Lyca Mobile bevestigt cyberaanval die opwaarderingen en bellen verstoorde

De virtuele provider Lyca Mobile bevestigt het slachtoffer te zijn geworden van een cyberaanval. Door die aanval konden klanten niet opwaarderen. De aanval 'had ook gevolgen' voor nationaal en internationaal bellen. Lyca onderzoekt nog of er ook persoonsgegevens zijn buitgemaakt.

De provider zegt niet om wat voor cyberaanval het gaat. De problemen begonnen dit weekend en speelden wereldwijd op, met uitzondering van de Verenigde Staten, Australië, Oekraïne en Tunesië. Ook voor Nederlandse klanten waren er problemen. Klanten gaven onder meer aan geen vaste lijnen te kunnen bellen.

Het bedrijf zegt eraan te werken om de impact te verkleinen en zegt 'technische expertise van derden' te hebben ingeschakeld. De provider zegt ook in contact te staan met de relevante autoriteiten. Bellen moet inmiddels weer kunnen, al zijn er nog 'enkele operationele services' die nog niet helemaal zouden functioneren. Lyca zegt nog te onderzoeken of er persoonlijke gegevens zijn gestolen en zegt dat persoonsgegevens 'volledig versleuteld' zijn, zonder details te geven over de versleuteling.