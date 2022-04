AMD Radeon-drivers wijzigen per ongeluk instellingen in bios van Ryzen-cpu's

De gpu-drivers voor AMD Radeon-videokaarten passen door een fout de bios-instellingen aan van bepaalde Ryzen-cpu's waardoor ze automatisch overklokken zonder dat de gebruiker dit doorheeft. Dat ontdekte Tom's Hardware en bevestigt AMD. AMD onderzoekt het probleem.

De bevestiging van AMD volgt nadat verschillende gebruikers melden dat hun cpu op mysterieuze wijze overgeklokt is, zonder dat ze daar toestemming voor hebben gegeven, schrijft Tom's Hardware. Igor's Lab ontdekte dat het probleem ontstond in systemen met AMD-cpu's en -gpu's die gebruikmaken van AMD's Adrenalin-gpu-software. Dat bevestigt AMD nu, en het bedrijf zegt het probleem te onderzoeken.

Tom's Hardware schrijft dat AMD oorspronkelijk ondersteuning toevoegde aan gpu-drivers voor het automatisch overklokken van processors in een Ryzen Master-module in de Radeon Adrenalin-gpu-software om het makkelijker te maken om te overklokken. Gebruikers met zowel een AMD-processor als -videokaart konden dan in één interface beide overklokken. Omdat het voor Ryzen-cpu's nodig is om de bios-instellingen aan te passen voor overklokken, moest de driver dit via de bios doen, via de Precision Boost Overdrive-functie.

Wat er nu gebeurt, is dat de AMD-driver per ongeluk de bios-instellingen kan aanpassen en automatisch overklokken kan aanzetten als een gebruiker een gpu-profiel aanzet, zonder dat de gebruiker doorheeft wat er gebeurt. Bovendien krijgen gebruikers niet de waarschuwing die zij normaal zouden krijgen als ze overklokken, waarin staat dat overklokken de garantievoorwaarden van Ryzen-cpu's schaadt en waarin uitgelegd wordt dat overklokken niet geschikt is op elk systeem.

AMD heeft nog niet gezegd of de garantie ook ongeldig is als overklokken gebeurt door de bug of hoe ze de problemen gaan oplossen. Het bedrijf zegt alleen dat het zich bewust is van de problemen en dat het de zaak aan het onderzoeken is.