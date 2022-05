MediaMarkt is getroffen door cyberaanval - update

MediaMarkt heeft in zijn vestigingen in de Benelux te maken met een cyberaanval. Het bedrijf bevestigt dat tegenover RTL Nieuws. Volgens medewerkers gaat het om ransomware. De winkels blijven open, maar klanten kunnen producten niet afhalen of retourneren.

RTL Nieuws heeft interne e-mails over de cyberaanval ingezien die MediaMarkt naar medewerkers heeft gestuurd. Daaruit blijkt dat het bedrijf in Nederland, België en Luxemburg is getroffen en dat computers die in de winkels staan, niet meer te gebruiken zijn. Medewerkers wordt gevraagd om netwerkkabels uit kassa's te halen en systemen niet opnieuw te starten.

Een woordvoerder van de winkelketen bevestigt tegenover RTL Nieuws dat het bedrijf te maken heeft met een aanval; daar is het sinds maandagochtend van op de hoogte. Volgens medewerkers gaat het om een ransomwareaanval; ze zeggen dat 'alles versleuteld' is. MediaMarkt heeft dat nog niet bevestigd en zegt nog onderzoek te doen.

Door de aanval kunnen de winkels alleen producten verkopen die in de winkel aanwezig zijn. Afhalen en retourneren is niet mogelijk. Voor zover bekend heeft de aanval geen gevolgen voor de webwinkel van de elektronicaketen.

Update, dinsdag: MediaMarkt is getroffen door de Hive-ransomware en onderhandelt over het betalen van losgeld.