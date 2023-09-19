Simyo verhoogt prijzen met 8,4 procent vanwege inflatie

De Nederlandse virtuele provider Simyo verhoogt de prijzen van al zijn abonnementen met 8,4 procent. Dat doet het KPN-dochtermerk als correctie voor de inflatie van afgelopen jaar. Alle klanten met een abonnement dat voor 1 juli is afgesloten, krijgen te maken met de prijsverhoging.

Simyo zegt dat de door het CBS berekende inflatie 8,9 procent is en dat de inflatiecorrectie van 8,4 procent daar dus nog onder zit. De verhoogde prijzen gelden vanaf 1 oktober en zijn vanaf maandag op te zoeken in de Mijn Simyo-omgeving. Er is geen recht om op te zeggen, omdat een inflatiecorrectie in de Algemene Voorwaarden staat.

Simyo volgt daarmee moederbedrijf KPN en concurrent Vodafone, die al eerder prijsverhogingen hebben aangekondigd. Ook zij voerden aan dat het gaat om een inflatiecorrectie. Hoewel prijsverhogingen vanwege inflatie al jaren gemeengoed zijn op de markt voor vast internet, is dat bij mobiele abonnementen vaak juist niet gebeurd in het verleden.

Update, woensdag: Tweakers heeft contact gezocht met Simyo om opheldering te vragen over de late bekendmaking van de precieze prijsverhoging. Veel klanten hebben dat ook gedaan via het forum van Simyo, omdat prijsverhogingen 30 dagen van tevoren moeten zijn doorgegeven en dat in dit geval niet is gedaan.