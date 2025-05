Call of Duty Modern Warfare III en Warzone krijgen ondersteuning voor FSR 3

Call of Duty Modern Warfare III en Warzone hebben door middel van een update ondersteuning gekregen voor AMD's FSR 3-upscalingtechniek met framegeneration. Daarmee kunnen extra frames worden gegenereerd voor hogere framerates.

De FSR 3.0-functie in Call of Duty Modern Warfare III en Warzone vervangt de eerdere FSR 2.1-optie volledig, blijkt onder meer uit een Reddit-post. Spelers kunnen kiezen uit vijf presets: Ultra Performance, Performance, Balanced, Quality en Native. Bij laatstgenoemde wordt geen gebruik gemaakt van upscaling. De framegenerationfunctie moet met een afzonderlijke toggle geactiveerd worden. Hiermee kunnen de frames ongeveer verdubbeld worden, blijkt uit een vergelijkingsvideo van youtuber 54 FPS. Wccftech schrijft dat de games nog geen ondersteuning bieden voor AMD Anti-Lag, waardoor de prestatieverbeteringen tot inputlag kunnen leiden.

Hiervoor hadden slechts vijf games ondersteuning voor FSR 3.0: Avatar: Frontiers of Pandora, Forspoken, Immortals of Aveum, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name en Motorcubs RC. De framegenerationtechniek van FSR 3 lijkt op die van Nvidia's DLSS 3, maar AMD's variant is niet gebaseerd op AI-hardware. Daardoor werkt FSR 3's framegenerationtechniek in theorie ook op videokaarten van Nvidia en Intel.