Amerikaanse president moet zich buigen over mogelijk importverbod Apple Watch

De Amerikaanse International Trade Commission heeft een mogelijk importverbod uitgevaardigd voor de Apple Watch. Apple zou een patent van een medisch bedrijf hebben geschonden. De Amerikaanse president moet nu beslissen of het ook tot een importverbod komt.

Volgens Reuters had de International Trade Commission in januari van dit jaar al geoordeeld dat Apple een patent van het medische bedrijf Masimo wat betreft de bloedzuurstofmeter in de Apple Watch had geschonden. Nu heeft de handelscommissie er ook een potentieel importverbod aan gekoppeld. Dit mogelijke verbod is echter nog niet van kracht, want het wordt doorgegeven aan de regering van de Amerikaanse president. Die moet binnen de zestig dagen een finaal oordeel vellen.

Reuters schrijft dat Amerikaanse presidenten zelden een veto uitspreken tegenover een importverbod. Apple kan nog beroep aantekenen. Het Amerikaanse bedrijf heeft inmiddels al gereageerd op de beslissing van de commissie en meent dat het de beslissing zal aanvechten.

Apple heeft in 2020 voor het eerst een bloedzuurstofmeter toegevoegd aan de Apple Watch, via de Apple Watch Series 6. Deze meter beschikt over optische sensoren aan de achterkant van het horloge.

Update, 19.50 uur: In de broodtekst van het artikel stond dat het onwaarschijnlijk is dat het tot een importverbod komt omdat Amerikaanse presidenten dergelijke verboden niet vaak zouden instellen. Dat was fout. Volgens Reuters spreken Amerikaanse presidenten namelijk zelden een veto uit tegenover een importverbod. Met dank aan de reactie van MikeN.

Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 6

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 28-10-2023 13:02 105

28-10-2023 • 13:02

105

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Reacties (103)

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Dark Angel 58 30 oktober 2023 02:45
Waarom import in plaats van export???
Bedoelt het artikel dat Apple Watch niet meer in Amerika mag geïmporteerd worden???
Of dat Apple het patent buiten Amerika niet heeft overtreden??
kamphuisa @Dark Angel 5830 oktober 2023 09:59
Er wordt inderdaad bedoelt dat Apple de Apple watch niet meer de VS in mag voeren.

Dat lijkt inderdaad een vreemde maatregel, immers doet een importverbod niets tegen binnenlandse productie en verkoop. In principe kan je met een (geldig) octrooi zowel import, export als binnenlandse economische handelingen (zelfs productie, transport, voorraad aanhouden, en aanbieden voor verkoop) tegenhouden.

Waarom kiest Masimo dan toch voor het vragen van alleen een importverbod?

De hint zit hem in de instantie waar dit verbod gevraagd wordt. De ITC heeft een vergelijkbare rol in het handhaven van IE rechten als bij ons de douane heeft, en is daarom bij uitstek de aangewezen partij om wederrechtelijke import tegen te gaan.

Waarom dan juist die instantie? Ook dat is speculeren, maar een dergelijke procedure bij de ITC staat bekend als erg snel in vergelijking met een inbreukprocedure bij de rechtbank. Apple is voor althans deze technologie denk ik afhankelijk van productie in het buitenland, en dus van de import. Bij de ITC kan Masimo daarom vrij snel een erg sterke maatregel (importverbod) afdwingen. Dat legt een enorme druk op Apple.

Ik weet niet hoe uiteindelijke de handhaving in de VS werkt, maar in Nederlands zou na een dergelijke procedure de douane letterlijk de containers tegenhouden bij aankomst in (meestal) Rotterdam. Je kunt je spullen dan dus niet meer krijgen waar je ze hebben wilt.

Ik lees hieronder trouwens nog iets over de kosten, velen voeren aan dat een kleine partij niet of nauwelijks zou kunnen winnen doordat de oorlogskas niet groot genoeg zou zijn. Die aanname vergeet echter het bestaan van procesfinanciers en kostenveroordelingen. Kort gezegd: de verliezer betaalt de winnaar zijn kosten terug, en de kosten vooraf worden vaak gefinancierd door een durfkapitaal verstrekker. Met name in de VS zijn daar partijen voor die hier een verdienmodel van hebben gemaakt, en soms zelfs de zaak volledig voor je voeren met hun eigen advocaten en octrooigemachtigden. Meestal vragen ze 15 - 40 % van de kosten- en schadeveroordeling, en niets als je verliest. Voor kleine partijen is er dus gewoon een no-cure no-pay.

Ten slotte moet opgemerkt worden dat het voeren van de rechtszaak lang niet altijd gaat om het verkrijgen van een vonnis. Meestal is het meer opportuun (voor beide partijen!) om vóór het vonnis te schikken. In dit geval kan je je voorstellen dat Masimo ook tevreden zou zijn als Apple een licentie neemt. De vergoeding voor die licentie mogen ze zelf kiezen. Als ze een voldoende lage vergoeding vragen, dan kan het voor Apple niet uit om de zaak daadwerkelijk te voeren en nemen ze de licentie. Als ze een extreem hoge vergoeding vragen, dan is Apple genoodzaakt zich tegen de octrooiinbreuk te verzetten. Alles daartussen is onderhandelruimte.

Door nu de druk op te voeren heeft Apple meer te verliezen, en staat Masimo sterker in de onderhandelingen.

Apple zit trouwens ook niet stil ondertussen, en heeft net als Masimo al een aantal successen geboekt. Dat staat niet in het originele artikel, maar is wel terug te vinden in de originele notice.

In de samenvatting van de verzoeken staat namelijk dat Masimo verzoeken op een aantal octrooien heeft ingetrokken:
Complainants previously withdrew certain asserted claims pursuant to Order No. 25
(Mar. 23, 2022), unreviewed by Comm’n Notice (Apr. 12, 2022), and Order No. 33 (May 20,
2022), unreviewed by Comm’n Notice (June 10, 2022). Only claim 12 of the ’501 patent, claims
22 and 28 of the ’502 patent, claims 12, 24, and 30 of the ’648 patent, claims 9, 18, and 27 of the
’745 patent, and claim 9 of the ’127 patent remain in the investigation. Claim 18 of the ’745
patent is still at issue for purposes of the domestic industry only.
Van de originele 5 octrooien in het geding zijn er daarom nog maar twee over. Masimo heeft in principe geen belang bij het terugtrekken van die claims, tenzij ze dreigen niet te gaan slagen, of tenzij de octrooien dreigen vernietigd te worden.

De ITC meent wel dat Apple inbreuk maakt op de overgebleven twee octrooien:
As a result, the Commission finds that Apple has violated section 337 as to claims 22 and 28 of the ’502 patent and claims 12, 24, and 30 of the ’648 patent.
en zegt zelfs al iets over de geldigheid:
The Commission additionally affirms with modifications the Final ID’s conclusion that the asserted claims of the ’501 patent are obvious, but the asserted claims of the ’502, ’648, and ’745 patents are not obvious. The Commission has determined to reverse the Final ID’s finding that Apple proved by clear and convincing evidence that claim 28 of the ’502 patent and claim 12 of the ’648 patent are invalid for lack of written description.
Hoewel het misschien lijkt dat met 5 octrooien in het geding Apple meer heeft gescoord dan Masimo, zijn de slagen van Masimo veel belangrijker: Apple hoeft maar op één conclusie van één geldig octrooi inbreuk te maken, en ze hebben een behoorlijk probleem. In dat geval moeten ze namelijk Masimo afkopen (licentie nemen), of een workaround bedenken. Dat laatste is soms nog kostbaarder.

Opvallend is voor octrooi US502 dat Masimo al terugvalt op een afhankelijke conclusie (conclusie 22 is afhankelijk van 21, 20, en 19). Daarmee is de claim van Masimo beperkt tot een wearable voor saturatiemetingen, met ten minste 4 emitters, waarvan ten minste 3 LEDs, vier fotodiodes, en een thermistor waarmee voor temperatuur wordt gecompenseerd. Daarnaast is nog iets over de vorm gezegd:
19. A user-worn device configured to non-invasively measure an oxygen saturation of a user, the user-worn device comprising:
a plurality of emitters configured to emit light, each of the emitters comprising at least two light emitting diodes (LEDs);
four photodiodes arranged within the user-worn device and configured to receive light after at least a portion of the light has been attenuated by tissue of the user;
a protrusion comprising a convex surface including separate openings extending through the protrusion and lined with opaque material, each opening positioned over a different one associated with each of the four photodiodes, the opaque material configured to reduce an amount of light reaching the photodiodes without being attenuated by the tissue;
optically transparent material within each of the openings; and
one or more processors configured to receive one or more signals from at least one of the four photodiodes and output measurements responsive to the one or more signals, the measurements indicative of the oxygen saturation of the user.
20. The user-worn device of claim 19 further comprising
a thermistor.
21. The user-worn device of claim 20, wherein
the one or more processors are further configured to receive a temperature signal from the thermistor and adjust operation of the user-worn device responsive to the temperature signal.
22. The user-worn device of claim 21, wherein
the plurality of emitters comprise at least four emitters, and wherein each of the plurality of emitters comprises a respective set of at least three LEDs.
De andere relevante conclusies gaan weer over andere onderwerpen. Het is daardoor al met al best een kluif voor Apple om aan te tonen dat ze geen inbreuk maken, of dat de conclusies niet geldig zouden zijn.

Daar heeft Apple nog wel tijd voor. Ze mogen in beroep gaan bij het federaal hof (Federal circuit) en kunnen ook nog lobbyen voor een veto tegen het verbod bij Biden en bij de Trade Representative Katherine Tai. Over een veto van de president schrijven meerdere media dat het niet waarschijnlijk is. Over die laatste heb ik niets gelezen behalve van Apple zelf, en lijkt me daarom ook niet erg waarschijnlijk.

Conclusie: tijd voor een volgende ronde in rechtbank, Masimo staat voor, en achter de schermen wordt ongetwijfeld onderhandeld.
Martin.Air @Dark Angel 5830 oktober 2023 09:23
Het artikel bedoeld inderdaad dat de Watch niet meer de Verenigde Staten geïmporteerd mag worden. Deze wordt namelijk niet gemaakt in de VS, dus om deze te verkopen zal deze geïmporteerd moeten worden.

Of het patent in andere landen is overtreden is een uitspraak voor het recht in die landen, deze uitspraak gaat enkel over de VS. Wat je wel vaak ziet is dat als beide bedrijven in hetzelfde land gevestigd zijn en daar een overtreding is gecontateerd dat dit overgenomen wordt door andere landen.
Stel je voor dat de haven waar de Apple Watch Europa binnen komt Rotterdam is dan zal in Nederland eenzelfde uitspraak gedaan moeten worden met een importverbod als resultaat om te voorkomen dat het Europa binnenkomt. Vaak zal er dan in Nederland gekeken worden naar eerdere uitspraken over hetzelfde onderwerp.

Het makkelijkst zou natuurlijk zijn om een export verbod op te leggen in het land van productie, maar als dat land niet aan meewerkt is een importverbod makkelijker.
Amanoo 28 oktober 2023 19:03
Wat heeft de Amerikaanse president hier nou weer mee te maken? Hoort dit niet via patentbureaus en rechters te gaan? De president is geen rechterlijke macht.
wildhagen
@Amanoo28 oktober 2023 19:15
Een eventueel verbod wordt niet opgelegd door de president maar door de ITC.

Echter, de president kan een veto tegen dit verbod uitspreken, waardoor het verbod er dus niet komt. Dit gebeurt echter erg zelden.

Zie het bericht van Reuters:
President Joe Biden's administration will have 60 days to decide whether to veto the import ban based on policy concerns before it goes into effect. Presidents have rarely vetoed bans in the past.
Remzi1993 @wildhagen28 oktober 2023 20:28
Helaas gebeurt dit wanneer een Amerikaanse bedrijf tegen een buitenlands bedrijf in een juridisch gevecht zit. Zie Apple vs. Samsung toen de president paar keer de veto heeft uitgesproken tegen bepaalde beslissingen.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 25 juli 2024 07:45]

JackBol @Remzi199329 oktober 2023 11:44
Masimo is ook Amerikaans. Het is een "binnenlands dispuut" waarbij de complicatie is dat Apple de watches overseas laat produceren.
Remzi1993 @JackBol30 oktober 2023 15:06
Daarom zal een veto er niet komen als het een gevecht is tussen twee Amerikaanse bedrijven, maar als het niet zo was dan is protectionisme wat er vaak gebeurt.
theobril @Amanoo28 oktober 2023 20:40
Je kunt de logica achter het een en ander toch ook googlen als je het niet snapt in plaats van ongeveer verongelijkt te stellen"Wat heeft de Amerikaanse president hier nou weer mee te maken'? Het klinkt nu alsof jij weet dat de hele zaak onzin is want de president heeft geen wettelijke macht. Misschien ligt het wel iets ingewikkelder dan dat.
WillySis @theobril29 oktober 2023 22:28
De Amerikaanse president heeft wel degelijk een wettelijke macht. Hij is bevoegd op decreten uit te geven, die een gelijke status hebben als de wetten die via de normale manier tot stand zijn gekomen. Trump heeft zelfs zeer ruim van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
Waah @Amanoo29 oktober 2023 00:04
Vanuit de trias politicia zou dat wel zo moeten zijn.... Maar zo democratisch is de USA nu óók weer niet :+
JackBol @Waah29 oktober 2023 11:45
Amerika heeft van alle landen wereldwijd wel een van de "cleanste implementaties" van de trias politica, aangezien Franklin et al een grote aanhanger waren van het gedachtegoed van Decartes en de Verlichting en dit meenamen in het opstellen van de grondwet.
Waah @JackBol29 oktober 2023 19:09
Hoe past o.a. het benoemen van de hoogste rechters door politieke partijen en presidenten in een cleane implementatie? :+

Ik snap dat de founders écht wel de beste intenties hadden O-) maar de praktijk blijkt vaak toch echt wel anders.
Niemand_Anders @Waah30 oktober 2023 09:33
Hoe denk je dat rechters van de Raad van State in Nederland benoemd worden? Heb je ooit gestemd voor een rechter in Nederland?

De president draagt alleen een kandidaat voor, die goedgekeurd moet worden door het Congres (de Senaat en het Huis van Afgevaardigden) met een meerderheid. Meestal gaan hier hoorzittingen aan vooraf. Het Congres benoemt alleen federale rechters en die van het Federaal Hooggerechtshof.

Waarom is de Amerikaanse implementatie van democratie beter dan de Nederlandse? In de VS kan de president geen wetten maken; deze taak ligt namelijk bij het Congres (de wetgevende tak). De president moet er alleen voor zorgen dat de wetten correct worden uitgevoerd, terwijl het Congres toezicht houdt op de juiste uitvoering door de president.

Dit staat in schril contrast tot Nederland, waar de regering niet alleen wetsvoorstellen indient, maar ook de uitvoering ervan verzorgt. De Tweede Kamer heeft voornamelijk een controlerende rol, vooral omdat de coalitie een meerderheid heeft in de Kamer. Bovendien kent Nederland geen tussentijdse verkiezingen, in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Juist tijdens deze tussentijdse verkiezingen verliezen veel presidenten hun meerderheid, zoals bij Obama en Trump. Bij Biden is de meerderheid tussen beide kamers verschoven...
AlbertG80 @witstert30 oktober 2023 00:13
Jammer dit
Verwijderd 28 oktober 2023 13:12
Verbod waarschijnlijk niet maar het kan best uitlopen op een rechtzaak zoals wel vaker met gigantische boetes.
af_bert @Verwijderd28 oktober 2023 13:21
Gigantische boetes of schadevergoedingen waardoor de volgende release van de iPhone nog dichter bij de 2.000 euro zal liggen.
Boetes helpen niet. Een importverbod wel. Dat heeft ook een grotere psychologische impact voor de potentiële koper als voor Apple (of welke andere techgigant ook).
De meesten zullen niet eens weten dat Apple een boete heeft gekregen. Maar als het gewenste product niet verkrijgbaar is wegens een verbod, dan zal de potentiële koper argwaan krijgen naar het bedrijf.

[Reactie gewijzigd door af_bert op 25 juli 2024 07:45]

dasiro @af_bert28 oktober 2023 13:39
grappig dat je dit als reden voor een prijsverhoging aanhaalt en dat hun klanten het waarschijnlijk nog zullen geloven ook, want het rijkste en meest waardevolle beursbedrijf in heel de VS heeft méér dan genoeg geld in kas om zelfs heel Masimo vlotjes op te kopen, aangezien het een beurswaarde heeft van "amper" 4.4 miljard dollar
TheVivaldi @dasiro28 oktober 2023 16:45
Hoe kan het dan dat Masimo de rechtszaak gewonnen heeft? Als Apple zoveel meer geld heeft, dan kon Masimo toch nooit tegen Apple opboksen in de rechtszaal?
ComputerGekkie @TheVivaldi28 oktober 2023 17:29
De rechtszaal is de plek waar het recht zegeviert, niet de grootste portemonnee.
ExportZeeuw1985 @ComputerGekkie28 oktober 2023 17:48
Je vergeet alleen degene met geld kan wel een top advocaat(en) krijgen.
Dus diegene met een kleine geldbuidel kan zich nooit de top advocaat veroorloven als iemand met een gespekte kas
mbbs1024 @ExportZeeuw198528 oktober 2023 20:26
En diegene met een hoop geld kan het zich ook permitteren om eindeloos te blijven procederen, tot de fondsen van de andere partij opgedroogd zijn.
robbvdb @mbbs102428 oktober 2023 22:44
Het omgekeerde geldt natuurlijk zeker wel:

Een partij met diepe zakken kan onterecht winnen van een partij zonder voldoende geldt om te procederen.
Dat gebeurt in de praktijk ook nog wel eens natuurlijk.

In dit geval heeft Masimo genoeg in oorlogskas om een fatsoenlijke advocaat te betalen, die de relatief eenvoudige zaak met goed gevolg kan voeren tegen de advocaten van Apple.
DaemonAngel @robbvdb29 oktober 2023 17:49
Dit is correct.
In mijn managementopleiding is dit ook besproken geweest.
Grote bedrijven schenden vaak de patenten van kleinere en procederen de kleinere gewoon arm.
Ze kunnen beide topadvocaten betalen. Maar er is vaak niet genoeg geld bij de kleinere om dit lang vol te houden. De beroepen kunnen namelijk wel een tijdje voort gaan.

Gezien de grootte van Apple is het overnemen van het bedrijf om het patent te hebben wanneer de rechtzaak hun teveel gedoe blijkt niet onwaarschijnlijk. Al zijn er genoeg voorbeelden van een Philips of dergelijke die het bedrijf niet opkopen ondanks ze dat kunnen maar gewoon kapot procederen.
TheVivaldi @ExportZeeuw198528 oktober 2023 17:52
Dat klopt, maar uiteindelijk is het niet aan de advocaten om een uitspraak te doen, dus zelfs een niet-topadvocaat kan met goede argumenten en een rechter/jury met het wetboek bij de hand winnen. Een groter probleem is als (met name grote) bedrijven de rechtszaak keer op keer rekken, iets wat zeker in Amerika goed mogelijk is. Dat kost wél een hoop geld dat niet iedereen heeft.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 25 juli 2024 07:45]

NoobishPro @ExportZeeuw198528 oktober 2023 18:16
Als je het hebt over miljarden, kun je er denk ik vrij veilig vanuit gaan dat beide partijen top advocaten hebben.

Het is niet zo dat meer geld = betere advocaat.

Die topadvocaten kosten geen miljarden. Hoogstens miljoenen.
Marcel Br @witstert29 oktober 2023 14:45
Eerder met "no cure no pay" systeem waarbij 30-40% van vergoedingen naar de advocaten gaan.
TheVivaldi @ComputerGekkie28 oktober 2023 17:50
Klopt, dat vind ik ook, maar ik lees hier op Tweakers zó vaak dat mensen zeggen dat je de grootste portemonnee nodig hebt.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 25 juli 2024 07:45]

ComputerGekkie @TheVivaldi28 oktober 2023 20:43
Ik ook, en irriteer me er mateloos aan. Fijn dat we dat met elkaar eens zijn!
EraYaN @TheVivaldi29 oktober 2023 10:42
Het is meer dat beide partijen een flinke portemonnee moeten hebben, als 1 van de twee een te kleine portemonnee heeft dan is het snel over. Want die kunnen niet een leger advocaten meerdere jaren op een case zetten. Dus niet de grootste wint, maar de degene met een te kleine verliest.
Wolfos @af_bert28 oktober 2023 13:38
Gigantische boetes of schadevergoedingen waardoor de volgende release van de iPhone nog dichter bij de 2.000 euro zal liggen.
Als Apple de prijzen kon verhogen zonder consequenties dan hadden ze dat al gedaan. Reken maar op dat de huidige prijs voor hun de meeste winst oplevert.
kiang @af_bert28 oktober 2023 19:55
Gigantische boetes of schadevergoedingen waardoor de volgende release van de iPhone nog dichter bij de 2.000 euro zal liggen.
Zo werkt het dus niet.

Ten eerste heeft apple een gigantische winstmarge, de allerhoogste in de sector (met afstand). Ze HOEVEN de prijzen dus niet omhoog te gooien om die boete te compenseren.

Dus, als het niet moet, dan is de vraag of ze het alsnog doen, want why not? Het antwoord daarop is dat als apple ermee wegkomt na die boetes, dan komen ze er ook mee weg zonder die boetes. Er is namelijk geen enkele klant die zegt "X€ voor een iPhone betaal ik niet, dat is te veel! ...oh, wat zeg je? Apple heeft een boete gekregen en daarom is de prijs zo hoog? Nou, dan vind ik de prijs wel ok en koop ik hem toch". Als apple genoeg iPhones verkoopt aan die prijs, dan wordt die hogere prijs de nieuwe prijs, ongeacht er wel of geen boete gegeven is.

De vrees dat boetes de prijzen verhogen en zo enkel de consument raken maar het bedrijf niet is een neoliberale leugen om de publieke opinie te keren tegen overheidsingrijpen.

Het is jammer dat mensen erin trappen. Boetes werken wel zeker, als ze maar hoog genoeg zijn.

[Reactie gewijzigd door kiang op 25 juli 2024 07:45]

boolean @af_bert28 oktober 2023 21:10
Ik wil je bubbel niet doorprikken, maar in het echte leven boeit geen enkele consument de achterliggende reden van een importverbod. Als je dat daadwerkelijk denkt, ben je echt wereldvreemd.

Desondanks ben ik het wel met je eens dat boetes niet de oplossing zijn. Als er daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op een patent van een bedrijf dat de techniek daadwerkelijk heeft ontwikkeld (en niet een patenttroll) en voornemens was het op de markt te brengen, dan zal Apple hiervoor een licentie af moeten nemen.

De ECG-functionaliteit in de Apple Watch wordt door cardiologen beschouwd als één van de meest accurate metingen door een niet-professioneel consumenten product. Hartritmestoornissen kunnen tijdig worden waargenomen en gedeeld met medische instanties. Een importverbod benadeelt dus voornamelijk de consument.
lilmonkey @boolean28 oktober 2023 22:06
Desondanks ben ik het wel met je eens dat boetes niet de oplossing zijn. Als er daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op een patent van een bedrijf dat de techniek daadwerkelijk heeft ontwikkeld (en niet een patenttroll) en voornemens was het op de markt te brengen, dan zal Apple hiervoor een licentie af moeten nemen.
Um, een boete hiervoor krijgen betekent ook niet dat ze niet alsnog een licentie af moeten nemen. Een boete is een straf, het is geen afkoop van verplichtingen.

[Reactie gewijzigd door lilmonkey op 25 juli 2024 07:45]

Frame164 @af_bert28 oktober 2023 13:25
En zodra het product weer verkocht mag worden is iedereen het ditect vergeten. Zo zijn we dan ook weer.
Aldy @Frame16428 oktober 2023 14:49
Als het niet met enige regelmaat wordt herhaald in de pers is iedereen het inderdaad in een mum van tijd vergeten. Wat dat betreft zijn het net de verkiezingen. Welke beloften had die en die partij ook alweer gedaan bij de vorige verkiezingen?
CharlesND @af_bert28 oktober 2023 15:13
Boetes helpen niet. Een importverbod wel.
Tegen wat??? Het is een patentzaak en die zijn altijd bijzonder complex. Bedrijf A maakt een ingewikkeld technisch product waarin honderden zoniet duizenden technische trucs en handigheidjes in zitten en waarschijnlijk hetzelfde aantal gelicenceerde patenten. Bedrijf B vindt dat er ergens in in dat product iets wordt gedaan waarop zij patent hebben en dat niet is gelicenseerd. Bedrijf A vindt dat zij dat toch echt op zo'n manier doen dat het patent niet voor hun product geldt. Rechtzaak volgt. Bedrijf B krijgt gelijk maar zoals in iedere rechtszaak heeft bedrijf A alle recht om die beslissing aan te vechten.

Maar dat mag van jou dus niet. Tim Cook moet gelijk een jaar naar de gevangenis, miljarden boetes voor Apple want 'anders leren ze nooit' dat je een beslissing niet moet aanvechten. Zullen we in Nederland dan in rechtszaken ook maar zaken als hoger beroep en cassatie afschaffen en gelijk na een eerste uitspraak van de rechter de veroordeelde keihard aanpakken want anders leren ze het nooit?
af_bert @CharlesND28 oktober 2023 16:30
[...]
Maar dat mag van jou dus niet. Tim Cook moet gelijk een jaar naar de gevangenis, miljarden boetes voor Apple want 'anders leren ze nooit' dat je een beslissing niet moet aanvechten. Zullen we in Nederland dan in rechtszaken ook maar zaken als hoger beroep en cassatie afschaffen en gelijk na een eerste uitspraak van de rechter de veroordeelde keihard aanpakken want anders leren ze het nooit?
Leer eerst eens deftig lezen! Waar schreef ik dat Tim Cook naar de cel moet? Ik schreef nergens dat Apple miljarden boetes MOET betalen, integendeel ... ik schreef dat boetes niet helpen.
Wat heeft hoger beroep en cassatie in Nederland te maken met patentzaken?
repmeer @af_bert28 oktober 2023 15:21
Het gaat om de Apple Watch
Guru Evi @af_bert28 oktober 2023 19:42
Dan krijg je ook een grote zwarte markt. Importeren van China gaat gewoon via de post en meestal staat er toch niet op wat er echt in het pakje zit.
Het.Draakje @af_bert28 oktober 2023 20:52
Het betreft een horloge. Wat dus geen ..... met een telefoon te maken heeft.

Waar jij die onzin, dat de nieuwe telefoon dus 2.000 euro gaat kosten, vandaan haalt, geen idee.

En nee, mensen gaan Apple niet vermijden omdat die een boete krijgt. Net zomin als de mensen Facebook gaan vermijden omdat Meta een boete krijgt.
ro8in @Het.Draakje29 oktober 2023 01:09
Ja want apple zou een boete voor een patent schending op de horloges ook alleen doorvoeren in de prijs van deze horloges? Volgens mij snap je dan niet helemaal hoe een bedrijf werkt.

Overigens denk ik niet dat ze boetes überhaupt in de prijzen doorvoeren gezien deze al ingesteld staan op maximale winst, maar dat is een ander verhaal.
To_Tall @ro8in29 oktober 2023 08:51
Tja ik begrijp wat je bedoel. Maar er zit toch echt een grens aan wat men voor een product willen betalen. Ook voor Apple producten.

Dan nog zal een een aantal uitzonderingen zijn.

Daarnaast Apple voert net als andere grote bedrijven bijna dagelijks rechtszaken uit. Dit is bijna een business model. Ze winnen wat en verliezen wat. Waar ze geld op verdienen en verliezen.

[Reactie gewijzigd door To_Tall op 25 juli 2024 07:45]

Het.Draakje @ro8in29 oktober 2023 09:03
Even afgezien van het feit dat het bericht waarop ik reageerde naderhand is aangepast....

Volgens jou gaan ze de boete niet in de prijs verwerken. Waarmee een hogere prijs voor de telefoon, ook volgens jou, al uit de lucht gegrepen is.

Als een bedrijf een boete krijgt en ze dat doorrekenen in de prijzen, dan geldt dat of alleen voor het product zelf of ze doen het via een overhead over alle producten. Niet over een totaal ongerelateerd product. Zo werkt een bedrijf inderdaad niet.

De boete zal ook niet over de totale omzet van Apple gaan (als ze al een boete krijgen en geen verkoopverbod). Ik betwijfel of dat in de honderden miljoenen (of meer) zal bedragen. Daarbij zal Apple echt geen prijsverhoging van honderden euro's op een telefoon door gaan voeren (éénmalig) om even die boete terug te verdienen. Daarbij komt zelfs de iPhone 15 pro max nog niet in de buurt van 2.000 euro. (Tenzij je een absurd grote opslag neemt van 1 TB).

Dus nee, een boete zal nauwelijks tot geen invloed hebben op de prijs van de telefoon. En een verkoopverbod voor het horloge ook niet.

Een relatie leggen tussen de iPhone en iWatch prijs is onzin.
WhatsappHack
@Verwijderd28 oktober 2023 13:18
Schadevergoedingen*. In dit geval is een boete best onwaarschijnlijk gezien het een geschil is tussen twee bedrijven.
Dj blue dragon @Verwijderd28 oktober 2023 15:53
Vaak worden de claims tactisch gemaakt na jaren van goede verkopen wordt de patent houder opeens wakker en kan opeens grote claim maken

Ja ja. Money money
TheVivaldi @Dj blue dragon28 oktober 2023 16:47
In dit geval gaat dat echter niet op, want Apple voegde de zuurstofmeter in 2020 toe en Masimo begon de rechtszaak in 2021. Er zat nog geen jaar tussen de eerste verkoop en Masimo's rechtszaak.
dasiro @Dj blue dragon28 oktober 2023 19:00
vaak proberen ze eerst een licentie te verkopen als ze dat zelf willen, geen idee of dat hier het geval was, maar dit bedrijf zat er snel bovenop en gezien ze een importverbod vragen zullen ze zelf ook apparaten met zulke functionaliteit verkopen. Dit is geen patent-troll die obscure patenten koopt met het oog op licentiegelden of schadevergoedingen.
Blokker_1999
@Verwijderd28 oktober 2023 17:41
En waarom zou er volgens jouw geen verbod komen? De Amerikaanse ITC heeft het verbod in essentie al uitgesproken en over 60 dagen wordt het van kracht tenzij ofwel de president het blokkeert (wat dus bijna nooit gebeurt) of Apple alsnog een overeenkomst weet te vinden met Masimo.

Om dit verbod te laten opschorten door een rechtbank gaat men ook met goede, nieuwe elementen moeten afkomen. Of men komt met een nieuw product dat de patenten niet meer schendt.
Guru Evi @Blokker_199928 oktober 2023 19:47
Het is een beetje meer complex. Recent zijn er ook een reeks uitspraken gedaan van de rechtbanken dat deze buitengerechtelijke en onverkozen ambtenaren niet zomaar de wet kunnen stellen. In principe (grondwettelijk gezien) kan enkel Congress zulke wetten maken en kunnen ze niet zomaar alles overlaten aan een systeem waar burgers geen inspraak hebben. De dienst in principe kan enkel advies geven aan de President en het Huis en die moeten dan beiden overeenkomen dat actie genomen kan worden.
sdziscool @Verwijderd28 oktober 2023 18:50
Ik ben erg tegen stelen van concepten etc maar dit voelt gewoon alsof een patent troll ziet dat een mega bedrijf mogelijk inbreuk maakt op hun ultra generieke patent en ze het gewoon proberen om geld binnen te harken.
Maar wie weet, misschien is dit een bedrijf met een legitiem product dat nu door Apple hard aan de kant wordt geschoven.
lilmonkey @sdziscool28 oktober 2023 22:12
https://en.wikipedia.org/wiki/Masimo — had je ook zelf even kunnen opzoeken, dan had je snel gezien dat dit gewoon een bedrijf met echte producten is.
Rukapul @lilmonkey29 oktober 2023 08:27
Wel eentje die in het verleden patentzaken heeft gevoerd en gewonnen voor hele significante bedragen.
dawg 28 oktober 2023 16:46
Apart als het waar is dat Apple hiervoor een patent geschonden zou hebben. Bloedzuurstofgehalte is nutteloos als je geen longaandoening hebt (dat kan ook bijvoorbeeld Corona zijn). En ook wanneer je astma of copd hebt lijkt het me nogal nutteloos, dan weet je wel dat je minder longcapaciteit hebt en dus een lager bloedzuurstofgehalte.
SnelleBruineVos @dawg28 oktober 2023 21:31
Mee eens. Gezonde mensen zullen op hun bloedzuurstofmetertje altijd hetzelfde getal uitlezen. Alleen bij mensen met een serieuze longaandoeningen zul je een verlaagd bloedzuurstofgehalte zien. Ik mis zelf 30% longcapaciteit; m'n bloedzuurstofgehalte is nog steeds >= 97%.

Kortom... voor de meeste mensen is deze meting volslagen nutteloos.

En dat is ook gelijk een mooie workaround voor Apple: Ze kunnen in de firmware deze functionaliteit gewoon uitzetten.
ro8in @SnelleBruineVos29 oktober 2023 01:32
Dat komt omdat je gewoon boven 95 procent moet hebben om te leven. Ook al heb je 30 procent minder long capaciteit compenseert jouw lichaam dat dus door gewoon bijv vaker te ademen. Normaal gesproken zit iedereen boven de 95 procent. Als je dus hieronder valt dan is er iets dus zo goed mis dat je lichaam het niet meer kan compenseren en je zuurstofgehalte dus daalt. Maar zodra dit het geval is ben je denk ik allang in het ziekenhuis voor een hele hoop andere klachten en heb je echt je smartwatch niet meer nodig om jou te laten weten dat er iets aan de hand is.

Dit is echt een gevalletje van welke sensoren kunnen we erin proppen om weer nieuwe features te presenteren om weer een nieuwe generatie te slijten aan de consument. Ik denk dat er echt niemand ooit vrolijk rond liep en op zijn smartwatch zag dat zijn zuurstof maar 80 was en dacht hey ik ga maar even langs de doktor. Min of meer als jouw zuurstof onder de 95 komt voel je je meteen al niet echt goed en onder de 90 loop je zelf niet eens naar de doktor meer. Compleet nutteloze feature dus. Maar misschien dat het mensen mentaal wel kan helpen door een beetje peace of mind te geven tijdens een hyperventilatie aanval ofzo.

Het is ook dus niet zo dat mensen met longaandoeningen hier een lager getal in hebben dan mensen met gezonde longen. Je lichaam heeft echt 95 procent nodig om gewoon te functioneren en met minder lukt dat niet meer. Dus ook mensen met longaandoeningen zitten gewoon op dezelfde waardes als iedereen alleen werkt hun lichaam misschien wat harder om deze waardes te halen. Je kan dus echt helemaal niets met deze waardes afgezien van weten dat er iets goed mis is, maar dat verteld jou lichaam je wel voordat je smartwatch dat doet.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 25 juli 2024 07:45]

denBoom @SnelleBruineVos29 oktober 2023 03:16
Overdag is het zuurstofgehalte in mijn bloed altijd 99% zoals bij de meeste mensen. Tijdens de nacht stopt mijn lichaam regelmatig met ademhalen en dan zie ik (zonder behandeling) waardes die onder de 70% duiken. En behalve dat je niet goed uitgerust bent de volgende ochtend merk je daar verder helemaal niets van.

Ik droeg al jaren een slaap tracker voor ik de diagnose kreeg. Als deze functie er toen al geweest was had dit mij jaren van problemen kunnen besparen.
Wim Cossement @denBoom29 oktober 2023 20:19
Ik heb ook soms last van slaapapneu en als ik een verstop neus of neusgat heb, heb ik 's morgens altijd hoofdpijn, maar na een klein uurtje of zo is dit verdwenen. Heb jij dat niet?
Ik vermoed dat dat ook iets met die saturatie te maken heeft.
lenwar
28 oktober 2023 15:24
Het blijft eigenlijk ook een raar land. Waarom moet de (administratie van de) president van een land zich bezighouden met een importverbod op een (luxe)product vanwege een patentschending?
Daar moet toch een afdeling binnen een of ander ministerie of een bepaald overheidsorgaan over gaan om dit soort dingetjes?

Laat die president zich bezig houden met beleid, of in elk geval belangrijke dingen… Maar in elk geval niet de import van een smartwatch.

Moet je je voorstellen dat De Tweede Kamer moet gaan debatteren of Hue lampen wel mogen worden verkocht.
MikeN @lenwar28 oktober 2023 16:16
Het gaat ook alleen maar om een vetorecht van de president, juist op basis van het te voeren beleid, waar ze zelden iets mee doen. Het artikel geeft dat niet goed weer, maar Reuters vermeldt dat wel:
President Joe Biden's administration will have 60 days to decide whether to veto the import ban based on policy concerns before it goes into effect. Presidents have rarely vetoed bans in the past.

[Reactie gewijzigd door MikeN op 25 juli 2024 07:45]

TheVivaldi @lenwar28 oktober 2023 16:51
Dat doe de Tweede Kamer anders wel. Even een paar voorbeelden: https://www.tweedekamer.n...2023Z17506&did=2023D42528
https://www.nieuweoogst.n...ende-japanse-duizendknoop
lenwar
@TheVivaldi28 oktober 2023 16:59
Dat is toch anders.

Het eerste gaat om een productgroep dat schadelijk is voor volksgezondheid waar het meer controle op nodig acht.
Het tweede gaat over een exotische plant die schadelijk is voor ecosystemen en infrastructuur beschadigd.

We hebben het hier over een specifieke smartwatch dat een patent van een commerciële partij schendt.
WildemanM @lenwar28 oktober 2023 15:26
Ik ben helemaal bij je en moest zelfs lachen om het laatste met die lampen :D
lepel 28 oktober 2023 15:02
Kan iemand mij uitleggen wat er bedoeld wordt met een importverbod? Import naar de VS vanuit het land waar ze geproduceerd worden? Beetje onduidelijk omdat Apple een bedrijf uit de VS is.
maxxie85 @lepel28 oktober 2023 15:36
Nou ja, ze worden ontworpen in de VS. Maar de productie ligt in China waarschijnlijk. Dus ja dan worden ze geïmporteerd door Apple.
Memori 28 oktober 2023 15:04
Ik vind het zo jammer dat patenten op medische apparatuur en medicijnen toegestaan zijn, of in ieder geval zo'n lange looptijd hebben. De uitvinders mogen er uiteraard goed aan verdienen, maar ik vind niet dat je een "nee" mag verkopen als iemand anders iets wil maken met jou technologie dat de algemene gezondheid van de mens bevorderd.
TimmiX @Memori30 oktober 2023 11:13
Het betekend niet dat je per definitie geen gebruik kan/mag maken van een gepatenteerde technologie. Je moet er alleen voor betalen, bijvoorbeeld dmv licenties. Ook in de medische sector is dat niet persee slecht. Zeker omdat er ook een deel aansprakelijkheid bij komt kijken. Dat dient gewoon zorgvuldig en correct te worden geregeld en het is ronduit nalatig en verwijtbaar als Apple zich hier willens en wetens niet aan heeft gehouden.
Linksquest Moderator Spielerij 28 oktober 2023 15:54
Denk dat Apple een boeten zal moeten betalen en dat ze misschien ook de patent gaan afnemen, een verbod zou natuurlijk altijd kunnen, maar hoever dit ook zal gebeuren vraag ik me nog maar af.
4tro 28 oktober 2023 14:20
Ik vraag me af wat het verschil met de garmin venu 2 dan is, die heeft een vergelijkbare functie... Of is garmin niet interessant genoeg om te proberen geld van af te troggelen.
Yzord @4tro28 oktober 2023 14:35
Misschien hebben ze wel de licentiekosten afgedragen.
Blokker_1999
@Yzord28 oktober 2023 17:45
Of ze gebruiken een techniek die geen inbreuk maakt op de patenten van Masimo. In de basis is het meten van het zuurstofgehalte niet complex, het zal vooral de miniaturisatie zijn waar je vandaag nog patenten rond gaat vinden.
Spoonher @Blokker_199928 oktober 2023 20:14
Op elke smartwatch op de markt die saturatie meet zijn de waarden niet betrouwbaar (nog). Vaak geven ze te laag aan of willekeurig 99%. Terwijl een saturatiemeter op de vinger (van betrouwbare medische fabrikanten) duidelijk andere waarden aangeven. Op YouTube staan genoeg voorbeelden van reviews hiervan. Ik zie het op dit moment nog meer als een gimmick dan een echte betrouwbare feature
Verwijderd @4tro28 oktober 2023 14:37
Kan... of Garmin is zo netjes geweest en heeft een licentie bemachtigd. Wat je ook vaak ziet met dit soort casussen is dat eerst één partij wordt benaderd en deze als voorbeeld dient voor andere fabrikanten in de hoop dat deze zelf nog voortijdig aan de bel trekken om tot afspraken en een licentieovereenkomst te komen.
kaas-schaaf @4tro28 oktober 2023 14:40
Meestal voert men een enkele zaak, en als die gewonnen is of gesetteld dan gebruikt men die uitkomst om anderen tot licenties te dwingen. Overigens beginnen ze dan vaker met kleinere bedrijven.

Wellicht heeft Garmin gewoon een licentie.
MrMonkE @kaas-schaaf29 oktober 2023 07:00
Ze beginnen met het bedrijf met de hoogste kans op winst. Ze kiezen ook bij voorkeur landen/staten waar de wet in hun voordeel werkt. Logisch.
ro8in @4tro29 oktober 2023 01:22
Niet alleen Venu 2 hoor. Al hun modellen hebben deze sensor aan boord.
Marve79 28 oktober 2023 13:23
Ach ja weer zo'n dingetje waar een leger goedbetaalde advocaten zich lekker mee bezig kan houden wat door de klant wordt betaald. Just another day at the office.
supersnathan94
@Marve7928 oktober 2023 13:45
Heel eerlijk. Ik ben er vrij zeker van dat een partij als Apple die gewoon in-house op de legal afdeling heeft zitten. Zo’n patent zaak oijkt heel groot, maar juridisch bindende documenten maken voor miljarden klanten over de hele wereld is een gigantische klus. Kijk alleen al naar specifieke zaken die in de EU per land al anders zijn op het gebied van cookies en consent.

Ik denk niet Apple aan advocatuur significant meer geld kwijt is dan aan een andere gemiddelde dag. Misschien dat ze nog een extern bureau ter consultatie vragen, maar heel veel meer zal het niet zijn.
Keypunchie
@supersnathan9428 oktober 2023 14:14
“Cost of doing business” idd.

Toen Apple in 2020 deze functionaliteit toevoegde is het al een afweging geweest. Dit heeft vooral er mee te
maken dat het huidige patentsysteem gebrekkig is.

Bloedzuurstofbepaling op basis van licht is namelijk op zich al ver voorbij patentperiodes (het principe is uitgevonden in 1935, vervolgens zijn er telkens weer nieuwere implementaties met herkenbare moderne implementaties in de jaren ‘80). Daarom kun je ook voor 2 a 3 tientjes een bloedzuurstofmetertje (pulsoxymeter) voor op je vinger kopen.

Dus dit “patentgevecht” kan bijna over niets anders dan heel erg nauwe implementatie-patenten gaan.*

In dit geval heeft Apple gekozen om er maar gewoon voor te gaan, want in 2020 waren we (corona!), allemaal erg benieuwd naar ons bloedzuurstofgehalte.

*In een eerdere patent ruzie met AliveCor over de Watch lukte het Apple om achteraf de patenten van de ander in te laten trekken… soms zit het mee, soms zit het tegen

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 25 juli 2024 07:45]

gaskabouter @Keypunchie28 oktober 2023 16:55
Dat ben ik niet helemaal met je eens. Alle pulsoximeters werken ook twee voorwaarden;

Er is een waarneembare hartslag.
En er is een zender en een ontvanger.

Dus klassieke pulsoximeters zijn hele dure wasknijpers die het alleen doet op uitstekende lichaamsdelen waar je hem op kan zetten die goed genoeg doorbloed zijn. Wat Masimo wel degelijk zelf heeft doorontwikkeld is een zender en ontvanger in 1. Ze hebben bijvoorbeeld pleisters die je op het voorhoofd van kinderen kan plakken.

Ik denk dat er dus wel degelijk een reële kans is dat ze een patent schenden. Niet omdat het principe nieuw is, maar de wijze van toepassing wel. UV is ook niet nieuw, er chips mee kunnen maken wel.... Bijvoorbeeld
Blokker_1999
@Keypunchie28 oktober 2023 17:49
Je kan en mag als bedrijf niet zomaar de patenten schenden van een ander. Er wordt verwacht dat je zelf het nodige onderzoek doet om zeker te zijn dat je geen patenten schendt. En als je willens en wetens het wel zou doen, gaat je dat in een rechtbank zeer zwaar aangerekend worden.

En ja, als je het niet eens bent met een patent, dan heb je het recht om dit te laten herevalueren en mogelijks ongeldig te laten verklaren. Ook die optie bestaat gelukkig,.
jopiek @supersnathan9428 oktober 2023 15:46
En Masimo ook, schijnt ca 80% legal en 20% uit engineers te bestaan.
Verwijderd @supersnathan9428 oktober 2023 14:35
maar juridisch bindende documenten maken voor miljarden klanten over de hele wereld is een gigantische klus.
Alleen verschilt het maken van een patent (octrooi) vaak niet heel erg met andere landen omdat je daar bar weinig te maken hebt met een cookie en/of consent maar met een idee/uitvinding/werking van iets.

Je dient éénmalig zo'n patent/octrooi in, kiest op welk niveau je deze wilt beschermen dit kan in eigen land, een bepaalde regio, continent of wereldwijd en gebeurt vaak gewoon via één partij.

De partij waarbij je het patent vastlegt doet dan onderzoek naar je idee of uitvinding en of eventuele andere rechten worden geschonden. Dit is namelijk een verplichting voordat ze überhaupt tot inschrijving mogen overgaan.
Aldy @Verwijderd28 oktober 2023 15:00
Pas hier uitgebreid over gehad. In de VS gaat dat anders. Je dient een voorlopig patent in en in de loop van tijd verander je nog het één en ander. En uiteindelijk dien je het definitieve patent in. Als er weinig veranderd is dan geldt de datum van de voorlopige aanvraag, maar als er iets wezenlijks veranderd is, dan geldt de datum van de uiteindelijke patentaanvraag. Dan is de vraag dus of er iets wezenlijks veranderd is en daar verschillen de diverse bedrijven weleens van mening. Ik weet niet of dit ook hier het geval is, maar het zal mij niets verbazen.

Edit: taalfout

[Reactie gewijzigd door Aldy op 25 juli 2024 07:45]

aikebah @Verwijderd29 oktober 2023 09:22
[...]
De partijpartijen waarbij je het patent vastlegt doen dan onderzoek naar je idee of uitvinding en of eventuele andere rechten worden geschonden. Dit is namelijk een verplichting voordat ze überhaupt tot inschrijving mogen overgaan.
Patenten zijn geografisch gebonden. Voor een wereldwijd patent zul je er meerdere moeten aanvragen (edit: ieder met eigen (vergelijkbare, maar niet identieke) regelgeving over wat patenteerbaar is)

[Reactie gewijzigd door aikebah op 25 juli 2024 07:45]

supersnathan94
@Verwijderd29 oktober 2023 11:26
Alleen verschilt het maken van een patent (octrooi) vaak niet heel erg met andere landen omdat je daar bar weinig te maken hebt met een cookie en/of consent maar met een idee/uitvinding/werking van iets.
Het is wel iets ingewikkelder dan dat, want je hebt verschillende patent bureaus.

Punt is dat het maken van goede legal documents ook al een leger van advocaten vereist. Een rechtszaak erbij betekent gewoon dat er andere dingen even moeten wachten, maar de kosten worden niet per se hoger.
af_bert @supersnathan9428 oktober 2023 14:23
Mogelijke inbreuken op patenten en de hieruit voortvloeiende boetes of schadevergoedingen worden door multinationals gewoon mee ingebracht in de huidige en volgende budgetten.
Men houdt er gewoon al rekening mee dat er mogelijk rechtszaken zullen volgen en men zet op voorhand al geld opzij.
Het is idd niet meer dan een andere gemiddelde dag. Enkel de journalistiek en hun lezers liggen er misschien een beetje van wakker. Die bedrijven niet.
Aldy @af_bert28 oktober 2023 14:55
En de journalisten smullen ervan en hun lezers/kijkers/luisteraars ook. Waarschijnlijk een paar regeltjes in de FD, maar breed uitgemeten in de roddelpers.

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