Lockbit-ransomwaregroep beweert gevoelige data van Boeing te hebben gestolen

Ransomwarebende LockBit claimt het Amerikaanse luchtvaartbedrijf Boeing te hebben gehackt. Op zijn site zegt de hackersgroep 'enorme hoeveelheden gevoelige data' in handen te hebben. Lockbit dreigt de gegevens te openbaren.

Lockbit zegt op zijn website dat het alle buitgemaakte data gaat publiceren, indien Boeing niet voor donderdag 2 november om 14:25 uur Nederlandse tijd, contact opneemt met de ransomwaregroep. Wat voor gegevens er zijn gestolen, en hoeveel losgeld er wordt geëist, maakt de hackersbende niet bekend. Een woordvoerder van Boeing zegt tegen onder meer Reuters dat het bedrijf de claim 'onderzoekt'.

Eerder dit jaar eiste de Lockbit-groep ook een ransomwareaanval op de Nederlandse voetbalbond KNVB op. Kort daarna verdween het dreigement van de website. Vorige maand bleek dat de KNVB losgeld aan de groep heeft betaald. Het is niet duidelijk om welk losgeldbedrag het ging. Ook is onbekend welke gevoelige gegevens hierbij waren gestolen, al zou het mogelijk gaan om kopieën van identiteitsbewijzen, handtekeningen, contactgegevens en medische details. Ook zorginstelling Joris Zorg is dit jaar door de groep gehackt. Haar gegevens zijn wel door Lockbit gepubliceerd.