AMD FidelityFX Super Resolution 3 met framegeneration verschijnt binnenkort

AMD heeft meer details gedeeld over zijn volgende versie van de FidelityFX Super Resolution-upscalingtechniek. FSR 3 krijgt framegeneration, waarmee extra frames worden gegenereerd voor hogere framerates. De eerste games met FSR 3 verschijnen binnenkort.

FidelityFX Super Resolution 3 combineert een nieuwe techniek, AMD Fluid Motion Frames, met temporal upscaling en Radeon Anti-Lag+. Daarmee wordt een game op lagere resolutie gerenderd en vervolgens opgeschaald naar een hogere resolutie. Daarna worden extra frames geïnterpoleerd voor hogere framerates. Anti-Lag+ moet op zijn beurt zorgen voor lagere latency's.

De werking van FSR 3 lijkt hiermee op Nvidia's DLSS 3, dat ook framegeneration, temporal upscaling en Reflex-latencyvermindering toepast in ondersteunde games. FSR 3 is echter niet gebaseerd op AI-hardware, in tegenstelling tot DLSS. Daarmee werkt deze techniek in theorie niet alleen op videokaarten van AMD, maar ook op die van Nvidia en Intel.

AMD toont tijdens de gamescom-beurs in Keulen verschillende benchmarks van FSR 3, onder meer van Forspoken op 4k met raytracing. Die game draaide volgens een test van de fabrikant op 36 fps met een Radeon RX 7800 XT. Met FSR-upscaling, Fluid Motion Frames en Anti-Lag+ werd dat opgehoogd naar 122fps. FSR 3 is nog niet gebenchmarkt door onafhankelijke media. AMD raadt het gebruik van FSR 3 verder vooral aan bij games waar de framerate al hoog is.

FSR 3 komt volgens AMD 'binnenkort' beschikbaar. De eerste games met FSR 3, Immortals of Aveum en Forspoken, voegen 'begin deze herfst' ondersteuning voor de techniek toe. Verschillende media, waaronder Digital Foundry en Ars Technica, schrijven dat dat in september gebeurt. In totaal zijn er twaalf games waarvan is bevestigd dat ze FSR 3-ondersteuning krijgen. Daaronder vallen ook Avatar, Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, Frostpunk 2, Squad en Black Myth Wukong.

AMD demonstreerde ook een losse Fluid Motion Frames-techniek. Deze techniek kan ook frames genereren, maar werkt op driverniveau met alle DX11- en DX12-games. Gezien de driverbrede werking van AFMF, ontbreken echter de motionvectors uit de engine. Die worden bij games gebruikt voor temporal upscaling, waarbij data uit meerdere frames wordt gebruikt voor upscaling. AFMF werkt dan ook puur op optische flow, waarbij de bewegingen uit frames worden geanalyseerd om tussenliggende frames te berekenen. De losse implementatie van AFMF verschijnt in het eerste kwartaal van volgend jaar. De techniek wordt dan toegevoegd aan Hypr-RX.

Verder toonde AMD tijdens de gamescom-beurs een nieuwe antialiasingoptie voor FSR. Daarmee wordt het upscalingalgoritme gebruikt terwijl de game zelf al op native resolutie wordt gerenderd. Dat moet vooral een scherper beeld opleveren zonder veel prestatieverlies. Het bedrijf kondigde ook zijn eerste midrangevideokaarten met RDNA 3-gpu aan: de Radeon RX 7700 XT en RX 7800 XT. Tweakers publiceerde vrijdag een videopreview van die gpu's.