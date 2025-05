Beeldmateriaal toont futuristische Call of Duty-game uit 2010

Er is beeldmateriaal van een oude futuristische Call of Duty-game opgedoken. Het spel zou rond het jaar 2010 in ontwikkeling zijn geweest bij Neversoft. In de gelekte video is een missie te zien die plaatsvindt op het maanoppervlak en waarbij minder zwaartekracht aanwezig is.

Het beeldmateriaal is gedeeld door X-gebruiker John H. De kijker ziet hoe een missie van een spel, genaamd NX1, wordt opgestart en zich afspeelt op het maanoppervlak. Een andere X-gebruiker, Brain Bright, heeft bevestigd dat de beelden echt zijn. Volgens de man gaat het om een futuristische Call of Duty-game die rond het jaar 2010 in ontwikkeling was bij Neversoft. Die ontwikkelstudio stond bekend om zijn Guitar Hero-spellen, maar was volgens Bright toen in de weer met de ontwikkeling van deze shooter.

Bright maakte naar eigen zeggen deel uit van het ontwikkelteam. Hij vertelde op X dat het spel er uiteindelijk niet is gekomen omdat Activision ervoor had gekozen om Call of Duty: Ghosts uit te brengen. Die game kwam uit in 2013. Neversoft had naar verluidt al minstens twee campagnemissies afgewerkt en er zouden ook al enkele multiplayerelementen zijn ontwikkeld.