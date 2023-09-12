Apple introduceert Watch Series 9 en Watch Ultra 2 met nieuwe S9-soc en uwb-chip

Apple heeft zijn nieuwe Apple Watch-smartwatches aangekondigd. De Apple Watch Series 9 en nieuwe Apple Watch Ultra krijgen beide een nieuwe S9-soc, een uwb-chip en een nieuwe 'double tap'-gesture. De smartwatches komen binnenkort uit.

De Apple Watch Series 9 krijgt een nieuwe S9-soc. Die chip beschikt over 5,6 miljard transistors, een gpu die 30 procent sneller is en een Neural Engine met vier cores. Volgens de fabrikant kan het horloge hiermee twee keer sneller AI-taken uitvoeren dan zijn voorganger. Verzoeken aan de Siri-spraakassistent worden met deze verbeterde Neural Engine voortaan ook lokaal op de smartwatch uitgevoerd, en niet langer via de cloud. Daarmee werken die verzoeken sneller en ook zonder internet, net als op de iPhone. Met de Series 9 kunnen gebruikers ook hun gezondheidsdata opvragen bij Siri. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld vragen naar de status van hun activiteitsringen of hoelang ze hebben geslapen.

De Apple Watch Series 9 krijgt verder voor het eerst een uwb-chip, waarmee gebruikers onder meer de nieuwe Name Drop-functie uit iOS 17 kunnen gebruiken. Het worden ook mogelijk om accurater de locatie van een iPhone te zoeken via een Apple Watch Series 9 met uwb.

Apple introduceert met de nieuwe horloges ook een nieuwe 'gesture': Double Tap. Gebruikers kunnen daarmee hun Apple Watch bedienen door twee keer hun duim en wijsvinger tegen elkaar te tikken. Die handeling activeert de 'primaire' actie van een app. Gebruikers kunnen zo bijvoorbeeld een wekker snoozen, muziek afspelen of pauzeren of de smart stack oproepen op het thuisscherm van watchOS 10.

De schermen van de Apple Watch Series 9 blijven ongewijzigd ten opzichte van de Series 8, met 41mm en 45mm. Volgens Apple haalt het scherm wel hogere piekhelderheden van 2000cd/m², ten opzichte van 1000cd/m² met de Series 8-horloges. Voor gebruik in het donker kan het scherm ook donkerder dimmen, tot een minimum van 1cd/m². Volgens Apple is de Series 9 zijn eerste product dat volledig CO₂-neutraal is.

De horloges komen beschikbaar met een aluminium behuizing in de kleuren midnight, starlight, zilver, roze en rood. Varianten met een behuizing van roestvast staal komen beschikbaar in het zilver, graphite en goud. De Series 9 komt op 22 september beschikbaar vanaf 449 euro.

Apple Watch Series 9. Bron: Apple

Apple Watch Ultra 2

Apple komt ook met Watch Ultra 2. Deze smartwatch krijgt eveneens een nieuwe S9-soc met verbeterde Neural Engine, uwb-chip en double tap-gebaren. Apple voorziet de nieuwe Ultra-smartwatch ditmaal van een beter scherm, dat piekhelderheden tot 3000 cd/m² haalt.

Apple introduceert daarnaast een nieuwe watchface voor de Watch Ultra: Modular Ultra. Deze digitale wijzerplaat toont meer informatie op het 49mm-scherm, waaronder altitude. Daarbij wordt de nachtmodus, waarbij de wijzerplaat wordt gedimd en rood wordt, voortaan automatisch ingeschakeld met de omgevingslichtsensoren in het horloge.

Volgens Apple krijgt de Watch Ultra 2 dezelfde accuduur als zijn voorganger. Deze gaat tot 36 uur mee 'bij normaal gebruik'. Met de lowpowermodus kan dat worden opgerekt naar 72 uur, zo claimt de fabrikant. De behuizing wordt verder opnieuw gemaakt van titanium, hoewel dat dit keer volgens Apple 95 procent is gerecycled. De Watch Ultra 2 komt beschikbaar vanaf 899 euro.

De getoonde horloges komen beschikbaar met watchOS 10, dat Apple eerder al aankondigde. Deze softwareversie krijgt een nieuwe interface met een grotere focus op widgets. Die OS-update verschijnt op 18 september. Apple verlaagt verder de vanafprijs van de Watch SE van 299 naar 279 euro.