AMD bevestigt bug in Radeon-gpu-drivers die Windows-installaties kan corrumperen

AMD bevestigt het bestaan van een gpu-driverbug die Windows-installaties kan corrumperen. Het bedrijf zegt dat de bug zich voordoet in een 'extreem klein aantal gevallen'. De bug zit in de Adrenalin-driverversies uit februari.

AMD bevestigt de berichten tegenover techwebsite PCWorld. Daar werd een Windows-installatie onherstelbaar beschadigd nadat de website de bug tegenkwam. De bug zou medio februari geïntroduceerd zijn in Adrenalin 23.2.1 en ook in de nieuwere 23.2.2-release zitten. Na de bug kon PCWorld zijn Windows-installatie niet meer starten. Er gingen al langer sporadische berichten rond over gebruikers die met een corrupte Windows-installatie zaten na een Radeon-driverupdate.

AMD zegt tegen PCWorld dat het om een zeldzaam probleem gaat. Het bedrijf zegt dat de bug zich kan voordoen als een pc-update plaatsvindt tijdens de installatie van de Adrenalin-drivers. AMD doet onderzoek naar de bug. In de tussentijd wordt aangeraden om alle systeemupdates te installeren of pauzeren voordat ze hun drivers updaten. Ook wordt gebruikers aangeraden om de 'factory reset'-optie uit te schakelen tijdens een driverupdate. AMD hoopt 'zo snel mogelijk' met een permanente oplossing te komen.

PCWorld wist het probleem op aanraden van AMD op te lossen door een Windows-systeemherstel te forceren. Dat deed de website door op de aan-uitknop van zijn pc te drukken nadat de bios-opties verdwenen waren, maar voordat de Windows-cirkel verscheen. Het kostte de website naar eigen zeggen vijftien pogingen. Het is ook mogelijk om Windows geheel opnieuw te installeren.