Proximus introduceert cybercrimeverzekering voor consumenten

Proximus introduceert een cybercrimeverzekering voor Belgische consumenten. De Belgische provider doet dat in samenwerking met AXA Partners. De verzekering biedt dekking in gevallen van fraude, pesterijen of online laster.

Proximus biedt de verzekering genaamd Cyber Care aan voor 5 euro per maand. Voor dat bedrag wordt hulp aangeboden aan alle gezinsleden van hetzelfde huishouden. Het gaat om het verlenen van technische, juridische, financiële en psychologische bijstand op het moment dat een of meer leden van het huishouden verdacht gedrag op het internet signaleren of slachtoffer worden van fraude.

Juridische en psychologische bijstand kan conform deze verzekering worden aangeboden als een consument bijvoorbeeld het idee heeft dat zijn identiteit of persoonsgegevens voor frauduleuze doeleinden worden gebruikt. De verzekering kan ook worden ingeschakeld bij een 'slechte ervaring met online winkelen', waarbij als voorbeeld een non-conforme levering wordt gegeven. Dat is de levering van een product dat niet voldoet aan hetgeen de consument mag verwachten. De terugbetaling kan hier oplopen tot het maximumbedrag van 5000 euro.

In het geval van reputatieschade en online intimidatie wordt hulp aangeboden 'om je e-reputatie te herstellen'. Ook daarbij is het maximumbedrag 5000 euro per jaar en gaat het om maximaal drie gevallen. Bij laster of pesterijen op het internet kan er psychologische hulp worden toegezegd, evenals technische bijstand voor het verwijderen van het materiaal.

De provider benadrukt dat preventie, waakzaamheid en 'investeren in een goed antivirusprogramma' belangrijk blijven, maar dat dit niet altijd voldoende is. Volgens Proximus zijn sommige vormen van fraude vandaag de dag zo geraffineerd dat ook heel ervaren gebruikers er slachtoffer van kunnen worden. Daarom vindt het bedrijf het naar eigen zeggen belangrijk dat consumenten zich kunnen beschermen tegen cybercrime. Dat is de achterliggende gedachte voor het introduceren van de verzekering. Deze verzekering werd eerder al getest.