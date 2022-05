Proximus heeft bijna 14 procent van Belgische gebouwen op glasvezel aangesloten

Bijna veertien procent van alle Belgische woningen en bedrijven heeft een aansluiting op Proximus' glasvezelnet, of kan hierop worden aangesloten. Het gaat om in totaal 813.000 panden. 123.000 consumenten hebben daadwerkelijk een glasvezelabonnement.

In het afgelopen kwartaal werden er 126.000 gebouwen aansluitbaar gemaakt voor glasvezel, schrijft Proximus. De provider zegt vanaf eind 2022 jaarlijks tien procent van alle Belgische woningen en bedrijven op glasvezel te willen aansluiten. Het bedrijf uitte eerder de ambitie om in 2025 2,4 miljoen woningen op glasvezel aan te sluiten.

Van de 123.000 consumenten die nu een glasvezelabonnement hebben, kwamen er 19.000 klanten in het afgelopen kwartaal bij. Eind 2020 had Proximus nog 65.000 glasvezelconsumentklanten. Proximus Group heeft 2,18 miljoen klanten met een vast-internetabonnement, 1,72 miljoen klanten met een tv-abonnement en 2,00 miljoen klanten met een vaste-telefoonabonnement. 1,19 miljoen klanten hebben een convergent abonnement, waarmee meerdere diensten, zoals tv en vast internet, worden gecombineerd. Dit aantal is 6,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Het aantal mobiele klanten groeit bij de Proximus Group ook. Het aantal abonnees steeg met 53.000 naar 4,65 miljoen abonnees. Dit is 9,1 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal prepaidklanten steeg op jaarbasis met 11,6 procent naar 689.000 klanten. Opvallend is hierbij dat het aantal prepaidklanten in het afgelopen kwartaal wel daalde, met 20.000. Eerder in het jaar kwamen er echter genoeg prepaidklanten bij om dit te compenseren.

Proximus Group had in het laatste kwartaal een omzet van 1,44 miljard euro. Over heel 2021 was er een omzet van 5,58 miljard euro, 1,8 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst lag in het laatste kwartaal op 87 miljoen euro, over het hele jaar was dit 445 miljoen euro. Beide cijfers liggen ruim 23 procent lager dan een jaar eerder.