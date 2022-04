Proximus wil 65.000 glasvezelaansluitingen in West-Vlaanderen realiseren

In de komende twee jaar wil Proximus ruim 65.000 woningen en bedrijven in het zuiden van West-Vlaanderen van een glasvezelaansluiting voorzien. Tegen 2028 hoopt de provider een dekking van 80 procent met glasvezel in die regio te hebben.

Proximus richt zich bij de glasvezelplannen op zeven steden en gemeenten in het zuiden van West-Vlaanderen. In Kortrijk was de aanleg van glasvezel al in 2019 van start gegaan, en pas is de aanleg van het netwerk in Harelbeke begonnen. In Waregem gaat het voorlopig om voorbereidende werkzaamheden. In Menen en Izegem moet de aanleg dit jaar starten en volgend jaar begint Proximus met de eerste aansluitingen in Ieper en Wevelgem.

Tegen eind 2023 moeten dan op zijn minst 65.000 woningen en bedrijven in de genoemde steden en gemeenten voorzien zijn van een glasvezelaansluiting, is het streven van de provider. Proximus wil de dekkingsgraad daarna verder uitbreiden tot 80 procent tegen 2028. In dat jaar wil de provider 70 procent van de gehele Belgische bevolking kunnen bedienen met glasvezel. Eind vorig jaar waren 813.000 woningen en bedrijven in 35 Belgische steden en gemeenten aangesloten op het glasvezelnetwerk.