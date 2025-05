Bloomberg: volgende Apple Watch kan te hoge bloeddruk en slaapapneu detecteren

Apple werkt mogelijk aan verschillende nieuwe gezondheidsfuncties voor zijn volgende Apple Watch. Dat melden ingewijden aan Bloomberg-journalist Mark Gurman. De komende smartwatch zou bijvoorbeeld hypertensie en slaapapneu kunnen detecteren.

Bronnen melden aan Bloomberg dat de volgende Apple Watch, die in 2024 moet uitkomen, een nieuwe sensor krijgt die kan detecteren wanneer de bloeddruk van de gebruiker verhoogd is. Het systeem laat geen exacte metingen zien, maar merkt alleen op of de bloeddruk is verhoogd. In de toekomst komt Apple mogelijk met een vervolgversie die wél de exacte bloeddruk van gebruikers kan meten. De nieuwe functie gaat gepaard met een soort digitaal dagboek, waarmee gebruikers kunnen noteren wat er gebeurde toen de hoge bloeddruk zich voordeed.

De volgende Apple Watch moet ook een systeem krijgen dat slaapapneu kan detecteren. De smartwatch gaat daarvoor de slaap- en ademhalingsgewoontes van de gebruiker in de gaten houden om te voorspellen of iemand die aandoening heeft. Een app kan de gebruiker vervolgens aanraden om naar een dokter te gaan.

Bloomberg meldde eerder dit jaar al dat de volgende Apple Watch ook een vernieuwd ontwerp krijgt. Dat persbureau zei toen ook al dat de smartwatch volgend jaar een bloeddruksensor krijgt, hoewel toen nog niet duidelijk was hoe dat precies zou werken. Apple heeft de komst van deze features nog niet officieel bevestigd. Doorgaans presenteert het bedrijf zijn nieuwe Apple Watches in september, samen met nieuwe iPhones.

Het persbureau publiceerde woensdag ook een uitgebreider onderzoek over de gezondheidsfuncties waar Apple aan werkt. Volgens Bloomberg had de eerste Apple Watch al een feature moeten hebben om de bloedsuikerspiegel van de gebruiker te meten, maar die feature is nog altijd niet beschikbaar. Apple zou een geheim bedrijf hebben opgezet om te werken aan bloedsuikermetingen zonder naald. Dat bedrijf, genaamd Avolonte, investeerde volgens het persbureau jarenlang tientallen miljoenen per jaar in de ontwikkeling van een dergelijke techniek. Inmiddels zou de ontwikkeling zijn ondergebracht bij Apples Exploratory Design Group, een onderdeel van zijn chipdivisie.