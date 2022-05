Moet je als vers ransomware-slachtoffer dat losgeld betalen of niet? Die vraag zorgt al zeker acht jaar voor hevige discussies; eerst onder individuele slachtoffers, maar inmiddels onder zowat iedereen in de maatschappij. De argumenten zijn al die jaren ruwweg hetzelfde. Ja, je ondersteunt een crimineel verdienmodel en ja, dat drijft de prijzen op, maar tegelijkertijd heb je geen keus als je je bedrijf in leven wil houden. Het is een discussie zonder antwoorden, maar nu ransomware steeds belangrijkere en grotere bedrijven treft, richten securityexperts en politici zich vaker op een ander aspect: de verzekering. Ten onrechte, blijkt uit eerste voorzichtige onderzoeken.

Met name beleidsmakers hebben hun pijlen gericht op cyberverzekeringen als een van de aanjagers van ransomware. Aan de oppervlakte lijkt het een logische gedachte; als een bedrijf een verzekering heeft die losgeld dekt, is het management vast sneller geneigd dat te betalen. Die gedachte gaat zelfs zover dat sommige beleidsmakers denken dat cyberverzekeringen tot de voornaamste redenen behoren waarom het fenomeen ransomware zo snel groeit. "Het probleem is dat er geen juridische barrière is voor bedrijven om ransomware aan bendes te betalen en dat later terug te vragen bij hun verzekering", stelt Ciaran Martin, voormalig hoofd van de Britse NCSC in een interview met The Guardian. "Bedrijven betalen bitcoins aan criminelen en vragen daarna cash terug", zegt hij. "Dat is vermijdbaar. Op dit moment hebben bedrijven drijfveren om te betalen en er zo voor te zorgen dat hun probleem verdwijnt." Hij pleit ervoor om de Britse wet te veranderen zodat ransomwarebetalingen volledig worden verboden.