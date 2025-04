KPN ondersteunt dataroaming met 4G-versie Apple Watch

De Nederlandse provider KPN ondersteunt sinds kort dataroaming op de 4G-versie van de Apple Watch. Dataroaming is sinds watchOS 9.1 vanuit Apple mogelijk, maar providers moeten dit ook ondersteunen. KPN is daarmee voor zover bekend de eerste Nederlandse provider.

Met watchOS 10.0 is voor KPN-klanten in het Bedieningspaneel een instelling voor dataroaming verschenen. Standaard staat deze uit, maar klanten kunnen de functie inschakelen. KPN bevestigt tegen iCulture dat de functie werkt en dat de 4G-versies van de Apple Watch in het buitenland verbinding kunnen maken met netwerken.

Sinds de Apple Watch Series 7 ondersteunen Odido en KPN de 4G-versies van de smartwatches. Ook in België ondersteunen enkele providers de 4G-versies. Bij deze abonnementen deelt de Watch het telefoonnummer en het abonnement van de smartphone van de gebruiker. Voor zover bekend werkt dataroaming op de Apple Watch nog niet bij Odido of de Belgische providers. KPN ondersteunde dataroaming al langer voor Samsungs 4G-smartwatches.