'MediaMarkt onderhandelt over betaling losgeld na Hive-ransomwareaanval'

MediaMarkt zou in onderhandeling zijn met criminelen nadat het bedrijf maandag slachtoffer werd van een ransomwareaanval. Volgens RTL Nieuws zit de Hive-groepering achter de aanval en eisen de criminelen 43 miljoen euro in bitcoin.

Hive zou duizenden computers en servers van de MediaMarkt hebben versleuteld, schrijft RTL Nieuws. Details over de onderhandelingen tussen MediaMarkt en de criminelen zijn niet bekend. Hive gebruikt een dashboard met een zogenaamde helpdesk, waarmee slachtoffers kunnen chatten met de aanvallers. Het ligt voor de hand dat er op die manier gecommuniceerd wordt tussen de partijen.

Maandagochtend werden de Europese vestigingen van MediaMarkt getroffen door de aanval. Naast filialen in Nederland en België, gaat dat ook om winkels in andere landen, waaronder Duitsland. De winkels zijn nog open, maar kunnen alleen producten die in de winkel liggen verkopen. Afhalen en retourneren is niet mogelijk.

De Hive-groepering staat erom bekend slachtoffers af te persen, door data te publiceren als er geen losgeld wordt betaald. Het is niet duidelijk of dat ook aan de orde is bij de MediaMarkt. Op zijn HiveLeaks-website houdt de groep bij welke bedrijven het heeft aangevallen. Gestolen data wordt daar ook online gezet als er niet ingegaan wordt op de eisen van de groep.

Hive is sinds halverwege dit jaar actief en werd berucht met aanvallen op Amerikaanse ziekenhuizen. In augustus waarschuwde de FBI voor de praktijken van de groepering.