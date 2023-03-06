AMD bevestigt bug in Radeon-gpu-drivers die Windows-installaties kan corrumperen

AMD bevestigt het bestaan van een gpu-driverbug die Windows-installaties kan corrumperen. Het bedrijf zegt dat de bug zich voordoet in een 'extreem klein aantal gevallen'. De bug zit in de Adrenalin-driverversies uit februari.

AMD bevestigt de berichten tegenover techwebsite PCWorld. Daar werd een Windows-installatie onherstelbaar beschadigd nadat de website de bug tegenkwam. De bug zou medio februari geïntroduceerd zijn in Adrenalin 23.2.1 en ook in de nieuwere 23.2.2-release zitten. Na de bug kon PCWorld zijn Windows-installatie niet meer starten. Er gingen al langer sporadische berichten rond over gebruikers die met een corrupte Windows-installatie zaten na een Radeon-driverupdate.

AMD zegt tegen PCWorld dat het om een zeldzaam probleem gaat. Het bedrijf zegt dat de bug zich kan voordoen als een pc-update plaatsvindt tijdens de installatie van de Adrenalin-drivers. AMD doet onderzoek naar de bug. In de tussentijd wordt aangeraden om alle systeemupdates te installeren of pauzeren voordat ze hun drivers updaten. Ook wordt gebruikers aangeraden om de 'factory reset'-optie uit te schakelen tijdens een driverupdate. AMD hoopt 'zo snel mogelijk' met een permanente oplossing te komen.

PCWorld wist het probleem op aanraden van AMD op te lossen door een Windows-systeemherstel te forceren. Dat deed de website door op de aan-uitknop van zijn pc te drukken nadat de bios-opties verdwenen waren, maar voordat de Windows-cirkel verscheen. Het kostte de website naar eigen zeggen vijftien pogingen. Het is ook mogelijk om Windows geheel opnieuw te installeren.

AMD Software 23.2.2-driverbug
Gebruikers wordt aangeraden om de 'factory reset'-optie uit te schakelen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-03-2023 10:14 159

06-03-2023 • 10:14

159

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Reacties (159)

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Homewrecker 6 maart 2023 10:17
Dit is de hoofdreden waarom ik enorm twijfel om de overstap naar AMD GPU's te maken. Enkele jaren geleden heb ik de overstap al eens gedaan (R9 290X) en toen zorgden de drivers ook al voor enorm veel problemen.
Settler11 @Homewrecker6 maart 2023 10:34
De 290X betreft wel een oudje.

Het blijft toch wel fascinerend om bij elke topic reacties te lezen met daarin 'vroeger had ik x en toen was het echt x, dus ik heb weinig zin om te wisselen'.

Met z'n instelling was ikzelf bij WinXP of Win7 gebleven. :P

Sure, AMD heeft z'n problemen gehad. Maar wil je zeggen dat Nvidia geen had? Daarnaast is Nvidia ook niet altijd heilig.
Blokker_1999
@Settler116 maart 2023 11:02
Tsjah, vertrouwen komt te voet en gaat te paard, weet je wel.

Het is vaak gewoon een gevoel. Aan de andere kant, vraag eens aan de gemiddelde Tweaker wat deze denkt van een Acer laptop, en je krijgt ook veel bagger over je heen. En zelf loop ik nog altijd met een boog om MSI spul heen vanwege enkele slechte ervaringen in het verleden ondanks dat ik weet dat er objectief gezien niet meer mis is met MSI spul dan met andere fabrikanten.
Aionicus @Blokker_19996 maart 2023 11:11
Kijk eens naar dit filmpje mbt drivers en hoe het er echt voor staat qua drivers en er gaat een wereld voor je open :

https://www.youtube.com/watch?v=4YAZn7Og4yo

En mbt acer. Het is een feit dat acers kwalitatief heel slecht waren vroeger, het was een combinatie van factoren. Van kapotte dvd drives binnen 2-3 maanden tot koelpasta wat in notime opdroogde. Stiekem medion onderdelen erin plaatsen... you name it.

Een kennis van mij heeft zijn eigen computer zaak waar hij nog dagelijks werkplekken en laptops repareert (tot op het solderen toe). In de periode 2000-2010 was ruim 60% van zijn reparaties medions en acers. Ze vielen in het budget merk en werden bv geleverd bij de aldi. Maar kwalitatief waren het rampdingen.

Vergelijk dat met HP , Dell , IBM , Asus , MSI en dan de ocasional unbrandeds. dan is het een heel groot aandeel.
het heeft helemaal niet met een gevoel te maken maar gewoon met real life data.

[Reactie gewijzigd door Aionicus op 23 juli 2024 04:43]

Xfade @Aionicus6 maart 2023 18:43
In die periode deed ik ook diezelfde reparaties. Voornamelijk Acer. Maar dat kwam ook heel erg omdat 9 van de 10 verkochte pc's en laptops een Acer was. Niet alleen bij ons, maar ook bij de Dixons/Aldi etc.
De periode daarvoor zag je weer veel packard bells en sony laptops de reparatie shop binnen komen.

Die acers waren perfect te verkopen omdat je als shop gewoon honderden van die dingen goedkoop kon inkopen. Met dit als resultaat.
jimh307 @Aionicus7 maart 2023 16:27
Wat ik me oprecht afvraag is of veel problemen juist komen door het dwangmatig updaten van allerlei drivers. Zelf update ik de drivers zelden en alleen Windows updates. Ik zie op mijn systeem geen problemen.
De Nvidia driver hoef je niet elke maand te updaten, mits er een fix inzit die voor jouw situatie/game van toepassing is.
Ook installeer ik nooit previewupdates (Windows) en als het werkt en veilig is wil ik geen risico lopen door een driver die 0,01% beter presteert in een betreffende game dan de huidige driver. Zijn er écht issues met een game die je speelt dan zou ik het zeker doen.
Utilities die alle drivers per se willen updaten komen er hier niet in.

Cleanup tools veroorzaken meer dan eens vage klachten en veel van die tijdelijke bestanden open je weer opnieuw, dus houd ik het bij de opruimoptie in Windows zelf.
Settler11 @Blokker_19996 maart 2023 11:37
Haha, och. Zo heb ik ook genoeg merken waarmee ik dat heb (kuche proest *Trust* ahem!) maar ikzelf blijf het fascinerend vinden dat je het in elke topic in Tweakers het wel terugvind. Grappig genoeg 1x een videokaart gehad van MSI en die was snel RIP. Met alle andere kaarten nooit meegemaakt. Of bijv OCZ 1/2 ssd's, wellicht was ik van de die geluk had? :D

Anyway, ik heb weinig te klagen over mijn huidige AMD build (5600x - 6900 xt)
bob harley @Settler1113 maart 2023 15:12
Ah nee trust, die trust je toch?

Nee trust is zeker geen geweldig merk maar als je een beetje geluk heb dan gaat het wel even mee.
Zelfs met logitech gaat het vaak verkeerd.
(Slechtere ervaringen met logitech dan trust, maarja van logitech verwacht je nog iets)
Wouterie @Blokker_19996 maart 2023 11:30
Haha, dat heb ik dus met Dell! Terwijl een collega van me precies dezelfde ervaring heeft met HP, dus als er weer eens wat nieuws aangeschaft moet worden dan hebben wij elke keer dezelfde discussie.
xxxneoxxx @Wouterie7 maart 2023 15:25
Dan wordt het elke keer Lenovo? :P
Wouterie @xxxneoxxx7 maart 2023 16:00
Gelukkig zijn we het daar wel over eens! ;)
bob harley @Blokker_199913 maart 2023 15:10
Nee dat spreekwoord kende ik nog niet, leuk.

Hm tja ik zou dat eerder met hp hebben.
Vroeger (2010-2012) in een pc winkel gewerkt en toendertijd was hp echt een drama.
Veel kapot en maar een jaar garantie, alsof er een timer inzat.

Acer vind ik de laatste jaren wel een stuk beter dan eerder.
Beetje lenovo achtig.
Cid Highwind @Settler116 maart 2023 10:43
Het equivalent van die oom die jouw nieuwe Peugeot de grond in boort op verjaardagen, omdat hij zelf in de jaren '80 een betrouwbare Golf heeft gereden.

Nieuwe generatie, nieuwe kansen. Alle pre-RDNA ervaringen zijn gewoon compleet irrelevant voor de huidige praktijk, alleen is dat natuurlijk wat bitter te moeten onderkennen wanneer je net een 3050 hebt gekocht vanwege het driverspook en nu met lede ogen aan moet zien hoe iedere review je GPU afserveert als de slechtste keuze die je kunt maken.
Wouterie @Cid Highwind6 maart 2023 11:28
En toch... Franse auto's hebben wel een reputatie, om het maar zo te zeggen. Werkt het niet altijd zo? Ik was altijd Philips fan, maar sinds alles alleen maar een Philips stickertje krijgt en gewoon uit een generieke Chinese fabriek komt rollen en ik behoorlijk wat slechte ervaring heb opgedaan, zal ik niet meer adviseren om voor een Philips product te gaan. Ik neem mijn goede en slechte ervaringen zeker mee als ik weer eens wat nieuws aan moet schaffen of mensen mij om advies vragen.
Ik kan me heel goed voorstellen dat een bug als deze een flink aantal mensen doet bewegen om niet zo snel meer voor AMD te gaan. En dat kan nog jaren doorwerken.
Cid Highwind @Wouterie6 maart 2023 12:08
Je bestigt precies het punt in kwestie. Kijk gewoon naar de producten in plaats van in cliché's te vervallen. iPhones / Android toestellen rollen ook gewoon in China van de band. En dat Philips maakt gebruik van LG OLED panelen (Koreaans), maar dan met betere ondersteuning voor moderne videostandaarden en met Android TV als snel en betrouwbaar platform. Dat laatste was hard nodig, want voorheen aws hun platform inderdaad verre van het aanbevelen waard.

Het enige wat je mee kunt nemen uit het verleden zijn zaken als klantenservice / aftercare, omdat die los staan van productgeneraties.

Onder de streep doe je jezelf als consument gewoon tekort door zo simpel te denken en stelt het juist bedrijven die in de verleden hun zaken goed op orde hadden in de kaart om de kantjes er van af te lopen. Zie VW en z'n sjoemeldiesels, TSI-perikelen en DSG-problematiek. Op dezelfde manier hoeft Nvidia ook geen stappen te ondernemen z'n Linux ondersteuning te verbeteren of open standaarden te ondersteunen, of prijzen te laten zakken. De fanboys slikken het toch wel op basis van lang en breed achterhaalde clichés.
Wouterie @Cid Highwind6 maart 2023 12:29
Ik heb een Philips SmartTV, waterkoker, een babyfoon met camera, een PC monitor, 2 headsets, speakers en verschillende LED's. Ik denk dat ik wel weet waar ik het over heb. De smarttv is nu 6 jaar oud, niet meer ondersteunt en ik moet h'm eens per week van de stroom halen anders loopt de hele boel vast. De babyfoon met camera wordt niet meer ondersteunt en na een update van de app werkt de babyfoon niet meer. Het beeldscherm en de speakers doen het prima, maar die zijn dan ook al wat ouder. De LED's houden het net zo lang vol als een goedkoopie Chinees imitatieproduct wat ik heel toevallig ook in huis heb.
Mijn oude Philips CRT TV heeft het ruim 20 jaar gedaan zonder problemen... Ik durf de stelling wel aan dat oude Philips producten wel de meerprijs waard waren maar dat je tegenwoordig net zo goed meteen een Chinees merk kunt kiezen.
Daarnaast is mijn grootste punt dat Philips totaal geen ondersteuning meer biedt voor producten waar ze mee gestopt zijn. Er is technisch geen enkel argument te verzinnen waarom mijn babyfoon het niet meer doet, het is puur beleid. De TV net zo, ik heb het aangekaart en werd van de ene Philips-ondersteunigsclub naar de andere gestuurd en uiteindelijk was de boodschap dat ze het product niet meer ondersteunen dus er niets mee vanaf weten. Dus ik trap er niet meer in, als er weer wat vervangen moet worden ga ik zeker niet voor Philips.
Verder was ik zeer tevreden over mijn Renault Clio en die gaf echt niet meer problemen dan de Fiat Punto daarna, maar de Ford die ik nu rijd heeft werkelijk nooit iets. Mijn schoonvader heeft niets dan ellende met zijn Renault. Tja, N=1 dus wat moet je ermee. Ik heb ook een Golfje versleten, dat was ook interessant...
Ik denk dat je vooral kijkt naar welke merken je zo teleurgesteld hebben dat je het een ander niet meer kan aanbevelen. Een Windows installatie slopen is er wel eentje. Dat is me met Nvidia nog niet gelukt om eerlijk te zijn. Wel met menig Intel driver overigens.
Astennu
@Settler116 maart 2023 10:46
Ik heb de 290X veel gebruikt draaide hier prima. Geen driver issues gehad.
Ik heb bijna alle Radeon kaarten wel gehad. In de tijd van de Radeon 1 7000 en 2 8500 was het wel minder stabiel. Maar met de Catalyst drivers werden grote stappen voorwaards gezet.

En ja er zijn wel eens issues geweest maar dat is bij nVidia net zo. Die hebben ook een fan bug gehad waardoor kaarten zo heet werden dat ze stuk gingen. Maar daar hoor je na genoeg niemand over.

Als er iets met amd drivers is is het altijd een hot topic. Ten tijde van vista waren de NVidia drivers ook om te huilen en zorgde voor veel crashes. Ook daar hoor je niemand over werd denk ik gewoon op Microsoft z'n bordje geschoven.

De meest resente amd problemen waren de Black screens met de 5700 kaarten. Niet iedereen had het maar wel veel mensen werden er door getroffen en dat heeft te lang geduurt voor het opgelost was.
Gelukkig zitten ze er de laatste tijd beter boven op.
Settler11 @Astennu6 maart 2023 11:09
Of wat dacht je van de shitshow met Nvidia over de nieuwe voeding aansluiting die je in vele gevallen moet buigen waardoor er zaken ging smelten https://www.youtube.com/watch?v=HAZWwwHScaQ

Ik heb zelf RX 580 en nu een RX 6900 XT. Prima kaarten.
CrazyJoe @Settler116 maart 2023 16:38
Even rechtzetten: het smelten kwam door het niet volledig inpluggen van de kabels. Natuurlijk helpt het buigen daarna ook niet, zeker als de power pins geen goede connectie hebben, maar de sense pins wel.

En dit kun je NVIDIA niet aanrekenen. De connector is gespect door het PCI-SIG, onder aandrang van Intel. De enige fout die NVIDIA gemaakt heeft is om ervoor te kiezen om deze connector nu te gebruiken.

Maar als ze dat niet hadden gedaan, dan waren deze problemen waarschijnlijk ook opgetreden zodra de eerste GPU fabrikant deze connector had geïntroduceerd. Want dit was iets dat in de planning stond bij alle leden van de PCI-SIG.
vrow @CrazyJoe7 maart 2023 00:20
Ik snap je punt, maar ik kan niet een winkel overvallen en dan zeggen ‘het moest van ome Jan’ en dan tegen de rechter zeggen dat als ik het niet had gedaan, dan een ander wel.
QA van Nvidia moet zoiets er toch uitpikken, denk ik dan.
En niet goed ingeplugd klinkt als iets wat Apple zou zeggen (you’re holding it wrong). Ik heb er wisselende verhalen over gelezen, ook op gerenommeerde sites.
CrazyJoe @vrow7 maart 2023 11:00
De initiële gedachten waren dat er iets mis was met de adapters van NVIDIA. Dit verhaal is zijn eigen leven gaan leiden toen gerenommeerde sites zoals Igor's Lab de adapters zijn gaan onderzoeken en uit de nogal wisselende kwaliteit van de adapters de conclusie trokken dat het daaraan lag.

Echter later bleek dat ook met kabels van gerenommeerde kabelboeren (zoals cablemod) dit fenomeen toch nog steeds kon optreden.

Uit onderzoek van de adapters en kabels waarbij dit fenomeen opgetreden was, bleek daarna dat het kwam doordat de adapter of kabel niet goed genoeg connectie maakte op de power pins, terwijl via de sense pins de voeding te horen kreeg dat de volle 600 Watt door de kabel gestuurd kon worden.

Echter dit leidde tot elektrische boogvorming (electrical arcing in het Engels), waardoor je enorme temperaturen opwekt in de kabel met smelten tot gevolg.

Het fundamentele probleem zit er dus in dat je met een niet volledig ingeplugde kabel toch volledig contact kunt maken met de sense pins en die regelen nu eenmaal hoeveel spanning de GPU vraagt van de voeding via de power pins. Dit is dus een design issue in de 12VHPWR connector specificatie en iets wat PCI-SIG moet oplossen in de design specificaties.

Een van de voorgestelde oplossingen is om de sense pins in te korten zodat deze alleen connectie maken als de power pins ook daadwerkelijk connectie maken.

Persoonlijk denk ik dat het beter was geweest als de sense pins tussen de power pins gezeten hadden, maar misschien was er een elektrische reden om dit niet te doen (ben software engineer, geen hardware engineer).
Arunia @Astennu6 maart 2023 11:29
Die black screens heb ik met mijn 5700XT ook gehad en kon daar toen niets over vinden. Uiteindelijk inderdaad blijkbaar opgelost.
Video aan, op een gegeven moment een zwart scherm.

Qua drivers verder nauwelijks problemen met AMD eigenlijk. En dit terwijl ik al jaren lang AMD/ATI kaarten heb gehad. Wellicht in een ver verleden Nvidia kaarten en in de laptops op dit moment ook. Maar vaste pc eigenlijk nooit naar gekeken.
nzall
@Astennu6 maart 2023 15:00
Het was ook terecht dat die Nvidia drivers ten tijde van Vista op de conto van Microsoft werden gestoken, omdat VEEL drivers toen problemen hadden. Vista had de vereiste dat drivers digitaal gesigned moesten zijn, wat betekende dat als het bedrijf dat je hardware maakte failliet was je geen gesignede driver kon hebben, en ook dat veel oudere hardware die nog wel werkt maar geen gesignede driver kreeg omdat de fabrikant het niet nodig vond problemen had. Microsoft had die overgang gewoon niet voldoende voorbereid.
Astennu
@nzall6 maart 2023 15:55
Toch hadden amd drivers toen aanzienlijk minder issues. Dus vraag me af of dat dan helemaal aan ms te wijten is.
87Dave @Settler116 maart 2023 11:50
Het blijft toch wel fascinerend om bij elke topic reacties te lezen met daarin 'vroeger had ik x en toen was het echt x, dus ik heb weinig zin om te wisselen'.
Het is een dure uitgave, dus is men voorzichtig. En software zoals drivers wordt niet bij elke GPU generatie opnieuw geschreven, dus probleem dat er vroeger was, zal er nog zijn als het niet actief verholpen is.
gimbal @Settler116 maart 2023 15:28
Juist in het WinXP tijdperk heb ik ongekend veel berichten gezien van "update XYZ bricks the system" :) Het is een tikkie meer apart dat een video driver update het kan veroorzaken. Vooral vandaag de dag waar die krengen lekker afschermt functioneren en zelfs een herstart kunnen krijgen zonder systeem reboot. Vroegah als een videodriver kaduuk was dan startte je het systeem op in veilige modus... dat is hier niet meer aan de orde schijnbaar.
jpsch @Settler116 maart 2023 11:09
XP Of Windows 7 was ik gewoon blijven gebruiken als het ondersteund werd.
huntedjohan @Settler116 maart 2023 19:10
ik zou willen dat ik je gelijk kon geven. maar ik trap er toch elke x weer in. nu ook een 6800 non xt, en de kaart zelf is geweldig. maar de drivers blijven me kopzorgen geven. na maanden eindelijk nieuwe driver uitgave, ga je installeren, en error 1603. echt alles tevoorschijn getoverd om het goed te krijgen, maar na 2 dagen toch maar besloten om windows opnieuw te installeren.

had ik pech? wellicht, maar dit soort dingen heb ik dus nog nooit mee gemaakt met onze 2e pc met nvidia gpu. en uiteraard zijn drivers van nvidia niet heilig, maar wel een stuk stabieler als de amd drivers. nu vind ik de rauwe kracht van een amd kaart belangrijker, en heb ik niks met raytracing. maar kan nog niet zeggen dat ik blij ben met de switch van nvidia naar amd
Settler11 @huntedjohan6 maart 2023 20:11
Ddud geprobeerd? https://www.guru3d.com/fi...uninstaller-download.html

Ik las issues met de recent een na laatste driver dus ik ging een stap terug tot die nieuwe op 14feb.
huntedjohan @Settler116 maart 2023 20:13
Ja, ik heb ddu meermaals geprobeerd. En ha ook in safe mode. Heb alle hacks, tips en truckjes geprobeerd. Echt om gek van te worden.

Ik geen normaal niet snel.op, maar die error bezorgde me echt kopzorgen 😉
Settler11 @huntedjohan6 maart 2023 20:24
Oh ik begrijp nu pas dat het gelukt is na een schone win install?
huntedjohan @Settler116 maart 2023 20:33
Klopt. Dat was m'n laatste redmiddel, en in mijn ogen ook de enige. Dus ja, dat heeft me wel een beetje sceptisch gemaakt omtrent amd drivers. Denk ook wel dat het geluk of pech hebben is. En vind de prijs/presentatie gewoon heel goed.
grimmute @Homewrecker6 maart 2023 10:21
Zowel Nvidia als AMD hebben hun eigen problemen met drivers. Het verschil is dat de ene problemen erkent en, zoals in dit geval, een workaround aanbiedt en de andere volledig negeert dat er problemen zijn.
computerjunky @grimmute6 maart 2023 11:20
Enige probleem dat ik met Nvidia drivers heb is die absurde GeForce experience die je nu nodig heb en waar je weet een account voor nodig heb en het feit dat alle drivers DCH zijn terwijl ik vakkundig de windows store uit mijn Windows gesloopt had omdat ik geen bloat wil.

Verder heb ik er nooit specifieke problemen nee gehad die echt wat met de drivers te maken hadden.

Al vind ik de 40 series idle power draw wel absurd naar hoeveel daarvan aan de driver toe te schuiven is...

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 23 juli 2024 04:43]

Wouterie @computerjunky6 maart 2023 11:36
Nodig, nodig... Je kunt de drivers handmatig downloaden van hun site en Experience uitvinken... Maar het zijn toch voornamelijk de game ready drivers en je kunt je afvragen of je die echt nodig hebt. Je kunt ook wachten tot ze binnen komen via Microsoft Update en dat werkt doorgaans ook prima voor de 'oudere' spellen.
computerjunky @Wouterie6 maart 2023 11:40
Helaas is het toch echt nodig. Er zijn al een aantal features alleen toegankelijk in GeForce experience dus zonder mis je features Zoals het scherpte filter die moedwillig uit de driver gesloopt is en naar GE verplaatst is.
Wouterie @computerjunky6 maart 2023 11:51
Ah, Nvidia FreeStyle, toch? Nee, dat is een lastige maar om eerlijk te zijn gebruikte ik dat nooit. Ik vond het games optimaliseren wel leuk maar ook dat kon ik eigenlijk beter handmatig doen.
computerjunky @Wouterie6 maart 2023 11:56
Geen idee hoe de feature nu heet heb nu een 6900XT maar heb mijn vorige Nvidia kaart aan mijn broer gegeven en zij tegen hem gebruik feature x dat ziet er in die game beter en en het zat er niet meer in. Na onderzoek kwam ik erachter dat ze dat allemaal naar geforce experience verplaatst hadden en dat je daar een account voor nodig had. 2 updates lang kon je nog een .reg edit doen waardoor het terug kwam maar dat hebben ze er moedwillig uitgesloopt.

Zonder Geforce experience op stock settings draait het overigens prima. maar als je bepaalde settings wil aanpassen... Erg jammer die houding maar misschien over een paar jaar als intel wat groter is en beide AMD en Intel een goed software pakket hebben dat Nvidia dan eindelijk consument vriendelijk word (LOL).
Wouterie @computerjunky6 maart 2023 12:04
Haha! Consument vriendelijk ;) Nou, op zich vind ik het niet erg dat je extra software nodig hebt voor de extra features. Scheelt weer een berg software als je alleen de drivers nodig hebt. Dat account is wel irritant inderdaad!
computerjunky @Wouterie6 maart 2023 12:25
Ik zou geen probleem hebben met Geforce experience, het is immers niet veel anders als Radeon software. Maar nu heb je gewoon tig pakketten die met je drivers komen voor 1 gebruikservaring. Voeg dan gewoon alles toe aan Geforce experience en stop met het oude driver programma. Maar als je van 1 programma meerdere maakt dan begint het zich te gedragen als bloat.
Dat 3D vision driver + controller, Physx, nView, audio driver log als '"plugin" geïnstalleerd worden is geen slecht idee maar alles wat je gewoon nodig heb voor je gpu bediening voor games/video hoort gewoon in 1 pakket te zitten. En velen vinden het oude programma voor drivers al jaren slecht dus die zouden het er ook mee eens moeten zijn al had ik geen enkele beef met het oude menu.
K93 @computerjunky6 maart 2023 12:41
Download de drivers dan met behulp van NVCleanstall, is tooltje bij TechPowerUp.
Kan je extra zooi uitvinken die je niet gebruikt. Zoals bijvoorbeeld GeForce Experience, en op dieper niveau dan de Nvidia Custom installation optie.
computerjunky @K936 maart 2023 14:22
Probleem is dat je zaken als geforce experience tegenwoordig nodig heb omdat ze settings daarheen verplaatst hebben.
ThijssjihT @computerjunky6 maart 2023 11:29
Is windows dan wel de beste keus voor je?
computerjunky @ThijssjihT6 maart 2023 11:34
Het is helaas de enige keuze. Met gamen en foto editing met windows software is Linux geen alternatief.
napata @grimmute6 maart 2023 10:36
Heb je hier ook voorbeelden van? Nvidia is meestel heel snel met het wegwerken van bugs.
HollowGamer @napata6 maart 2023 11:03
Niet dit probleem, maar op Linux is Nvidia toch echt niet snel met oplossen van bugs of het upgraden van kernel-support.

Het ligt ook aan je doeleinde, op Windows is NV bijvoorbeeld redelijk, maar op andere zaken zijn AMD en Intel weer wat verder.
NEO256 @napata6 maart 2023 11:13
https://steamcommunity.co...ns/0/5551280551725589295/
https://www.nvidia.com/en...er-version-/?topicPage=11

Voor een paar maanden is er een issue met nieuwe driver versie van NVidia in Forza Horizon 4.
Kom er niet helemaal uit of het nu actueel is, of wellicht opgelost of dat er issues zijn met de community om fatsoenlijke use cases / data aan te bieden zodat ze verder kunnen met het probleem.

Maar in mijn boek; het probleem ontstond door een driver update en of de game dev of nvidia het oplost is mij prima.

Edit: was slordige zinsbouw

[Reactie gewijzigd door NEO256 op 23 juli 2024 04:43]

MMaster23 @Homewrecker6 maart 2023 11:00
Ik heb jaren nvidia gedraaid en echt nooit driver issues gehad. Zeker niet tijdens installatie. Sinds kort heb ik een 6900XT en heb flink lopen vloeken op de driver installer. Wie dat ding geschreven heeft, mogen ze zeker ontslaan. Constant conflicten met Windows Update, installatie duurt ook gewoon lang en soms blijft hij gewoon hangen. Heb zeker 3x opnieuw moeten installeren om de driver echt goed actief te krijgen. Bah bah.
Dunky555 @MMaster236 maart 2023 11:23
DDU in safe mode gebruikt?
MMaster23 @Dunky5556 maart 2023 13:10
Zeker, DDU in safe mode en alles. Heb nu laatste paar dagen paar AMD systemen gebouwd.. allen Windows 11 schone installatie, eentje had veel problemen met de driver goed te krijgen, eentje had een black-screen tijdens installatie waar hij niet meer uit kon komen en een ander had compleet nergens last van.
Dunky555 @MMaster236 maart 2023 13:39
Ik heb altijd beide kampen gebruikt en bij de laatste 2 GPU's (GTX1070 en nu 6800XT) problemen met de software na een tijdje. Wanneer ik dan alleen de driver installeerde (na DDU) bij beide kampen geen enkel probleem meer.
Is het niet vaak dat softwarepakket wat voor problemen zorgt. In mijn ervaring wel iig.
d3x @MMaster236 maart 2023 11:24
haha mijn woorden zijn nog niet koud, hier enkele posts boven en de volgend eis er al.

Ik heb hier 3 systemen met nu een 6000 serie, 2 komen er van een andere en oudere generatie. Nooit miserie gehad met drivers en updates.

Weet wat je doet, het ligt aan windows en oude drivers :) Het is dus je eigen fout van opkuis.
Installatie duurt echt niet lang, windows updates heeft er niks mee te maken, want die gebruik je niet voor GPU drivers, etc....

Het ligt veelal aan de eigenaar van het systeem.
MMaster23 @d3x6 maart 2023 13:09
Ik werk al 20 jaar met Windows en heb veel driver-deployment projecten gedaan, dus ja.. ik weet heus wel hoe Windows werkt en hoe Windows Update/hardware management stack van Windows je automatisch drivers door je strot probeert te duwen. Dit heeft ook te maken hoe AMD zijn drivers aan Microsoft heeft geleverd en hoe aggressief het achtergrond proces hier in bezig blijft.

Zelfs wanneer je DDU doet en alle sporen van alle AMD drivers van je systeem afhaalt, blijft Windows doodleuk drivers op de achtergrond herinstalleren. AMD is werkelijk de enige vendor die dit gedraag heeft. Ook nvidia doet automatische installaties van drivers op de achtergrond maar hun installer gaat hier 10x netter mee om, wacht op conflicten etc (zelfs duidelijk te zien in logging).

Doodleuk de gebruiker de schuld geven voor zoiets fundementeels is niet heel productief en is volgens mij echt een AMD-achterban probleem.
Countess
@MMaster236 maart 2023 13:05
Heb je je nvidia drivers wel goed gedeïnstalleerd? ik heb al AMD/ATI GPUs sinds de 9700pro (2002) en niks van wat je beschrijft komt me bekend voor.
MMaster23 @Countess6 maart 2023 13:10
Zeker, DDU in safe mode en alles. Heb nu laatste paar dagen paar AMD systemen gebouwd.. allen Windows 11 schone installatie, eentje had veel problemen met de driver goed te krijgen, eentje had een black-screen tijdens installatie waar hij niet meer uit kon komen en een ander had compleet nergens last van.
flipkipse @Homewrecker6 maart 2023 10:21
Dit zijn twee los van elkaar staande feiten. In het artikel wordt een bug die veroorzaakt wordt door het installatie process van de driver beschreven.

Wat u beschrijft zijn driver problemen in het algemeen. Die door de toenemend aantal gebruikers van AMD GPU's vele male minder geworden zijn. Wat zo simpel is als; Wanneer er genoeg gebruikers zijn met specifieke hardware, dat game developers hier voor testen.
dennis_rsb @flipkipse6 maart 2023 10:45
Ik heb in januari 2020 een rx5700XT gekocht. Vanaf dag 1 gezeik, zoals GTA V die met vsync steady 60 fps pakte, maar toch zag je flinke lag.

En nog erger: zelfs Windows liep vaak compleet vast. Ik heb met ddu de oude nvidia drivers verwijderd, dus daar ligt t niet aan.

Ik heb de kaart teruggestuurd, en heb toen de oude gtx1060 teruggeplaatst.

Zijn dit soort problemen verholpen dan de afgelopen jaren?
Jittikmieger @dennis_rsb6 maart 2023 11:01
En nog erger: zelfs Windows liep vaak compleet vast. Ik heb met ddu de oude nvidia drivers verwijderd, dus daar ligt t niet aan.
ECHT verwijderd? …Of gewoon een simpele uninstall? Wanneer ik van GraKa producent wissel, doe ik een volledig nieuwe Windows installatie, want er blijft vaak rommel achter - is mijn ervaring - met mogelijk nare gevolgen.

Mijn ervaring met zowel nVidia als AMD (en ATI vroeger) is er eentje van weinig problemen met beide. Bug vrij wordt het natuurlijk nooit, maar ik heb altijd stabiel kunnen gamen met beide.
dennis_rsb @Jittikmieger6 maart 2023 11:03
Ddu kan de drivers grondig verwijderen. Clean install van Windows zou niet nodig moeten zijn voor zoiets.

Nouja ik vond het wel typisch dat de eerste best amd kaart die ik kocht in 13 jaar tijd gelijk gezeik opleverde. En was ook vrij lawaaierig.
Madrox @dennis_rsb6 maart 2023 11:56
Mjah, zo kocht ik mijn eerste nvidia kaart, en die gaf toch echt meer problemen onder gaming dan mijn ati ervoor.
dennis_rsb @Madrox6 maart 2023 12:09
Maar is het dan niet gewoon zoals ik net met mensen besprak verstandiger om bij zowel nvidia als amd niet te snel een kaart te kopen? Wachten tot de kinderziektes eruit zijn?
pepsiblik @dennis_rsb6 maart 2023 14:47
Je hoort natuurlijk vooral de problemen, niet dat het goed gaat. Kijk even naar dat andere bericht waarin nVidia een bug in haar drivers heeft zitten. Die lijkt wat minder ernstig, maar het is wel een leuke voor Esent :+
Cerberus_tm @pepsiblik6 maart 2023 15:01
B.v. vandaag:
nieuws: Nvidia erkent bug in GeForce-driver 531.18 die resulteert in hoger cp...
dennis_rsb @pepsiblik6 maart 2023 15:05
Tuurlijk, klachten hoor je op internet meer dan als het goed gaat. Desalniettemin was het wel een klote situatie, omdat de kaart splinternieuw was. Godzijdank wel die 500 terug gekregen.
Madrox @dennis_rsb6 maart 2023 13:20
Ne, De Nvidia kaart was volgens de kenners zoveel beter. Waarom? 5%sneller ja, maar niet stabieler, wat wel beweerd werd. Ook toen waren de Ati drivers veelllk slechter, waar ik persoonlijk amper last van had. Al met al zijn mijn ati/amd ervaringen goed. En ja, het is als je stabiliteit wenst altijd beter ff te wachten.

[Reactie gewijzigd door Madrox op 23 juli 2024 04:43]

mjtdevries @dennis_rsb6 maart 2023 13:08
Er word altijd gigantisch overdreven over kinderziektes.
Je kan wel even afwachten of er bijzonderheden zijn als je voornamelijk één spel speelt.

En het allerverstandigste blijft om een compleet schone installatie te doen. Uninstalls, hoe mooi ook, halen zelden tot nooit echt alles weg.
De meeste problemen zijn weg bij een verse installatie. Helaas maar waar.
dennis_rsb @mjtdevries6 maart 2023 13:17
Clean install doe ik alleen bij andere ssd (bootdisk) of ander moederbord. Kost zoveel tijd, niet de installatie an sich maar om alle software te installeren en naar wens in te stellen etc.

Maar goed ik had het kunnen proberen, maar ik was behoorlijk in paniek. Ik dacht, als de winkel de kaart maar terugneemt. Zo niet moet ik hem verkopen, met verlies.

P.s. het gaat me niet alleen om gta V, maar ook om de black screens bij rdr2. En bovenaal de freezes in windows.

[Reactie gewijzigd door dennis_rsb op 23 juli 2024 04:43]

mjtdevries @dennis_rsb6 maart 2023 13:23
Tuurlijk is een clean install een klote karwei.
Ik probeer het ook te vermijden en als ik geen rare dingen tegen kom dan doe ik het ook niet.
Maar zodra je wel rare dingen tegen komt is dit wel de juiste oplossing.

En we hebben toch allemaal een backup? ;)

Overigens zijn hardware issues zelden een issue van een bepaalde chip fabrikant. Meestal is het dan gewoon een exemplarisch probleem in de kaart. Een haarscheurtje in de pcb bv. Dat is dan domme pech, of te relateren aan de kaart fabrikant zoals MSI, of Asus of een van de vele andere en niet aan Nvidia, AMD of Intel.
wiseger @mjtdevries7 maart 2023 12:27
Software kan je niet opnieuw installeren vanuit je backups. Dat werkt niet als je een clean install doet. Je mist dan je registery settings van je software plus van alles wat in je GAC is geïnstalleerd.
dennis_rsb @mjtdevries6 maart 2023 13:24
Het was een Saphire trouwens:p
Astennu
@dennis_rsb6 maart 2023 14:23
Mijn ervaring is dat je zelfs met ddu niet altijd alles weg krijgt. Als je van nVidia naar amd wisselt is een reinstall het beste. Kost wat werk maar dan heb je de minste kans op problemen. Goede reviewers doen dan ook iedere keer als ze nieuw hardware plaatsen anders kan je inconsistente resultaten krijgen. Van amd naar andere amd kaart gaat bij mij eigenlijk altijd wel goed maar ik heb wel eens gezien dat de boost clock net 10-30mhz hoger of lager was en na een driver reinstall weer goed was. Je hebt het dan over 1% maar toch.
dennis_rsb @Astennu6 maart 2023 14:25
Hmm goed om te weten. Tis nu achteraf natuurlijk, maar wellicht voor de toekomst.
_Pussycat_ @Astennu6 maart 2023 14:42
Waarom zou je dan problemen krijgen? De hardware wordt niet gevonden en Windows laadt de driver niet. Misschien is er ergens nog een dode DLL of registry-key over maar wat zou dat dan aan problemen veroorzaken kunnen?
Astennu
@_Pussycat_6 maart 2023 15:54
Je bedoeld in dit specifieke geval waar het nieuwsbericht over gaat?
Dat weet ik ook niet. Maar het komt alleen voor als je tijdens een Windows update een driver gaat installeren en voor clean install kiest. Normale installatie gaat wel goed.
Ewivis @Jittikmieger6 maart 2023 14:45
Ik ben zelf overgegaan van een RX580 naar een 5700XT en dan nu een 3080ti, allemaal zelfde Windows installatie. Draait helemaal prima. Ook CPU swap gehad, moederbord swap. Allemaal zelfde Windows installatie. Dus nieuwe installatie is tegenwoordig niet meer nodig. Ik zeg niet, dat het niet voor problemen kan zorgen of snelheidsbeperkingen geeft oid, dat kan vast. Maar hoeft dus niet.
Jittikmieger @Ewivis6 maart 2023 16:37
Das goed te horen! :)
MyBearTibbers @dennis_rsb6 maart 2023 11:01
Zelf geen problemen ervaren met de de RX580 en de 5700XT, ook de upgrade naar de 6700XT is zonder problemen verlopen en draait als een zonnetje.
dennis_rsb @MyBearTibbers6 maart 2023 11:03
Hoe kan dat dan? Ik had vanaf dag 1 gezeik, maar de kaart was toen nog niet zo lang uit. Zou het kunnen dat de drivers nu beter geworden zijn?
MyBearTibbers @dennis_rsb6 maart 2023 11:08
Ik heb de kaart inderdaad later pas aangeschaft, rond november/december. Allicht dat de problemen toen opgelost waren.
dennis_rsb @MyBearTibbers6 maart 2023 11:24
Zou kunnen idd.
fapkonijntje @dennis_rsb6 maart 2023 12:02
Gezien je overige reacties zou ik ook neigen naar een hardwareprobleem met je RX5700XT. Het is niet onbekend dat de eerste varianten wat issues hadden. Jammergenoeg een vaker voorkomend dingetje met vrij nieuwe hardwareontwerpen en de RX5700XT stond hier bekend om. Nieuwere versies van die chip gingen beduidend beter. Aan die info heb jij alleen nu nogal weinig.

Wat mij wel opvalt, niet specifiek bij jou hoor, maar in het algemeen bij Nvidia vs AMD is dat als er een probleem is met een systeem waar een AMD GPU in zit, men altijd eerst de drivers de schuld geeft en dan pas verder kijkt. Bij Nvidia is dat altijd andersom. Eerst de rest van het systeem/software, dan pas naar de GPU en drivers kijken.

Zo zie je over AMD veel gezeur met drivers, terwijl je vrij snel aan kunt voelen dat er legio andere oorzaken kunnen zijn. Bij Nvidia zie je veel mensen met hetzelfde probleem over heel wat andere zaken klagen dan de drivers.
dennis_rsb @fapkonijntje6 maart 2023 12:08
Nja t kan bij mij beide geweest zijn: drivers of hardware defect. Lastig te zeggen.

Ik ben overigens niet per se honkvast cq merkgebonden hoor. Ik kijk gewoon naar de prijs/prestatie/stabiliteit combi. en googlen naar slechte drivers, dan kom je altijd mensen tegen hè zowel bij nvidia als amd.
Sp3ci3s8472
@dennis_rsb6 maart 2023 15:06
Het was in het begin sowieso een combinatie. Gezien de reacties op het internet. Die driver issues waren na een aantal maanden wel opgelost, alleen hadden sommige mensen nog steeds problemen met die kaart (waaronder ik zie mijn andere reactie :P).

De stap van GCN (architectuur) naar RDNA was een best grote voor AMD, het was te verwachten dat ze de eerste paar maanden problemen zouden hebben met drivers.
Bij elke grote archtectuur stap zie je dat fabrikanten vaker problemen hebben met drivers; neem recent Intel Arc.
dennis_rsb @Sp3ci3s84726 maart 2023 15:31
Klopt, maar het was een groot risico om te hopen op betere drivers. En nogmaals gameperformance is 1 ding, maar random freezes van Windows gerelateerd aan deze kaart en/of drivers is volstrekt onacceptabel.
Sp3ci3s8472
@dennis_rsb6 maart 2023 16:10
Mee eens, overigens dat zijn ook de problemen die ik had. Random korte freezes en black screen.
Jittikmieger @dennis_rsb6 maart 2023 11:07
Maandagmorgen model na een feestweekend van de desbetreffende producent? :+

Zoiets kan natuurlijk altijd.
dennis_rsb @Jittikmieger6 maart 2023 11:24
Kan ook, dus misschien niet eens driver gerelateerd. Maar ik heb er in elk geval een nare smaak van overgehouden.
Dunky555 @dennis_rsb6 maart 2023 11:19
Dit kan altijd wel bij iemand voorkomen en met name wanneer er net nieuwe hardware uit is. Ik wacht meestal, maar zeker met gpu's, een paar maanden met aanschaf.

Ik ben al regelmatig gewisseld van merk, vorig jaar nog, en nooit problemen gehad met nieuwe installatie na DDU te hebben gebruikt in safe mode. Dit wordt wel sterk aanbevolen meen ik. Heb jij dat ook gedaan?

Ook heb ik bij mijn vorige kaart (GTX1070) problemen gehad en met mijn huidige (6800XT) ook. Niet met de drivers maar met de bijkomende software.
In beide gevallen op den duur maar alleen de drivers geïnstalleerd en daarna geen problemen meer bij beide kampen. Maw ik installeer nooit niet snel meer de software die erbij komt.
dennis_rsb @Dunky5556 maart 2023 11:25
In safe mode ddu gedraaid denk ik ja, maar is ruim 3 jaar terug. Dus 100% zeker weet ik dit niet meer.
RedNas74 @dennis_rsb6 maart 2023 12:21
Ik ben van een r9 290 naar een rx580 gegaan en heb nu een rx 6700xt. Ook nooit problemen mee gehad. Mijn laatste nvidia kaart was een gtx 560.
dennis_rsb @RedNas746 maart 2023 12:23
Maar de 5700XT is een andere kaart. Hoe dan ook, of het nu de drivers waren of een hardwaredefect. Ik ben 2 dagen letterlijk ziek er van geweest.

Voortaan wacht ik tot een kaart lang uit is om de kans op issues te minimaliseren.

[Reactie gewijzigd door dennis_rsb op 23 juli 2024 04:43]

flipkipse @dennis_rsb6 maart 2023 12:30
Dit is natuurlijk glazenbol werk om te kijken waar dit aan lag. 5700XT doet het gewoon prima met GTA V en Vsync.

Er was een bekend probleem met de 5700xt and GTA dat als de game boven de 180FPS ging, de client van de game het niet meer aan kon. Vele mensen hebben daarom de game gecapped op 150FPS.

En een ander bekend probleem is de combinatie with een MSI moederbord. Wanneer deze PCI4 gebruikt ipv PCI3 of wanneer MSI AFTERBURNER op de achtergrond draait.

Maar resume; geen idee waarom de kaart niet bij u werkte, kunnen 100de redenen zijn, en zonder diagnose niet te zeggen.
dennis_rsb @flipkipse6 maart 2023 12:36
Nee vsync stond aan, en qua fps zat ik ruim boven de vsync, en toch lagde hij.

Maar nog erger vond ik de freezes in Windows.

100de dingen? 2 maar, slechte kaart (kan gebeuren, maandagmorgen model) of slechte drivers.
Sp3ci3s8472
@dennis_rsb6 maart 2023 13:21
Van de eerste batch 5700 XT kaarten vermoed ik nog steeds dat er een hardware probleem was. Ik heb die kaart gehad en de problemen bleven bestaan, ook na driver updates. Met de 6900 XT in hetzelfde systeem heb ik helemaal geen problemen.

Drivers waren het imho niet. Helaas kon de kaart niet RMA omdat ik hem na een maand al een eigen koeler had gegeven.
dennis_rsb @Sp3ci3s84726 maart 2023 13:25
Hmm zou best kunnen. Ik ging er altijd vanuit de drivers, maar een slechte batch kan idd goed zijn.
batjes
@dennis_rsb6 maart 2023 10:52
Aan de andere kant, heb ik een RX 580 die nu nog gewoon mee kan komen op 1080p@60fps (waar ik tevreden mee ben). Dankzij FSR heeft dat oude beestje een tweede leven gekregen.

AMD maakt er soms een rotzooitje van met hun drivers, maar ze supporten hun hardware wel fatsoenlijk. De features van Adrenalin zijn ook een godswonder in verhouding met de baggerbende die Nvidia meelevert. Gewoon een verplicht account nodig om een feature zoals Shadowplay te mogen gebruiken. (y)
dennis_rsb @batjes6 maart 2023 11:00
Maar wat heb je liever? Een gpu die lang drivers krijgt maar onstabiel is? Of een gpu die een paar jaar korter drivers krijgt maar wel stabiel is?

En die features gebruik ik allemaal niet dusja :p

Ik weet wel dat ik me toen echt klote voelde, ik was bang dat ik 500 euro door de plee gespoeld had. Gelukkig heeft de winkel hem terug genomen en ik mijn geld terug
batjes
@dennis_rsb6 maart 2023 11:28
Hiervoor had ik een GTX 760 en de driver ervaring was een stuk slechter. Heeft een jaar geduurd voordat mijn kaart niet meer crashde, bijna de hele tijd op een driver versie moeten zitten van voor de release van de 700 serie.

Die rx580 had wat problemen met overhittende VRMs, maar door de vrijheid die AMD geeft, makkelijk zelf op kunnen lossen zonder te kloten met 3rd party shit.

Tja je zal maar een dure 3080 hebben gekocht en niet eens de nieuwe DLSS mogen gebruiken, kaart is dus al afgeschreven.

Geef mij die lange ondersteuning, uitgebreide features en het niet hoeven gebruiken van een account. AMD Link is ook best baas, geen gare 3rd part apps nodig zoals bij Nvidia.
dennis_rsb @batjes6 maart 2023 11:33
Dus moraal van het verhaal, geen kaart kopen die net uit is?

Ik heb de gtx1060 laten zitten nu. En zover ik weet krijgt ie nog drivers. Die features die jij noemt, doe ik niks mee :p

Maar stabiliteit vind ik belangrijker dan features en lifespan.
heuveltje @dennis_rsb6 maart 2023 11:16
Sja en mijn 5700xt heeft vanaf 2020 nog geen enkel probleem met gta5. Dus wat zijn "deze problemen' ?
(en de Rx480 daarvoor ook niet trouwens)

Overigens zit er wel een bug in gta5 dat hij begint te laggen als je FPS te hoog worden.
Maar dat is game-engine gerelateerd en kan amd (en Nvidia) niks aan doen.
https://www.partitionwiza...isk/gta-5-stuttering.html

[Reactie gewijzigd door heuveltje op 23 juli 2024 04:43]

dennis_rsb @heuveltje6 maart 2023 11:27
Nee GTA V was echt ruk icm met die amd kaart. Met de nvidia speelde dit nooit. Maar wat ik zei, ook vastlopers van Windows wat ook normaal nooit voorkomt en voorkwam, behalve met deze kaart.

Ik ga niet snel meer een amd kaart kopen, en al zeker niet uit als ie net uit is. Als ie bv al een jaar te koop is zijn de meeste kinderziektes er wel uit.
Madrox @dennis_rsb6 maart 2023 13:26
Soms heb je ook gewoon een slechte combi, je gpu doet het niet lekker met dat type moederbord...etc.etc. zo geloof ik heilig in Asus mobo,s, geven mij iig het minst gezeik. Maar goed, daar kan je geen conclusies uittrekken..haha

[Reactie gewijzigd door Madrox op 23 juli 2024 04:43]

dennis_rsb @Madrox6 maart 2023 13:35
Is ook zo. Heb zelf meestal msi bordjes, maar ben niet echt merkvast met computerspul.
Arunia @dennis_rsb6 maart 2023 11:34
Volgens mij heb ik rond die tijd ook mijn 5700XT gekocht. Op de black screen problemen (scherm uit en weer aanzetten verhielp dit even), eigenlijk geen problemen mee gehad.
GTA V heb ik ook gespeeld, maar twijfel of ik die op deze kaart heb gespeeld eigenlijk.

Bij mij heb ik toen mijn gehele pc vervangen en dus ook Windows schoon geïnstalleerd.
dennis_rsb @Arunia6 maart 2023 11:38
Nja Clean install heb ik niet gedaan, maar wel DDU. En zover ik weet zou dat voldoende moeten zijn bij een GPU vervanging.
tsjarlie @dennis_rsb14 maart 2023 14:01
Dit soort problemen?
Ik heb ook al zolang een RX5700 XT, en nog geen enkel probleem gehad, ook niet in GTA V,
Soms moet je wel iets aanpassen aan de grafische instellingen.
Het probleem kan ook bij het systeem of de game liggen, uiteraard ook soms bij AMD.
Na 35 jaar ervaring met videokaarten kan ik niet zeggen dat Nvidia beter of slechter is dan AMD,
soms betere drivers, soms mindere drivers, maar mijn persoonlijke voorkeur gaat momenteel uit naar AMD.
dennis_rsb @tsjarlie14 maart 2023 14:05
Nee het ligt niet aan mijn systeem (hooguit zou het compatibiliteitissues kunnen zijn)

Ligt ook niet aan de game, want Windows freezde ook.

Het zijn zoals gezegd rotte drivers, maandagmorgenmodel, of heel miss dat ddu niet genoeg driverresten weg gehaald heeft.
tsjarlie @dennis_rsb14 maart 2023 14:09
tja, raar dat het probleem dan niet bij iedereen voorkomt.
maar als je zegt zeker te zijn dat het niet aan jou systeem ligt, en het niet aan de game ligt omdat windows ook freezde, dan weet ik voldoende.
dennis_rsb @tsjarlie14 maart 2023 14:27
Bij een deel van de mensen kom/kwam dit ook voor. Maar het is ruim 3 jaar terug, dus de drivers zijn nu waarschijnlijk beter.

Hoe dan ook, heb nu de gtx1060 er weer in. Als ik nog eens een nieuwe kaart koop (amd of nvidia) wacht ik wat langer na release zodat de meeste kinderziektes eruit zijn.
Waswat @flipkipse6 maart 2023 13:21
Het installatie proces heeft AMD in de hand... Het feit dat ze iets hebben gedaan waardoor windows installaties corrumperen ligt aan hun installatie proces.

AMD maakt soms echt rare keuzes mbt drivers... Mijn irritatie vroeger, en dan hebben we het over 4 a 5 jaar geleden, was dat mijn 16:10 monitor niet naar 16:9 kon gaan met GPU scaling omdat 1080p een hardcoded setting was bij de drivers zonder GPU scaling. Andere resoluties gingen wel prima (bijv een custom resolutie van 1904x1071);

Hierdoor was mijn monitor stretched toen ik probeerde te gamen/streamen op 1080p ipv 1200p

[Reactie gewijzigd door Waswat op 23 juli 2024 04:43]

SunnieNL
@Homewrecker6 maart 2023 10:24
Gelukkig hebben nvidia drivers nooit problemen onder Windows :+
fapkonijntje @SunnieNL6 maart 2023 10:29
Nou, precies dat dus. Ik heb een gaming laptop met een Nvidia GPU en een desktop met AMD GPU en de laatste paar jaren is het toch echt Nvidia die vervelend doet en AMD niet meer zo eigenlijk. Om over Linux in combinatie met Nvidia nog maar niet te beginnen. Hoe apart dat vroeger was, dat Nvidia de enige optie was voor Linux en we nu AMD beschouwen als de enige optie.

Nou is dit AMD issue wel een héél vervelende, maarja... Het is niet alsof dit soort issues nooit voorkomen bij andere merken/bedrijven.
Madrox @fapkonijntje6 maart 2023 11:54
Wel een vervelende maar ook sporadisch. Maw, 99,9% zal er niets van merken.
Wouterie @SunnieNL6 maart 2023 11:37
Problemen of problemen hè? ;)
Clevergyno @Homewrecker6 maart 2023 10:27
Dit heeft niks met drivers te maken. Die van AMD zijn al jaren goed en soms zelfs beter dan Nvidia, laatstaan Intel.
Thasaidon @Clevergyno6 maart 2023 11:38
Helemaal mee eens. Ik gebruik al jaren AMD GPU's en heb daar nog nooit problemen mee gehad.
In tegenstelling tot NVIDIA, waar ik dan weer "mindere" ervaring mee heb.
Maar dat is dus voor iedereen weer anders.


En het is niet enkel AMD met drive problemen...

nieuws: Nvidia erkent bug in GeForce-driver 531.18 die resulteert in hoger cp...

[Reactie gewijzigd door Thasaidon op 23 juli 2024 04:43]

WCA @Homewrecker6 maart 2023 10:22
Om te voorkomen dat je een "Extreem zeldzame" bug tegenkomt? Het is niet alsof elk systeem met een Radeon erin nu een corrupte Windows install heeft.

Geen enkele fabrikant heeft foutvrije stuurprogramma's, niet Nvidia en ook niet Intel. Ik zou nog eerder zeggen dat als een fout als deze bij Nvidia zou voorkomen, dat ze dat liever stilhouden dan dat ze actief naar de media gaan om te zeggen dat ze het gaan fixen. Liever verstopt ergens in de release notes.

Ik snap je sentiment hoor, ik heb hetzelfde gevoel over AMD (mijn systeem heeft een Nvidia GPU), maar het is wel maar een gevoel, In de praktijk zul je echt geen noemenswaardige verschillen meer merken, AMD heeft echt sprongen gemaakt.
mjtdevries @WCA6 maart 2023 13:18
Ik gebruik al AMD videokaarten vanaf de 8500 en 9700Pro (heeeeeeel lang geleden)

AMD heeft nooit meer driver issues dan Nvidia gehad. Het is bij beide bedrijven altijd gelijkwaardig geweest.

Waar dat sprookje vandaan komt is dat Nvidia meestal een half jaar eerder nieuwe hardware op de markt bracht. Bij nieuwe hardware zijn er vaak nog issues met bepaalde spellen waar de prestatie lager is dan verwacht. Vaak komt dat omdat die spellen iets vreemds doen, maar word het in drivers gefixed ipv door de spel maker zelf gefixed.

Na een half jaar had Nvidia de meeste van die issues dan al gefixed terwijl ATI (AMD) op dat moment met nieuwe hardware kwam waarbij er nog geen tijd was geweest om dit soort dingen te constateren en te fixen.

Dat is uiteraard appels met peren vergelijken, maar dat is waar het verhaal van de mindere drivers van ATI vandaan komt.
Ventieldopje @Homewrecker6 maart 2023 10:23
Beetje biased denk ik, omdat toen de drivers problematisch waren en je nu een artikel leest over een probleem wat in een extreem klein aantal gevallen voorkomt, moeten de drivers nu ook wel slecht zijn.

Het zal natuurlijk af hangen per kaar maar met een RX6800 heb ik nog geen problemen ondervonden en werkt het allemaal prima stabiel. Moet wel zeggen dat ik mijn Windows installatie ook echt alleen aanraak voor games.
ZeroMinded @Homewrecker6 maart 2023 10:23
In het 290 tijdperk waren de drivers inderdaad om te janken, ik hield t toen bij de drivers zonder de hele bloatware.

Inmiddels ben ik zeer tevreden over de AMD drivers.

Dergelijke problemen komen bij nvidia ook nog wel eens voor, in ieder geval wel in het 1080 tijdperk.
Nixoa12 @Homewrecker6 maart 2023 10:35
Ik gebruik al sinds 2016 AMD GPU's, vrijwel nooit problemen mee gehad. Heb laatst een nieuwe PC gebouwd waarbij ik tijdelijk een oudere r9 390 heb gebruikt i.c.m. een ryzen 9 7900x (met integrated graphics). Hierbij wel wat probemen gehad, ik vermoed omdat de integrated graphics wel de nieuwste drivers wil installeren en mijn r9 390 sinds begin vorig jaar geen driver updates meer ontving. Maar simpel opgelost door de iGPU tijdelijk uit te schakelen via de bios. Verder geen problemen met AMD :)
Mitchelll010 @Homewrecker6 maart 2023 11:00
Hier precies hetzelfde, alleen maar gezeik toen.
Heb nu toch weer de gok genomen met een 6800 (non XT) en die draait prima.
d3x @Homewrecker6 maart 2023 10:27
Het ligt niet altijd aan de driver... ook veelal aan de "driver" achter het scherm en keyboard :*)
Meeste GPU problemen kom je tegen bij switchen van vendor en switchen van generaties, die kan je dan ook gemakkelijk opkuisen, maarja dat kost moeite en we zijn hier al lang niet meer een tweakers site maar gewoon een consumentensite.
HollowGamer @d3x6 maart 2023 11:09
Nou ja, ik snap bijvoorbeeld echt niet waarom drivers dit doen:
- C:\NVIDIA
- C:\AMD
- C:\Intel
..

En waar staat het vervolgens vol mee? Allemaal oude installers, en andere zooi die wel de schijf vullen.
Dan heb je ook nog de mogelijkheid dat die specifieke map dan toch nog ergens voor gebruikt wordt.
Het is nogal een groot probleem dat je iets als DDU moet gebruiken, om te kunnen switchen van vendor of om die mappen op te ruimen.

Ik draai al jaren Linux, dus ik heb die problemen gelukkig niet meer (package manager, alles op een vrij logische plek), vendor verwisselen doorgaans geen probleem, maar op Windows vind ik het nog steeds een ramp.

Vind het wat makkelijk om dit op de consument af te schuiven, veel vendors maken er nu eenmaal een zooi van. Dat leest je ook weer met deze bug, dat komt ook door hunzelf, met hun tig libs en systeem bestanden die niet altijd op de juiste locatie staan.. al is MS daar zelf ook mee begonnen.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 23 juli 2024 04:43]

NEO256 @HollowGamer6 maart 2023 14:58
Ik heb er mijn gemixte gevoelens over... Dit liever dan dat het op mijn Desktop of Mijn Documenten komt te staan.
Downloads map is soms ook niet ideaal, omdat ik ze daar ook niet uitgepakt wil hebben.
Zeker omdat (op werk) OneDrive die mappen oppakt en dan je 500mb aan drivers gaat lopen backupen.

Het zou fijn zijn als er een richtlijn komt wat een goeie map hiervoor zou zijn,
c:/software_updates ofzo...

Download daar naar toe met je update tool, of pak je meuk daar naar uit.
En dat Windows die bestanden ook kan zien en mee op kan ruimen als je schijf opruimen gaat draaien.

Liever nog zou ik een universele package manager zien, die netjes alles CRC checkt per download en niet X losse tools / updaters per Vendor. Zou bijvoorbeeld een gratis service voor Steam gebruikers kunnen zijn en betaald voor zakelijke gebruikers die helemaal niets van Steam afnemen.
Maar dat is wellicht wat te veel gevraagd.
Xqlus1ve @Homewrecker6 maart 2023 10:59
Ik heb 7 jaar lang een 290 gebruikt zonder enige issues. Beetje een gevalletje pech en combinatie van hardware vs software?
graverobber2 @Homewrecker6 maart 2023 11:09
Gezien de situatie lijkt het mij eerder een windows update probleem, aangezien het probleem zich niet voordoet als er geen windows update aan het draaien is.
Zou niet de eerste keer zijn dat windows update een driver corrupt.
mjtdevries @graverobber26 maart 2023 13:30
Dat was mijn gedachte ook. En juist bij WHQL drivers zou je toch mogen verwachten dat een conflict van een driver update tegelijkertijd met een OS update ondervangen zou zijn.
Vyo @Homewrecker6 maart 2023 11:48
De laatste keer dat dit gebeurde lag de schuld bij Microsoft die ineens een hele oude versie via Windows Update forceerde, om dat alleen aan AMD te wijten gaat dan weinig helpen als je dat in de toekomst wil voorkomen.
ZTM @Homewrecker6 maart 2023 12:05
Ik heb nooit echt problemen gehad met drivers van AMD maar ook niet van Nvidia overigens
JayPe @Homewrecker6 maart 2023 12:42
Volledig begrijpelijke reactie.

Je snapt natuurlijk wel dat 't niet écht een heel valide argument is, want je gebruikt waarschijnlijk ook gewoon een besturingssysteem waar ook nog wel eens wat mee mis gaat, onafhankelijk van de gebruikte videokaart.

Maar goeie reclame is het niet. Ook lees ik in het artikel niet echt terug dat er aan een directe oplossing wordt gewerkt: De update is blijkbaar niet tot nader order uitgesteld. Ik lees toevallig hierover op Tweakers, maar als je dit bericht mist, kan je dus zomaar je windows installatie naar z'n grootje helpen als je niet op de aanwijzigen let.
hoi3344 @Homewrecker6 maart 2023 13:40
Je benoemd hier ook wel de meest beroerde reeks van AMD. Ik herken de problemen die je hier benoemd, wat was dat een slechte tijd zeg.
RoyD @Homewrecker6 maart 2023 13:53
Forza Horizon 4 icm met het MS Side Winder stuur geeft samen met de RX 6600 een vreemd probleem (wat er niet was met de GTX 1050 TI). Het aantal fps wordt in het eigenlijke spel begrensd tot 15 (niet tijdens de intro). Op geen manier krijg je de fps hoger behalve wanneer je de USB stekker van het stuur uit de computer trekt. Dan is het meteen wel weer goed.
Dracula @Homewrecker6 maart 2023 14:43
Tsja ik zou zeggen niet alleen AMD heeft problemen:

nieuws: Nvidia erkent bug in GeForce-driver 531.18 die resulteert in hoger cp...
Kevinp @Homewrecker6 maart 2023 21:11
Dus één bug zorgt ervoor dat je een prima product niet gebruikt.
https://www.youtube.com/watch?v=D2Ahkv-64rs

even kijken hiernaar want de nvidea heeft problemen gehad met power cables bij GPU's.

dus ook geen Nvidia?
Camulos 6 maart 2023 10:49
Helaas hier ook deze bug gehad.. en manifesteerde zich uiterst vreemd:
  • Boot - geen probleem
  • Windows inlog - Geen probleem
  • Instant freeze zodra windows geladen wordt (Radeon Drivers)
  • Blue screen met DPC Watchdog violation, PC gaat rebooten
Super irritant omdat debuggen ook moeizaam gaat.. initieel dacht ik dat mijn SSD was overleden, maar na diskpart & checkdisk tool te hebben gerund kon ik dat uitsluiten. Had niet verwacht dat mijn GPU-drivers dit issue veroorzaakten

Uiteindelijk niets anders kunnen doen dan complete Win11 herinstallatie, waarbij de drivers geen issues meer gaven O-)

Ter referentie, systeem Ryzen7900X met 7900XTX GPU

[Reactie gewijzigd door Camulos op 23 juli 2024 04:43]

heuveltje @Camulos6 maart 2023 11:22
De drivers worden al ingeladen voordat je op windows inlogt, dus betwijfel of dit hetzelfde probleem is ?
Camulos @heuveltje6 maart 2023 11:25
het zou anders wel toeval van de eeuw zijn..
Ik had een windows update + chipset drivers update + GPU drivers geupdate (radeon adrenaline)

Daarna kwamen de instant freezes zodra Windows normaal opstart, dus mja met de ze uitleg wil ik wel beweren dat dit door hetzelfde probleem kwam.
Ricofizz 6 maart 2023 10:24
Lang leve Windows Update!

Ben iniedergeval niet verbaasd dat er met het updaten van Windows en de installatie van de drivers tegelijktertijd wat mis kan gaan.
De laatste tijd zijn er zoveel verbeteringen gekomen naar de AMD drivers dat ze tegenwoordig stabieler zijn dan de Nvidia kaart die ik 2 jaar geleden had (1660ti)

Hopen voor een snelle fix!

[Reactie gewijzigd door Ricofizz op 23 juli 2024 04:43]

HollowGamer @Ricofizz6 maart 2023 11:13
Windows Update is helaas niet heilig, ook vaak genoeg gehad dat een driver update in de queue stond, maar hij dit telkens niet kon installeren. Met de driver van de vendor lukt het opeens wel.

Ook lopen ze vaak achter op de laatste driver van de vendor.
naaitsab @Ricofizz6 maart 2023 11:35
Ow je bedoelt die fijne Windows Update die uit zichzelf een vaak sterk verouderde driver gaat installeren en waar je bij problemen allerhande sprongen moet maken om dat tegen te gaan? Het is leuk dat ze bij een out-of-the-box installatie veel dingen gelijk aan de praat krijgen voor de gemiddelde gebruiker maar qua instelbaarheid is het compleet bagger. Microsoft is in de 'retard proof' retoriek flink aan het doorslaan.

Zal me ook niks verbazen dat veel driver issues ontstaan door conflicten tussen Microsoft's Updates en AMD/Nvidia tijdens of na de installatie. Voor complexe drivers zoals GPU heb ik liever het oude systeem van de 'Microsoft Basic Driver'. Dan kan je zelf de beste/nieuwste drivers gebruiken en niet hoeven te flansen met je netwerkverbinding uit, DDU of in regedit/GPOs gaan poeren. Of geef dit op z'n minst als optie voor de meer tech-savvy gebruikers onder ons.
WesMul 6 maart 2023 10:31
Toevallig heb ik hier eergister mee te maken gehad. Na een poging om de driver te updaten(error tijdens installatie) bleef windows maar errors uitspugen. DLL bestanden niet aanwezig, displaydriveruninstaller er overheen mocht ook niet baten. Uiteindelijk maar een verse installatie van windows erop. Dat was ik gelukkig toch al van plan.
FairPCsPlease 6 maart 2023 10:44
Het is ook een probleem van Windows zelf. Ik zou uit mezelf nooit een update van Windows doen en tegelijkertijd mijn driver updaten. Als ik zelf aan het stuur zat, zou ik eerst het een doen en dan de ander. Maar in Windows 10 gaat Windows Update uit zichzelf updaten, zonder eerst voor te stellen dat er een update is en vragen of je wilt updaten. Zo herinner ik mij dat het vroeger ging: wil je updaten? Pas als je aangeeft van ja gaat Windows Update ook echt updaten, zodat je kan zorgen dat je op dat moment niet andere dingen aan het installeren bent die het proces kunnen verstoren.

Overigens heb ik geen idee of nVidia stabieler zou zijn dan AMD, wat in een andere comment gesuggereerd werd, want ik heb sinds de GeForce 8500GT geen nVidia kaarten gehad, dus ik heb eigenlijk geen verge- lijkingsmateriaal, maar nooit echt ernstige problemen gehad in de tijd van 2007 tot nu dat ik louter ervaring heb met AMD.
KingFrogzz 6 maart 2023 10:48
Dit verklaart een en ander, al geeft de Windows 10 update van februari op zichzelf ook al de nodige problemen met een winload die spoorloos is na de installatie. Dat probleempje is nog niet opgelost helaas
TheDeeGee 6 maart 2023 10:59
En daarom heb ik AOMEI Backupper aangeshaft.

Elke maand een volledige back-up, en elke dag een incrementele. En dat tot 3 maanden terug.
Macchill 6 maart 2023 11:06
Laatste tijd ook geregeld een 'driver time out' met mijn rx5700. Dit met de laatste versie driver en Windows 10 geheel up to date.
Vooral MW2 moet het ontgelden, ik kan tegenwoordig geen potje meer afmaken (werkelijk geen enkel mp, Dmz of wz)..
Best irritant wel. |:(
Anonymoussaurus 6 maart 2023 11:09
Pff, ik update ook een keer... Ik zat al maanden op 22.8.1 (uit augustus dus) en heb een tijdje geleden geüpdatet naar 23.2.2, met name omdat het alweer een tijdje geleden was en er vast wel beveiligingsproblemen zijn opgelost en andere issues. Omdat het een WHQL-driver betreft, had ik er wel vertrouwen in, maar als ik dit nu zo lees. Hopelijk komt er snel een fix. Zelf gelukkig nog geen last van gehad.
jpsch 6 maart 2023 11:12
sfc /scannow werkt niet?
computerjunky @jpsch6 maart 2023 11:26
Nee want je komt heel windows niet in.
MrMarcie @computerjunky6 maart 2023 12:56
Ik denk dat hij bedoeld dat je dat moet doen als je weer je machine opgestart hebt :*)
computerjunky @MrMarcie6 maart 2023 14:40
Maar hoe ga je dat doen als deze bug je boot sloopt waardoor je heel windows niet meer in komt/niet kan opstarten.

Je moet echt heel windows opnieuw installeren of een recovery doen met alle gevolgen van dien als je al een recovery gemaakt heb.
jpsch @computerjunky6 maart 2023 14:49
Rescue disk?

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