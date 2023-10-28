Amerikaanse president moet zich buigen over mogelijk importverbod Apple Watch

De Amerikaanse International Trade Commission heeft een mogelijk importverbod uitgevaardigd voor de Apple Watch. Apple zou een patent van een medisch bedrijf hebben geschonden. De Amerikaanse president moet nu beslissen of het ook tot een importverbod komt.

Volgens Reuters had de International Trade Commission in januari van dit jaar al geoordeeld dat Apple een patent van het medische bedrijf Masimo wat betreft de bloedzuurstofmeter in de Apple Watch had geschonden. Nu heeft de handelscommissie er ook een potentieel importverbod aan gekoppeld. Dit mogelijke verbod is echter nog niet van kracht, want het wordt doorgegeven aan de regering van de Amerikaanse president. Die moet binnen de zestig dagen een finaal oordeel vellen.

Reuters schrijft dat Amerikaanse presidenten zelden een veto uitspreken tegenover een importverbod. Apple kan nog beroep aantekenen. Het Amerikaanse bedrijf heeft inmiddels al gereageerd op de beslissing van de commissie en meent dat het de beslissing zal aanvechten.

Apple heeft in 2020 voor het eerst een bloedzuurstofmeter toegevoegd aan de Apple Watch, via de Apple Watch Series 6. Deze meter beschikt over optische sensoren aan de achterkant van het horloge.

Update, 19.50 uur: In de broodtekst van het artikel stond dat het onwaarschijnlijk is dat het tot een importverbod komt omdat Amerikaanse presidenten dergelijke verboden niet vaak zouden instellen. Dat was fout. Volgens Reuters spreken Amerikaanse presidenten namelijk zelden een veto uit tegenover een importverbod. Met dank aan de reactie van MikeN.