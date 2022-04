Intel Arc Alchemist-gpu heeft meer transistors dan AMD Navi 22 en Nvidia GA104

Intels ACM-G10-gpu, die gebruikt zal worden in de Arc Alchemist-flagshipvideokaarten, bestaat uit 21,7 miljard transistors. Dat zijn er meer dan AMD's Navi 22-gpu uit de Radeon RX 6700 XT en de Nvidia GA104 uit de RTX 3070 Ti.

De informatie is afkomstig van YouTube-kanaal Hardware Unboxed, dat extra gegevens over Intels nieuwe gpu's heeft ontvangen. Volgens dat YouTube-kanaal heeft de ACM-G10 een die-size van 406mm² en een transistoraantal van 21,7 miljard. Daarmee is de gpu fysiek groter en heeft deze meer transistors dan de AMD Navi 22- en Nvidia GA104-gpu's waarmee Intels flagship vermoedelijk gaat concurreren, merkt techwebsite VideoCardz op. De Navi 22 wordt onder meer gebruikt in de Radeon RX 6700 XT en RX 6800M, terwijl de GA104 bijvoorbeeld in de GeForce RTX 3070 Ti-desktopkaart en de RTX 3080 Mobile zit.

De ACM-G10 stond voorheen bekend onder de codenaam DG2-512EU en wordt naar verwachting gebruikt in zowel laptop- als desktopvideokaarten. Intel komt ook met een lager gepositioneerde ACM-G11-videokaart, voorheen de DG2-128EU. Die krijgt volgens Hardware Unboxed een 157mm²-die en 7,2 miljard transistors. Ook dat ligt hoger dan bij de AMD Navi 24 en de Nvidia GA107.

Intel bracht woensdag zijn eerste Arc Alchemist-videokaarten uit. Dat zijn twee lager gepositioneerde Arc 3-gpu's voor laptops: de Arc A330M en Arc A370M. Deze zomer volgen hoger gepositioneerde Arc 5- en Arc 7-modellen en Arc-videokaarten voor desktops.

Het bedrijf deelde deze week ook prestatieclaims van zijn Arc A370M, waarin de videokaart wordt getest in bepaalde games op 1080p met medium instellingen. AMD reageerde daar vrijdag op door te claimen dat zijn Radeon RX 6500M met minder transistors sneller is, in ieder geval in enkele van de door Intel geteste games. Er zijn vooralsnog geen onafhankelijke benchmarks van de A370M.

Intels Arc Alchemist-gpu's