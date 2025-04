Met de RX 7900 XT en 7900 XTX brengt AMD twee bijzondere en vernieuwende videokaarten op de markt. Dat geldt niet zozeer omdat de nieuwe Radeons een geheel nieuw prestatieniveau hebben, want het is duidelijk dat Nvidia's GeForce RTX 4090 gemiddeld sneller blijft dan de modellen die AMD nu introduceert. De grote vernieuwing zit hem in het ontwerp en de fabricage van verschillende chiplets die samen een werkend geheel vormen.

Volgens AMD's eigen cijfers is de RX 7900 XTX gemiddeld tot 11 procent sneller dan een RTX 4080 op 4k-ultra zonder raytracing, maar ook 6,6 procent langzamer zodra raytracing wél gebruikt wordt. Vergelijkingen met de RTX 4090 ging de fabrikant tot op heden geheel uit de weg, en met de voorgaande verhoudingen valt te begrijpen waarom. Dat heeft AMD er niet van weerhouden om met de modelnummers van het nieuwe duo hoog in te zetten. In deze review lees je hoe de Radeon RX 7900 XT en 7900 XTX zich verhouden tot hun voorgangers en de concurrentie, en hoe de nieuwe videokaarten zijn opgebouwd.