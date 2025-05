AMD: 'klein percentage' RX 7900 XTX-referentiekaarten heeft defecte vaporchamber

Een klein percentage AMD Radeon RX 7900 XTX-referentiekaarten heeft last van hoge temperaturen en throttling door een defecte vaporchamber. Dat bevestigt het bedrijf in een interview met PCWorld. De defecte videokaarten worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Het temperatuurprobleem met sommige Radeon RX 7900 XTX-referentiekaarten is veroorzaakt door een 'kleine batch' defecte vaporchambers, bevestigt Scott Herkelman van AMD's Radeon-divisie tegenover PCWorld. De topman bevestigt daarbij dat een aantal vaporchambers te weinig vloeistof bevat, zoals al werd gespeculeerd.

Herkelman zegt dat het een klein percentage van de vaporchambers betreft, maar noemt geen exacte aantallen. Het probleem treft alleen Radeon RX 7900 XTX-kaarten met het referentieontwerp en dus geen videokaarten met een aangepaste koeler. Ook de RX 7900 XT heeft geen last van het defect.

Herkelman vervolgt dat AMD en partnerbedrijven de desbetreffende Radeon RX 7900 XTX-kaarten zullen omruilen voor nieuwe exemplaren. AMD roept gebruikers daarbij op om contact op te nemen met de klantenservice van de fabrikant die hun videokaart heeft verkocht: AMD zelf of een partnerbedrijf. Volgens AMD zijn er voldoende videokaarten op voorraad om de getroffen modellen om te ruilen.

De temperatuurproblemen kwamen eind december aan het licht. Verschillende gebruikers meldden dat hun referentievideokaart last had van hoge hotspottemperaturen van 110 graden Celsius, waardoor de gpu last kreeg van thermal throttling. Na onderzoek en rondvraag van professionele overklokker der8auer en journalist Igor Wallossek bleek het probleem veroorzaakt te worden door een defecte vaporchamber, wat AMD vervolgens al heeft bevestigd.