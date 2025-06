VS looft 10 miljoen dollar uit voor tip over medeontwikkelaar Lockbit-ransomware

De Amerikaanse overheid looft 10 miljoen dollar uit voor een 'gouden tip' over een Russische hacker die ervan verdacht wordt een 'sleutelrol' gespeeld te hebben in de 'ontwikkeling en inzet' van de Lockbit-, Hive- en Babuk-ransomwarefamilies.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft hij vanuit Rusland 'cruciale infrastructuur' van over de hele wereld aangevallen, 'waaronder ziekenhuizen, overheidsinstanties en slachtoffers in andere sectoren'. Hij heeft samen met andere leden van deze ransomwarebendes meer dan 2800 slachtoffers gemaakt en naar schatting meer dan 200 miljoen dollar aan losgeld ontvangen, aldus de Amerikaanse overheid. In totaal zou er zo'n 400 miljoen aan losgeld geëist zijn.

De beloning wordt uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie en/of de veroordeling van de hacker. Hem hangt een gevangenisstraf boven het hoofd van meer dan twintig jaar. Aangezien hij vermoedelijk in Rusland zit, is het onwaarschijnlijk dat hij daadwerkelijk gearresteerd zal worden, aangezien dat land uitlevering niet toestaat. Een woordvoerder van de overheid noemt Rusland dan ook een 'veilige haven' voor cybercriminelen, 'waarin ze vrij zijn om openlijk ransomwareaanvallen uit te voeren op Amerikaanse organisaties'.

Het gaat om de Rus Mikhail Pavlovich Matveev, die online onder meer bekendstaat onder de namen Wazawaka, m1x, Boriselcin en Uhodiransomwar. Volgens de VS heeft hij de Lockbit-, Hive- en Babuk-ransomware niet alleen ingezet, maar ook deels ontwikkeld. Hij is dinsdag ook op de lijst van geblokkeerde personen gezet. Dat houdt in dat Amerikanen geen zaken met hem mogen doen. Ook het betalen van losgeld aan personen op deze lijst kan als onwettig worden gezien.

Criminelen van de Lockbit-bende zaten onlangs achter de ransomwareaanval op de KNVB, al bleek later dat de gegevens over die aanval van de Lockbit-site afgehaald zijn. Ook heeft de groep gegevens van de Noord-Brabantse zorginstelling Joris Zorg gestolen en gepubliceerd. De Hive-ransomware is in 2021 gebruikt om een aanval op MediaMarkt uit te voeren.