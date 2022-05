Tien procent Belgische woningen en bedrijven heeft Proximus-glasvezelaansluiting

Meer dan tien procent van alle Belgische woningen en bedrijven heeft nu via Proximus een glasvezelaansluiting. In totaal gaat het om 621.000 gebouwen. Hiervan zijn 89.000 gebouwen in het laatste kwartaal aangesloten.

Van die 621.000 aansluitingen hebben 90.000 consumenten daadwerkelijk een glasvezelabonnement afgesloten, blijkt uit de kwartaalcijfers van Proximus. Dit zijn er 14.000 meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Hoeveel bedrijven een glasvezelabonnement hebben afgesloten is niet duidelijk.

Proximus sloot de laatste drie maanden gemiddeld 7400 gebouwen per week aan op het glasvezelnet. De Belgische provider is de uitrol van het glasvezelnet dit jaar aan het versnellen. In de eerste drie maanden van het jaar werden er nog 73.000 gebouwen aangesloten.

Bij de hele Proximus-groep, waar ook Scarlet en sinds kort Mobile Vikings onder vallen, zijn er 48.000 mobiele abonnees, 10.000 vast-internetklanten en 12.000 tv-abonnees bijgekomen. Het aantal klanten met een Flex-abonnement, waarbij vast internet, telefonie en tv gecombineerd kunnen worden, steeg met 142.000 klanten tot 619.000 klanten.

De Proximus-groep had in het tweede kwartaal een omzet van 1,37 miljard euro, drie procent meer dan een jaar eerder.