Apple introduceert Watch Series 9 en Watch Ultra 2 met nieuwe S9-soc en uwb-chip

Apple heeft zijn nieuwe Apple Watch-smartwatches aangekondigd. De Apple Watch Series 9 en nieuwe Apple Watch Ultra krijgen beide een nieuwe S9-soc, een uwb-chip en een nieuwe 'double tap'-gesture. De smartwatches komen binnenkort uit.

De Apple Watch Series 9 krijgt een nieuwe S9-soc. Die chip beschikt over 5,6 miljard transistors, een gpu die 30 procent sneller is en een Neural Engine met vier cores. Volgens de fabrikant kan het horloge hiermee twee keer sneller AI-taken uitvoeren dan zijn voorganger. Verzoeken aan de Siri-spraakassistent worden met deze verbeterde Neural Engine voortaan ook lokaal op de smartwatch uitgevoerd, en niet langer via de cloud. Daarmee werken die verzoeken sneller en ook zonder internet, net als op de iPhone. Met de Series 9 kunnen gebruikers ook hun gezondheidsdata opvragen bij Siri. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld vragen naar de status van hun activiteitsringen of hoelang ze hebben geslapen.

Apple Watch Series 9

De Apple Watch Series 9 krijgt verder voor het eerst een uwb-chip, waarmee gebruikers onder meer de nieuwe Name Drop-functie uit iOS 17 kunnen gebruiken. Het worden ook mogelijk om accurater de locatie van een iPhone te zoeken via een Apple Watch Series 9 met uwb.

Apple introduceert met de nieuwe horloges ook een nieuwe 'gesture': Double Tap. Gebruikers kunnen daarmee hun Apple Watch bedienen door twee keer hun duim en wijsvinger tegen elkaar te tikken. Die handeling activeert de 'primaire' actie van een app. Gebruikers kunnen zo bijvoorbeeld een wekker snoozen, muziek afspelen of pauzeren of de smart stack oproepen op het thuisscherm van watchOS 10.

De schermen van de Apple Watch Series 9 blijven ongewijzigd ten opzichte van de Series 8, met 41mm en 45mm. Volgens Apple haalt het scherm wel hogere piekhelderheden van 2000cd/m², ten opzichte van 1000cd/m² met de Series 8-horloges. Voor gebruik in het donker kan het scherm ook donkerder dimmen, tot een minimum van 1cd/m². Volgens Apple is de Series 9 zijn eerste product dat volledig CO₂-neutraal is.

De horloges komen beschikbaar met een aluminium behuizing in de kleuren midnight, starlight, zilver, roze en rood. Varianten met een behuizing van roestvast staal komen beschikbaar in het zilver, graphite en goud. De Series 9 komt op 22 september beschikbaar vanaf 449 euro.

Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9. Bron: Apple

Apple Watch Ultra 2

Apple komt ook met Watch Ultra 2. Deze smartwatch krijgt eveneens een nieuwe S9-soc met verbeterde Neural Engine, uwb-chip en double tap-gebaren. Apple voorziet de nieuwe Ultra-smartwatch ditmaal van een beter scherm, dat piekhelderheden tot 3000 cd/m² haalt.

Apple introduceert daarnaast een nieuwe watchface voor de Watch Ultra: Modular Ultra. Deze digitale wijzerplaat toont meer informatie op het 49mm-scherm, waaronder altitude. Daarbij wordt de nachtmodus, waarbij de wijzerplaat wordt gedimd en rood wordt, voortaan automatisch ingeschakeld met de omgevingslichtsensoren in het horloge.

Volgens Apple krijgt de Watch Ultra 2 dezelfde accuduur als zijn voorganger. Deze gaat tot 36 uur mee 'bij normaal gebruik'. Met de lowpowermodus kan dat worden opgerekt naar 72 uur, zo claimt de fabrikant. De behuizing wordt verder opnieuw gemaakt van titanium, hoewel dat dit keer volgens Apple 95 procent is gerecycled. De Watch Ultra 2 komt beschikbaar vanaf 899 euro.

De getoonde horloges komen beschikbaar met watchOS 10, dat Apple eerder al aankondigde. Deze softwareversie krijgt een nieuwe interface met een grotere focus op widgets. Die OS-update verschijnt op 18 september. Apple verlaagt verder de vanafprijs van de Watch SE van 299 naar 279 euro.

Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2Apple Watch Ultra 2Apple Watch Ultra 2Apple Watch Ultra 2

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-09-2023 19:47 77

12-09-2023 • 19:47

77

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Reacties (77)

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Sebazzz 12 september 2023 19:53
Het tappen om iets gedaan te krijgen bestaat al in een bepaalde vorm bij de bestaande Apple Watch (8 in ieder geval). Het zit onder toegankelijkheidsopties, en je kan instellen welke actie er gedaan moet worden - zoals bijvoorbeeld Siri activeren.
don spike @Sebazzz13 september 2023 05:43
Het tappen om iets gedaan te krijgen bestaat al in een bepaalde vorm bij de bestaande Apple Watch (8 in ieder geval). Het zit onder toegankelijkheidsopties, en je kan instellen welke actie er gedaan moet worden - zoals bijvoorbeeld Siri activeren.
Klopt. Al is deze double tap functie wel net wat beter als ik het zo nog eens terugkijk. Ook kan deze double tap alleen met de S9 SIP.
“processes data from the accelerometer, gyroscope, and optical heart sensor with a new machine learning algorithm. The algorithm detects the unique signature of tiny wrist movements and changes in blood flow when the index finger and thumb perform a double tap.”
De toegankelijkheid functie (zoals nu op oudere Apple Watches) reageert toch wat minder vind ik. En heeft veel meer verschillende gebaren voor bediening. Had het zelf tijdje geprobeerd maar toch weer uitgezet. Ook zag ik altijd wat geselecteerd was, wat ik vaak storend vond.

Dus dat is wel wat anders dan één gebaar welke denk ik standaard aan zal staan. En daarbij zal toegankelijkheid ernaast blijven bestaan voor uitgebreidere bediening neem ik aan.
Kruimschaag @don spike14 september 2023 08:14
Ook kan deze double tap alleen met de S9 SIP.
Geen persoonlijke aanval maar heb je misschien een bron waar duidelijk staat dat de "double tap" functie alleen met de nieuwe S9 SIP kan? Dat is een vraag waar ik geen sluitend antwoord over kan vinden.
Ascension @Sebazzz12 september 2023 20:00
De iPhone heeft deze optie ook, kan je op de achterkant tikken.
iAR @Ascension12 september 2023 20:37
Ja, en dat is me toch fout gevoelig. Net als de tap op de pencil. Voelt als de oplaad poort van de Magic Mouse.
Graft 12 september 2023 20:36
Ik wist natuurlijk stiekem al dat er niet echt iets baanbrekends aan zat te komen.. maar ik had zó gehoopt op een fatsoenlijke batterij duur. Maar een 30 snellere gpu op m’n horloge, who cares.

Anyway, blijft zo’n fijn horloge icm met m’n iphone, maar door die batterijduur twijfel ik echt om een x een Garmin te proberen.
bzzzt
@Graft12 september 2023 21:00
Je kan er op hopen, maar Apple gebruikt al jaren dezelfde 'goed genoeg' filosofie. Als de batterij een dag haalt is het goed en als daardoor het toestel kleiner kan is dat beter.
Ze gaan nooit een ultra-dik horloge uitbrengen met 2x batterijduur (of je het ding nou iedere nacht of 1x per 2 nachten oplaadt is niet echt game changing)
De GPU heb je bij iedere tik door, snelle respons doet veel meer voor de user experience en laat het toestel 'beter' aanvoelen dan z'n voorganger.
crimby @bzzzt13 september 2023 12:51
Hoe ga je dan ooit je slaap tracken? Haal dan die functie weg. 2,5 uur laden voor die 18 uur is ook echt bizar. Wil graag een apple watch maar die batterij is gewoon ondoenlijk.
b12e @crimby13 september 2023 16:37
2.5 uur laden?!

Zelfs met m'n series 5, zonder fast charging, is de batterij op anderhalf uur (bijna) vol. De series 8 doet het in 45 minuten van 0-80 en in 75 minuten van 0-100, maar ik laad zelden een volledig lege watch op.

Da's ongeveer de helft van 2.5 uur.

Verder ging mijn series 5 (nieuw) best wel wat meer dan 24 uur mee, wel bij licht gebruik en natuurlijk niet bij GPS tracking van je workout.

De batterijduur, op papier, is al 5 jaar hetzelfde. Dus de series 9 zou dat ook moeten halen.

En als je nu echt eens 24 uur van huis bent, kan je low power mode inschakelen, dan verdubbelt de batterijduur (ten koste van bvb constante heart rate monitoring, etc).
crimby @b12e13 september 2023 18:13
2,5 las ik op google. Heb hm zelf niet dus geen idee.
Huppol @bzzzt13 september 2023 08:51
Dat is letterlijk wat ze vorig jaar hebben uitgebracht, een Apple Watch Ultra met zeker 2x de batterijduur van een normale Appel Watch :D
bzzzt
@Huppol13 september 2023 09:11
Klopt, maar die heeft een heel andere doelgroep dan mensen die puur minder vaak willen laden.
P-aul @Graft12 september 2023 20:53
Ik twijfel ook. Al mag ik toch hopen dat de batterijduur door de nieuwe chip met enigszins zuinig gebruik toch iets beter is.
Eugene_85 @Graft12 september 2023 21:54
Ik had bijna de Apple Watch Ultra gekocht maar uiteindelijk toch voor de Garmin Epix Pro gegaan. Die heeft ook een OLED scherm, 55 mm kast en batterijduur van 33 dagen.. met het Always On Display ook echt aan nog steeds 12 dagen. Heel netjes en een stuk beter als je het vergelijkt met de Apple Watch ultra.
Sluuut @Eugene_8513 september 2023 09:15
Dat is appels met peren vergelijken, natuurlijk past er meer accu in een 55mm kast.
punishedbrains @Sluuut13 september 2023 09:17
Maar je hebt de optie dus. Bovendien kan je met de Garmin op elk platform terecht, voor mij de grootste selling point en dat wordt het dus.
Eugene_85 @Sluuut13 september 2023 12:59
Correctie: De Garmin EPIX Pro die ik heb is 51mm. TOV de Apple Watch ultra die 49mm is de accu van de Garmin vele malen beter. Het scheelt 2 mm in kastruimte, maar bij de Garmin krijg je gewoon een veel betere en sterke accu die veel langer meegaat dan bij de Apple Watch Ultra. Voor dat geld dat je ervoor betaalt (Apple Watch Ultra rond 999 vs 950 voor de EPIX Pro is het zeker het overwegen waard.


EDIT: Je hebt ook nog een 47mm Epix Pro met OLED scherm. Maar ook die heeft een betere batterij en gaat 16 dagen mee (Met Always On Display aan 6 dagen) Dat is nog altijd een stuk beter dan de Apple Watch Ultra van 49mm.

[Reactie gewijzigd door Eugene_85 op 23 juli 2024 09:07]

thisisjazz @Eugene_8513 september 2023 16:56
Ziet er alleen niet uit. Apple koop je ook voor aesthetics en daardoor moet je soms op dingen inleveren. Misschien ben jij niet de doelgroep. Ik heb er geen enkel probleem mee om tijdens het slapen mijn 'gear' op te laden
crimby @thisisjazz13 september 2023 18:15
Uiterlijk is nogal subjectief. Een vierkant horloge is niet per se de standaard.
thisisjazz @crimby13 september 2023 23:43
Klopt, maar als je het niet mooi vindt val je niet in de juiste doelgroep
vbmot @Graft13 september 2023 00:19
Als sporthorloge is het best bruikbaar maar voor serieus outdoor werk wil je een solar model van Garmin en liefst een zwart wit scherm. Naast dat het energie scheelt, is het onder alle omstandigheden makkelijk af te lezen.
crimby @Graft13 september 2023 09:22
Ik heb nu een Garmin Venu vanwege de batterijduur. Ik dacht misschien kan ik weer eens een overstap maken naar een Apple watch, maar 36 uur is gewoon in en in triest. Zeker gezien het horloge dan twee keer zo duur is als mijn Garmin Venu. Mijne gaat ongeveer een week mee. De opvolger Venu 2 11 dagen.
Nou weet ik niet hoe snel een Apple watch oplaadt, maar de Garmin is in minder dan een half uur weer 100% opgeladen.

Toch maar weer een garmin dan.

edit: mijn verhaal gaat over de Garmin Venu en de Garmin Venu 2. Blijkbaar is er inmiddels zelfs een 3.

[Reactie gewijzigd door crimby op 23 juli 2024 09:07]

Thiess1983 @Graft13 september 2023 10:23
Doe je zeker goed aan.
Ik ben over
BarendBotje 12 september 2023 19:56
Ik vind dit best wel een teleurstelling.. Ik ben in de markt voor een apple watch, maar dit jaar lijkt erop dat overslaan tot volgend jaar een betere optie is. Weinig innoverends, buiten dat het ansich een goed staaltje techniek is.
remmuz @BarendBotje12 september 2023 20:14
Herkenbaar! En dat gevoel heb ik elk jaar. Dus nog steeds een Watch 4 om mijn pols 😄
Weinig nieuws. Andere kleurtjes. En zou die double-tap nou echt niet op oudere modellen kunnen werken? Ik vraag het me echt af. Dit had gewoon een optie in WatchOS 10 moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door remmuz op 23 juli 2024 09:07]

BarendBotje @remmuz12 september 2023 20:18
Mwa dingen waar ik nog op wacht, waren wel in geruchten te lezen.
Langere batterij, zwarte en mogelijke kleinere case voor het ultra model. Helaas, misschien volgend jaar! Dus was een kleine teleurstelling, net als de iPhone 15 pro die nu gemarket wordt als 'gaming' phone....
magnat505 @BarendBotje13 september 2023 11:08
Aan de ene kant is het natuurlijk fijn dat er relatief weinig veranderd, je bent minder snel genijgd om elke keer wat nieuws te kopen + apples ondersteuning is zo lang dat je oude apple watch nog goed mee kan.

Volgend jaar komt de 10de variant van de apple watch en als je daar de geruchten van ziet wordt dat een heel erg interessant jaar, voor het eerst nieuw design + echt nieuwe features. We zullen het allemaal volgend jaar weten.
BarendBotje @magnat50513 september 2023 11:33
Daarom, tot die tijd maar met mijn oude smart watch door
iAR @BarendBotje12 september 2023 20:38
Weinig? Niets!
cariolive23 @BarendBotje12 september 2023 22:27
Wat zoek je dan en wat mis je dan aan dit model?
BarendBotje @cariolive2313 september 2023 08:30
Ik zoek een iets kleinere footprint dan de ultra, in dikte, of de s9 met betere batterij, 1 dag vind ik best wel krap. Verder vond ik het zwarte titanium op een ultra ook wel chique uit de renders, maar aangezien het volgend jaar de sX wordt is het denk ik gewoon wijs om een jaartje te wachten. Heb geen nood op de zang
Bierkameel 12 september 2023 20:49
Is de prijs van de Ultra 2 nou omlaag gegaan? Hij staat op de Apple site voor 899 terwijl de oude volgens mij 999 was.
meesje @Bierkameel12 september 2023 20:53
Dat viel me ook al op! Komt door lage dollar koers.

[Reactie gewijzigd door meesje op 23 juli 2024 09:07]

GrooV @meesje12 september 2023 21:12
De dollar is juist gestegen, in 2020 kreeg je nog 1,20 dollar voor 1 euro, nu nog maar 1,07 dollar. Dus als Apple 1200 dollar wilde verdienen had het in 2020 maar 1000 euro hoeven te kosten en nu 1121 euro.

Dat is een van de redenen dat de benzine prijs zo hoog is op dit moment, die wordt afgerekend in dollars

[Reactie gewijzigd door GrooV op 23 juli 2024 09:07]

Donstil
@GrooV12 september 2023 21:41
De dollar is juist gestegen, in 2020 kreeg je nog 1,20 dollar voor 1 euro, nu nog maar 1,07 dollar. Dus als Apple 1200 dollar wilde verdienen had het in 2020 maar 1000 euro hoeven te kosten en nu 1121 euro.
Als je nu $1,07 krijgt voor Є1,- en in 2020 $1,20 dan is de dollar toch juist gezakt t.o.v. de euro zoals @meesje aangeeft?
Kluutmaran @GrooV13 september 2023 08:00
De Ultra is niet in 2020 uitgekomen maar vorig jaar toen de koers onder 1 dollar was. De euro is dus wel stuk sterker ten opzichte van vorig jaar. De VS is eerder met renteverhogingen begonnen waardoor de koers van de dollar steeg, inmiddels is Europa ook flink aan het verhogen gegaan en de is de VS bijna klaar met verhogen waardoor de Euro aan kracht wint. De enorme staatsschuld is de VS kan ervoor zorgen dat de dollar zwakker wordt maar dat is altijd afwachten.
Loller1 @Bierkameel12 september 2023 21:33
Ja, Apple heeft al zijn prijzen aangepast tijdens dit event. Alle iPhone's zijn ook goedkoper geworden in verhouding met de iPhone's die afgelopen jaar op hun plaats in de reeks stonden.
jcbvm 12 september 2023 19:55
Benieuwd hoe nauwkeurig die detectie van tappen is. Niet dat als je aan het typen bent je voortdurend dingen activeert.
Gamebuster 12 september 2023 20:32
Ik ben recent van Apple af en gebruik niets meer van Apple. De Apple Watch Ultra is oprecht het enige apparaat van Apple dat ik soort-van mis. Er is gewoon geen waardige vervanger voor op de markt.

Er zijn alternatieven met hun eigen voordelen en nadelen, maar geen is zo compleet als de Ultra.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 23 juli 2024 09:07]

Phobophile 12 september 2023 20:50
Ik heb nu een AW7. Voor Apple maatstaven een verrassend slecht product naar mijn mening, maar op zich best handig.

Wat mij echt geweldig zou lijken, is een niet lelijke AW. Want dat vind ik toch wel het meest jammere: dat die dingen zo intens lelijk zijn.
magnat505 @Phobophile13 september 2023 11:10
Even afwachten wat ze met de apple watch X gaan doen?

https://www.macrumors.com/guide/apple-watch-x/

Beloofd interessant te worden!
DanielChopin 12 september 2023 21:01
Hoe weet je wanneer Apple zegt "X procent is gerecycled" dat dat waar is?
Verwijderd @DanielChopin12 september 2023 21:57
Dit soort cijfers gaan onderdeel uit van het (verplichte) jaarrapport van Apple dat weer opgesteld en gecontroleerd wordt door een derde. Ook Nederlandse grotere bedrijven worden verplicht klimaatcijfers te gaan rapporteren.

Mocht hiermee gefraudeerd worden dan tja.. dan zou ik niet een Tims schoenen willen staan. Baan kwijt, aansprakelijkheid aandeelhouders en mogelijke strafrechtelijke vervolging.
Thekilldevilhil @Verwijderd13 september 2023 10:10
Ik denk dat je het echt veel te positief in schat. Greenwashing en frauduleuze certificaten zie je overal, maar straffen blijven uit. Banken hebben een heel systeem voor opgezet om het te faciliteren. Sinds dit bericht, een jaartje geleden, is er maar bar weinig gebeurd.

https://m.standaard.be/cnt/dmf20220613_97657915

Een ook bij Apple lijkt het echt ontzettend veel op vooral een soort van verkooppunt te zijn zonder veel substantie. Die hele scène voor de aankondiging met "moeder natuur" en "wij van Apple zijn jouw redder" was natuurlijk om te kotsen. Allemaal niets zeggende cijfers en vooral beloften, zonder echt substantie. We hebben "iets" gedaan in Kenia, een beetje mangrove aangeplant in Colombia en wat water bespaard. Zonder harde cijfers. Hoeveel is aangeplant dan, staat dit in verhouding tot wat er verloren gaat door de productie van Apple producten. En dat verminderen van het water verbruik, het klonk indrukwekkend in liters (of in hun geval gallons) maar een bedrijf als Apple verbruikt door zijn keten heen zo belachelijk veel water dat het net goed 0,1% minder kan zijn, willekeurige variatie. Uiteindelijk kwam daar de belofte dat alles in 2030 CO2 neutraal zou worden. En dan blijft de vraag, is dat werkelijk zo, of kopen ze van GS frauduleuze certificaten in.

Het blijven grote bedrijven, dus ze geloven op hun woord doe ik sowieso niet. Zeker niet omdat dit soort dingen toch nauwelijks bestraft worden.

Misschien ben ik wat cynisch, maar ik zie nauwelijks bewijs in het tegendeel. Als iemand me alsnog kan overtuigen, graag. Scheelt weer azijn in mijn leven.
Verwijderd 12 september 2023 19:58
Gericht op CO2 neutraal, maar wel elk jaar hopen dat je een nieuw model koopt?
Verwijderd @Verwijderd12 september 2023 20:07
Ja en als er iets stuk is kan repareren ook waarschijnlijk weer eens niet.

Ik snap dat dit met een product als dit lastiger is dan met een smartphone of laptop maar onmogelijk is het niet. Apple produceert op dit moment gewoon toekomstige e-waste.

Als ze eens echt goed voor de planeet willen zijn gaan ze een daar wat mee doen. Maar ja dat levert minder geld op dus dat is natuurlijk niet wat gaat gebeuren. Als de investeerders niet alle winst in de wereld kunnen krijgen is het natuurlijk een wereldramp.
bzzzt
@Verwijderd12 september 2023 20:56
Apple wil hun apparaten dolgraag terug voor recycling, dus hoe zo e-waste? Daarnaast laten ze zien dat ze een hoop dingen goed voor elkaar hebben. Ze ondersteunen toestellen tot 8 jaar oud nog met updates dus als je wil kan je ontzettend lang doen met een Apple device.

Ik ben heel blij dat ze op z'n minst een verhaal hebben over CO2 vermindering.
Gaat de planeet beter af zijn als ik bij een ander merk koop dat niet eens de moeite neemt zo'n verhaal op te leveren? En vind je het niet gewoon naar voor je eigen portemonnee dat Apple duurder repareert dan potentieel zou kunnen (met waarschijnlijk minder planeetvriendelijke onderdelen)?
rusTboy @Verwijderd12 september 2023 21:04
Nou als iets niet valt te repareren gaat gelijk de prullenbak in. Als Apple hun producten kunnen recycle is het beter dan naar de milieu straat brengen.
jcbvm @Verwijderd12 september 2023 20:01
CO2 neutrale productie, hoe ironisch inderdaad :+
magnat505 @jcbvm13 september 2023 11:11
Dat kan toch, als je zeg even 100 ton uitstoot om het product te maken, maar aan de andere kant plant je weet ik hoeveel bossen etc bij + gebruik je groene energie waardoor je 100 ton spaard is het toch neutraal onder de streep?
Keypunchie
@Verwijderd12 september 2023 21:16
Hoezo denk je dat ze dat verwachten?

Volgens mij zijn er op een groep enthousiastelingen na, juist heel weinig mensen die elk jaar updaten (en degene die het wel doen, verkopen dan doorgaans hun bestaande model als 2e-hands).

Het zou mij niets verbazen dat als je onderzoek gaat doen naar de gemiddelde leeftijd van iPhones bij mensen in hun zak, dat je dan eerder rond de 3-4 jaar gemiddeld zult komen. (of ruim daarboven zou me ook niet verbazen).

De reden is dat je juist met een iPhone best lang mee kan. En daarom zijn de incrementele upgrades ook niet zo erg. Degene die nu een iPhone 15 gaan kopen hebben veel waarschijnlijker nog een 11 of 12 in de broekzak, dan een 14 (of zelfs 13).

Zelfs de iPhone 6s (2015!) heeft nu nog security patches. Precies het type telefoon dat een tiener doorgeschoven heeft gekregen. In de tussentijd is de batterij 1 of 2x vervangen en het scherm een keer gerepareerd. *Dat* is hoe ik in mijn omgeving zie dat iPhones worden gebruikt.
Keyb @Keypunchie12 september 2023 23:08
De batterij van mijn 11 heeft een health van 83%. Heb nog geen enkele intentie om een nieuwe aan te schaffen.
xFeverr @Keyb12 september 2023 23:13
Precies, en een nieuwe accu laten plaatsen kost ook veel minder dan een nieuwe kopen. Je kunt er zo lang mee doen.
thekingmatt3 12 september 2023 19:55
Hetzelfde in een ander jasje; Apple is gewoon heel goed in marketing en kan dit geweldig verkopen. Zo min mogelijk toevoegen maar het heel veel laten lijken dat het toch verkoopt. De beste upseller in de markt.
Distrax1988 @thekingmatt312 september 2023 20:02
Je reactie ook, iedere keer zie ik dit weer voorbij komen, zie het als een upgrade, van 14 naar 15 niet persee nodig, mijn 11 naar 15, ja hoor prima upgrade en gaat zeker de Pro worden, wat doet Nvidia of AMD ieder jaar? of de nieuwe BMW of Audi? of Samsung en LG tv's, zijn ze de eerste in hun soort met functies nee hoor, maar als ze iets uitvoeren is het vaak wel spot on, dit niet erkennen is een vraag die je jezelf moet afvragen in een biljarden industrie, ik kijk de Keynote van Apple maar ook van Android, techniek boeit mij het is geen wedstrijd toch, de Motorola Moto X had als eerst faceid dan blijf je toch bij dit model?

[Reactie gewijzigd door Distrax1988 op 23 juli 2024 09:07]

thekingmatt3 @Distrax198812 september 2023 20:11
Klopt zeker! Het punt wat ik wilde maken is dat Apple dit het beste kan en het tot in perfectie uitvoert.

Alles wat ze doen, implementeren, is zo goed over nagedacht. Samen met de marketing zie ik Apple nog jaren in de top meedraaien
Darida @Distrax198812 september 2023 20:13
Goed gezegd.
jorde @thekingmatt312 september 2023 21:24
Ik ga dit jaar ook m'n Apple Watch upgraden. Wat ik nu aan m'n pols heb is de Apple Watch 3. Werkt prima, is zeer lang meegegaan. Heeft in de loop van de jaren wat schade en slijtage opgelopen. Mooi moment om eens een upgrade te doen.

Ondanks dat er natuurlijk mensen zijn die ieder jaar upgraden, wil dat nog niet zeggen dat een grote groep mensen dat doet.

De meeste mensen die ik ken upgraden gemiddeld ergens tussen de 2-5 jaar waarbij iedere 3-4 jaar het meest gebruikelijk is. Wellicht heeft dat er mee te maken dat de meeste mensen om me heen kinderen hebben en ook 30+ zijn.
Bossie @jorde13 september 2023 03:18
Ik heb 5 jaar gedaan met mijn vorige Watch, en mijn huidige is ook alweer 1,5 jaar oud.

Het is hetzelfde als met alle andere Apple producten waarbij je elk jaar een minimale incrementele feature update hebt aangezien de producten op technisch vlak wel redelijk uitontwikkeld zijn.

De Watch is in ieder geval bij mij altijd het apparaat wat het minst snel word vervangen ivm de phones, pads of macs :)
Hulleman @jorde13 september 2023 13:05
Dan heb je met de Watch 9 echt een leuke upgrade met dat veel grotere scherm en alle nieuwe functies. Zelf heb ik nog een Watch 4 en heb nooit de urgentie gevoeld tot upgraden, omdat de Watch 8 praktisch hetzelfde scherm heeft als een Watch 4 en heel veel (gezondheids)functies nog steeds deelt. De Watch 9 is iets groter, maar ik wacht nog even op de 10 (of X) voor een upgrade. Denk ik... het batterijtje begint nu wel z'n ouderdom te tonen met nog 80% capaciteit.

Dat double tap vind ik toch ook wel handig gevonden!

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 23 juli 2024 09:07]

fjjl @thekingmatt312 september 2023 20:06
Het is een beetje afhankelijk van wat je zoekt natuurlijk, maar ik ben bijvoorbeeld wel enthousiast over de wijzigingen die ze toevoegen voor fietsen. Als de Bluetooth accessoires die nu toegevoegd gaan kunnen worden betekend dat ik van mijn Garmin fietscomputer af kan, is dat natuurlijk wel ideaal want dan is het een apparaat minder dat ik in huis moet hebben of op zou moeten laden.
cariolive23 @thekingmatt312 september 2023 22:27
Noem eens een fabrikant die het niet doet? Misschien de toiletpapier fabriek, want die verkopen toch wel.

De lokale begrafenisondernemer doet weinig aan marketing, die ziet zijn klanten toch maar één keer voorbij komen... En klagen doen ze niet, geen enkele kist waar klachten over zijn.

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