het nog prima. Want zodra jouw contract afloopt kunnen ze je een prachtig aanbod doen die veel goedkoper is. Die pak je graag aan om vervolgens met een nieuwe reeks inflatiecorrecties te worden geconfronteerd. Die inflatiecorrectie is helemaal niet nodig. Dat is gewoon winst pakken met de gedachte dat de klant toch niet vertrekt vanwege de gunstige verleng-prijzen.
Noresponse @jongetje19 september 2023 17:58
De oplossing is simpel.
Sluit alleen een abonnement af van één jaar en het liefst een dag na de inflatie correctie van een aanbieder. Zo kun je elk jaar je abo verlengen tegen de prijs van voor de inflatie correctie en je betaald gewoon weer het bedrag wat je afgelopen jaar ook hebt betaald.

Vodafone mobiel is de inflatie correctie altijd op 1 juli als voorbeeld en bij Ziggo ook per 1 juli en dan gewoon per 2 juli bellen en je abonnement weer verlengen en dan zit je weer bij vodafone op 25 euro ipv die 10% verhoging op een bedrag van 27,50.

Bij Ziggo was inflatie 8,5% en heb je een abo 200 Mbps met TV start betaald je 65,50. Na de inflatie correctie zit je dan op 71,07 en bel je na 2 juli en je gaat verlengen dan zit je weer op 65,50 en kun je ook een kleine korting krijgen voor een paar maanden.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 15:31]

Verwijderd @jongetje19 september 2023 18:13
Daarom ben ik ook gestopt met 2-jarige abonnementen.

Bij een 1 jarig abonnement betaal je 1 euro meer, maar de inflatiecorrectie in het tweede jaar is hoger dan die ene euro ;)
cruncher 19 september 2023 13:38
Volgens CBS is het CPI inflatiecijfer van augustus 2022 naar augustus 2023 slechts 3%
Bartske @cruncher19 september 2023 13:45
Volgens de mail rekenen ze het volgende:

Hoe heeft Simyo het inflatiepercentage berekend?
Openheid naar onze klanten toe vinden wij belangrijk. We leggen je daarom graag uit hoe dit percentage tot stand gekomen is. Wij volgen de berekening van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde gemeten inflatie door het CBS over de periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023 is 8,9%. We doen er alles aan om de prijsstijging zo beperkt mogelijk te houden. Daarom voeren we een lagere inflatiecorrectie door van 8,4%.

Tot juli dus, het lijkt me een groot verschil met augustus?
Volgens mijn korte zoektocht zou het inflatiecijfer dan 4,6% zijn, dat lijkt me toch een groot verschil.

[Reactie gewijzigd door Bartske op 22 juli 2024 15:31]

QuintMidas @Bartske19 september 2023 14:00
Ik geloof dat ik eruit ben, hoe ze tot 8,9% zijn gekomen.

Dit zijn de door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfers voor de consumentenprijsindex:
2022 mei 8,8%
2022 juni 8,6%
2022 juli 10,3%
2022 augustus 12,0%
2022 september 14,5%
2022 oktober 14,3%
2022 november 9,9%
2022 december 9,6%
2023 januari 7,6%
2023 februari 8,0%
2023 maart 4,4%
2023 april 5,2%
2023 mei 6,1%
2023 juni 5,7%
Totaal: 107,6 %
Gedeeld door 12: 8,97% per maand gemiddeld

Of deze methode de juiste is, is dan weer een tweede, maar ze hebben het in ieder geval niet volledig uit hun duim gezogen.
Houtenklaas
@QuintMidas19 september 2023 18:47
Kijk hier even. Dat zijn de CPI getallen t.o.v. het jaar ervoor. Dus in juli 2023 (geen idee of dat per 1 juli is, of per 31 juli) was het leven 4,6% duurder dan exact één jaar ervoor. Mocht dat per 31 juli zijn, dan zou je de getallen van juni moeten pakken, wat neerkomt op 5,7%. Dat is de jaarmutatie CPI ...
QuintMidas @Houtenklaas19 september 2023 21:13
Dank je. Ik ben bekend met deze tabel. Waar denk je dat mijn cijfers vandaan komen? Ik heb de cijfers of argumentatie van Simyo niet verzonnen, noch is het mijn intentie deze te verdedigen. Al wat ik heb gepoogd is aan te geven welk bronmateriaal en welke rekenmethode ze hebben gebruikt.

Wat betreft jouw argumentatie verwijs ik je naar het eerder geschreven commentaar van watercoolertje hierboven. Die geeft haarfijn aan waar het in jouw argumentatie aan schort.

[Reactie gewijzigd door QuintMidas op 22 juli 2024 15:31]

Bartske @QuintMidas19 september 2023 14:10
Interessant, maar een onjuiste methode, aangezien het cijfer van mei 2022 het complete vorige jaar meeneemt, en de inflatie correctie daarvaan al het jaar daarvoor heeft plaatsgevonden. Ik heb in ieder geval contact opgenomen met de klantenservice. Mochten ze het niet aanpassen kan ik gelukkig mijn contract opzeggen aangezien ik er nu exact een jaar zit.
watercoolertje @Bartske19 september 2023 16:07
De methode die ze hanteren is gewoon goed, en gelukkig maar, Ik reageerde ook al op een andere post waar je denkt dat het verkeerd is.

Je kan niet per maand kijken en per jaar corrigeren, dan moet per jaar kijken om per jaar te corrigeren of per maand kijken om per maand te corrigeren (op jaarbasis komt dat redelijk op hetzelfde neer alleen dan wijzigen de prijzen elke maand en eerder, dus kost je waarschijnlijk juist meer).

En nee de CPI/inflatie van deze maand slaat ENKEL op deze maand (wel ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar), niet op de voorgaande 11 maanden!
n4m3l355 @QuintMidas19 september 2023 14:25
Inflatie is echter meer dan enkel een gemiddelde.

Nou heb ik geen ervaring met het draaien van een Telco maar ik vermoed dat het merendeel van de kosten in de infra zit, onderhoud en uitbreiding. Onderhoud zal merendeels qua kosten bestaan uit manpower en uitbreiding een combinatie van beiden.

Ik vermoed dan ook dat de doorslaggevende kostenpost voor een Telco personeel zelf is en laat die constant achterblijven met de inflatie? Dus.. wat duwt die inflatie nou precies? Een stukje onderbouwing kan geen kwaad denk ik als je een verhoging op inflatie gooit. Het ontbreken ervan doet me dan ook eerder denken dat dit een doodgewone cash-grab is, niks mee mis maar zeg dan gewoon "prijsverhoging" niets meer, niets minder. Maar om het constant op inflatie te gooien is toch wel erg gemakkelijk.
hoeksmarp @n4m3l35519 september 2023 14:33
Zoals @jongetje hierboven ook al zegt, dit heeft niets met de kosten van de aanbieder te maken, want de nieuwe abonnementen veranderen niet in prijs. Het is simpelweg een manier om de prijs te verhogen zonder dat klanten kunnen opzeggen.
Frame164 @hoeksmarp19 september 2023 15:00
Nieuwe klanten binnen halen kan je niet vergelijken met bestaande klanten. Je kunt ook een dure reclamecampagne doen klanten te werven. Of je stopt dat geld in goedkopere abonnementen die uiteindelijk vanzelf duurder worden.
hoeksmarp @Frame16419 september 2023 16:02
Toch, het blijft erg vreemd dat deze bedrijven claimen dat indexatie nodig is terwijl de prijzen al jaren gelijk blijven. Mijn huidige abonnement (Odido) wordt al bijna zeven jaar voor dezelfde prijs aangeboden en alle "indexatie" wordt teruggedraaid als je met één of twee jaar verlengd. Als ik de klantenservice erover bel krijg ik iemand aan de telefoon die er niets van begrijpt "We moeten wel met dit bedrag verhogen. Dat zijn onze extra kosten. Dat bepaald het CBS."
eddie010 @QuintMidas19 september 2023 14:09
Dan voeren ze het dus nu door, omdat wanneer ze het later zouden doen de verhoging lager zou zijn (want lagere (gemiddelde?) inflatie)... Vies spelletje
Marzman @eddie01019 september 2023 14:20
Ik ben benieuwd of ze de prijs ook verlagen als het volgend jaar niet meer klopt.
Rabbithole @Marzman19 september 2023 14:45
Dan voeren ze het dus nu door, omdat wanneer ze het later zouden doen de verhoging lager zou zijn
Nee, ze voeren het nu door omdat ze de jaarlijkse inflatiecorrectie altijd per 1 oktober doorvoeren. Dat staat in artikel 9.1 van de Algemene Voorwaarden waar klanten mee akkoord zijn gegaan bij het aangaan van een contract. Is dus volkomen transparant en ook consistent met eerder jaren.
Als we de tarieven voor mobiele diensten indexeren doen we dit per 1 oktober.
En nee, de prijs wordt niet omlaag aangepast als het indexcijfer negatief is:
Als de CBS Consumentenprijsindex negatief is zullen de prijzen niet worden aangepast.
Ook hiermee hebben klanten ingestemd en is dus transparant.

Omdat we dit jaar een trend hebben van dalende inflatie is de correctie hoger dan de huidige inflatiecijfers. Daar staat tegenover dat vorige jaren de inflatiecorrectie juist lager is geweest vanwege een tegengestelde trend. Omdat er consistent wordt gehandeld maakt dit per saldo niet uit.
RoyD @Marzman19 september 2023 16:29
Dan moet je deflatie hebben. Bij een lagere inflatie gaan de prijzen nog steeds omhoog.
Tweakez @Marzman19 september 2023 14:22
tuurlijk niet ;-)
Frame164 @eddie01019 september 2023 14:59
Jouw werkgever hanteert natuurlijk het laagst mogelijke cijfer voor jullie klanten.
k995 @eddie01019 september 2023 15:41
nee staat allemaal in het contract. Weet dat het bon ton is am altijd op bedrijvent e kappen maar hier doen ze gewoon wat ze altijd alg edaan hebben en waar hun klanten akkoord mee gingen.
mjtdevries @Bartske19 september 2023 14:09
Leuk dat Simyo naar de inflatie percentages van het CBS kijkt.
Maar zouden ze niet moeten kijken naar de gestegen kosten voor henzelf en die door berekenen?

Ik denk zomaar dat die een lager liggen dan de inflatie percentages van het CBS.
machiel @mjtdevries19 september 2023 14:52
Sterker nog, door deze Simyo prijsverhoging gaat de inflatie opnieuw omhoog. De CBS berekent namelijk de consumentenprijsindex en niet telecom-inkoop-prijsindex.
SomerenV @machiel19 september 2023 15:48
En omdat de inflatie stijgt willen werknemers hogere lonen omdat ze anders niet meer rondkomen. Stijgt daar de inflatie weer door. Kunnen bedrijven volgend jaar weer zeggen dat kosten gestegen zijn en de prijzen verhogen und so weiter.
rodgerz @SomerenV19 september 2023 16:13
de oneindige cirkel, die niemand gaat doorbreken, de burger wilt niets meer inleveren na alles wat hen al is afgenomen de laatste 20 jaar en de bedrijven gaan al helemaal niets inleveren, want die hebben de aandeelhouders die hun geld willen zien.... Aandeelhouders zijn denk dat ook het grootste probleem op deze aarde.
RoyD @rodgerz19 september 2023 16:39
Doe niet zo simpel. Als je aan pensioenopbouw doet dan ben je ook aandeelhouder via je pensioenfonds. Aandeelhouders geven geld aan bedrijven zodat ze rendement behalen. Vaak willen banken geen bedrijven financieren en nemen aandeelhouders wel dat risico. Daar staat een beloning tegenover in de vorm van dividend en koerswinst. Aandeelhouders zijn gewoon deeleigenaar van een bedrijf. Concurrerende bedrijven stimuleren elkaar om betere en goedkopere producten te maken. De consument werkt hier als rechter wie dat het beste doet (en koopt daarvan zijn producten). Wel is het zaak dat er genoeg bedrijven overblijven die dezelfde markt bedienen. Dit systeem heet kapitalisme en werkt prima. I.t.t. het communisme, wat o.a. China en Oost-Europa in het verleden hadden.
Koenecoen @RoyD19 september 2023 19:01
Ook dat is te simpel. Iedere markt wordt begrensd door overheidsingrijpen (wetgeving, subsidie, belasting, toezichthouders), hoe kapitalistischer(lees minder regels) de markt, hoe hoger de kans op concentratie, kartel- en monopolievorming. Het puur kapitalistische systeem is slechts gunstig voor het kapitaal. En dat is bij de meeste landen ook behoorlijk gecontrentreerd. Dat kun je mooi zien bij https://wid.world/data/
Zo had in 2018 de rijkste 1% in Europa 25,9% van het vermogen, in de USA was dit 35,4% en in NL 17,6%. De armste 50% had in Europa 3,1% van het vermogen, in de USA 0,2% en in NL 8,1%

Een gezonde markt krijg je alleen door een combinatie van heldere, strenge regelgeving met goed toegerust toezicht. In de verenigde staten kun je mooi zien wat minder regelgeving voor effect op de prijzen heeft: Het unlimited 'Essentials' abonnement van T-mobile USA bijvoorbeeld: $60/mo. exclusief btw
RoyD @Koenecoen20 september 2023 11:42
Kapitalisme kent meerdere definities maar is in mijn ogen samengevat een markteconomie te noemen waar mensen en kapitaal zo optimaal mogelijk worden ingezet (met vrije keuze) om een hogere efficiëntie te krijgen en daarmee de groei van de welvaart. Ook moet de vrije markt goed werken doordat er genoeg aanbieders zijn die tegen elkaar concurreren (en dus geen kartel vormen of een monopolie verkrijgen waarbij ze de prijzen kunnen dicteren). En de aanbieders en afnemers moeten qua marktmacht in evenwicht zijn. Ben het eens met jou dat hiervoor goede regelgeving en toezicht nodig is. Daarom verwacht/hoop ik ook dat de overname van Youfone door de KPN afgekeurd gaat worden. Want het is gewoon het uit de markt nemen van een concurrent die de prijzen drukt. Waarom de prijzen in de V.S. zo hoog zijn voor een mobiel abonnement is mij niet duidelijk. Te weinig aanbieders (ik denk hier minimaal 4 nodig), kartelvorming of toch ook andere (b.v. geografische) oorzaken?
machiel @SomerenV19 september 2023 16:51
Of bedrijven maken minder winst en/of mensen verliezen hun baan omdat ze te duur zijn.
latka @mjtdevries19 september 2023 14:12
In een normale wereld wel, maar we leven in een 'wat de gek ervoor geeft' pricing model (value-based-pricing oid) dus de relatie tussen product en prijs is gebaseerd op niets.
watercoolertje @Bartske19 september 2023 14:10
Tot juli dus, het lijkt me een groot verschil met augustus?
Volgens mijn korte zoektocht zou het inflatiecijfer dan 4,6% zijn, dat lijkt me toch een groot verschil.
Die specifieke maand wel maar het jaar gemiddelde wordt daarmee maar voor 1/12de beïnvloed natuurlijk. Dus groot verschil wil ik het niet noemen, eerder 0,3 tot 0,4% verschil op jaarbasis...
Bartske @watercoolertje19 september 2023 14:12
Dat cijfer van 4,6% wordt gepeild op de inflatie van het complete afgelopen jaar, en is dus juist het cijfer dat je mee wilt nemen:

Deze tabel bevat de jaarmutaties van de consumentenprijsindex (CPI) vanaf het moment dat deze voor de eerste keer zijn gepubliceerd. De cijfers geven aan hoe de prijzen van goederen en diensten voor consumenten in een jaar zijn ontwikkeld. Ook bevat de tabel de procentuele jaarmutaties volgens de afgeleide consumentenprijsindex. Hierin is het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen en subsidies en van consumptiegebonden belastingen geëlimineerd.
watercoolertje @Bartske19 september 2023 14:15
Het jaargemiddelde = van 12 (achtereenvolgende) maanden het CPI optellen en dat delen door 12.

De CPI waar jij het over hebt slaat op 1 maand maar is inderdaad ten opzichte van een jaar geleden, maar dat is dus niet het gemiddelde van het hele voorgaande jaar. Zou wat zijn als we nu 0% inflatie hebben en volgende maand 100% dan mag een provider volgens jou dus 100% prijzen verhogen en volgens het gemiddelde gelukkig maar 50%. Daarom kan de verhoging nu meer zijn dan de inflatie deze maand, immers was het in oktober maar liefst 15%.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:31]

Houtenklaas
@watercoolertje19 september 2023 19:08
Het jaargemiddelde = van 12 (achtereenvolgende) maanden het CPI optellen en dat delen door 12.

De CPI waar jij het over hebt slaat op 1 maand maar is inderdaad ten opzichte van een jaar geleden, maar dat is dus niet het gemiddelde van het hele voorgaande jaar. Zou wat zijn als we nu 0% inflatie hebben en volgende maand 100% dan mag een provider volgens jou dus 100% prijzen verhogen en volgens het gemiddelde gelukkig maar 50%. Daarom kan de verhoging nu meer zijn dan de inflatie deze maand, immers was het in oktober maar liefst 15%.
Alleen staat er nergens bij Simyo dat het een gemiddelde van het afgelopen jaar is. Er staat dat er wordt gerekend met de termijn 1 juli 2022 - 30 juni 2023. En dat is precies de termijn die de jaarmutatie CPI aangeeft. Als je aan iemand vraagt wat het inflatie percentage is conform CBS over die periode, kijk je in de statline cijfers van het CBS waar je een jaarmutatie van 4,6% afleest over juli 2023 tov een jaar ervoor.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 22 juli 2024 15:31]

icecreamfarmer @cruncher19 september 2023 13:45
Ik neem aan dat de methode voor indexering en de daarbij te hanteren indexcijfers vermeld staan in het contract?
Kevinp @cruncher19 september 2023 14:05
Het grote probleem is de leugens waar we met zijn allen in trappen.

Waarom noem ik het leugens.

Maandelijkse abbo's worden niet duurder. Ook mensen die nu een nieuw abbo afsluiten betalen de oude prijs. (krijgen wel volgend jaar hier weer mee te maken).

Als het dan zo nodig is zou je deze prijs nu ook al in nieuwe abbonementen moeten verwerken, maar dat doen ze nooit.
Dennism @Kevinp19 september 2023 14:24
Maar je weet toch wat je afsluit? Ik vind het vooral vreemd dat mensen hier zo vreemd van op kijken wanneer het gewoon in het contract staat. Je kan je er ook gewoon tegen wapenen, ga geen langlopende verbintenissen aan voor dit soort zaken, en shop jaarlijks, dan kun je vaak dit soort verhogingen verminderen of zelfs ontlopen door een goede deal te zoeken.
Doornekamp33 @Dennism19 september 2023 15:10
Inderdaad, Ik weet wat ik 5 jaar geleden heb afgesloten en ik niet in mijn voorwaarden had staan dat Simyo de inflatie correctie kon berekenen, nu gaan ze uit van de voorwaarden van Juni 2023, ik verbaasde mij over de aanzegging die ik via een ander kanaal binnen kreeg en gisteren bijgevoegd zat bij hun factuur, en de verhoging gaat 1 oktober in terwijl ze hun eigen voorwaarden negeren en dan het wettelijke nog dat er een maand van te voren het bekend gemaakt moet worden.
Dit is weer zo'n KPN streek die ze ook voor het opheffen van Telfort hebben uitgehaald.
Dennism @Doornekamp3319 september 2023 15:24
Maar als jij 5 jaar geleden al hebt afgesloten, die bepaling er destijds niet instond (wat mij mogelijk vreemd lijkt, het vonnis was het toestaat is immers van 2015 en toen vrij snel ingevoerd) en je bent tussentijds nooit akkoord gegaan met aanpassingen van de voorwaarden, waarmee dit artikel erin gekomen zou zijn, dan kun je ze daar mogelijk aan houden (al zal dat waarschijnlijk wel een heel getouwtrek worden).

Volgens mij moeten ze het inderdaad ook tijdig kenbaar maken (al kan dat mogelijk ook via de algemene voorwaarden, volgens mij mogen ze het ook via de voorwaarden kenbaar maken, in mijn contract (andere provider) staat bijvoorbeeld dat de correctie ieder jaar in januari doorgevoerd zal worden, mogelijk dat dit al voldoende is als 'aanzegging'.
Doornekamp33 @Dennism20 september 2023 06:17
Dat is het nu juist, ik ben er misschien wel stilzwijgend mee akkoord gegaan, als ze net zo vies als nu de verhoging onder de factuurmelding zetten lees ik dit niet, ik zie in de header Factuur ......(maand), open hem even kijk naar de prijs en weg, de werkelijke factuur staat dan in mijn simyo waar ik alleen naar kijk als het bedrag afwijkt.
Afgelopen jaar is er geen 1 uitschieter geweest in de factuur, dus lees ik de mail verder niet want het is alleen de factuur toch, of toch niet zoals nu blijkt.

Bij Ziggo kreeg ik afgelopen keer netjes een aparte mail dat de voorwaarden gingen wijzigen, daar ben ik stilzwijgend mee akkoord gegaan, zoals het in mijn ogen dus hoort.
Kevinp @Dennism19 september 2023 14:29
Mee eens hoewel dit wel een soort van stilletjes is doorgevoerd. Vroeger was het niet zo.

Daarnaast is het smerig vind ik want je maakt een afspraak voor 10 euro per maand voor 2 jaar. Maar dat is eigenlijk 10 euro per maand voor het eerste jaar en 10 euro + inflatie voor het tweede jaar.

En dat terwijl die 10 euro per maand als abbo nog gewoon bestaat voor nieuwe klanten.
Dennism @Kevinp19 september 2023 14:36
Heel stilletjes was dat niet, daar is immers tot aan het EU hof een rechtszaak over gevoerd.

wat betreft het 2de, daarom zeg ik, geen langlopende verbintenissen aangaan als de voorwaarden je niet aan staan. Want waarom wel een verbintenis aangaan voor 2 jaar, als je weet dat er na een jaar een inflatie correctie kan komen, terwijl je die niet wil hebben. Waarom dan niet gewoon voor 1 jaar afsluiten als dat beding je een doorn in het oog is.

'Vroeger' hoorde je er niets over, iedereen vond het wel prima. Maar nu de inflatie stijgt begint iedereen ineens te steigeren over hoe oneerlijk het contract wel niet is, dat ze met hun volle verstand getekend hebben, waarschijnlijk met deze duur om een extra korting te krijgen op bijvoorbeeld het toestel of abonnement.
Kevinp @Dennism19 september 2023 14:39
Dat het mocht was een rechtszaak. Maar ik heb een aantal oude contracten ooit nagekeken en daar stond het simpel weg niet in. Sinds het mag staat het in het contract.
Dennism @Kevinp19 september 2023 14:42
Uiteraard, maar dat is ook wat ik bedoel. Na die rechtszaak kon iedereen natuurlijk op zijn klompen aanvoelen dat vanaf dat moment het op zou duiken in alle nieuwe contracten. En juist dan mag je van de consument imho toch verwachten dat deze extra oplet bij waar exact de handtekening voor gezet gaat worden, het EU hof vonnis werd immers voor zover ik me kan herinneren vrij breed uitgemeten in de media, en dat is niet iets wat ik nu direct 'stilletjes' noem.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 15:31]

Kevinp @Dennism19 september 2023 16:53
Maar je mag ook verwachten dat een consument niet wordt voorgelogen.

En waarschijnlijk is de mail:

Om u nu en in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij de algemene voorwaarde aangepast.

Wat veranderd er voor u. Niks u blijft 10 euro betalen. En u blijft dezelfde goede service houden.

Voor details lees het contract.

En tja niemand die er iets van zei en u 10 jaar later krijg je dit.
Jerie @Kevinp23 september 2023 00:51
Kevin, je wordt keihard gegaslicht.

Het is onlogisch dat een 2-jarig contract na 1 jaar wordt aangepast. Ook al staat zoiets in voorwaarden. Je leest toch de voorwaarden? Nee, dat doet niemand. Ik zou het nog eerder door een LLMlaten lezen dan dat.

Het is ook onlogisch dat een lopend abonnement ineens duurder wordt ivm inflatiecorrectie. Hetzelfde geldt namelijk niet voor lonen, uitkeringen, toeslagen. Daar zit meer latency achter. Heb je niet voldoende geld over? Uilskuiken! Had je meer moeten sparen. Best hard tegrn de kleintjes in de maatschappij, maar OK. Van de andere partij mag je hetzelfde blijkbaar niet verwachten. Hetzelfde zag je ook terug mbt energiecrisis. Energiebedrijven die zielig gingen doen over mensen die hun contract 2 of 3 jaar vast hadden gezet. Dat is bedrijfsrisico. Of Van De Bron die alle zonnepanelenbezitters die klant zijn ineens hard gaan naaien. Zelfde hier. Je marges moeten als telco hoog genoeg zijn dat je de prijzen van een nieuw contract organisch verhoogd (want inflatie) zonder dat je anderen tot last bent.

Telcos zijn geldwolven, het gaat hier om winstmaximalisatie en slapende honden die bij hun abonnement blijven. De vergelijking van @Verwijderd (die bij KPN werkt) gaat mank. Immers levensmiddelen zijn geen abonnement, en sociale huurwoningen zit tegenwoordig een wettelijk maximum aan in hoeverre ze procentueel mogen verhogen. Bij het een daar weet je dus van te voren waar je aan toe bent. Het ander is altijd al fluctuerende.
Verwijderd @Kevinp19 september 2023 15:00
Vroeger was het niet zo.
Vroeger was er geen internet en mobiele telefonie, dus nee vroeger was het niet zo.

Inflatiecorrectie werd toen echter wel veelvuldig toegepast op levensmiddelen (woningen, voeding etc). Schrik niet, de inflatiecorrectie die wij in 2022 hadden lag op het zelfde niveau als waarop deze in 1976 lag. In de jaren '60 en '70 lag deze geregeld ook (ver) boven de 10%. De prijs van sociale huurwoningen verdubbelde in die periode dan dus ook enkele malen (om maar een voorbeeld te noemen).
JelleDJs @Kevinp19 september 2023 14:39
Kleine correctie:

Maandelijkse abonnementen worden zeker wel duurder. Mijn maandelijkse abonnement wordt ook gewoon verhoogd met inflatie.

En toen ik daar achter kwam en ik met opnieuw "verlengen" dit weer kon rechtzetten heb ik dat gedaan, totdat ze de combinatie die ik heb niet meer aanboden. Nu ga ik achteruit als ik ga "verlengen", dus zit ik gebonden aan de inflatie-correctie. (tenzij ik natuurlijk overstap)
Kevinp @JelleDJs19 september 2023 14:51
Als ik nu ga verlengen is het ook erg onhandig. Ik ben sowieso goedkoper uit. Maar krijg daar ook minder data voor terug.
k995 @Kevinp19 september 2023 15:43
Dit is gewoon contracteel bepaald. Welke leugen dus?
Kevinp @k99519 september 2023 16:50
Als ik bij airbnb een huisje boek moet alles bekend zijn zonder verborgen kosten.

Maar bij een telefoon provider staat er ergens in de kleine letters. Als wij denk dat dat nodig is verhogen wij de kosten.

In plaats van vooraan te zetten. van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 betaal je 10 euro. Daarna betaal je 10 euro plus inflatiecorrectie.

Dat zou duidelijk zijn.

Daarnaast stond dit in lang niet alle contracten. Ik heb heel lang bij tele 2 gezeten dat dat er niet in stond. En na 10 jaar ineens gingen ze inflatiecorrectie vragen. Dus je past je contract aan, dan mag ik opzeggen. Maar keuze heb je niet echt. En daarna pas je de prijs aan.

Tja je kan dan zeggen dat staat in je contract, maar met iets wat zo cruciaal is als een telefoonverbinding(tegenwoordig) moet je serieus de vraag stellen of dit wel normaal is. Ik vind van niet. Je hebt namelijk geen keuze.
k995 @Kevinp19 september 2023 20:27
Tuurlijk wel korter niet vast contracten waar je altijd kan weggaan als je hier belieft.
Kevinp @k99520 september 2023 11:08
Ja die duurder zijn.

Een contract moet in mijn ogen twee kanten op kunnen en je mogelijkheden hebt tot onderhandelen. Dat is met veel "contracten" niet (meer).
k995 @Kevinp20 september 2023 18:56
Ah je wil dus gewoon alles, flexibel goedkoop en met een gratis pony?
Juice2000 @cruncher19 september 2023 13:52
Ja maar als ik kijk wat boodschappen me nu kosten dan betaal ik bijna het dubbele vergeleken met drie jaar geleden. Die cijfers van het CBS zijn altijd stukken rooskleuriger dan wat jan met de pet er in z'n portemonee van merkt.

Zou fijn zijn als het CBS eerlijk zou zijn over inflatie, maar helaas is de realiteit anders.
eddie010 @Juice200019 september 2023 14:03
De CPI wordt dan ook berekend op basis van meer dan alleen de prijzen van boodschappen. Niet alle prijzen zijn even hard gestegen.
Dennism @Juice200019 september 2023 14:21
Waarom zouden deze cijfers niet eerlijk zijn? Ik denk dat juist alleen naar de boodschappen kijken eerder een vertekend beeld geeft, ik koop immers niet alleen maar boodschappen. Er zullen ook sectoren zijn (en meegenomen worden in het CPI) waar de inflatie vele malen lager is dan in de supermarkt sector.

Zie hier verdere uitleg: https://www.cbs.nl/nl-nl/...sumentenprijsindex--cpi--
k995 @Juice200019 september 2023 15:42
Dan moet je toevallig elk product kopen dat zo hard gestegen is.
Gemiddeld is het echt geen 33% eerder een 4-5% de laatste jaren.
Loft @Juice200019 september 2023 17:45
Als je dergelijke statements maakt dat CBS oneerlijk is, kom dan met bewijzen. Dat hoeft echt niet voor elk statement, maar dit is gewoon onzin wat je schrijft.

Het CBS ondervraagt ondernemers en monitort wat er in de markt gebeurd. Dat vertalen zij naar een indexcijfer.
https://www.cbs.nl/nl-nl/...ligheidsmonitor/werkwijze
https://www.cbs.nl/nl-nl/...er-cbs-enquetes/regeldruk

CPI jaar mutaties, dan zie je dat het geen verdubbeling is
https://opendata.cbs.nl/s...et/83131NED/table?dl=3F0E
Augustus 2020 = 108.13 / Augustus 2023 = 127.70

Dan mag jij uitleggen hoe je aan een verdubbeling komt

Details over voedselprijzen:
https://www.cbs.nl/nl-nl/...mentenprijzen#bk_cpi_2919
Zelf in eerste helft van 2021 was dat negatief en daalden de prijzen. Deze gingen in 2022 wel omhoog. En de prijsstijgingen dalen al weer hard in 2023.

Jouw post is 100% stemmingmakerij

[Reactie gewijzigd door Loft op 22 juli 2024 15:31]

Dark Angel 58 @cruncher19 september 2023 13:46
Simyo, corrigeer de prijzen aub.
Als ze het niet doen, betekent het dat Simyo met de prijzen heeft gefraudeerd?

(dat is wel een interessant vraag en ik ben heel benieuwd naar antwoorden en of reacties)

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 22 juli 2024 15:31]

damster_mark @cruncher19 september 2023 13:52
Volgens de mail van Simyo gebruiken ze de periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023. En dan kom je op 8,9% gemiddeld.

Moet toch sneller leren typen :)

[Reactie gewijzigd door damster_mark op 22 juli 2024 15:31]

Aaargh! 19 september 2023 13:42
Prijzen verhogen vanwege inflatie, zorgt dit niet voor nog meer inflatie en dus een positieve feedback-loop?
REDSD @Aaargh!19 september 2023 13:51
Ja in theorie zou je dat denken, nu wordt de inflatie niet berekend aan de hand van alle producten en diensten, maar aan de hand van een aantal indices.
Daarom ervaren we ook het afgelopen jaar dat het leven voor sommige veel duurder is geworden, zonder dat dit gevoel 1op1 terug te zien is in de cijfers.

Net zoals de armoede grens waar wordt uitgegaan van bepaalde inkomens, terwijl er veel meer factoren zijn die bepalen of je wel of niet in armoede leeft, zoals de locatie waar je woont, je gezondheid, je werk, je gezinsituatie, etc etc.
dfbt @Aaargh!19 september 2023 13:52
inflatie spiraal. Lonen omhoog omdat koopkracht naar beneden gaat, personeel en producten worden duurder, dus wil/ga je meer verdienen. Je werkgever gaat dit weer vertalen naar duurdere producten.
watercoolertje @dfbt19 september 2023 14:02
Dat zou zo werken als loon 100% van de prijs uitmaakt maar dat is gelukkig niet zo!

Als loon 33% van je product uitmaakt dan zou het loon ook maar 33% van de prijs beïnvloeden.

Dus 10% meer loon zou maar 3.3% hogere prijs betekenen van het product.
En 100% meer loon zou maar een stijging geven van 33% op de prijs.
dfbt @watercoolertje19 september 2023 14:07
Nee maar als jou machine draait om product x te maken waar stroom/gas een onderdeel van is, waar je andere producten voor moet kopen, waar storingen in voorkomen waar bedrijf Y voor moet langskomen die ook alles omhoog gooit op basis van inflatiecijfers, dan zit je dus in spiraal vast waarin alles steeds bij iedereen duurder wordt. jou kostprijs gaat 4-5-6-7 % omhoog. Dan wil je t liefst ook dat je product meer gaat opleveren, of moet opleveren om rendabel te blijven.
mjtdevries @watercoolertje19 september 2023 14:12
Als je op die manier rekent, dan zou Simyo ook niet 100% van de inflatie moeten doorbereken in de prijs.
Maar dat doen ze dus wel.

Maar het is natuurlijk lekker makkelijk om naar de cijfers van het CBS te kijken, ipv alleen de daadwerkelijk gestegen kosten door te berekenen.
watercoolertje @mjtdevries19 september 2023 14:23
Maar dat doen ze dus wel.
Hun handelen moet in lijn zijn met de wet, niet met logica of eerlijkheid naar hun klanten toe!

En gezien er wettelijk is vastgelegd hoe veel ze mogen verhogen (hetzelfde als de jaarlijkse gemiddelde inflatie) doen ze dat ook zo goed als.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:31]

Zer0 @watercoolertje19 september 2023 14:27
Als loon 33% van je product uitmaakt dan zou het loon ook maar 33% van de prijs beïnvloeden.
Nee, want het personeel van je toeleveranciers wil ook meer verdienen, dus je inkoop wordt waarschijnlijk ook duurder..
Superbra @Aaargh!19 september 2023 14:17
Neen. Dat is de zogenaamde lonen-prijs spiraal. Werkgevers voeren die maar al te graag aan om loonsverhogingen zo laag mogelijk te houden. Verhoogde lonen hebben uiteraard een invloed op de inflatie maar wat de bedrijven graag verzwijgen is dat hun winsten een veel hogere invloed hebben.
En neen, het zijn niet de vakbonden die dit verzinnen: https://www.tijd.be/markt...ge-inflatie/10457643.html
merethan @Aaargh!19 september 2023 13:53
Nope, dat is een wijdverbreid misverstand, wat geheel goed uitkomt gezien het de aandacht weg schuift van wat de werkelijke reden is.

De reden voor inflatie is kinderlijk simpel: Er komen constant meer euro's bij. En als je de wereld opdeelt in 6 taart punten, waarvan jij er twee op je bankrekening hebt, en ik maak er een 7e taartpunt bij, dan zijn de twee die jij op je bankrekening hebt minder waard geworden. Dit proces is een verschuiving van economische kracht, en zij die de 7e, 8e, 9e etc taartpunt maken willen buiten schot blijven uiteraard.

Ik vind het echt bijzonder hoe weinig mensen dit mechanisme begrijpen. Bij uitstek IT'ers en technici wiens werk het is om systemen te begrijpen, zouden dit moeten kunnen doorzien.

Als het grote publiek deze verborgen belasting (die niet publieke zaken steunt maar privé partijen!) had begrepen, had voor morgen avond het hele land in brand gestaan.
... een positieve feedback-loop?
Nope, het is niet jouw fout, ook niet die van Simyo. Wat je hier ziet is een logisch gevolg van een bewuste ontwerpkeus. Want dat is wat het is: Niet een bug, maar een feature. En alle hocus pocus die de ECB speelt om "inflatie onder controle te houden" is bullshit. Ze zijn onderdeel van het probleem, niet de oplossing.
F.U.B.A.R @merethan19 september 2023 14:58
Je beschrijft het gevolg van een op fiat gebaseerd geldsysteem. Economisten van de Oostenrijkse school (https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijkse_school) snappen het maar al te goed. Jammergenoeg bestuderen wij enkel de keynesiaanse visie.
Wootles @merethan19 september 2023 15:17
Een puur monetaristisch (het idee dat inflatie puur wordt veroorzaakt door vraag en aanbod en daarom gestuurd kan worden door aan de geldpers [de vraagkant] te zitten) beeld op inflatie is inderdaad kinderlijk simpel, en gaat daarmee ook voorbij aan de moderne realiteit die helaas een stuk complexer is. Ten eerste werkt de geldpers maar beperkt omdat geld voor het grootste gedeelte gecreëerd door private banken die krediet verstrekken en slechts in mindere mate door centrale banken.

Verder leidt het 'printen' van geld niet alleen tot een stijging van de vraag (want men heeft meer te besteden) zonder dat het aanbod meegroeit, schaarste ontstaat en de prijzen stijgen. Juist nieuw uitgegeven kredieten worden geïnvesteerd en zorgen voor een toename in productie, waardoor de economie groeit terwijl vraag en aanbod in balans blijven en de inflatie niet, tot beperkt toeneemt.

Als je het onderwerp interessant vindt heeft hoogleraar Joeri Schasfoort de zoektocht naar de ware verklaring achter inflatie op zijn YouTube kanaal Money & Macro best duidelijk toegelicht (zie https://youtu.be/zxwO4xw4CZ0?si=WMLANVZcsvuGQER2). Spoilers: geen enkele theorie blijkt zaligmakend te zijn en de wereldeconomie laat zich moeilijk in een model gieten.
k995 @merethan19 september 2023 15:44
Sorry maar dat is eenb veel te simplistische (en halve conspracy theory) manier om de zaken te bekijken. Ja zaken zoals QE hebben ongetwijfeld ermee te maken maar is maar een klein deeltje.
F.U.B.A.R @k99519 september 2023 16:38
Ik hoor graag je verdere uitleg.
Highlands @merethan19 september 2023 14:15
Inflatie door stelselmatig verruimen naar goed Zuid-Europees voorbeeld, waar belasting afdracht laag is, is idd een alternatieve vorm van belastingen innen. Jammer alleen dat wij in Noord-Europa nu in feite dubbel betalen, en dat niemand dit lijkt te begrijpen.
StGermain @merethan19 september 2023 23:36
Landen willen een beperkte inflatie omdat hun schulden daardoor ook minder worden. Teveel inflatie willen zij niet want dan gaat het volk morren.
merethan @StGermain21 september 2023 11:22
Inflatie is schuld: Als je er geld bijmaakt zonder dat er welvaart (economische waarde) tegenover staat, dan is dat een lening op de toekomst. Het is een gok op de toekomst dat die daadwerkelijke waarde gecreëerd gaat worden. Het is schuld!

En dat spelletje werkt zolang er economische groei is. Wanneer dat stopt stort alles in elkaar.

Onze obsessie met groei is zo extreem, dat we krimp zelfs "negatieve groei" zijn gaan noemen. Is dat debiel of wat?

Serieus, daar moeten je wenkbrauwen van gaan fronsen samen met een Scooby-Doo'esque "huh??".
Polydeukes @Aaargh!19 september 2023 13:54
Ja, dat noemen we een inflatiespiraal of loon-prijs-spiraal. Zie mijn reactie verderop
Louw Post @Aaargh!19 september 2023 13:55
Dat gevoel heb ik elke keer als ik weer prijsverhogingen zie van wat dan ook. Producten worden duurder, geld is daardoor minder waard, mensen hebben dan of meer inkomen nodig of hebben minder koopkracht en dat maakt het alleen maar erger?
Gubbel @Aaargh!19 september 2023 17:55
Nee want mensen gaan op een gegeven moment hun uitgavenpatroon aanpassen .
GarBaGe 19 september 2023 13:53
Gemiddeld heeft zo'n contract maar 1 of 2 jaar looptijd en dan TIJDENS het contract ff 8% inflatie erbij.
Dat ze het voor nieuwe contracten doen, okee.
Maar bestaande contracten... dat vind ik toch wel een dingetje.
Ik zit bij Simpel.
6GB voor EUR 7,50
Dit flikte precies hetzelfde. Na 3 maanden ineens 8% erbij en prijs naar EUR 8,14.
Op dit moment, kan ik bij Simpel 7GB krijgen voor EUR 7,50.
Dit is een nieuw aanbod, sinds NA de inflatiecorrectie.
Snap jij het nog? Nou, ik niet.
Het lijkt alsof inflatiecorrectie als een middel wordt gebruikt om bestaande klanten meer geld afhandig te maken, terwijl het kennelijk niet nodig is... ???
!mark @GarBaGe19 september 2023 14:14
Ik denk dat het snel tijd wordt voor een wettelijk verbod op dit soort geintjes ongeacht de kleine lettertjes in je contract (onder het mom van de wetgeving>>contract i.i.g. in de B2C context). Ofwel je mag ten alle tijden de afgesproken prijs blijven betalen tot het einde van je contractvaste periode, ofwel je mag direct opzeggen bij een prijsverhoging.

Het ergste vind ik altijd - en ze doen het allemaal - dat als je pech hebt je vanaf 3 maanden na afsluiten ineens ~8-10% erbij krijgt voor de overige periode van 21 maanden, terwijl ze het abonnement tegen de
'oude' prijzen nog gewoon blijven verkopen soms zelfs tegen betere voorwaarden (meer MBs) 8)7

De 'beste' tactiek momenteel is één of 2 maanden voor het jaarlijkse indexatiemoment afsluiten/verlengen voor één jaar. Dan ben je uitgezonderd van de eerste volgende inflatiecorrectie en tegen de tijd dat de volgende komt ben je weer contractvrij te verlengen/elders iets af te sluiten. Let wel op dat dit indexatiemoment bij elke provider op een ander moment is, in jouw geval (Simpel) dus voor één jaar verlengen in de periode Oktober-December, dan heb je er in principe nooit last van.

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 15:31]

m0ridin @GarBaGe19 september 2023 14:14
Denk dat bestaande klanten eerder zullen blijven bij een hogere prijs en nieuwe klanten eerder verder kijken bij een hogere prijs.

Dus verhogen voor huidige klanten, betere prijs voor nieuwere klanten -> meer klanten EN meer geld.

En tja, daar draait alles toch om in de wereld? Meer geld, altijd meer meer meer.
kiddingguy @GarBaGe19 september 2023 14:08
Klopt. Heel vaag dit.
Als je vaak ook belt, kan het wel teruggedraaid worden (bijv. bij KPN / VodafoneZiggo) of er wordt soms een "korting/terugbetaling" gegeven van het totale inflatie-correctie-bedrag op je factuur.

Inderdaad niet nodig, maar als je op je totale klantenbase 90% [niet onderbouwd] extra kunt cashen met deze 'inflatiecorrectie' is het toch flink wat "extra, gratis geld".
jansenpam @GarBaGe19 september 2023 14:11
Bij Youfone doen ze hetzelfde: heb 6GB + 200 min voor 8,50, werd snel 8,93 door inflatiecorrectie.
Nu 15 GB + 200 min voor 7 euro. Schiet mij maar lek.
init6 19 september 2023 13:38
Er is geen recht om op te zeggen, omdat een inflatiecorrectie in de Algemene Voorwaarden staat.
Maar iedereen met een contract dat ouder is dan een jaar heeft deze mogelijkheid wel.
RefriedNoodle @init619 september 2023 13:51
Maar iedereen met een contract dat ouder is dan een jaar heeft deze mogelijkheid wel.
Niet als je een tweejarig contract hebt afgesloten, lijkt me?
Threeler @init619 september 2023 13:48
Waar kan ik hier meer over vinden?
watercoolertje @Threeler19 september 2023 13:56
In je contract :+
Threeler @watercoolertje19 september 2023 14:03
Thanks voor de clownshow, maar het contract is 1 A4tje lang en er staat niks hierover..
qbig1970 @Threeler19 september 2023 14:12
Dan moet je de Algemene Voorwaarden lezen die op de website staat van Simyo. Neem er een thermoskan koffie bij, want je bent nog wel even bezig.
Threeler @qbig197019 september 2023 14:17
Thanks!
Dunky555 @Threeler19 september 2023 14:26
Control + f is je vriend. Scheelt je waarschijnlijk een driekwart thermoskan koffie :D
InsanelyHack @watercoolertje19 september 2023 15:24
Op zich wel raar. Als de inflatie niet is gespecificeerd dan kan in principe een leverancier de prijs verhogen met 200% en dan zit je daar gewoon aan vast voor je contractperiode. Iedereen kan een inflatiecijfer roepen. In het contract staat niet gespecificeerd wie dit cijfer bepaald.

Toch wel onder artikel 9.1 staat het gespecificeerd.

[Reactie gewijzigd door InsanelyHack op 22 juli 2024 15:31]

k995 @InsanelyHack19 september 2023 15:38
Jawel hoor :
We hebben het recht om onze tarieven jaarlijks te indexeren volgens de CBS Consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen.
De periode waarover en het moment waarop we onze tarieven kunnen indexeren verschilt afhankelijk van de soort dienst die u bij ons afneemt.
Als we de tarieven voor mobiele diensten indexeren doen we dit per 1 oktober. De prijsindex berekenen we over de afgelopen periode 1 juli t/m 30 juni. Met mobiele diensten bedoelen we telecommunicatiediensten die geleverd worden over ons mobiele netwerk en die geschikt zijn om buitenshuis of onderweg te gebruiken. Bijvoorbeeld mobiele abonnementen met internet en/of telefonie en sms, of Prepaid mobiel. De indexering geldt alleen voor u als u op het moment van indexeren langer dan 3 maanden klant bent. Als we de tarieven voor andere diensten indexeren doen we dit per 1 juli. De prijsindex berekenen we over de afgelopen periode 1 januari t/m 31 december. Dit geldt onder andere voor vaste telefonie, vast internet, tv en Digitenne. De indexering geldt alleen voor u als u op het moment van indexeren langer dan 3 maanden klant bent. Als de CBS Consumentenprijsindex negatief is zullen de prijzen niet worden aangepast.
en nee die is geen 200%
Bruin Poeper @k99519 september 2023 19:24
"De prijsindex berekenen we over de afgelopen periode 1 juli t/m 30 juni."
Daarbij is het toch wel van belang hoe die berekening gaat, wat wordt er precies berekend.
De methode (gebruikt voor indexatie) van de belastingdienst is nog tamelijk ingewikkeld. Zoek op tabelcorrectiefactor, die is tot eind dit jaar 1,063 oftewel een inflatie van 6,3%.
Het maakt niet zo veel uit, als je maar altijd dezelfde methode hanteert. Als je die methode niet definieert kan je heerlijk sjoemelen!

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 15:31]

BLACKfm @watercoolertje19 september 2023 15:58
Per wet zelfs, want het contract hoeft niet altijd even rechtsgeldig te zijn.

Ik heb mij er niet in verdiept, maar zelfs met een 2-jarig abonnement kun je na 1 jaar al opzeggen. Er zitten wel wat haken en ogen aan voor zover ik snel online lees. Bijvoorbeeld als er korting of een cadeau is gegeven, dan moet je de 2 jaar wel weer uitzitten.

Volgens mij is er een tijdje geleden al per wet geregeld dat iets niet meer met een nieuwe vaste periode kan worden verlengt en dat na 1 jaar vaak gewoon weer opgezegd kan worden met inachtneming van een opzegtermijn.

Maar ik word graag verbeterd als ik er naast zit :).
Groentjuh
@init619 september 2023 14:13
Je hebt geen recht om kosteloos tussentijds op te zeggen (Artikel 13.1 van de algemene voorwaarden van Simyo). Als de einddatum van jouw abonnement reeds is bereikt, dan kun je met een opzegtermijn van 1 maand opzeggen. Als dat nog niet zo is, dan dien je of af te kopen of zit je tot de einddatum vast aan Simyo.

[Reactie gewijzigd door Groentjuh op 22 juli 2024 15:31]

InsanelyHack @Groentjuh19 september 2023 15:26
Volgens mij is het onwettig. Er wordt niet gespecificeerd wie dit inflatiecijfer bepaald. Iedereen kan dan wat noemen. Er staat :
U kunt de overeenkomst niet (tussentijds) opzeggen als:
We de wijziging bij het sluiten van de overeenkomst met u hebben afgesproken. Bijvoorbeeld een periodieke aanpassing van de tarieven aan de inflatie
Groentjuh
@InsanelyHack19 september 2023 15:30
In de algemene voorwaarden onder artikel 9.1 staat dat volgens mij vermeld.
InsanelyHack @Groentjuh19 september 2023 15:38
Inderdaad. Ik lees dat nu ook. Ik krijg bijna dagelijks mail dat alles wat ik heb verzekerd, geabonneer of afneem 10% duurder wordt. Ik snap echt dat mensen enorm in de problemen komen die geen inflatiecorrectie krijgen. Er gaat echt wat fout zo.
xxs @init619 september 2023 18:21
@init6 Je moet eerst je initiële contact uitzitten, 1 of 2 jaar. Daarna kan je maandelijks opzeggen.
Bose321 19 september 2023 13:40
Begrijp ik het dan goed dat ik er geen last van heb aangezien ik mijn abo begin van deze maand heb afgesloten? Als in, dat het al in de prijs was verwerkt de verwerking.
MrImpulsive @Bose32119 september 2023 13:44
Klopt, alleen de abonnementen van voor 1 juli hebben hier last van.

Helaas heb ik op 28 juni een abonnement afgesloten... Meer voor hetzelfde geld, heb ik niet lang van genoten. Op zichzelfstaand gaat het niet om heel veel geld, maar al deze prijsverhogingen stapelen zich wel op.

Van 12,00 -> 13,01
R.van.M 19 september 2023 14:04
Er is maar 1 manier om hier tegengas aan te geven en dat is door op te zeggen.

Als 93%+ van je klanten de prijsverhoging accepteert betekend het dat je meer geld binnen krijgt. Op het moment dan een groot percentage van je klanten opzegt kost het geld.

Het blijkt toch maar steeds weer dat mensen nog genoeg geld hebben om uit te geven aan niet essentiële zaken zoals uitjes, vliegvakanties etc.
vliegendekat @R.van.M19 september 2023 15:02
Er is maar 1 manier om hier tegengas aan te geven en dat is door op te zeggen.

Als 93%+ van je klanten de prijsverhoging accepteert betekend het dat je meer geld binnen krijgt. Op het moment dan een groot percentage van je klanten opzegt kost het geld.

Het blijkt toch maar steeds weer dat mensen nog genoeg geld hebben om uit te geven aan niet essentiële zaken zoals uitjes, vliegvakanties etc.
Ik denk dat ik dat ook maar eens ga doen.
Het is met mobiele telefonie dan ook: "Alles (onbeperkt) of niets (prepaid)"
red_arrow 19 september 2023 13:43
De boodschap van de verhoging zat bij mij een beetje verstopt in de maandelijkse factuur mail die ik afgelopen zondag kreeg.
"Je nieuwe Simyo factuur staat klaar"
Ik kon verlengen met een jaar, omdat ik een maandelijks abbo had. Ik betaal nu €11 p/m i.p.v. €15,18 (incl de verhoging)
Antenne Bayern 19 september 2023 13:44
Ik weet het old skool..maar ik alle mijn 2 nummers semi zakelijk, als prive overgezet op Prepaid.
Ik ben het zo zat dat op alles inflatie wordt gelabeld.. // :/
Kenhas @Antenne Bayern19 september 2023 14:05
Want inflatie bestaat niet volgens jou? Kosten voor apparatuur, personeel, gebouwen, ... zijn niet gestegen?

Het wordt dan wel voor iedere mogelijk verhoging van prijzen gebruikt als excuus maar als puntje bij paaltje komt zijn de kosten voor iedereen gestegen en dus ook voor simyo

[Reactie gewijzigd door Kenhas op 22 juli 2024 15:31]

!mark @Kenhas19 september 2023 14:20
Alleen inflatie bestaat voor iedereen, en niet alleen voor bestaande klanten.

Dat is het gene waar ik (en de meeste mensen onder dit artikel) over vallen, dat ze de bestaande klanten die nog onder een vast contract zitten en niet weg kunnen indexeren met de inflatie máár vervolgens wel nieuwe klanten dezelfde abonnementen blijven verkopen tegen de oude prijzen. Na de looptijd/contractvasteperiode vind ik het nog een ander verhaal, dan kun je tenminste nog opzeggen/overstappen.

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 15:31]

Vuurvleugelhart @Antenne Bayern19 september 2023 15:10
Prepaid bij Simyo is erg fijn, je hoeft maar 1 keer te bellen in de 6 maanden om het nummer actief te houden.
Wel zijn ze bij Simyo niet goed in het afronden, vaak betaal je 1 cent teveel (laatste jaren niet meer gecheckt of dit nog steeds zo is).
Daarnaast kun je voor nog geen 2 euro 50 per maand via Dellmont onbeperkt naar vast en mobiel in Nederland bellen. Daarbij kun je je huidige telefoonnummer meesturen.
Particulieren en bedrijven betalen bijna altijd onnodig de hoofdprijs.
N8w8 @Vuurvleugelhart19 september 2023 18:52
Zelf pluk ik elke <6 maanden n plaatje van mn site, van 100kB = €0,01 (Vodafone).
Het was overigens ook ns gelukt met <100kB = €0,00 (wordt in werkelijkheid ws bijgehouden met meer significante cijfers).
Maar om misverstanden te voorkomen leek het me beter om aantoonbaar 1ct te gebruiken.

Qua goedkope alternatieven; Simpel bood onbeperkt bellen + 500MB voor €3,50. Dat was ihkv Black Friday 2022 maar die tarieven bleven geloof ik vast staan (muv inflatie) zolang het contract duurt.
Kans dat ze dat dit jaar weer bieden?
Ik heb ook n tijdje Dellmont gebruikt, op zich prima maar toch veel meer gedoe dan gewoon mobiel.
Daar niet mee bezig hoeven zijn was me wel €1/maand extra waard, en dan heb ik ook 500MB.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.