Gerucht: AMD introduceert 19 oktober Radeon RX 7900M-laptop-gpu met Navi 31-chip

AMD kondigt op 19 oktober mogelijk een high-end RDNA3-laptopvideokaart met Navi 31-gpu aan. Dat meldt Wccftech op basis van eigen bronnen. Het zou een Radeon RX 7900M met 72 compute-units en 16GB geheugen betreffen.

Volgens bronnen van Wccftech beschikt de AMD Radeon RX 7900M over een Navi 31-gpu, die ook wordt gebruikt in de Radeon RX 7900 XT- en XTX-desktopvideokaarten. De chip beschikt volgens de techwebsite over een multi-chip-ontwerp met een 5nm-gpu en vier 6nm-mcd's, wat goed is voor een 256bit-geheugenbus en 64MB Infinity Cache.

Verder krijgt de laptopvideokaart volgens Wccftech 72 compute-units, wat neerkomt op 4608 streamingprocessors. De RX 7900M valt daarmee tussen de Radeon RX 7800 XT- en RX 7900 XT-desktopvideokaarten in, die respectievelijk 60 en 84 CU's hebben. De komende laptopvideokaart krijgt daarnaast 16GB GDDR6-geheugen, melden bronnen aan Wccftech. De laptopchip zou verder een tgp van 160W krijgen, hoewel dit opgehoogd kan worden naar maximaal 200W met SmartShift. Daarmee worden de tdp van de cpu en gpu op elkaar afgestemd voor specifieke workloads.

De Radeon RX 7900M moet op 19 oktober aangekondigd worden. AMD zou op diezelfde dag zijn Ryzen Threadripper PRO 7000WX-serie met workstationprocessors introduceren, zo claimde Wccftech eerder deze week al.