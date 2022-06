Proximus heeft een miljoen Belgische gebouwen aangesloten op glasvezel

Proximus meldt dat er een miljoen woningen en bedrijven aangesloten zijn op zijn glasvezelnetwerk. Daarmee heeft 17 procent van de Belgische gebouwen een glasvezelaansluiting in gebruik of hier de mogelijkheid voor. Het aantal abonnementen ligt een stuk lager.

In het eerste kwartaal van dit jaar had Proximus 909.000 gebouwen aangesloten op zijn glasvezelnetwerk. In de bijna drie maanden sindsdien heeft het bedrijf dus 91.000 gebouwen toegevoegd. Proximus zegt nu gemiddeld elke vijftien seconden een gebouw 'aansluitbaar' te maken.

Proximus sluit zelfstandig gebouwen aan op zijn glasvezelnetwerken en heeft daarnaast twee joint ventures die panden aansluitbaar maken. Deze glasvezelnetwerken zijn open, waardoor andere providers er glasvezeldiensten mee kunnen aanbieden. Nu zijn er 37 providers die dit doen. In het laatste kwartaal sprak Proximus over 170.000 glasvezelabonnees. Het is onduidelijk of dit in- of exclusief de externe providers is.

De Belgische provider maakte in 2016 bekend meer gebouwen aan te willen sluiten op glasvezel, waarvoor het bedrijf vijf miljard euro investeert. Eind dit jaar moet 22 procent van alle gebouwen aansluitbaar zijn, tegen 2028 moet 70 procent van de Belgen toegang hebben tot het glasvezelnetwerk. 'Op termijn' moet er een gigabitnetwerk komen dat beschikbaar is voor alle bedrijven en woningen.